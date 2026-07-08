По итогам саммита НАТО в Анкаре РФ названа «долгосрочной угрозой» для альянса
3 07420
В турецкой столице завершился двухдневный саммит НАТО, принята совместная декларация. Кстати, даже переведена на русский. Как и ожидалось, одним из главных пунктов документа стала дальнейшая политика стран-членов военного блока в отношении России и Украины. В этой части все 32 государства проявили единодушие, да и разногласия с США куда-то делись.
Лидеры и главы правительств стран альянса согласились, что Россия «представляет долгосрочную угрозу», новостью это не стало. Европа вовсю готовится к «неизбежному нападению» РФ. Еще при Байдене Россия объявлена стратегическим противником США.
Ничего нового не обозначено в итоговом документе альянса и по поводу Украины. Страны НАТО обязались поддерживать киевский режим в следующем году на уровне, аналогичном существующему, и еще накинуть €70 млрд до конца 2026-го. С учетом того, что администрация Трампа от прямой помощи Украине отказывается, все бремя расходов ляжет на европейцев и Канаду. В декларации НАТО не упоминается обязательство о принятии Украины в альянс.
Хотя есть и некоторые новости, касающиеся ключевых вопросов разногласий между Трампом и союзниками. На закрытом совещании лидеров стран альянса американский лидер сменил гнев на милость и пообещал, что США не будут выходить из НАТО. Об этом пишет со ссылкой на источники агентство «Рейтер». Смягчилась его риторика и в отношении Испании, которую накануне Трамп подверг обструкции.
Глава Белого дома пообещал, что США готовы продолжать продавать оружие союзникам независимо от того, как оно будет использоваться в дальнейшем. Понятно, что немалая часть этих закупок будет делаться в интересах Киева. В ходе переговоров Трамп не упомянул Гренландию и ничего не сказал о прекращении перемирия с Ираном.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация