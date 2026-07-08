Bloomberg: Трамп на саммите НАТО сосредоточился на Иране, а не на Украине
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Союзники по НАТО, которые в подавляющем большинстве выступают за дальнейшую широкую поддержку Киева в противостоянии с Россией, сильно рассчитывали в ходе саммита альянса в Анкаре перетянуть на свою сторону президента США. Глава Белого дома не скрывает, что украинская проблематика для него отошла как минимум на второй план.
Хотя в декларации по итогам саммита и прописано, что Россия остается «долгосрочной угрозой» для НАТО, позиция Трампа по отношению к поддержке Украины практически не изменилась. В закрытой части совещания с главами государств и правительств стран альянса президент США сосредоточился на Иране. Никаких конкретных обещаний по поводу Киева Трамп союзникам не дал. О разочаровании европейцев пишет со ссылкой на источники агентство «Блумберг».
Агентство сообщает, что в своем выступлении американский лидер в основном говорил о поисках решения ближневосточного кризиса. В приоритете у него нормализация отношений с европейскими союзниками, что означает дальнейшее требование увеличения оборонных бюджетов, которые по максимуму должны тратиться на закупки у предприятий американского ВПК. Немало Трамп говорил и о внутренних делах в США, до выборов в Конгресс осталось всего ничего.
Как пишет Bloomberg, глава Белого дома сообщил, что США готовы продолжать продавать оружие союзникам по НАТО, которые затем смогут передавать его Киеву, но не объявил о новых конкретных мерах помощи Украине.
Зато европейцам вновь досталось по поводу миграционной политики, которую Трамп назвал абсолютно неконтролируемой. Правда, на этот раз американский лидер не стал высказывать претензии из-за отказа союзников поддержать США в войне с Ираном, даже Испанию оставил в покое.
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