Самолёты ДРЛО и управления стран НАТО: от широкофюзеляжного E-767 до отменённого и возрождённого E-7
Окончание, предыдущая часть: Самолёты ДРЛО и управления стран НАТО: Hawkeye и Sentry — рабочие лошадки радиолокационного дозора
E-767 и переход на широкофюзеляжные платформы
Поскольку выпуск Boeing 707 был прекращён в 1969 году, новые системы ДРЛО и У (дальнего радиолокационного обнаружения и управления) для зарубежных заказчиков американские компании стали разрабатывать на базе более современных лайнеров — Boeing 737 и 767. Их преимущества перед E-3:
- улучшенные тактико-технические характеристики;
- больший объём и площадь отсека оперативной группы;
- более низкая стоимость обслуживания и эксплуатации благодаря современным средствам отображения информации, контроля и диагностики.
Самолёты типа E-767 (на базе Boeing 767) состоят на вооружении ВВС Японии. Широкофюзеляжная платформа 767 давала больший внутренний объём под аппаратуру и рабочие места по сравнению с 707, при этом радар остался вращающимся — AN/APY-2 от линии E-3. К числу потенциальных заказчиков относили также Саудовскую Аравию, Республику Корею и Италию.
Wedgetail Королевских ВВС Австралии
Для ВВС Австралии Boeing создал самолёт ДРЛО и У на базе Boeing 737. Его особенность — РЛС MESA (Multi-role Electronically Scanned Array) с тремя неподвижными АФАР, перекрытие диаграмм которых обеспечивает круговой обзор 360° по азимуту. По заявлению разработчика, РЛС одновременно ведёт поиск в воздухе и над морем, управляет истребителями и просматривает заданный сектор с максимальной дальностью более 600 км (по цели типа «истребитель» с ЭПР — эффективной площадью рассеяния — 1–5 м²) в режиме поиска верхней полусферы. По открытым данным, дальность обнаружения источников радиоизлучения аппаратурой радиотехнической разведки достигает порядка 850 км на высоте около 9000 м. Это относится к перехвату излучений, а не к дальности обнаружения радиолокационных целей, и путать эти параметры не следует.
В отличие от вращающегося в куполе радара AN/APY-1/2 самолёта E-3 Sentry, который Boeing 737 AEW&C и призван заменить, MESA стационарна. Как правило, неподвижная АФАР обновляет обстановку быстрее механически вращающейся антенны, не имеет изнашивающегося привода купола и лучше приспособлена к одновременной работе в нескольких режимах. Именно поэтому современные машины (Wedgetail, шведский Erieye) строят вокруг АФАР, а не вращающихся антенн.
В конструкции планера использован фюзеляж Boeing 737-700 и доработанное усиленное крыло Boeing 737-800. Для увеличения времени патрулирования установлены дополнительные топливные баки. Возросшая взлётная масса потребовала усиленных стоек шасси, а для сохранения продольной устойчивости добавлен нижний аэродинамический гребень с аппаратурой бортового комплекса обороны. По расчётам американских специалистов, время патрулирования без дозаправки на высоте 9000–10 000 м и удалении 500 км от базы должно составлять около 8 часов.
В отсеке оперативной группы оборудовано шесть рабочих мест операторов с перспективой увеличения до 14. В средней части фюзеляжа — салон отдыха, в хвостовой — стойки с блоками радиолокационной аппаратуры и приёмопередающими модулями РЛС (порядка 280–300 модулей — открытые источники расходятся). Блоки скомпонованы в легкодоступные стойки, к которым экипаж может подойти прямо в полёте, — это повышает ремонтопригодность системы. В состав входит командный комплекс с открытой архитектурой, близкий к тактической системе британского патрульного BAE Nimrod MRA4 (вариант Boeing TMS-2000). Открытость позволяет при необходимости добавлять новые устройства, в том числе ИК- и телевизионные станции наблюдения и разведки. По заявлению разработчика, всё оборудование совместимо с аналогичными системами ОВС НАТО.
