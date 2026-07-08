Bloomberg: Трамп на саммите НАТО сосредоточился на Иране, а не на Украине

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Bloomberg: Трамп на саммите НАТО сосредоточился на Иране, а не на Украине

Союзники по НАТО, которые в подавляющем большинстве выступают за дальнейшую широкую поддержку Киева в противостоянии с Россией, сильно рассчитывали в ходе саммита альянса в Анкаре перетянуть на свою сторону президента США. Глава Белого дома не скрывает, что украинская проблематика для него отошла как минимум на второй план.

Хотя в декларации по итогам саммита и прописано, что Россия остается «долгосрочной угрозой» для НАТО, позиция Трампа по отношению к поддержке Украины практически не изменилась. В закрытой части совещания с главами государств и правительств стран альянса президент США сосредоточился на Иране. Никаких конкретных обещаний по поводу Киева Трамп союзникам не дал. О разочаровании европейцев пишет со ссылкой на источники агентство «Блумберг».

Агентство сообщает, что в своем выступлении американский лидер в основном говорил о поисках решения ближневосточного кризиса. В приоритете у него нормализация отношений с европейскими союзниками, что означает дальнейшее требование увеличения оборонных бюджетов, которые по максимуму должны тратиться на закупки у предприятий американского ВПК. Немало Трамп говорил и о внутренних делах в США, до выборов в Конгресс осталось всего ничего.

Как пишет Bloomberg, глава Белого дома сообщил, что США готовы продолжать продавать оружие союзникам по НАТО, которые затем смогут передавать его Киеву, но не объявил о новых конкретных мерах помощи Украине.

Зато европейцам вновь досталось по поводу миграционной политики, которую Трамп назвал абсолютно неконтролируемой. Правда, на этот раз американский лидер не стал высказывать претензии из-за отказа союзников поддержать США в войне с Ираном, даже Испанию оставил в покое.
9 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 19:12
    Его слову верить, эт надо неумным быть,тот ещё свиристун. Официально не интересно и не надо,а из под полы всё что нужно дадут и возврата не потребуют
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 20:01
      Все выходки Трампа имеют одну цель -сделать Америку великой. Т.е (в перспективе) сделать мир однополярным.
  2. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 19:14
    Трамп и Рубио много чего наговорили про Украину сегодня, в редакции ВО не заметили?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 19:18
      alexoff hi ,вон даже НЕБО подумывают закрыть если что после какой-то там сделки,правда не понятно какой,если Киев гнет своё,а Москва свои интересы отстаивает. Ну и какая тут сделка ?
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 19:33
        Он и про сегодняшние цели говорил, а не только про планы на когда-нибудь потом. Интересно, кто-нибудь ещё будет про Анкоридж в кремле ещё вспоминать после такого гнилого базара?
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 19:25
    Трамп на саммите НАТО сосредоточился на Иране, а не на Украине
    Это на него так давит сионистское лобби
  4. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Сегодня, 19:38
    Тръмп, също така заяви, че дава на Украйна лиценз за производство на ракети за комплекса "Пейтриът". След това попита Зеленски, готов ли е той да посети Москва, на което наркоманът, хилейки се нагло каза "Не, там е опасно, много дронове летят", сиреч неговите. И е чудно, защо тази твар още диша и с привидна значимост и самодоволство задава тон за поведение на половината свят.
  5. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    0
    Сегодня, 19:55
    Чет у Трампа какой то зуб на Иран.
    Или просто имея возможность влиять на цену нефти на бирже - просто срубить бабла?
    Такое впечатление, что мы смотрим грандиозный спектакль.
  6. bars042 Звание
    bars042
    0
    Сегодня, 22:09
    даже Испанию оставил в покое

    Пруд не очистил, бальный зал не построил, спит со старушкой, пожалел ср.а.ны.х 5 миллионов тётке, за удовольствие хватать её за задницу тридцать лет назад. Обещал Гренландию забрать, Канаду, даже переименовать Мексиканский залив, что-то пообещал Кубе, но не смог.

    Стареет.