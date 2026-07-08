КСИР опубликовал кадры пусков иранских ракет по базам США в арабских странах
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Известно, что в Кувейте, Бахрейне и ряде других государств Персидского залива размещены американские военные объекты, которые сегодня утром стали целями для ракетных ударов Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) опубликовал кадры пусков иранских баллистических ракет по базам США в этих арабских странах.
Их распространили сразу несколько местных СМИ.
В общей сложности комбинированному ракетно-дроновому удару Вооруженных сил Ирана подверглись 85 американских военных объектов. В частности, в Бахрейне были поражены база ВВС США Шейх-Иса, военно-морская база Пятого флота и порт Салман, а в Кувейте – авиабаза Али Аль-Салем. Кувейтские силы ПВО активно пеерхватывали ракеты и БПЛА Ирана.
В сообщении пресс-службы КСИР сказано:
Военно-морские и аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по 85 ключевым объектам военной инфраструктуры США в порту Салман, пятом военно-морском районе Бахрейна и на авиабазе Али-ас-Салем в Кувейте.
В ходе атаки иранские военные уничтожили также беспилотник MQ-9.
Как отметили в КСИР, атаки стали ответом на американскую агрессию.
Обострению предшествовала серия инцидентов с участием иранских военных и коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ американцы нанесли серию ударов по территории Ирана. Официальный Тегеран, комментируя действия США, пообещал принять самые жесткие меры. И они последовали очень быстро.
Тогда американский лидер Дональд Трамп заявил о прекращении переговоров, так как они потеряли смысл, и о возобновлении боевых действий.
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