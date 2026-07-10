Первым делом… пулеметы!
Оказывается, за происходящим в мире очень внимательно наблюдают в Северной Корее. И делают выводы, а на их основании осуществляют проекты. И вот «Канг Кон» — один из двух построенных на сегодняшний день военных кораблей класса «Чхве Хён», тот самый, которого очень неудачно в свое время спустили на воду, порадовал лидера КНДР.
Демонстрация была своеобразной: после того как лидеру показали ракетное оружие корабля, «Канг Кон» дал бортовой залп… из пулеметов!
Да, несмотря на ударные ракетные комплексы и системы ПВО, корабль может просто вспахать море, выдавая залп из множества стволов на борту. Знаете, первое, что пришло в голову, когда увидел фото корабля: «О, они у себя тоже смотрели «Мидуэй»!»
Не пулеметы, 20-мм «Эрликоны», но тоже вполне в духе времени
«Канг Кон» стреляет из пулемётов во время демонстрации
Государственные СМИ КНДР утверждают, что корабль, который был поврежден в результате неудачной попытки спуска в прошлом году, будет введен в эксплуатацию в ближайшие два месяца. Работа над ошибками проведена коммунистическими темпами.
Немного подробнее о корабле. Точнее, о кораблях. Головной корабль серии «Чхве Хён» уже в строю, второй, о котором идет речь, «Канг Кон», на пути, и два корабля в стадии постройки.
С точки зрения классификации, всё немного странно. В КНДР их называют эсминцами, но при этом заявляют, что их водоизмещение составляет около 5000 тонн. В мире надводные боевые корабли с таким водоизмещением чаще относят к фрегатам, а эсминцы всё-таки будут крупнее. Эталон, «Арли Берк», ближе к 9000 тоннам полного водоизмещения.
С другой стороны, китайцы называют свои корабли проекта 055 эсминцами, а весь мир считает их крейсерами, поскольку полное водоизмещение этих кораблей 13 000 тонн, что ставит их в один ряд с американскими крейсерами «Тикондерога» и советскими «Атлантами».
Ким Чен Ын наблюдал за демонстрацией возможностей «Канг Кона» в сопровождении целой пресс-группы, которая запечатлела моменты в мельчайших подробностях. Во время мероприятия корабль выпустил 12 «стратегических» крылатых ракет — тех самых, способных нести ядерные боеголовки.
Далее экипаж корабля пострелял из 127-мм орудия, затем продемонстрировал использование системы ближнего вооружения (CIWS), оснащенной 30-миллиметровой многоствольной пушкой типа «Гатлинг». Также проводились «испытания систем радиоэлектронной борьбы и оценка возможностей обнаружения целей и обработки информации».
А еще там были пулеметы.
На снимках прекрасно видно, что по левому борту корабля ведут огонь как минимум 12 пулеметов серии КПВ. Среди них восемь пулеметов в четырех спаренных установках с дистанционным управлением. Плюс видны еще три КПВ на одиночных станках, которые выступают из портов в левой части главной надстройки и управляются вручную моряками. Еще одна огневая точка находится ближе к корме, но не совсем понятно, один или два пулемета на ней установлены.
Крупный план одной из дистанционно управляемых спаренных установок (слева) и одной из одиночных установок (справа)
КПВ — крупнокалиберный пулемёт Владимирова советской разработки 40-х годов прошлого века, стреляющий патронами 14,5×114 мм. Несмотря на то, что его конструкция была разработана в конце Второй мировой войны, различные модификации до сих пор состоят на вооружении в десятках других стран мира. На протяжении многих лет он широко использовался, особенно в качестве лёгкого зенитного орудия и вооружения бронетехники типа БТР/БМП. Благодаря большому калибру и значительной дальности стрельбы он также эффективен против множества других целей, включая легкобронированную технику и небольшие суда. На протяжении многих лет этот пулемёт устанавливался на различные корабли, а также использовался с наземных установок.
Пулемет КПВ на одноствольной наземной установке, также известной как ЗПУ-1, которую американские войска захватили в Ираке в 2003 году
Пулемет КПВ в одиночной корабельной установке на корабле ВМФ России. Эта конфигурация также известна как МТПУ
В порту на левом борту корабля есть еще одно орудие, но его не видно настолько, чтобы можно было идентифицировать. На этой фотографии также виден один из 30-мм зенитных артиллерийских комплексов «Кан-Кон», а также многозарядные пусковые установки, которые могут использоваться для запуска различных средств защиты, в том числе сигнальных ракет, дипольных отражателей и других средств противодействия.
На предыдущих изображениях «Канг Кон» и первого в своем классе «Чхве Хён» также видно, что они оснащены зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-МЕ» российского производства или его клоном.
Очень хороший кадр, на котором видно много вооружения на фоне деятелей КНДР, в том числе и "Панцирь-МЕ" в правом верхнем углу
Еще один удачный ракурс эсминца
Кроме того, эсминцы несут несколько блоков вертикальных пусковых установок различного размера. Общее число ячеек первоначально равнялось 74, а после дополнительной модернизации число ячеек уменьшилось до 54.
Здесь корейцы проделали очень большую работу в плане приведения своих эсминцев к максимально возможной эффективности во всех отношениях.
Во-первых, убрали громоздкие и не очень эффективные сегодня артустановки АК-630, заменив их на «Панцирь-МЕ», решив этим проблему обороны на малой дистанции. Естественно, ЗРАК «Панцирь-МЕ» будет намного эффективнее, чем артиллерийский АК-630.
