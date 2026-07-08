Франция поставляет Украине комплектующие для производства ракет «Фламинго»
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Украинская ракета «Фламинго», чья заявленная дальность составляет около трех тысяч километров, оснащена системой наведения, разработанной французской компанией Safran. Эта компания является одним из ведущих французских производителей комплектующих для авиации. Помимо продукции военного назначения, Safran также выпускает двигатели для гражданской авиации и внутреннюю отделку самолетов.
Как пишет Le Figaro со ссылкой на заявление украинских инженеров, сделанное на недавнем оборонном форуме в Вильпенте, кроме систем наведения для ракет, Safran также участвует в производстве и «нескольких других продуктов» компании Fire Point. Через свою дочернюю компанию Preligens Safran поставляет «украинским частникам» навигационное оборудование, оптико-электронные системы, средства противодействия дронам и решения для анализа разведданных. Кроме того, Украина планирует закупить у Safran противокорабельные бомбы для вооружения своих истребителей. В то же время другой гигант европейского ВПК, компания KNDS, объявил об интеграции «комплекта наведения» в наземного робота, разработанного украинской компанией UTT.
Минувшей ночью ВС РФ нанесли групповой удар по военным предприятиям в Киеве, в том числе по производственным цехам завода «Самсунг-Украина», где производились и хранились комплектующие для ракет FP-5 «Фламинго», а также цех по сборке беспилотников большой и средней дальности. Кроме того, были нанесены дополнительные удары по заводу «Визар», который завязан на производство ракетного вооружения.
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