На Западе обеспокоены возможностью российских РЭБ глушить сигнал Starlink

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На Западе обеспокоены возможностью российских РЭБ глушить сигнал Starlink

Американская пресса отмечает, что ВС РФ разворачивают новые системы РЭБ, способные подавлять сигнал спутниковой связи Starlink, предоставленной украинским боевикам компанией Илона Маска SpaceX.

Как пишет Reuters со ссылкой на украинских командиров и операторов БПЛА, российские военные все чаще разворачивают вблизи городов и военных объектов мощные устройства для создания помех, чтобы разорвать спутниковую связь, используемую для управления беспилотниками дальнего действия. При этом, по информации американского издания, устройство под названием «Волна-Купол Гарант» создает достаточно сильные помехи, чтобы на площади около 20 квадратных километров дестабилизировать связь Starlink, которая долгое время считалась в значительной степени устойчивой к воздействию средств РЭБ.

Поскольку большинство украинских ударных беспилотников средней дальности управляются именно через Starlink, применение Россией подобных систем значительно осложняет для ВСУ операции по глубокому проникновению беспилотников на территорию России. Противник утверждает, что на данный момент известно об использовании Россией по меньшей мере десяти подобных специализированных установок для создания помех.



Издание также приводит слова Роба Ли, старшего научного сотрудника американского Института внешнеполитических исследований, чрезвычайно обеспокоенного, что расширение производства этих средств постановки помех может существенно затруднить нанесение Киевом ударов вглубь территории России.
18 комментариев
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  1. Perpetually Звание
    Perpetually
    +8
    Сегодня, 20:16
    У меня вопрос, когда на Илону заведут дело о терроризме?
    1. Anarchist Звание
      Anarchist
      -1
      Сегодня, 21:00
      Почему эти спутники вообще не сбиваются? Они направлены во вред России, а это означает, что они вражеские...
      Пусть продемонстрируют разок, если это не сказки, что мы можем сбивать объекты на околоземной орбите.
  2. Fan-Fan Звание
    Fan-Fan
    +2
    Сегодня, 20:17
    около 20 квадратных километров
    Что то маломощная станция помех. Таких станций надо иметь тысячи штук.
    1. Perpetually Звание
      Perpetually
      -1
      Сегодня, 20:31
      сделайте лучше, одну на всю Россию. А мы будем ходить в фапотьках из фольги и поклоняться Вам
    2. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 21:09
      Что то маломощная станция помех. Таких станций надо иметь тысячи штук.

      Разработчики сами не знают, кто и откуда взял 20 кв.км. намекнули, что поболее на самом деле.
    3. shm_kv Звание
      shm_kv
      +1
      Сегодня, 21:38
      Лучше хоть какая-то защита, чем ничего. Правда на текущий момент все эти сведения на уровне слухов. Никто точно не знает, что этот за системы и насколько они эффективны на практике. Несколько таких устройств в теории могут помочь защитить НПЗ (как вспомогательное средство). Но пока их всего десяток, то вопрос еще насколько удастся масштабировать производство за разумное время.
  3. jack-no Звание
    jack-no
    -1
    Сегодня, 20:26
    Ah que je serai heureux que les spécialistes et ingénieurs russes développent un système, genre, "retour à l'envoyeur", des missiles, drones.
    Et soyons fous, que l'opérateur ait le choix entre la base expéditrice, ou chez le fabricant.
  4. nordscout Звание
    nordscout
    +2
    Сегодня, 20:31
    Странное "развитие" событий относительно "Starlink"... Россия "парится", создавая различные системы РЭБ, вместо того, чтобы "трахнуть" или, что - нибудь, "учудить этакое"по по частному дата - центру обеспечивающему функыионирование "Starlink".....
  5. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 20:37
    Странное "развитие" событий относительно "Starlink"... Россия "парится", создавая различные системы РЭБ, вместо того, чтобы "трахнуть" или, что - нибудь, "учудить этакое"по частному дата - центру, обеспечивающему функыионирование "Starlink"..... Возможно, что "создание" "научно - грандиозного" очень хорошо "вписывается" в систему "правильно - адресного", долговременного "распределения" российского гос. бюджета, чем разовая акция на частном дата - центре противника....
  6. Vik66 Звание
    Vik66
    +1
    Сегодня, 20:37
    Объясните, так работает Старлинк на территории РФ или нет ? Кто во что горазд, у кого-то работает, у кого-то нет... 🤔
  7. bbb Звание
    bbb
    -2
    Сегодня, 20:45
    Спутников Старлинка вообще не должно быть над территорией Украины и России, сбивать и даже не думать, если это технически возможно. Без этой связи каклятам будет прилично тяжелее.
  8. spirit Звание
    spirit
    -1
    Сегодня, 20:46
    Старая сказка про РЭБ 2.0) Сколько тут статей было написано)РЭБ все заглушат,Ну что заглушили?) аж до Омска дроны долетают.Никто на западе ничем не обеспокоен.Очередное самоуспокаение и очередные грабли для непробиваемых дуболомов hi
    1. Вольноопределяющийся Марек Звание
      Вольноопределяющийся Марек
      +1
      Сегодня, 21:12
      Увы, в Новосибирске на этой неделе официально объявлялась опасность воздушного нападения. А, это сильно дальше на восток. Омск не подвергался нападениям более 100 лет. Вот так.
  9. Десница ока Звание
    Десница ока
    -1
    Сегодня, 20:50
    На Западе обеспокоены возможностью российских РЭБ глушить сигнал Starlink

    Ну ничего.., сейчас Трамп позвонит своему приятелю Владимиру и скажет что это как-то не по партнерски препятствовать работе американской компании. А разве Владимир сможет отказать "дорогому" Донечке? Он же так откровенно заискивает перед ним и пытается понравиться...
  10. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +4
    Сегодня, 20:58
    Надеемся, что эта хорошая новость подтвердится
  11. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +3
    Сегодня, 21:03
    глушить сигнал Starlink
    good + + + + + наконец-то!
  12. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 21:13
    Раз уже созданы установки - глушилки, то крайне необходимо их изготовить многие тысячи и более штук и расставить везде, где необходимо.
  13. Pitlot Звание
    Pitlot
    0
    Сегодня, 21:57
    Цитата: Anarchist
    Пусть продемонстрируют разок, если это не сказки, что мы можем сбивать объекты на околоземной орбите.

    Америка знает. Мы знаем, что можем. А для демонстрации персонально вам, тратить ракету ценой 200 тыщ на спутник за 30 тыщ слишком накладно будет.