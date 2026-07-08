По итогам саммита НАТО в Анкаре РФ названа «долгосрочной угрозой» для альянса

3 074 20
По итогам саммита НАТО в Анкаре РФ названа «долгосрочной угрозой» для альянса

В турецкой столице завершился двухдневный саммит НАТО, принята совместная декларация. Кстати, даже переведена на русский. Как и ожидалось, одним из главных пунктов документа стала дальнейшая политика стран-членов военного блока в отношении России и Украины. В этой части все 32 государства проявили единодушие, да и разногласия с США куда-то делись.

Лидеры и главы правительств стран альянса согласились, что Россия «представляет долгосрочную угрозу», новостью это не стало. Европа вовсю готовится к «неизбежному нападению» РФ. Еще при Байдене Россия объявлена стратегическим противником США.

Ничего нового не обозначено в итоговом документе альянса и по поводу Украины. Страны НАТО обязались поддерживать киевский режим в следующем году на уровне, аналогичном существующему, и еще накинуть €70 млрд до конца 2026-го. С учетом того, что администрация Трампа от прямой помощи Украине отказывается, все бремя расходов ляжет на европейцев и Канаду. В декларации НАТО не упоминается обязательство о принятии Украины в альянс.

Хотя есть и некоторые новости, касающиеся ключевых вопросов разногласий между Трампом и союзниками. На закрытом совещании лидеров стран альянса американский лидер сменил гнев на милость и пообещал, что США не будут выходить из НАТО. Об этом пишет со ссылкой на источники агентство «Рейтер». Смягчилась его риторика и в отношении Испании, которую накануне Трамп подверг обструкции.

Глава Белого дома пообещал, что США готовы продолжать продавать оружие союзникам независимо от того, как оно будет использоваться в дальнейшем. Понятно, что немалая часть этих закупок будет делаться в интересах Киева. В ходе переговоров Трамп не упомянул Гренландию и ничего не сказал о прекращении перемирия с Ираном.

20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 17:14
    Придумали угрозу - чтобы опоавдать и не закончить своё существование.
    1. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      +2
      Сегодня, 17:51
      Цитата: Ирек
      Придумали угрозу - чтобы опоавдать и не закончить своё существование.

      Это сто процентов. По крышей НАТО "деребанятся" просто сумасшедшие деньги. А сколько дармоедов там ошивается- ужас.
    2. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Сегодня, 17:53
      Ни о каком мирном договоре и речи быть не может, "банкет" (от слова Банковая) будет продолжаться, пока существует столько "помощников".
    3. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 19:16
      -все 32 государства проявили единодушие,
      "Дух Анкориджа" умер окончательно.
      Удивляться не стоит-НАТО создавалось для борьбы с СССР, а потом расширилось для борьбы с его приемником РФ.
    4. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 19:19
      Цитата: Ирек
      Придумали угрозу - чтобы оправдать и не закончить своё существование.

      Помнится, один европейский художник средней руки тоже любил рассказывать о том, что Россия представляет угрозу и вот-вот на него, бедного, нападёт.
      Попутно, под эти разговоры, с аппетитом пережёвывая европейские страны одну за другой.

      Выбор прост - либо они уничтожат "долговременную угрозу" - не зря же собираются, готовятся, либо "долговременная угроза" опять уничтожит их.

      Реваншизм - плохой советчик в политике, тот самый художник доказал. А извечная европейская жадность опять вхолостую щёлкнет зубами.
  2. Silver99 Звание
    Silver99
    +4
    Сегодня, 17:14
    Это посыл всем мечтателям что все наладится и заживем как прежде am надо только поздравить с ДР и отправить нефтепродукты.
  3. RockerMan Звание
    RockerMan
    0
    Сегодня, 17:19
    Не там и не ту угрозу они оценивают. Расписывать не стану, припишут еще расизм и заблокируют, на радость "незаменимым специалистам".
  4. Вайфу Звание
    Вайфу
    +2
    Сегодня, 17:41
    Само не рассосалось. "Внезапный" итог.
    1. ПВВ22121922 Звание
      ПВВ22121922
      0
      Сегодня, 17:47
      ага. просто цЫрк какой-то, фарс. "Дух Анкары", понимаешь((( Обманули? надули? не оправдали "надежд"?
  5. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    -1
    Сегодня, 17:46
    По итогам саммита НАТО в Анкаре РФ названа «долгосрочной угрозой» для альянса
    - всё, что нужно знать "миролюбивому" Кремлю. Война сейчас идёт на русской территории между русскими. Когда Кремль опомнится и уничтожит укробандерию на русской земле?
  6. drags33 Звание
    drags33
    +4
    Сегодня, 17:47
    По моим ощущениям, мы на пороге БОЛЬШОЙ войны... Она становится уже реальностью. Нынешняя война с помощью ЧВК "Б/украина" - это только разминка. Дай Бог пройти нам эту войну с честью и победить... Других вариантов у России нет!
  7. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 17:47
    Что там Трамп, не зря поздравляли его на прошлой неделе?
  8. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 17:53
    Зелебобик,надо полагать,сегодня писает кипятком от радости...наобещали и наговорили больше чем ожидалось.
    Обнаглеет ещё больше.Эйфория "фюрера"сбивается только одним-результативными ударами....желательно ещё и ему по башке.
  9. yuriy55 Звание
    yuriy55
    -1
    Сегодня, 17:56
    По итогам саммита НАТО в Анкаре РФ названа «долгосрочной угрозой» для альянса

    А в России ищут шампуни, чтобы отмыть чёрного кобеля...С такой стратегией 22 июня 1941 года можно будет сравнить с «Алыми парусами»...
    Или у гроссмейстера есть варианты долгосрочного противостояния миллиарду европейского населения без применения СЯО и ТЯО?
  10. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 18:41
    Цитата: Silver99
    Это посыл всем мечтателям что все наладится и заживем как прежде

    У меня такое раздражение все эти новости вызывают. Там парни умирают, калечатся. Мирняк опять же. А мы куда то вдаль смотрим и мечтаем, что с матрасами и ЕС чего то наладится. Не будет. С пиратами переговоров не ведут. Другая логика.
    ИМХО, по губам надобно бить и через губу разговаривать.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 20:03
      Цитата: alexputnik17
      по губам надобно бить и через губу разговаривать.

      Если бить, то сразу по голове и ниже пояса, по шулятам.
  11. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    -1
    Сегодня, 19:13
    Поддержка стоко скоко потребуется означает брать Рф измором. Проблемы у РФ ужо прорисовываются и есть предпосылки их нарастания, зато у главной банки есть отмазка на очередной с 13 года провал борьбы с инфляцией.
  12. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 20:01
    Европа вовсю готовится к «неизбежному нападению» РФ

    Перефразирую - "Европа вовсю готовится к «неизбежному нападению НА РФ
  13. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 20:08
    Цитата: carpenter
    Если бить, то сразу по голове и ниже пояса, по шулятам.

    Или так... laughing
  14. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 20:30
    Все верно, Россия и Китай, главные угрозы на пути США и его шестерок к полному контролю над миром.