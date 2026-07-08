Новак перечислил меры для преодоления топливного кризиса

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Новак перечислил меры для преодоления топливного кризиса


Российский кабмин принял решение сократить сроки текущих ремонтов нефтеперерабатывающих предприятий, а плановые ремонты решили временно отложить. Также сегодня введен запрет на экспорт дизтопливо, а ранее такие же ограничения ввели на поставки за рубеж бензина и авиационного керосина.



Об этом вице-премьер РФ Александр Новак говорил на правительственном совещании, на котором председательствовал президент России Владимир Путин.

Чиновник объявил и о начале поставок в страну топлива из-за рубежа.

Новак перечислил и другие меры для преодоления топливного кризиса. Он рассказал, что было решено максимально нарастить загрузку НПЗ, а накопленные запасы немедленно направить в продажу.

Помимо этого, решили наиболее полно задействовать потенциал средних и малых нефтеперерабатывающих производств.

Также правительство прорабатывает с РЖД вопрос снижения железнодорожных тарифов. Это нужно для обеспечения необходимых экономических условий поставок импортного топлива по железной дороге.

И хотя принятые меры позволили немного стабилизировать ситуацию, она все еще остается непростой. Новак отметил:

Понятно, что текущая ситуация на АЗС вызывает беспокойство у людей.

По словам вице-премьера, основной причиной кризиса стали украинские атаки на нефтеперерабатывающие предприятия. Часть из них получила серьезные повреждения. Из-за этого сократились объемы производства бензина и дизтоплива.
46 комментариев
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  1. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +3
    Сегодня, 19:30
    Мера тут может быть только одна. Победа.


    Чиновник объявил и о начале поставок в страну топлива из-за рубежа

    recourse
    Если это всё еще план, то какой пункт там следующий? Огласите весь список, пожалуйста
    1. Anarchist Звание
      Anarchist
      +8
      Сегодня, 19:44
      Цитата: Ivan№One
      Мера тут может быть только одна. Победа.
      На мой взгляд, вы немного тёплое с мягким перепутали. Победа нужна безусловно! Но без топлива она будет оттягиваться. Поэтому нужно срочно принимать меры по стабилизации ситуации.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +16
      Сегодня, 19:59
      Цитата: Ivan№One
      Чиновник объявил и о начале поставок в страну топлива из-за рубежа

      recourse
      Если это всё еще план, то какой пункт там следующий? Огласите весь список, пожалуйста

      Никак не отделаюсь от плохих ассоциаций со сравнительно недавним историческим прошлым...
      Надеюсь, следующим пунктом не будет закупка пшеницы и кукурузы в США, потому что это, рано или поздно, приведёт к "ножкам Буша".

      Кстати.
      Владеющие цифрами специалисты наверняка разнесут меня в щепки, но мне, как простому обывателю, всё-таки не верится, что украинские беспилотники нанесли настолько масштабный ущерб, чтобы он мог спровоцировать топливный коллапс. Ну не в пыль же они наши НПЗ разносят! А ремонт любого трубопровода или замена насоса измеряется по времени часами и к остановке всего НПЗ никогда не приводила.
      А вот в "грамотную маркетинговую политику" наших нефтебензинщиков, почему-то, наоборот - очень даже верится.
      В связи с этим думается - в Киеве-то понятно, враг. А наши барыги кто?
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 20:10
        Zoldat A hi ,писали что оборудование этих НПЗ частично а местами не частично импортное, причём из стран которые ввели санкции против нас, а заменить нельзя так как придётся многое менять по цепочке,вот и подвис ремонт.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +3
          Сегодня, 20:21
          hi!
          Цитата: Ропот 55
          писали что оборудование этих НПЗ частично а местами не частично импортное, причём из стран которые ввели санкции против нас, а заменить нельзя так как придётся многое менять по цепочке,вот и подвис ремонт.

