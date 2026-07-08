Новак перечислил меры для преодоления топливного кризиса
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Российский кабмин принял решение сократить сроки текущих ремонтов нефтеперерабатывающих предприятий, а плановые ремонты решили временно отложить. Также сегодня введен запрет на экспорт дизтопливо, а ранее такие же ограничения ввели на поставки за рубеж бензина и авиационного керосина.
Об этом вице-премьер РФ Александр Новак говорил на правительственном совещании, на котором председательствовал президент России Владимир Путин.
Чиновник объявил и о начале поставок в страну топлива из-за рубежа.
Новак перечислил и другие меры для преодоления топливного кризиса. Он рассказал, что было решено максимально нарастить загрузку НПЗ, а накопленные запасы немедленно направить в продажу.
Помимо этого, решили наиболее полно задействовать потенциал средних и малых нефтеперерабатывающих производств.
Также правительство прорабатывает с РЖД вопрос снижения железнодорожных тарифов. Это нужно для обеспечения необходимых экономических условий поставок импортного топлива по железной дороге.
И хотя принятые меры позволили немного стабилизировать ситуацию, она все еще остается непростой. Новак отметил:
Понятно, что текущая ситуация на АЗС вызывает беспокойство у людей.
По словам вице-премьера, основной причиной кризиса стали украинские атаки на нефтеперерабатывающие предприятия. Часть из них получила серьезные повреждения. Из-за этого сократились объемы производства бензина и дизтоплива.
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