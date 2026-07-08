КСИР опубликовал кадры пусков иранских ракет по базам США в арабских странах

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КСИР опубликовал кадры пусков иранских ракет по базам США в арабских странах


Известно, что в Кувейте, Бахрейне и ряде других государств Персидского залива размещены американские военные объекты, которые сегодня утром стали целями для ракетных ударов Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) опубликовал кадры пусков иранских баллистических ракет по базам США в этих арабских странах.



Их распространили сразу несколько местных СМИ.



В общей сложности комбинированному ракетно-дроновому удару Вооруженных сил Ирана подверглись 85 американских военных объектов. В частности, в Бахрейне были поражены база ВВС США Шейх-Иса, военно-морская база Пятого флота и порт Салман, а в Кувейте – авиабаза Али Аль-Салем. Кувейтские силы ПВО активно пеерхватывали ракеты и БПЛА Ирана.

В сообщении пресс-службы КСИР сказано:

Военно-морские и аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по 85 ключевым объектам военной инфраструктуры США в порту Салман, пятом военно-морском районе Бахрейна и на авиабазе Али-ас-Салем в Кувейте.

В ходе атаки иранские военные уничтожили также беспилотник MQ-9.

Как отметили в КСИР, атаки стали ответом на американскую агрессию.

Обострению предшествовала серия инцидентов с участием иранских военных и коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ американцы нанесли серию ударов по территории Ирана. Официальный Тегеран, комментируя действия США, пообещал принять самые жесткие меры. И они последовали очень быстро.

Тогда американский лидер Дональд Трамп заявил о прекращении переговоров, так как они потеряли смысл, и о возобновлении боевых действий.
27 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 17:22
    Беги Трамп ,беги из Стамбула .Иранские ракеты такие странные после 28 ми кратного уничтожения.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 17:33
      Цитата: tralflot1832
      Беги Трамп ,беги из Стамбула .

      Да ему уже, как землянисто-зелёному, некуда бежать, вот и мотается по всему свету
    2. Немчинов Вл Звание
      Немчинов Вл
      0
      Сегодня, 21:59
      Цитата: tralflot1832
      Беги Трамп ,беги из Стамбула .Иранские ракеты такие странные после 28 ми кратного уничтожения.
      ага, это точно. куда-то стартуют в направлении аж 85-ти целей,но непонятно куда попадают ?! request Хоть четверть этих целей повреждена, и на сколько серьёзно ?! Сколько солдат врага, или единиц его техники уничтожено ? Хрен поймёшь. what Но для заголовка статейки ... Тут конечно грозно выглядит.

      Цитата: carpenter
      Да ему уже, как землянисто-зелёному, некуда бежать, вот и мотается по всему свету
      угу и потирает руки, от очередного подорожания роста цен на нефть, и того, что в тот момент когда у конкурентов, объёмы экспорта нефти упали, торговля нефтью США ставит всё новые рекорды ( https://ru.investing.com/news/economy-news/article-93CH-3298115 ) yes
      А у некоторых при том, уже не только экспортные мощности упали, но и собственные НПЗ не могут обеспечить внутренних запросов населения страны !!!

      Я вот иногда читая коментарии, с ура патриотическим хлопаньем в ладошки руководству Ирана или России, реально удивляюсь. а неужели тяжело, выглянуть на улицу, и сравнить то, что видишь, с победно реляционными статейкамми на ВО ... ?! Ну или хотя бы сравнить новости из нескольких источников ? what
  2. hiller Звание
    hiller
    +9
    Сегодня, 17:33
    Молодцы персы. Не оглядываются ни на каких "партнёров"! И "красные линии не рисуют. Просто бьют наотмаш. Имели всех ввиду. Только свои интересы.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Сегодня, 18:50
      Персы умеют собираться, когда надо. В 18 веке страну буквально разорвали афганцы, турки и Петр 1, но Надир-шах внезапно собрал силы в кулак и построил страну больше прежнего. На него потом Наполеон равнялся
      1. hiller Звание
        hiller
        0
        Сегодня, 20:38
        В то время там и узбеки поживились в Харасане. Короче весьма богатая, многоликая и разносторонняя история. До 1935 г. - Персия. А уж сколько за историю поменялось шахов, шейхов, визирей и ханов...."и не сосчитать"
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +9
    Сегодня, 17:33
    пуски это всё хорошо. но гораздо красивее было бы на попадания посмотреть. я бы за персов порадовался. yes
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 18:51
      Так за это сроки назначают нехилые, за съёмку, не то что у нас request
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 20:26
        ну порадоваться то за персов же хочется ведь... особенно когда увидишь что реально амерам попало... ну должно же им прилетать то уже за все их гнилые делишки?
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:36
    Цитата: hiller
    Молодцы персы. Не оглядываются ни на каких "партнёров"! И "красные линии не рисуют. Просто бьют наотмаш. Имели всех ввиду. Только свои интересы.

    Судя по всему отрываются по пустым американским базам и партнёрам Трампа из арабских шейхов..Вроде даже в Израиль не прилетело - опять будет очередной договлрняк с обоих сторон.Оба пиарятся.Вот если бы по Стамбулу ,тогда да .
    1. bayard Звание
      bayard
      +6
      Сегодня, 17:52
      Цитата: tralflot1832
      Оба пиарятся.