          Возможно... Я с нефтехимией и НПЗ конкретно имел возможность поработать последний раз 25-30 лет назад - тогда насосы были ещё советские. А по сути - любой подобный завод и состоит из труб да насосов.
          Так-то да - даже насос поменять. если посадочное место не подходит - уже проблема. Я помню. как в импортной модульной котельной сгорел насос - так заказывали из тогда ещё неразбомблённой Югославии, нашего аналога не нашли.
          Всё равно считаю, что маркетинга нефтяников тут куда больше, чем реальных проблем.
          1. Kotofeich Звание
            Kotofeich
            +1
            Сегодня, 21:22
            Цитата: Zoldat_A
            любой подобный завод и состоит из труб да насосов.

            а, между насосами и трубами
      2. Last centurion Звание
        Last centurion
        0
        Сегодня, 21:10
        Это приведет не к ножкам Буша, а к ленд-лизу если глубже копнуть wink
        Каждые сто лет принято Россию раздевать
        И в руины города Европы превращать. Со времён открытия Америки
      3. самый главный Звание
        самый главный
        +2
        Сегодня, 21:21
        Владеющие цифрами специалисты наверняка разнесут меня в щепки, но мне, как простому обывателю, всё-таки не верится, что украинские беспилотники нанесли настолько масштабный ущерб, чтобы он мог спровоцировать топливный коллапс
        Вот 6 июля беспилотники ударили по Омскому НПЗ. Что мешает власти честно сказать, что было 20 (25, 45...) беспилотников из которых сбито (2, 10, 95...) , а оставшиеся попали по нефтезаводу и повредили оборудование которое будет восстановлено через 5 (19, 20, 95...) дней. А пока завод будет работать на 50 (30, 60, 99) % мощности. Но ничего не говорится, а все сразу достали свои канистры и ринулись на заправки. И кто провоцирует ажиотаж??? Ошибаться можно, врать нельзя - гениальная фраза! Молчать тоже нельзя в делах в которых затронуты интересы миллионов людей.
      4. Lako Звание
        Lako
        +2
        Сегодня, 21:41
        Ну да, если украинские БПЛА, развалили ректификационную колонну или на НПЗ произошёл масштабный пожар и выгорело сложное технологическое оборудование, то его замена вылетит не в копеечку, а тем более, что оно, вероятнее всего, импортное. И оперативно закупить новое не представляется возможным из-за санкций. Надо отдать должное, западным недругам, определить болевые точки, в российской промышленности и экономике смогли очень точно.
        1. Десница ока Звание
          Десница ока
          0
          Сегодня, 21:47
          Скорее всего, не без привлечения, расчетов и просчетов ИИ велась подготовка.... Все очень хорошо просчитано, в итоге...
    3. алексеев Звание
      алексеев
      -1
      Сегодня, 21:27
      Цитата: Ivan№One
      Мера тут может быть только одна. Победа.

