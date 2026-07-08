Российские бойцы спасли ребёнка, прятавшегося в подвале в Константиновке
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Бойцы «Южной» группировки ВС РФ спасли десятилетнюю девочку, которая, лишившись всех родственников, в одиночку пряталась в одном из подвалов на окраине недавно освобожденной Константиновки.
Девочку обнаружили военнослужащие 77-го мотострелкового полка во время обхода жилых домов. Выяснилось, что ребенка зовут София и она осталась совсем одна: мамы не стало, отца она не помнит, а воспитывавшие ее бабушка с дедушкой погибли, когда в их дом прилетел беспилотник. Наши бойцы кормили найденную девочку и охраняли ее дом. При первой возможности ребенок был эвакуирован из зоны активных боевых действий в тыл. В настоящее время София находится в полной безопасности. Она поблагодарила своих спасителей, а также поделилась самой заветной мечтой – чтобы поскорее наступил мир.
Ранее сообщалось, что наши бойцы вывели из Константиновки группу жителей города, укрывавшихся в заминированном отступавшими боевиками ВСУ доме. Люди долгое время без еды и воды оставались в опасном месте и уже потеряли надежду на спасение. Покинуть дом было невозможно, поскольку украинскими нацистами были заминированы все подходы к зданию.
В ходе операции по спасению жителей Константиновки российскими саперами было проведено разминирование подступов к зданию. После чего группа бойцов вывела людей из подвала дома и благополучно эвакуировала их в безопасное место. Спасенные жители Константиновки рассказали, что в городе находится еще много мирных жителей, включая детей. Нередко боевики ВСУ использовали гражданское население в качестве живого щита.
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