Австралия заказала четыре самолёта и позднее реализовала опцион ещё на два (из трёх возможных), доведя парк до шести. Первые машины (в Австралии получившие название Wedgetail) собрали, оснастили и испытали в Сиэтле (штат Вашингтон), остальные произвела дочерняя Boeing Australia; первые поставки состоялись в ноябре 2009 года. В кооперации участвовали Boeing и Northrop, Boeing Australia и BAE Systems Australia: Boeing Australia обеспечивает обучение, обслуживание и поддержку, BAE поставляет системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и наземной поддержки.
Все Wedgetail ВВС Австралии эксплуатирует 2-я эскадрилья, базирующаяся на авиабазе Уильямтаун. Начальной оперативной готовности парк достиг в ноябре 2012 года.
10 марта 2026 года правительство Австралии объявило, что E-7A Wedgetail и 85 человек обслуживающего персонала будут направлены в Объединённые Арабские Эмираты в рамках участия Австралии в эскалации конфликта вокруг Ирана весной 2026 года. По имеющимся данным, развёртывание связано с усилением мониторинга воздушного пространства Персидского залива на фоне ракетно-беспилотных атак и не предполагает участия в наступательных действиях; вероятным местом базирования называется авиабаза Аль-Минхад, откуда Wedgetail действовали во время операции «Окра».
Самолёт Boeing 737 AEW&C ВВС Турции
ВВС Турции заказали четыре Boeing 737 AEW&C Peace Eagle вместе с наземными системами поддержки и с опционом ещё на два. Основным субподрядчиком выступила Turkish Aerospace Industries (TAI) — производство деталей, тестирование, сборка и переоборудование; ещё один турецкий субподрядчик, HAVELSAN, отвечал за наземную поддержку, системный анализ и программное обеспечение и стал единственной иностранной компанией с лицензией правительства США на доступ к критически важным исходным кодам. Peace Eagle 1 модифицировали и испытали в США, машины 2, 3 и 4 — на предприятиях TAI в Анкаре в партнёрстве с Boeing и рядом турецких компаний. В 2006 году поставку всех четырёх планировали на 2008 год.
Испытания первого Peace Eagle Boeing провёл в сентябре 2007 года, а уже в июне 2008-го объявил о завершении ОКР (опытно-конструкторских работ) по модернизации Peace Eagle 2; проверки лётных и боевых систем завершили в третьем квартале того же года. В 2013 году Израиль поставил для Peace Eagle оборудование РЭБ (по сообщениям ряда СМИ, решение связывалось с позицией США; официального подтверждения этой мотивировки нет). 21 февраля 2014 года первый Peace Eagle, названный Kuzey («Север»), официально приняли ВВС Турции; остальные получили имена Güney (Юг), Doğu (Восток) и Batı (Запад). Четвёртый, последний, поставили в декабре 2015 года. На выставке IDEF 2023 подписали предварительный контракт на модернизацию турецких E-7 Peace Eagle: обновление ПО и оснащение системой IFF (государственного опознавания) Mode 5 Responder, антенной Karetta CRPA и бортовым компьютером Aselsan.
В ноябре 2006 года Boeing заключил с ВВС Южной Кореи контракт (около 1,6 млрд долл., по открытым данным) на поставку четырёх самолётов к 2012 году, обойдя IAI Elta с платформой на базе Gulfstream G550 (та выбыла из конкурса в августе 2006 года). Первый Peace Eye доставили на авиабазу Кимхэ в Пусане для приёмочных испытаний в августе 2011 года, остальные три поставляли с интервалом в полгода до 2012-го. Второй самолёт в конфигурацию ДРЛО и У переоборудовала Korea Aerospace Industries (KAI); он прибыл в Кимхэ в декабре 2011 года, третий — в мае 2012-го, четвёртый — в октябре 2012 года.
В октябре 2019 года южнокорейская газета «Мунхва» сообщила, что с 2013 по 2019 год четыре E-7 довольно часто выходили из строя по техническим причинам; суммарные затраты на ремонт составили около 350 млрд корейских вон при том, что каждый самолёт при закупке стоил около 400 млрд вон. Доступность парка в 2015–2019 годах составляла 63–73% — ниже проектного показателя в 75%. Корейский опыт отрезвляет: суммарный ремонт четырёх машин за шесть лет обошёлся почти в цену одного нового самолёта.