      Это точно!
      Но слишком обобщено
      А сейчас надо заставить укропов и их западных хозяев прекратить атаки на объекты инфраструктуры.
      Как? Уже не раз говорилось, что, для начала, нужно поражать критические объекты укропии. Например, плотину киевского водохранилища. Не прекратят? Тогда подстанции 750 кВ.
      Параллельно наносить удары по срокам, где может "сховаться" главарь и его присные.
      Кроме того, совершенно ясно, что запад избрал стратегию соревнования с РФ в средствах поражения защиты. Вот 40 млрд. долларов на БПЛА и средства борьбы с ними ассигновать решили.....
      И, используя укропию в качестве исполнителя, имеет преимущества в виде мощных финансов и промышленных мощностей. Для нас такое соревнование означает опасность для существования страны как промышленной державы
      Почему, в соответствии, кстати, с имеющейся доктриной, применение спецбоеприпасов, даже не по городам, а для ЭМИ над бандерлогией, для уничтожения ж/д и автомагистралей в относительно безлюдных местах сразу вразумит западных дроноводов.
      Это, конечно, последнее дело, но они сами идут на него.
  2. alexoff Звание
    alexoff
    +10
    Сегодня, 19:35
    Российский кабмин принял решение сократить сроки текущих ремонтов нефтеперерабатывающих предприятий
    это как это? Приказ из министерства что ремонт после удара дронами по НПЗ провести не за три месяца, а за один? Приказано считать что в месяце 92 дня? belay
    1. Single-n Звание
      Single-n
      +8
      Сегодня, 19:39
      Дунул, плюнул, и надежно скрепил скотчем(Мадаскар 2)
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +7
        Сегодня, 19:45
        Два, нет - три слоя синей изоленты! fellow
        1. Last centurion Звание
          Last centurion
          +1
          Сегодня, 21:11
          Три слоя изоленты на ректификационной колонне...
    2. topol717 Звание
      topol717
      -5
      Сегодня, 19:50
      Цитата: alexoff
      это как это? Приказ из министерства что ремонт после удара дронами по НПЗ провести не за три месяца, а за один? Приказано считать что в месяце 92 дня?
      Потому что реальность совсем другая. Удары БПЛА это отмазка, для нефтяников. В том же Крыму должны видеть что страдают не только они, а вся страна. Да много причин у этой ситуации, но удары БПЛА по НПЗ далеко не на первом месте.
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 22:14
        В том же Крыму увидят в итоге что управленцы у нас дефективные, ГШ - болото, со всеми вытекающими...
  3. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +14
    Сегодня, 19:36
    По словам вице-премьера, основной причиной кризиса стали украинские атаки на нефтеперерабатывающие предприятия

    request
    Прошло меньше 2 месяцев:
    1. Single-n Звание
      Single-n
      +11
      Сегодня, 19:45
      Так и запишем. Пинг кремля-2 месяца.
      1. Сергей Киракосян Звание
        Сергей Киракосян
        +3
        Сегодня, 20:56
        А понг - 4 месяца.
        Так и играем...
        1. Last centurion Звание
          Last centurion
          +1
          Сегодня, 21:24
          Ну да, руки в брюки и там пинг-понг толкая речи о духах Анкориджей
      2. Альф Звание
        Альф
        0
        Сегодня, 21:56
        Цитата: Single-n
        Так и запишем. Пинг кремля-2 месяца.

        Видимо, в ГОНе запас бензина для Ауруса был всего на 2 месяца...Вот бояре и намекнули царю на поездку не на Аурусе, а на трамвае.
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +5
    Сегодня, 19:37
    Новак отметил:

    Понятно, что текущая ситуация на АЗС вызывает беспокойство у людей.

    Не вижу только беспокойства у самого Новака.
    Пока гром не грянет Новак не перекурестится...или по другому...спасение утопающего, дело самого утопающего.
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 19:37
    Я не понимаю... Дизтопливо. А чего с экспортом и переработкой внутри нефти?
    Сколько можно кормить то?
  6. shm_kv Звание
    shm_kv
    +4
    Сегодня, 19:39
    Все эти решения уже и так были приняты давно. Разве что запрет на экспорт соляры не припомню. НПЗ работают давно на пределе возможностей, а откладывание ремонтов будет приводить к авариям даже без БПЛА.
    О самом очевидном способе преодоления кризиса - защите НПЗ речи, я так понимаю не шло?
    1. Ivanhoe Звание
      Ivanhoe
      +3
      Сегодня, 19:48
      Это совсем другое дело. Защита НПЗ требует комплексного решения, а не пустой риторики.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Сегодня, 19:51
      О самом очевидном способе преодоления кризиса - защите НПЗ речи, я так понимаю не шло?
      Песков в таких случаях вопрос в Минобороны переадресовывает, а там никто ничего не комментирует request

