Израиль дорабатывает «Железный купол»
Комплекс «Кипат барзель» осуществляет запуск ракеты «Тамир». Фото Минобороны Израиля
Израиль продолжает дорабатывать свою систему ПВО и противоракетной обороны. С учётом накопленного опыта и актуальных угроз проведена очередная модернизация комплекса «Кипат барзель». Обновлённый комплекс прошёл полигонные испытания, а вместе с ним впервые отработали одновременное применение ракетных и лазерных средств.
Сразу оговоримся, что почти всё, что известно об этих испытаниях, идёт от Министерства обороны Израиля. Независимого подтверждения на момент публикации нет.
По официальным данным
О новых результатах в развитии ПВО в последний день июня сообщило Министерство обороны Израиля. Ведомство раскрыло суть, но без технических деталей. Даже этих скупых данных хватает, чтобы понять, куда движется израильская ПРО.
«Кипат барзель» («Железный купол») прошёл очередную модернизацию. Её направления определялись с учётом опыта эксплуатации и боевого применения последних лет. В отдельные средства и системы внесли изменения ради роста характеристик и расширения круга задач.
В июне обновлённый «Купол» вывели на испытания. Их программа предусматривала не только замер параметров изделия, но и отработку совместной работы ракетного комплекса и лазера «Ор Эйтан» («Свет Эйтана»).
Два комплекса разных классов доставили на полигон и подготовили к работе. Основная роль досталась «Железному куполу»: его штатный радиолокатор искал воздушные цели и выдавал целеуказание, а командный пункт управлял пуском ракет. Лазер включили в контур управления «Железного купола», и к нему от командного пункта шли данные об обстановке и команды на применение.
Боевая работа во время операции «Страж стен», 2021 г. Фото Минобороны Израиля
Какие изделия и в каком количестве играли условного противника, не сообщается. По заявлению Минобороны Израиля, оба комплекса успешно справились с обнаружением и перехватом целей и подтвердили возможность совместной работы.
Системы обороны
«Кипат барзель» — комплекс ближней противовоздушной обороны с перебазируемыми батареями, рассчитанный прежде всего на перехват неуправляемых реактивных снарядов. Это система класса C-RAM, а не ПРО в строгом смысле: борьба с баллистическими ракетами большой дальности лежит на других комплексах. Головной разработчик — компания Rafael Advanced Defense Systems, отдельные компоненты поставляют предприятия Израиля, США и других стран.
В батарею «Купола» входят радиолокатор обнаружения и управления огнём, командный пункт и до четырёх пусковых установок. По открытым данным, установка несёт до 20 ракет-перехватчиков «Тамир», хотя в разных вариантах комплекса это число может отличаться. Есть и вспомогательные средства, от транспорта до аппаратуры обслуживания.
На дежурстве РЛС следит за вверенным сектором и засекает цели. Автоматика сопровождает их, строит траектории и рассчитывает данные для стрельбы. Если цель опасна для военных или гражданских объектов, запускается противоракета.
По открытым данным, «Тамир» — твердотопливная ракета длиной около 3 м и стартовой массой порядка 90 кг. В полёте она разгоняется примерно до 2,2 Маха, а дальность пуска, смотря по цели, достигает десятков километров.
Боевая работа «Железного купола» во время обмена ударами с Ираном, октябрь 2024 г. Фото Telegram / «Военная хроника»
Изначально «Железный купол» предназначался для перехвата реактивных снарядов и ракет, чья дальность полёта не превышает 70 км, то есть относительно короткобойных целей. Более дальнобойные цели призваны уничтожать другие системы. Раньше сообщалось о возможности доработать противоракету под более сложные цели.
«Ор Эйтан», ранее известный как «Керен барзель» («Железный луч») или «Маген Ор» («Щит света»), — боевой лазерный комплекс в контейнерном исполнении. Он создавался как дополнение к ракетным и зенитным системам. Далее для единообразия используется имя «Ор Эйтан».
У комплекса два излучателя на волоконных лазерах большой мощности. Заявленная дальность поражения ракет и летательных аппаратов достигает 10 км, однако это потолок в идеальных условиях. На деле дальность режут дым, пыль, влага и просто мутная атмосфера. Поиск целей и наведение ведутся собственными РЛС и оптикой либо по внешнему целеуказанию.
