Франция поставляет Украине комплектующие для производства ракет «Фламинго»

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Франция поставляет Украине комплектующие для производства ракет «Фламинго»

Украинская ракета «Фламинго», чья заявленная дальность составляет около трех тысяч километров, оснащена системой наведения, разработанной французской компанией Safran. Эта компания является одним из ведущих французских производителей комплектующих для авиации. Помимо продукции военного назначения, Safran также выпускает двигатели для гражданской авиации и внутреннюю отделку самолетов.

Как пишет Le Figaro со ссылкой на заявление украинских инженеров, сделанное на недавнем оборонном форуме в Вильпенте, кроме систем наведения для ракет, Safran также участвует в производстве и «нескольких других продуктов» компании Fire Point. Через свою дочернюю компанию Preligens Safran поставляет «украинским частникам» навигационное оборудование, оптико-электронные системы, средства противодействия дронам и решения для анализа разведданных. Кроме того, Украина планирует закупить у Safran противокорабельные бомбы для вооружения своих истребителей. В то же время другой гигант европейского ВПК, компания KNDS, объявил об интеграции «комплекта наведения» в наземного робота, разработанного украинской компанией UTT.

Минувшей ночью ВС РФ нанесли групповой удар по военным предприятиям в Киеве, в том числе по производственным цехам завода «Самсунг-Украина», где производились и хранились комплектующие для ракет FP-5 «Фламинго», а также цех по сборке беспилотников большой и средней дальности. Кроме того, были нанесены дополнительные удары по заводу «Визар», который завязан на производство ракетного вооружения.
25 комментариев
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  1. Cartograf Звание
    Cartograf
    +5
    Сегодня, 17:19
    А Путин увеличил поставки СПГ Франции. Во как мы воюем с западными странами.
    1. axren1 Звание
      axren1
      -5
      Сегодня, 18:30
      Ну так не он же воюет)
  2. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    -6
    Сегодня, 17:25
    Украинская ракета «Фламинго», чья заявленная дальность составляет около трех тысяч километров, оснащена системой наведения, разработанной французской компанией Safran.
    Есть информация в произраильских телеграмм каналах, не подтверждённая российской стороной, что сегодня украинским истребителем сбит российский СУ 35 ракетой воздух-воздух.
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      0
      Сегодня, 17:44
      Fighterbomber в "Телеге" пишет:
      "Да, битва была интересной и занимательной. 3 самолёта противника + "Патриот" против одного нашего. К сожалению мы действовали шаблонно, а украинцы нет. При чем наш истребитель не за..боялся идти на два F-16 в одиночку.
      Все живы, все нормально...      "
      1. Майор_Том Звание
        Майор_Том
        0
        Сегодня, 18:38
        "Да, битва была интересной и занимательной. 3 самолёта противника +

        Так Конашенков ведь все их истребители еще 2 года назад уничтожил. Кому верить? Неразбериха.
        1. Fachmann Звание
          Fachmann
          -1
          Сегодня, 19:09
          Андрей! Ну зачем Вы так. Ведь это вовсе не секрет, что украинцы продолжают воевать на МиГ-29, Су-27, Ф-16, "Мираж 2000". И бойцы они вроде неплохие, хотя насколько я помню, это первая их победа именно в воздушном бою. До этого наши теряли самолёты исключительно от огня ПВО, как своей, так и противника.
          "Минус" не мой, хотя я с Вами и не согласен... hi
          1. Синоид Звание
            Синоид
            -2
            Сегодня, 19:56
            Окромя беспорочного телеграмма, есть видео или официальные данные? Или итальянец?
        2. Schneeberg Звание
          Schneeberg
          -1
          Сегодня, 19:19
          Так Конашенков ведь все их истребители еще 2 года назад уничтожил
          Не два года назад, а четыре с половиной. Да ещё и вместе с аэродромами wink
          1. Синоид Звание
            Синоид
            -2
            Сегодня, 19:58
            А что они ещё и аэродромы умели строить? Я думал они специалисты по ландшафту, - там море выкопать)))
        3. Синоид Звание
          Синоид
          -2
          Сегодня, 19:54
          Так варвары с Запада, хлам свой спихивают. Иногда сами падают, даже сбивать не надо)))
    2. Синоид Звание
      Синоид
      -1
      Сегодня, 19:51
      Ну во-первых не исраильских, а турецких; и не украинским, а литовским; и не СУ-35, а Рафаль; и не ракетой, а тараном))))
  3. hiller Звание
    hiller
    +3
    Сегодня, 17:40
    У персов надо учиться как и с кем воевать. А не констатировать всем давно известные факты!!!
  4. Ирек Звание
    Ирек
    -2
    Сегодня, 17:46
    Там только шильдик хахлячий.
  5. yuriy55 Звание
    yuriy55
    -1
    Сегодня, 17:59
    Франция поставляет Украине комплектующие для производства ракет «Фламинго»