      Именно так . Перемирие пора заканчивать , похороны рахбара прошли организованно и чинно , Трамп опять поглумился над НАТО , пора продолжать войну , а то нефть опять подешевела .
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 17:56
        Да и стратрезерв нефти у США ни смотря ни на что за неделю уменьшились на 6 млн баррелей и в загашнике ещё более 300 млн " нелеквидной нефти".
        1. bayard Звание
          bayard
          -1
          Сегодня, 20:15
          Во-от - "руби бабло пока дорог0" . А то как ещё нефтяные рынки захватывать ? Они уже опять впереди планеты всей по экспорту нефти . С ОЧЕНЬ большим отрывом . Почти\примерно в два раза больше чем РФ и СА . Добычу то в США на высоких ценах разгоняют вовсю . "Бури детка бури" в самой своей красе . А чтоб и дальше добычу наращивать , нужна ВЫСОКАЯ цена на нефть , ибо инвестиции обязаны окупаться , и окупаться быстро .
          И как при таком прогрессе войну в Ормузе заканчивать ?
          Да и повод нужен - уважительный , чтоб из региона свои базы вывести , и чтоб претензий не возникало . Персам тоже надо публику приучать , что отныне из Персидского (!) залива , через пролив Ахура-Мазды (Ормуз) проход только платный ! И платить надо быстро , честно , вовремя и в юанях . Так что у Трампа и у персов цели вполне совпадают .
          В Персии очень много Гор , пустынь и каких-то заброшенных объектов , по которым можно стрелять , чтоб не обидеть . У американцев так же полно брошенных баз в регионе , которые можно бомбить , ибо там уже никого нет . можно так же бомбить нефтяную инфраструктуру ОАЭ (а нефиг было персов бомбить натихаря в начале войны) , ну и других конкурентов Ирана и ... Трампа . request Ну получается так .
          И все в регионе постепенно привыкают к мысли , что отныне именно персы здесь главные . Их много (90 млн.) , у них мощная армия , отличные ракеты (которых МНОГО) , отличные ударные и не только БПЛА (которых ОЧЕНЬ МНОГО) , и у которых очень Твёрдая и Длинная Воля . Если уж они США с Израилем в совокупности наваляли ... то кто дерзнёт на них из местных ?
          А всего то и надо - признать свою Вину и платить за проход из Персидского (!!) залива через пролив Ахура-Мазды (Господь Разума в переводе на русский с авестийского) . И будет всем счастье . Без США , но будет .
  5. Вайфу Звание
    Вайфу
    +6
    Сегодня, 17:40
    Остается только порадоваться, что на планете Земля еще остались лидеры стран, у которых есть яйца и они готовы бить в морду американцам.
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      -1
      Сегодня, 19:13
      Цитата: Вайфу
      Остается только порадоваться, что на планете Земля еще остались лидеры стран, у которых есть яйца и они готовы бить в морду американцам.

      вроде как и да, но не было информации, что амеры вернулись на эти базы или чинили их.. вот если бы по авику- то другое дело... Или по Инджирлик в Турции, где куча амеров, но... туда почему то не бьют..
      1. Диvannый анаlitик Звание
        Диvannый анаlitик
        0
        Сегодня, 22:07
        Американские базы есть еще в Польше, Румынии, Германии и др. Может персы просто не в курсе, поделиться с ними разведданными? А то Доню на саммите опять не туда понесло.
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 17:43
    Иран приостанавливает переговоры об окончательном урегулировании с США, сообщают СМИ

    Ранее президент Трамп, в ходе разговора с Зеленским, упомянул, что США готовятся продолжить удары по Ирану сегодняшним вечером. Также известно, что танкерное судоходство через Ормузский пролив фактически остановилось.

    Почём черное золото?
  7. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:48
    Лохматый в очередной раз обосратушки.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:53
    Цитата: alexboguslavski
    Иран приостанавливает переговоры об окончательном урегулировании с США, сообщают СМИ

    Ранее президент Трамп, в ходе разговора с Зеленским, упомянул, что США готовятся продолжить удары по Ирану сегодняшним вечером. Также известно, что танкерное судоходство через Ормузский пролив фактически остановилось.

    Почём черное золото?

    Александр ,Трамп обиделся на Иран .Он мог вложиться на понижение цен нефти.Может быть .
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      +2
      Сегодня, 19:16
      Цитата: tralflot1832
      Александр ,Трамп обиделся на Иран .Он мог вложиться на понижение цен нефти.Может быть .

      я думаю на понижение на бирже он уже сыграл, теперь на повышение- он же удар нанес laughing
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:03
    Трамп скоро будет отжигать на пресконференции в Стамбуле в одно лицо, трибуна уже готова.
  10. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    +1
    Сегодня, 18:21
    La fine della tregua è stata ACCURATAMENTE preparata dai maledetti giudei con i loro schiavi americani.
  11. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 18:36
    На пуски ракет по американским базам можно смотреть вечно...это как релакс для души.
  12. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 18:47
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    На пуски ракет по американским базам можно смотреть вечно...это как релакс для души

    Персы жгут. Во всех смыслах. Фаберже другое....
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 19:24
    Цитата: alexboguslavski
    Также известно, что танкерное судоходство через Ормузский пролив фактически остановилось.
    Вот и хорошо что остановилось!
  14. Роман 11 Звание
    Роман 11
    0
    Сегодня, 19:31
    ксировцы молодцы мочите полосатых передустышей
  15. Nord11 Звание
    Nord11
    +1
    Сегодня, 19:59
    Эх, вот бы нам такое правительство и генералитет, а не вот это вот всё..