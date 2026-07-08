Депутат ГД РФ предложил упростить правила использования мини-НПЗ в России

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Депутат ГД РФ предложил упростить правила использования мини-НПЗ в России

Депутат Госдумы РФ Михаил Делягин предложил свое решение, которое, как он считает, поможет смягчить топливный кризис в стране.

Парламентарий констатирует, что меры, которые сейчас принимает правительство, в основном касаются маневрирования запасами ГСМ, но это не приводит к решению проблемы с недостаточной выработкой нефтепродуктов. Причем сырой нефти в РФ в избытке. Разрешение на продажу менее качественного бензина увеличивает его предложение, но Евро-3 вместо Евро-5 для современных двигателей губителен.

Выход политик видит в изменении правил по использованию малотоннажных нефтеперерабатывающих комплексов (мини — НПЗ). Их в больших количествах производят в Китае. Стоят такие НПЗ относительно дешево, легко транспортируются, устанавливаются и эксплуатируются.

Однако в РФ легально такое оборудование могут использовать только юрлица, прошедшие сертификацию, экологический контроль и получившие лицензии Ростехнадзора. Небольшое количество мини-НПЗ имеются в южных регионах, но они в основном производят дизель, битум и мазут.

Необходимо решение на правительственном уровне, которое позволит малому бизнесу закупать такие установки и продавать бензин на АЗС, считает Делягин. Помимо прочего, мини-НПЗ сложно обнаружить, а значит и атаковать.

Предложение далеко не бесспорное. Малые НПЗ действительно могут производить высокооктановый бензин, но для этого требуется не просто первичная перегонка нефти, а комплекс технологий для облагораживания сырья. Да и устанавливать их лучше всего вблизи с источниками сырой нефти. Иначе на выходе топливо может оказаться дороже, чем произведенное крупными заводами, не говоря о качестве. Разве что государство будет помогать развитию такого бизнеса как минимум на начальных этапах.
49 комментариев
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  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +10
    Сегодня, 18:32
    В Чечне большой опыт использования таких мини-НПЗ имеется...еще со времен 1 и 2-х чеченских кампаний.
    1. Джунгар Звание
      Джунгар
      +11
      Сегодня, 18:43
      Но и бенз там был гуано полное
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        -2
        Сегодня, 19:00
        Цитата: Джунгар
        Но и бенз там был гуано полное

        Но и доход не слабый был...суммы миллионный были.
        1. alex-defensor Звание
          alex-defensor
          +1
          Сегодня, 19:17
          Мини-НПЗ не даст низкую цену на рынке. И когда вернется нормальная работа крупных НПЗ - Мини-НПЗ будут нерентабельны...
        2. Zaurbek Звание
          Zaurbek
          +2
          Сегодня, 19:40
          Доход там не хилый только без налогообложения....а качество зависит от оборудования. Которое на Кавказе не было.
          Как и с спирт заводами, государству не выгодна куча производителей .
          Так то , технология для 21века вполне реальная. Вопрос только в амбициях монополистов рынка.
      2. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 19:08
        Писали недавно, что при прямой перегонке получается 60-ый бензин. Без присадок его нельзя использовать. И насколько будет хорош с присадками, тоже не ясно.
        1. СергейБ Звание
          СергейБ
          -1
          Сегодня, 19:30
          Цитата: СергейАлександрович
          Писали недавно, что при прямой перегонке получается 60-ый бензин. Без присадок его нельзя использовать. И насколько будет хорош с присадками, тоже не ясно.


          Так и на самых современных установках получают в основном только 80 бензин.И без присадок его тоже нельзя использовать! А в 92, 95 и так далее его превращают с помощью присадок.
          Так что и 60 бензин с помощью присадок сделают качественным.
  2. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 18:33
    Разве что государство будет помогать развитию такого бизнеса как минимум на начальных этапах.

    А оно государству надобно? А на крупные НПЗ частник зайти не может. crying
    1. Отставной старлей Звание
      Отставной старлей
      +1
      Сегодня, 19:45
      А оно государству надобно? А на крупные НПЗ частник зайти не может.

      Вот именно, для государственных налоговых органов - это сплошная головная боль! Как контролировать кучу частных плательщиков акцизов - основной составляющей механизма формирования бюджетных средств!?
      ...В 2024 году средняя розничная цена литра бензина АИ-95 в России составляет около 55 рублей. Из них 45–50% – это налоги и сборы. Разберём структуру этих платежей, чтобы понять, куда уходят деньги при каждой заправке.
      Основные налоговые компоненты в цене бензина – акциз, НДС и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Акциз на бензин с октановым числом выше 80 установлен на уровне 14 500 рублей за тонну, что при плотности топлива 0,75 кг/л эквивалентно 10,88 рубля за литр. НДС в размере 20% начисляется на сумму себестоимости, акциза и торговой наценки, добавляя ещё 8–10 рублей к стоимости литра. НДПИ, зависящий от мировых цен на нефть, в среднем составляет 5–7 рублей за литр....