Направления развития
Опубликованное позволяет реконструировать, что именно меняли. Похоже, обновили аппаратуру и ПО РЛС и командного пункта. По официальному сообщению, «Купол» теперь сопровождает и перехватывает не только цели, летящие по баллистической траектории (снаряды, мины), но и аэродинамические (крылатые ракеты, БПЛА).
Выросло и число одновременно обрабатываемых целей. Это важный момент. Раньше способность «Железного купола» отражать массированные удары оценивали неоднозначно, и в экспертных публикациях, и по итогам реальных обстрелов. Судя по нынешней модернизации, именно этот недостаток и попытались устранить, в том числе с учётом новых классов целей.
Лазерный комплекс «Ор Эйтан». Фото Минобороны Израиля
Ещё одно новшество состоит в том, что на испытаниях «Купол» управлял работой лазера, тогда как раньше его командный пункт контролировал только собственные пусковые установки.
Совместная работа важна и для «Ор Эйтан». Лазер получил ещё один источник данных о воздушной обстановке и целях, и это должно улучшить результаты его применения.
Здесь же и экономика, ради которой лазеры внедряют. Каждый пуск ракеты-перехватчика заметно дороже «выстрела» лазера, а противник давит массой дешёвых средств нападения. Лазер экономит дорогие противоракеты на простых целях, оставляя их для сложных.
Практический результат
Испытания обновлённого «Кипат барзель», по официальному сообщению, прошли успешно. Дальше Израиль планирует запустить модернизацию серийных комплексов в частях, и, как ожидается, это усилит ПВО и ПРО страны. Насколько именно, покажет войсковая эксплуатация.
«Ор Эйтан» официально поступил на вооружение в конце 2025 г. Идут серийное производство и развёртывание новых лазеров в подразделениях, и армия наращивает защиту от высокоточного оружия и БПЛА.
Вероятно, в ближайшее время армия начнёт применять комплексы совместно: «Ор Эйтан» и «Купол» будут прикрывать важные объекты и друг друга. Вопрос взаимной защиты сейчас стоит особенно остро. Формирования, воюющие против Израиля, в последние месяцы не раз атаковали его позиции ПВО ракетами и ударными БПЛА. По ряду сообщений, часть атак достигла цели, речь шла о поражении объектов, которые могли быть пусковыми установками «Купола» либо макетами-обманками. Разграничить эти версии сложно, поскольку нужна независимая проверка фото- и видеоматериалов и заявлений сторон.
Боевой лазер крупным планом. Фото Минобороны Израиля
Отсюда и роль «Ор Эйтан» — прикрыть позиции «Железного купола» вблизи районов, откуда летят вражеские ракеты и БПЛА.
Отдельный вопрос — насколько эффективен сам «Купол». Официальные оценки ЦАХАЛ и Rafael держатся в диапазоне 85–95 % успешных перехватов «угрожающих» целей. Независимые оценки расходятся куда сильнее. Академические модели на основе статистики обстрелов подтверждают заметное сокращение потерь и ущерба, но исходят из тех же заявленных процентов. Косвенные оценки (например, по числу выпущенных ракет на одну жертву) тоже фиксируют падение «летальности» обстрелов. При этом критики во главе с американским физиком Теодором Постолом (заслуженный профессор MIT в отставке, известный скептик в оценке систем ПРО), анализируя траектории перехватов по фото и видео, оценивали реальную долю успешных поражений боевых частей в считанные проценты. Их методика вызывает споры. В целом же открытая литература сходится в другом: пользу «Купол» приносит очевидную, а вот точную долю перехвата надёжно вывести из открытых данных нельзя.
Если сложить всё вместе, логика Израиля видна: систему не строят заново. Опыт последних конфликтов подтолкнул расширить функции «Кипат барзель» под более широкий круг целей. Параллельно внедряют «Ор Эйтан» с иным принципом поражения. На своих местах остаются «Кела Давид» («Праща Давида») и «Хец» — против сложной баллистики.
Получается эшелон по классам целей. Ближняя зона и простые цели остаются за «Ор Эйтан» и «Куполом». Дальний рубеж и сложная баллистика — за «Кела Давид» и «Хец». Ломать всю систему никто не собирается. Старое дорабатывают, новое встраивают рядом. Это эволюция, а не революция.
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