Российские бойцы спасли ребёнка, прятавшегося в подвале в Константиновке

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Российские бойцы спасли ребёнка, прятавшегося в подвале в Константиновке

Бойцы «Южной» группировки ВС РФ спасли десятилетнюю девочку, которая, лишившись всех родственников, в одиночку пряталась в одном из подвалов на окраине недавно освобожденной Константиновки.

Девочку обнаружили военнослужащие 77-го мотострелкового полка во время обхода жилых домов. Выяснилось, что ребенка зовут София и она осталась совсем одна: мамы не стало, отца она не помнит, а воспитывавшие ее бабушка с дедушкой погибли, когда в их дом прилетел беспилотник. Наши бойцы кормили найденную девочку и охраняли ее дом. При первой возможности ребенок был эвакуирован из зоны активных боевых действий в тыл. В настоящее время София находится в полной безопасности. Она поблагодарила своих спасителей, а также поделилась самой заветной мечтой – чтобы поскорее наступил мир.



Ранее сообщалось, что наши бойцы вывели из Константиновки группу жителей города, укрывавшихся в заминированном отступавшими боевиками ВСУ доме. Люди долгое время без еды и воды оставались в опасном месте и уже потеряли надежду на спасение. Покинуть дом было невозможно, поскольку украинскими нацистами были заминированы все подходы к зданию.

В ходе операции по спасению жителей Константиновки российскими саперами было проведено разминирование подступов к зданию. После чего группа бойцов вывела людей из подвала дома и благополучно эвакуировала их в безопасное место. Спасенные жители Константиновки рассказали, что в городе находится еще много мирных жителей, включая детей. Нередко боевики ВСУ использовали гражданское население в качестве живого щита.

7 комментариев
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  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 19:33
    Мирняка гибнет много в зоне БД...просто это не афишируется.
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +7
      Сегодня, 19:39
      Повезло девчонке...дай Бог ей счастья.
      1. Абрам кац
        Абрам кац
        -3
        Сегодня, 19:57
        Конечно повезло . Всех родственников убило , ни двора , ни кола , осталась круглой сиротой . Вот свезло , так свезло .
      2. vitaliy20091959 Звание
        vitaliy20091959
        0
        Сегодня, 20:41
        да какое счастье детский дом ?
  2. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +6
    Сегодня, 19:42
    Да уж. Смотришь разбитые судьбы. Жесть.
  3. ОлегEKB Звание
    ОлегEKB
    +1
    Сегодня, 20:24
    до слез,
    детям то за что досталась такая судьба
  4. hiller Звание
    hiller
    +1
    Сегодня, 21:13
    Спасибо русскому воинству. Софии - здоровья и добрых, заботливых людей рядом. Сколько же ей довелось пережить!!! Ребёнок, лишённый детства. Сколько их там таких??? Просит только одного - мира. Знает ему цену.