Установка «Панцирей» позволила отказаться от ячеек малой размерности (напомним, что эти корабли несли 4 вида вертикальных пусковых ячеек), и 32 ячейки малого типоразмера, в которых размещались ракеты от ЗРК «Редут» (С-300), были перепрофилированы в 12 больших ячеек с противокорабельными ракетами Hwasal-2, что довело количество ПКР на корабле до 32 (24 в носу и 8 на корме). Зенитные ракеты «Редута» среднего радиуса действия (до 150 км) остались в 12 ячейках среднего размера, а в 10 сверхбольших ячейках разместились баллистические ракеты Pongae-5 или Hwasong-11.
Виды на носовые и кормовые пассивы пусковых ячеек
Таким образом, несмотря на то, что количество ячеек уменьшилось с 74 до 54, общий баланс вооружений корабля ничуть не ухудшился.
Но мы в первую очередь о пулеметах…
Еще один крупный план, на котором видно неизвестное орудие в порту на корпусе «Кан Кона» (внизу слева), а также один из его 30-мм зенитных артиллерийских комплексов
Массив пулеметов на «Кан Кон» выглядит почти комично, особенно если учесть, что такое же количество пулеметов установлено на противоположной стороне корабля. Однако почему-то не хочется смеяться, а хочется аплодировать стоя, ибо корейский эсминец представляет собой очень сложную мишень как для дронов морских, так и для дронов воздушных.
Растет потребность в дополнительном малокалиберном вооружении на кораблях, особенно для обеспечения дополнительной ближней обороны на море и в порту от воздушных дронов и беспилотных катеров. Это реальные угрозы для военных кораблей, которые теперь прочно вошли в общественное сознание благодаря войне России и Украины и противостоянию НАТО и различных сил Ближнего Востока.
Кстати, стоит вспомнить, насколько беззащитными оказались боевые корабли НАТО, особенно перед плавающими поделками, собранными отнюдь не в заводских условиях. Как говорится, моряки НАТО брали ценой, сбивая и топя очень дешевые изделия очень дорогими ракетами.
На протяжении многих лет российские военно-морские силы устанавливали на надводные корабли дополнительные пулеметы, в том числе на дистанционно управляемых установках, а также экраны для защиты от дронов-камикадзе. Надо сказать, с переменным успехом, потому что здесь как раз решало количество. Как показала практика, пара МТПУ на борту корвета не могла создать необходимую плотность огневой завесы, которая стала бы гарантированным рубежом на пути беспилотных катеров-камикадзе.
Если у кого-то по-прежнему остаются вопросы о реальной боеспособности обоих военных кораблей класса «Чхве Хён», а также об их универсальности, есть определенная уверенность в том, что корабли окажутся дееспособными. И хоть серия невелика, всего четыре эсминца, но стоит понять, что и КНДР не является огромной страной с большими морскими границами, а потому четыре ударных корабля с баллистическими или крылатыми ракетами – это серьезно.
То, что «Канг Кон» был поврежден при спуске на воду, это мелочи. На видео, которые распространяются корейскими каналами, прекрасно видно, что корабль движется своим ходом, то есть ремонт произведен в полном объеме. Да и вряд ли кто-то осмелился бы показать Ким Чен Ыну «туфту». Товарищ Ким скор на расправу и точно оценил бы такое дело соответствующим образом.
«Канг Кон» на верфи в Чхонджине 23 мая 2025 года
Спутниковый снимок, на котором виден «Канг Кон» в сухом доке в Раджине, 12 июня 2025 года
Скриншот официального видео с демонстрации, прошедшей на прошлой неделе, на котором показан «Канг Кон» в действии
В целом демонстрация прошла удачно, это видно по довольному выражению первого лица КНДР, но вопросы все равно остаются.
Например, какая основная функция этого корабля?
Да, эти эсминцы могут служить платформой для запуска ударных ракет большой дальности, это несомненно и не подвергается критике. Но, кроме пуска баллистики, что еще есть в активе? Вот основная роль в качестве средства противовоздушной обороны вызывает большие сомнения. Вопрос не в наличии большого количества ракет, здесь надо рассматривать в комплексе. На первом корабле были установлены антенны РЛС с АФАР. На втором — обычные щелевые. С чем это связано — вопрос.
И потом, несмотря на то что корейские эсминцы могут обладать расширенными возможностями по сравнению с тем, что уже есть у страны, в случае войны они станут первыми целями для уничтожения. Даже если будет построено несколько больше, чем четыре, таких кораблей, их быстро обнаружат и потопят на начальных этапах конфликта. Действия США против Ирана в недавнем прошлом прекрасно это продемонстрировали.
Это особенно актуально, учитывая, что эсминцы типа «Чхве Хён» могут нести оружие дальнего действия с ядерными боеголовками. Тем не менее у них может быть достаточно времени, чтобы отправить в бой свои дальнобойные ракеты, прежде чем они сами погибнут, а может и не быть. Как показала практика, удар ракетами может быть молниеносным и смертоносным.
Другой вопрос — а будет ли вообще война? И какая, если будет?
Но то, что отбиться от налета и наплыва современных безэкипажных средств поражения у корейских эсминцев типа «Чхве Хён» шансов больше, чем у кого бы то ни было в мире, – это факт. Очень показательно использовали старое оружие вкупе с новыми технологиями, учитывая изменения в современных военных конфликтах.
Кажется, корейцы действительно отработали на «отлично» тему защиты от БЭК и БПЛА. И у них действительно будет шанс нанести ответный удар при необходимости.
Информация