    А в России есть координаты французского производства, но по ним никто бить не собирается...
    1. Dead Звание
      Dead
      +3
      Сегодня, 18:09
      Забудьте, Россия не будет атаковать европейские заводы.
    2. bars042 Звание
      bars042
      +1
      Сегодня, 18:12
      А в России есть координаты французского производства

      Это вопрос.

      но по ним никто бить не собирается...

      Это ответ.
    3. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 19:21
      А в России есть координаты французского производства, но по ним никто бить не собирается...
      Есть ещё вкусные координаты и в Киеве. По ним тоже бить никто не собирается
      1. Синоид Звание
        Синоид
        -1
        Сегодня, 19:59
        Не волнуйтесь, всех вылечим - огнём и мечом, как умеем)))
    4. Диvannый анаlitик Звание
      Диvannый анаlitик
      +1
      Сегодня, 20:38
      В РФ тоже идут поставки комплектующих, как и в свинорейх, деньги у них есть, а коммерсам деятельность не запретить. Другое дело, что там есть синяки, торчки, мигранты, которые тоже хотят на очередную дозу. Ну и нарушать логистику, о чем давно сказано (набили уже оскомину долбанные мосты, тоннели и т.п.).
  6. spirit Звание
    spirit
    +4
    Сегодня, 18:30
    У нас одна известная "патриотша" по имени Валентина,с ног до головы одетая в Дольче Габбана учит нас как родину нужно правильно любить)))Франция может коклам и атомную бомбу поставить ей ничего не будет, где эти "патриоты" тогда одеваться будут? В Иваново что ли?) Хорошо что Макрон ещё этого не понял hi
  7. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    -1
    Сегодня, 18:34
    Похоже, что ярлык "теприлы", это надолго. Или, как говорят в нате- "на долгосрочную перспективу". Ну,, а дальше- по "Киндза за", про фигляра ПЖ.
  8. acetophenon Звание
    acetophenon
    -1
    Сегодня, 18:39
    Цитата: Вольноопределяющийся Марек
    Похоже, что ярлык "теприлы", это надолго. Или, как говорят в нате- "на долгосрочную перспективу". Ну,, а дальше- по "Киндза за", про фигляра ПЖ.

    Всё, что от вас требуется - пойти на выборы и проголосовать. После - засунуть язык... сами знаете куда. Вы ведь пойдёте на выборы?
    1. Синоид Звание
      Синоид
      -2
      Сегодня, 20:00
      Так он уже проголосовал, как и ты - теперь в самой демократичной и свободной стране живёте, жовто-блакитные)))
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 19:20
    Цитата: hiller
    У персов надо учиться как и с кем воевать
    Пригласить бы из всех на СВО wink
  10. acetophenon Звание
    acetophenon
    +1
    Сегодня, 20:06
    Цитата: Синоид
    Так он уже проголосовал, как и ты - теперь в самой демократичной и свободной стране живёте, жовто-блакитные)))

    Типичный приём форумного дурачка - обозвать того, кто тебе не по ндраву, укром. Но - не прокатывает. Твоя глупость примелькалась. Раньше - да, а теперь тебе лишь в морду плюют - надоел.