      Вспомните 90-е с частными винокурнями и ухода их владельцев от платежей налогов! С вином и водкой решили вопрос с помощью акцизных марок. А как решить этот вопрос с автомобильным топливом? Неужто бензин и соляру будут продавать в опечатанных акцизами канистрах?! laughing
  3. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +13
    Сегодня, 18:35
    Против мини НПЗ будут в первую очередь крупные вертикально интегрированные топливные компании. Малый бизнес создаст им в будущем конкуренцию. Так что, подозреваю, что предложение Делягина Дума не поддержит.
    1. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      +3
      Сегодня, 18:41
      Крупные компании могут в первых рядах строящихся эти самые мини-нпз
      1. Eugen 62 Звание
        Eugen 62
        +2
        Сегодня, 18:44
        Ну это в том случае, если они будут принадлежать руководителям этих крупных компаний. А нефть к ним пойдёт из тех же трубопроводов.
        1. Овсиговец Звание
          Овсиговец
          +1
          Сегодня, 19:36
          а нам какая разница???? сетевые компании имеющие заправки цены на АЗС гляньте и частные АЗС гляньте и увидите разницу....ну будет у Роснефти еще 30-40 мини-НПЗ, я думаю уж как нито справятся с управлением ими
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 18:54
      Эти крупные компании такими темпами ни с кем конкурировать не будут - нечем станет таким образом request
    3. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      0
      Сегодня, 18:58
      Цитата: Eugen 62
      Против мини НПЗ будут в первую очередь крупные вертикально интегрированные топливные компании

      Крупные компании сейча несут крупные убытки. Делягин сейчас пощупывает почву для закупки крупными компаниями мини-НПЗ, возможно за счет государства.
    4. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 19:04
      Цитата: Eugen 62
      Малый бизнес создаст им в будущем конкуренцию. Так что, подозреваю, что предложение Делягина Дума не поддержит.

      Ни один нормальный человек не проголосует против собственного кармана.

      Относительно недавно Дума "прокатила" законопроект "о литре молока и килограмме гречки", против шринкфляции. Что наводит на мысли о том, что проголосовавшие "против" каким-то боком к этому процессу привязаны - иначе чего бы не принять популярный у электората закон, если бы он им лично ничего не стоил?

      И здесь то же самое - "прокатят", можно не сомневаться. Пути заинтересованности депутатов разные - от двух-трёх собственных заправок и "хороший человек попросил" до прямых взяток от крупных нефтебензиновых игроков. Но заинтересовать, уверен, можно всех.
    5. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      +1
      Сегодня, 19:41
      Да, это значит, что появится куча независимых АЗС мо своим бензином.
    6. Tagan Звание
      Tagan
      +2
      Сегодня, 19:47
      Против мини НПЗ будут в первую очередь крупные вертикально интегрированные топливные компании. Малый бизнес создаст им в будущем конкуренцию.

      За счёт чего? Какие конкурентные преимущества - цена, качество, объемы, себестоимость? Скорее всего, не вытянут ни по каким показателям.
  4. Sovetskiy Звание
    Sovetskiy
    +1
    Сегодня, 18:37
    Да и устанавливать их лучше всего вблизи с источниками сырой нефти.

    Даешь реанимацию врезок в нефтепроводы как в 90-е? belay
    Капитализм точно счастье, зашибись или каждому по степени алчности - от каждого по наивности! lol
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 18:40
    Ничёсе! Депутат замахнулся никак не иначе как на естественные национальные достояния России на монополии. . . love
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      -2
      Сегодня, 18:42
      Цитата: андрей мартов
      Ничёсе! Депутат замахнулся никак не иначе как на естественные монополии. . . love

      С такими храбрецами монополии расправляются жёстким методами, вплоть до административного ресурса силовиков...на святое покушается.
    2. ростов-папа Звание
      ростов-папа
      0
      Сегодня, 19:16
      ну да , комму война , а кому мать родна ! лучше бы наше правительство убрало утильсбор и растаможку с электромобилей .
  6. Владимир М Звание
    Владимир М
    +9
    Сегодня, 18:41
    Выход политик видит в изменении правил по использованию малотоннажных нефтеперерабатывающих комплексов (мини — НПЗ)

    Миша Делягин хоть понимает, что на этих мини-НПЗ такую "мачмалу" будут гнать, что Евро 3 за счастье будет.
  7. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +4
    Сегодня, 18:45
    Иначе на выходе топливо может оказаться дороже, чем произведенное крупными заводами, не говоря о качестве.