E-7 в Великобритании
В октябре 2018 года правительство Терезы Мэй объявило о переговорах с Boeing о замене флота E-3D на E-7 Wedgetail; переговоры велись и с Австралией. Решение закупать без конкурса вызвало критику: Минобороны обвиняли в фаворитизме к Boeing, а компания Saab возражала против «неконкурентной» сделки, поскольку могла предложить систему Erieye на базе Airbus A330 MRTT (многофункционального транспорта-заправщика). В марте 2019 года Великобритания подписала соглашение (около 1,98 млрд долл.) на пять E-7 Wedgetail с наименованием «Wedgetail AEW1». Модификацию планера сначала планировала выполнить Marshall Aerospace, но в мае 2020 года она отказалась, и 20 мая 2020 года Boeing выбрал британское подразделение STS Aviation Group. Две из пяти машин переоборудовали из коммерческих авиалайнеров, остальные строили «с нуля». Переоборудование гражданского лайнера занимает около 24 месяцев: работы над первым бортом начались в 2021 году.
В декабре 2020 года журнал Air Forces Monthly сообщил, что Великобритания рассматривает сокращение закупки с пяти до трёх машин, отметив, что такой шаг «часто может означать, что для оперативных задач будет доступен лишь один самолёт». Комплексный обзор обороны 2021 года подтвердил сокращение до трёх — на фоне общего бюджетного давления и пересмотра приоритетов расходов на оборону. В конце 2022 года начальную оперативную готовность перенесли на 2024 год, затем — на 2025-й, потом — на 2026 год. В феврале 2023 года главный маршал авиации Майкл Уигстон заявил, что заказ на три машины может со временем вырасти до пяти; обзор обороны 2025 года рекомендовал закупить дополнительные самолёты, возможно, совместно с другими союзниками по НАТО.
Первый Wedgetail AEW1 Королевские ВВС получили 18 октября 2024 года, присвоив ему опознавательные знаки 8-й эскадрильи, первой начавшей его эксплуатацию. Публично самолёт впервые показали на Королевском международном авиашоу 2025 года, где он прошёл в строю с пилотажной группой «Красные стрелы».
E-7 в США: заказ, отмена и возврат
В феврале 2021 года командующий Тихоокеанскими ВВС США генерал Кеннет Уилсбах предложил как можно скорее приобрести E-7 для замены E-3 в Индо-Тихоокеанском регионе, а в марте 2022 года уточнил: у E-3 недостаточная дальность обнаружения таких самолётов, как китайский Chengdu J-20. В апреле 2021 года Aviation Week & Space Technology сообщил, что скорейшее приобретение E-7 поддержал и командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан. В октябре 2021 года ВВС США заявили о намерении заключить с Boeing бесконкурсный контракт на изучение соответствия E-7 их требованиям.
В апреле 2022 года ВВС США объявили, что E-7 заменит E-3 как «единственная платформа, способная удовлетворить требования Министерства обороны в области тактического управления боем, командования и контроля, а также обнаружения движущихся целей в необходимые сроки». В 2023 году заключили первоначальный контракт (около 1,2 млрд долл.) на разработку двух вариантов E-7 для США. Окончательное решение о производстве всего парка из 26 самолётов планировали на 2025 год, а поступление первого E-7 ВВС США — на 2027-й.
В июне 2025 года в прессе сообщалось, что администрация Трампа рассматривала отмену закупки E-7 из-за опасений по поводу его уязвимости в будущих конфликтах. Выступая перед Конгрессом, министр обороны Пит Хегсет привёл E-7 как пример систем, которые не выживают на современном поле боя:
26 июня 2025 года появились сообщения об отмене программы E-7 из-за роста затрат и опасений по поводу живучести самолёта. Прекращение, объявленное в рамках бюджета на 2026 финансовый год, последовало за несколькими месяцами слухов и совпало с растущим интересом администрации к космическим средствам обнаружения и сопровождения воздушных целей — индикации движущихся воздушных целей (AMTI, Air Moving Target Indication). Замысел AMTI — вынести функцию обнаружения движущихся воздушных целей на орбитальную группировку спутников, снизив зависимость от уязвимых самолётов-носителей. Решение об отмене вызвало и критику: ряд представителей ВВС и Конгресса указывали, что немедленной равноценной альтернативы E-7 нет, а списание E-3 без замены создаёт разрыв в возможностях.