      Вообще есть более очевидный способ - строить больше НПЗ. За последние 35 построили целых 2 (два) новых завода, остальные советские. Их, конечно, обновляли, но новых маловато
      1. shm_kv Звание
        shm_kv
        0
        Сегодня, 19:58
        Их в мирное время строят годами, а в условиях войны... К тому же пусть хоть 10 новых НПЗ появится, с такой защитой от бпла их разнесут за пару недель (бпла, напоминаю, уже сотни каждые сутки прилетает).
        Раз не могут защитить, то пусть хоть бетонный саркофаг над уцелевшими установками строят. А заодно и ремонтируемыми. Ах, да, в этом случае что-то делать придется...
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +5
          Сегодня, 20:25
          Даже аэростаты с сетками поднять не могут, при том, что на НПЗ водорода всегда завались. И это не говоря об аэростатах с лидарами, радарами, сонарами для раннего предупреждения охранников с зенитными дронами и дробовиками. Видимо не строили ничего сами - не жалко и потерять, государство в беде не бросит и денег отсыпет request
  7. Десница ока Звание
    Десница ока
    +3
    Сегодня, 19:49
    К сожалению, видя и понимая, что наши верха так и будут до последнего ( до, наверное, наступления совсем колапсических и катастрофических последствий) придерживаться стратегии "борьбы со следствиями", последствиями все нарастающей агрессии запада против РФ, а не с причиной, то есть с самими агрессорами - не будут предпринимать никаких ответных действий по хозяевам и спонсорам травящим свою шестерку укру на нас, что бы остудить их воинственный пыл и прекратить дальнейшее уничтожение нашей страны, я могу лишь дать дельный совет тем кто поумнее и понимает к чему идем, при таком раскладе... - начать закупать уже сейчас, какие-то электрогенераторы и тп., в общем все то, что сможет помочь пережить времена, когда газ и электроснабжение тоже будут ограничены.... Ибо я в отличии от тех, кто просчитывать причинно-следственные связи и делать естественные выводы из анализа тенденций и вообще происходящего не способен, понимаю, что после выноса наших НПЗ, Сэм сосредоточится на уничтожении наших ГЭС и ТЭС, хотя и АЭС возможно даже... А зима - не за горами.
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      +4
      Сегодня, 20:03
      А те, кто в розовых очках, "сам обманываться рад" и тп., могут перейти в соседнюю тему, где рассказывается чуть ли не о провале самита нато в Анкаре, где яко бы Трампа не удалось перетянуть на свою сторону членам нато ( хотя именно сша, являются его создателями, главными спонсорами и управляющими этой русофобской машины), что он якобы не намерен помогать укре больше ( правда - куда больше то еще? Все что можно, штаты итак передают и делают для укры) и и тд. и тп. И, тупо возрадоваться.... laughing
  8. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +5
    Сегодня, 20:07
    Вот мне интересно, куда народ бензин девает?! Раньше, если увидишь что бензин с цистерны выгружают на заправке, так это не чаще раз в неделю, а то и в месяц, сейчас же на всех ближайших заправках цистерна только там и торчит, непрерывно бензин привозит и его всё время нет.
  9. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 20:07
    Децентрализация производства нужна и хранения
  10. pexotinec Звание
    pexotinec
    +5
    Сегодня, 20:07
    Свое за бугор все продали бесконтрольно, теперь его же за бешеные деньги обратно будут покупать.
  11. Филин Звание
    Филин
    +8
    Сегодня, 20:14
    "По словам вице-премьера, основной причиной кризиса стали украинские атаки на нефтеперерабатывающие предприятия. Часть из них получила серьезные повреждения" - а предполагать, что в условиях войны по объектам нефтегазовой и химической промышленности будут наносится удары, мозгов не хватило? Одни "волшебники" вложили примерно за неделю до СВО кучу государственных средств в зарубежные банки, другие не знают что будет делать противник против экономики России. Главное "никто не виноват", всё "случайно вышло" - безнаказанность порождает вседозволенность. Будет персональная ответственность - не будет предательства и саботажа.
    1. Альф Звание
      Альф
      0
      Сегодня, 21:59
      Цитата: Филин
      Будет персональная ответственность - не будет предательства и саботажа.
  12. Вячеслав Болдырев Звание
    Вячеслав Болдырев
    +4
    Сегодня, 20:23
    ,,,,все идёт по плану?,,,
  13. nordscout Звание
    nordscout
    +2
    Сегодня, 20:24
    Если коротко и по существу, для "преодоления" топливного кризиса, достаточно, Двор, Правительство, Администрацию и прочих российских "бояр" "пересадить" на общественный транспорти, проблема мгновенно "рассосётся".....
  14. Pohoda Звание
    Pohoda
    +2
    Сегодня, 20:44
    Наблюдая за сложившейся ситуацией, можно сказать, что, вероятно, нужно, чтобы вновь появился такой человек, как Лаврентий Берия, который лично (по приказу хозяина) вместе с сотрудниками НКВД (самой "страшной и зверской организации" в истории нынешней РФ) сумел за короткий срок провести эвакуацию целых заводов за Урал.
    И там немедленно наладить производство для фронта.
    И, судя по всему, сотрудники КГБ и нынешней СВБ не знают истории своих предшественников. Ведь во главе государства сейчас стоит даже бывший сотрудник КГБ. Хотя этот человек, как общеизвестно, никогда не был настоящим оперативником, а лишь административным работником.
    Нужно учиться на примере истории тому, чего добились тогдашние настоящие лидеры СССР, а не брать пример с "Мишки-комбайнера" или даже "Святого Алкаша".
    1. Альф Звание
      Альф
      0
      Сегодня, 22:04
      Цитата: Pohoda
      Нужно учиться на примере истории тому, чего добились тогдашние настоящие лидеры СССР,
  15. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 20:48
    Может быть, рассмотреть возможность создания значительной сети мини-НПЗ сейчас в этих условиях? Мы смогли бы предложение на внутреннем рынке увеличить», — сказал Осипов.