    Наши нефтебензиновые барыги постараются, чтобы бензин, произведённый в "домашних" условиях, в любом случае не был дороже бензина с крупных НПЗ. Поддержат цены на новом уровне, на который постепенно нас выводят. Но эти "домашние" пекарни НПЗ тоже не выход - их сведёт на "нет" сертификация и налоги.

    Мне, как строителю, оказалось очень выгодно, в своё время, приобрести пару стационарных растворных узлов и несколько мобильных растворных станций, которые за неделю монтируются и позволяют за счёт стоимости бетона и раствора поддерживать очень конкурентные цены.
    С этой точки зрения, возможно, было бы и выгодно иметь такой дизельный "самовар" в хозяйстве - техники-то много. Но, думаю, именно побочные расходы весь профит от этой установки уничтожат.

    Так что штука, наверное, хорошая - эти самые мини-НПЗ. Но "не с нашим-то счастьем" (с). В наших условиях одна головная боль будет.
  8. Александр Х Звание
    Александр Х
    +2
    Сегодня, 18:53
    Дать возможность, упростив бюрократическую тягомотину, поставить эти заводики, хотя бы крупным производителям, которые "погорели". Думаю, что пока не отремонтируют основное оборудование, эти малыши будут кстати. Тем более, что вся инфраструетура от жд, электросетей, резервуаров и т.д. у них уже есть.
    Мелким производителям, думаю, не дадут- ибо конкуренты...
    А может и военных обеспечить такими заводиками, как стратегический резерв...
  9. Million Звание
    Million
    +5
    Сегодня, 18:55
    Шмурдяк будет,а не бензин.
    При всем уважении к Делягину,предложение плохое.
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +2
      Сегодня, 19:07
      Так в том-то и дело, что получить качественное топливо на таких НПЗ - это не тоже самое, что самогонку гнать. Евро-3 покажется райским эликсиром для движка. Я лучше пешком постою. sad
  10. Морозный Репей Звание
    Морозный Репей
    +2
    Сегодня, 19:02
    У нашей военной техникики двинатели не особо требовательны к качеству топлива. Им наверное хватит и шмурдюка с мини-НПЗ.
    Так что вполне рабочее решение, хотя бы для военных надобностей.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 19:37
      Да, наша военная техника "всеядна", чего не скажешь про гражданскую.
      Вспоминаются начало 90-х, дивизия вышла с Венгрии и в боевой технике была солярка "Арктика", в учебно-боевой обычная.
      Как раз погнали машины с Германии. Так вот на обычной солярке машины даже в летнее время не очень хотели ехать. А вот "Арктика" для них была самое то.
      Как то быстро пришел приказ сдать "Арктику" на склады, думаю долго на складах она и "не задержалась".
  11. PVV66 Звание
    PVV66
    +1
    Сегодня, 19:02
    Необходимо решение на правительственном уровне, которое позволит малому бизнесу закупать такие установки и продавать бензин на АЗС, считает Делягин.
    Заводик то купить можно и бензин продавать можно ...только кто работать будет на этих реформингах!? Человека с улицы пол года минимум учить нужно для работы на такой установке, иначе взлетит на воздух. Это не дворника из Киргизии нанять.
  12. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +1
    Сегодня, 19:14
    Депутат Госдумы РФ Михаил Делягин предложил свое решение,
    И будут гнать ослиную мочу... Али Бабаевич за такое в тюрьме сидел.
  13. ТОР2 Звание
    ТОР2
    0
    Сегодня, 19:15
    Да и устанавливать их лучше всего вблизи с источниками сырой нефти. Иначе на выходе топливо может оказаться дороже, чем произведенное крупными заводами, не говоря о качестве.
    Смысл таких производств прежде всего в обеспечении топливом ближайших окрестностей. Рядом с нефтедобычей может это и даст эффект. В теперешней ситуации логичней было бы производить на мини НПЗ синтетику. Растительное сырьё и уголь отпадают сразу. Остаётся торф которого полно в многих областях. Само производство 1 литра такого топлива дороже, но тут исключаются расходы на транспортирование сырья. Мини НПЗ может работать рядом с торфодобычей. К тому же пресловутой серы в синтетике гораздо меньше.
  14. RockerMan Звание
    RockerMan
    0
    Сегодня, 19:15
    А он сам, интересно, будет заливать такое топливо в свою машину?
  15. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 19:18
    Как вна Украине. Мобильные группы защиты от дронов, Мини-НПЗ, потом мобильные АЗС. Всё то над чем у нас любят смеяться, как результат "мощных ответок", постепенно происходит и у нас.
  16. shm_kv Звание
    shm_kv
    0
    Сегодня, 19:33