Сторонники отмены исходят из того, что крупные радарные платформы стали уязвимыми: появились дальнобойные ракеты «воздух-воздух» (российская Р-37М, китайские PL-15/PL-17), способные поражать самолёты обеспечения на большом удалении. Отсюда — интерес к переносу функций обнаружения на менее уязвимые носители: космические аппараты (AMTI) и связки «ДРЛО + БПЛА». Оппоненты отвечают, что перенос пока не завершён технически: космические средства индикации движущихся целей ещё в разработке, а связки с БПЛА не дают оператору целостной картины боя в реальном времени и интерактивного управления, которое обеспечивает большая платформа. Да и уязвимость E-7 не абсолютна: он работает на большом удалении и под прикрытием истребителей, что усложняет — хотя и не исключает — его перехват. Поэтому спор буксует: и уязвимость реальна, и заменить пока нечем.
А дальше реализовались сразу оба варианта — и ставка на космос, и сохранение самолётной платформы. В сентябре 2025 года представитель ВВС сообщил, что два ранее выкупленных у авиакомпаний Boeing 737 всё же модернизируют в два прототипа ДРЛО и У нового поколения для ВВС США. В марте 2026 года ВВС США заключили с Boeing два контракта на общую сумму около 2,43 млрд долл. на продолжение разработки двух прототипов E-7A. Программу свернули как массовую закупку, но сохранили как разработку — по сути, как страховку на случай, если космический AMTI не выйдет на нужную готовность в срок.
Самолёт Saab 100B Argus ВВС Швеции
Для ВВС Швеции компания Saab на базе транспортно-пассажирского Saab 340B создала самолёт ДРЛО и У Saab 100B Argus с импульсно-доплеровской РЛС бокового обзора PS-890 (АФАР, Erieye). Станция, режимами которой управляют с наземных пунктов, способна обнаруживать более 100 воздушных и надводных целей. Антенна (масса около 900 кг) собрана примерно из 200 приёмопередающих модулей (оценки разнятся) и имеет две боковые диаграммы направленности (секторы по 120°) и две слепые зоны по 60° в носовой и хвостовой частях; их перекрывают за счёт изменения курса самолёта. По оценкам, РЛС отслеживает корабли, самолёты и ракеты на дальности до 300–400 км при работе на эшелоне 6100 м. Для ВВС Швеции заказали шесть машин этого семейства (разные обозначения одной машины: Saab 100B / S 100B Argus, а экспортное ASC 890 — вариант для военной помощи). 29 мая 2024 года Минобороны Швеции объявило, что два самолёта ДРЛО и У (ASC 890) будут отправлены на Украину в рамках 16-го пакета военной поддержки.
Самолёт Saab 2000 AEW&C ВВС Пакистана
Самолёты Saab 2000 Erieye AEW&C ВВС Пакистана применялись во время индо-пакистанского конфликта 2025 года. После удара ракетой BrahMos по пакистанской авиабазе «Бхолари» ВВС Индии заявили об уничтожении Saab 2000 AEW&C; пакистанские официальные лица это опровергли. Независимого подтверждения ни одной из версий на данный момент нет. Saab 2000 AEW&C — вариант самолёта ДРЛО и У с радаром PS-890 (АФАР, Erieye), созданный для зарубежных заказчиков на базе более современного лайнера Saab 2000.
Вместо заключения
За восемь десятилетий класс ДРЛО прошёл путь от одиночного радара на торпедоносце Avenger до сетевых комплексов с АФАР, открытой архитектурой и совместной работой с БПЛА. Магистральных тенденций сегодня три:
- переход от вращающихся антенн к неподвижным АФАР (Wedgetail, Erieye);
- интеграция данных в единую боевую сеть — за счёт открытых бортовых комплексов и совместимости со стандартами обмена данными (Link 16, системы ОВС НАТО);
- как ответ на рост дальнобойности ракет «воздух-воздух» — постепенный вынос функций обнаружения на менее уязвимые носители, вплоть до космоса.
Американцы за год успели программу E-7 закрыть как массовую закупку и наполовину открыть заново как разработку двух прототипов — лучшего свидетельства, что с будущим больших радарных платформ никто пока не определился, и не придумаешь.
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