    Путин поддержал предложение: «Чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб»
  16. helilelik Звание
    helilelik
    -3
    Сегодня, 20:51
    У нас вчера на Роснефти впервые не было очереди. Наверное,все психи затарились.
  17. Керенский Звание
    Керенский
    +1
    Сегодня, 21:13
    было решено максимально нарастить загрузку НПЗ, а накопленные запасы немедленно направить в продажу.

    " - И роди богатыря, мне к исходу сентября!
    - Так ведь, батюшка, ведь август. Я боюсь, что не управлюсь...." (С)
  18. Александр_K Звание
    Александр_K
    0
    Сегодня, 21:27
    Также сегодня введен запрет на экспорт дизтопливо

    Долго к этому шли, но не факт что это решение будет выполняться на деле. Для таких простых мер, до которых додумались только сегодня, достаточно среднего образования. После этого становится немного страшно за тех, кто рулит страной. Точнее, за страну, с теми то все будет хорошо. Неужели там нет ни одного эксперта, который хотя бы в школе учился на тройки? Ничего не понимаю, и не могу придумать вменяемого оправдания многим действиям нашего Правительства.
  19. cmax Звание
    cmax
    +2
    Сегодня, 21:30
    Сначала создаём проблему ( не защитив НПЗ) потом с энтузиазмом пытаемся не решить затрачивая огромные средства, получив поручение от главы государства.
    Пока гарант не сказал о проблемы ее вроде никто и не наблюдал.
    Единственное поручение которое было выполнено в срок - это повышение возраста ухода на пенсию.
  20. VasyaRules Звание
    VasyaRules
    +2
    Сегодня, 21:48
    По словам вице-премьера, основной причиной кризиса стали украинские атаки на нефтеперерабатывающие предприятия. Часть из них получила серьезные повреждения. Из-за этого сократились объемы производства бензина и дизтоплива.

    Прям капитан очевидность. А когда СВО планировали, то вообще вопросы с топливом и логистикой как обсуждали? Типа сейчас мы их быстро развалим и все будет хорошо? Что когда наступали было куча видео с техникой которая заглохла ибо топлива нет, что теперь когда до НПЗ добрались. Вообще по НПЗ бьют уже давно, почему кризис топлива случился именно сейчас? Не сговор ли это очередной?