    Ну ок, нафту таким способом получить можно. Но что с ней делать? Я думаю даже классика на ней не поедет, про современные двигатели уж молчу. Для получения всем привычного бензина нужны очень дорогие установки, которые на малые нпз обычно не ставят (т.к. они раз в 10 дороже самого такого мини-пнз).
    В сложившихся условиях единственный вариант - это возводить бетонный саркофаг над установками больших НПЗ (приоритетно над еще уцелевшими).
    1. PVV66 Звание
      PVV66
      +2
      Сегодня, 20:11
      Вы видимо сударь в нефтепереработке разбираетесь как порося в манго. Мини установки такого типа очень хороши, можно делать октановое число от 80 до 100. И стоит 20 лямов зеленых. И занимает площадь 50х100 метров. Поверьте мне, я на таком "самоваре" 25 лет отработал.
      1. shm_kv Звание
        shm_kv
        0
        Сегодня, 20:19
        Еще раз: сделать можно. Вопрос в цене. И сколько таких мини-НПЗ потребуется для покрытия дефицита? Сумма будет астрономическая, т.к. помимо первичной колонны нужна гидроочистка, изомеризация, риформинг. И все это (кроме первичной колонны) в Росии не делают. Я уж молчу про то, что их будут находить по спутниками и пытаться повреждать.
    2. dnestr74 Звание
      dnestr74
      0
      Сегодня, 20:24
      Металлокаркас из 18 арматуры вполне достаточно
      1. shm_kv Звание
        shm_kv
        +1
        Сегодня, 21:28
        Там есть поражающие элементы, поэтому бетон надежнее. Но сетка лучше, чем ничего.
  17. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +2
    Сегодня, 19:57
    Мини НПЗ производятся в Краснодарском крае, причём с очень большим процентом глубины переработки нефти. https://nouprom-npz.ru/poleznye-svedeniya-o-mini-npz/stroitelstvo-mini-npz/
    Это не реклама, так, что бы знали.
    1. shm_kv Звание
      shm_kv
      0
      Сегодня, 20:16
      С каким процентом? Где можно получить подтверждение этой информации? На сайте в любых разделах, кроме "первичной переработки" написано "раздел в заполнении".
      После первичной переработки октановое число около 60 и очень много примесей (в т.ч. серы). Современные двигатели не будут работать на таком бензине даже с присадками. Дизель для некоторой военной техники можно гнать на таких установках, но не более.
      1. Сергей3 Звание
        Сергей3
        +1
        Сегодня, 21:15
        Наберите в яндексе МИНИ НПЗ купить и увидите, как много их оказывается предлагается отечественных, от самых простых, до небольшого завода с глубиной переработки 80 - 85% и выходом готового 95 и 100-го бензина.
        1. shm_kv Звание
          shm_kv
          +1
          Сегодня, 21:51
          Отечественного там, увы, немного будет.
          1. СергейАлександрович Звание
            СергейАлександрович
            0
            Сегодня, 22:04
            А кто-то выставлял требования по импортозамещению для этого оборудования, чтобы блюсти процент?
            1. shm_kv Звание
              shm_kv
              0
              Сегодня, 22:16
              Чтобы покрыть потребление страны нужно огромное количество таким мини-нпз. Это огромный суммы и Китай не сможет поставить такое количество компонентов быстро. К тому же враг их будет стараться выявлять и повреждать.
  18. acetophenon Звание
    acetophenon
    -1
    Сегодня, 20:00
    . Стоят такие НПЗ относительно дешево,
    Что, дешевле дрона? Или кто-то надеется сохранить их местонахождение в тайне, типа - со спутника не видно? Это просто попытка срубить бабла и забить на экологию.
  19. dnestr74 Звание
    dnestr74
    0
    Сегодня, 20:21
    Надо в ПВО вкладывать и разгром ВСУ, а не в мини НПЗ, все шиворот навыворот у ых депутатов
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 22:05
      Мини НПЗ будут как-то мешать организации ПВО?
      На каждую нормальную идею, тут на сайте, вылезает 80-90% запретителей и критиканов доказывающих, что так ни в коем случае нельзя, а то сразу ой-ой-ой и ай-ай-ай.
  20. Иван Северский Звание
    Иван Северский
    0
    Сегодня, 22:10
    В моем регионе в начале 2010-х гг. открыли среднего размера НПЗ (около 1 млн тонн в год), который производил растворители, топочное топливо и битум.
    Должны были модернизируют завершить, но на днях разбомбили опять…
    Это к тому, что а реальных условиях средний НПЗ не был способен производить ни бензин, ни дизель.

    Сейчас куча бизнесменов прибегут деньги на мини-НПЗ просить, но это по принципу ходжи Насреддина. Либо несменяемый к печенегам отправится, либо нефтедобычу тоже результативно бомбить начнут.