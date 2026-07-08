Огурцы и помидоры против топлива: найден позитив в показателях инфляции
Инфляция в России за неделю с 30 июня по 6 июля ускорилась до 0,31% против 0,22% неделей ранее, сообщил Росстат. С начала месяца рост потребительских цен составил 0,26%, с начала года - 4,49%. При этом годовая инфляция, по оценке ведомства, замедлилась до 5,61% с 6,01% на 29 июня за счёт так называемого эффекта базы - в прошлом году тарифы ЖКХ индексировались с 1 июля, тогда как в 2026 году их повышение перенесено на октябрь. Это, как известно, поствыборный период.
Ускорение недельной инфляции, как и две предыдущие недели, обусловлено прежде всего существенным ростом цен на моторное топливо. Бензин за отчётную неделю подорожал на 2,11% (после 1,61% и 3,0% на предыдущих неделях), дизельное топливо - на 3,35% (после 2,23% и 2,74%). С начала 2026 года накопленный рост цен на нефтепродукты превышает средние темпы инфляции по экономике более чем в 2,5 раза. И это официальные данные. На некоторых АЗС по стране, особенно в Республике Крым, цена бензина любых марок начинает со 120 рублей за литр, а верхнего предела фактически не существует, особенно когда дело касается АЗС небольших сетей, не говоря уже о так называемом перекупном бизнесе.
Топливный кризис в России, начавшийся в конце мая, продолжает обостряться. Дефицит бензина и дизеля в той или иной степени затронул большинство регионов, особенно Крымский полуостров, Иркутскую и Воронежскую области. Вице-премьер Александр Новак назвал ситуацию на рынке топлива «напряжённой», связав её с сезонным пиком спроса, внеплановыми ремонтами НПЗ и логистическими проблемами. На отдельных АЗС топлива нет вовсе, на других выстраиваются буквально километровые очереди.
Эксперты отмечают, что проблемы с бензином и дизельным топливом, их дефицит и стремительный рост цен вносят значительный негативный вклад в уровень инфляции в РФ.
Дефицит топлива затрагивает всё больше отраслей, завязанных на логистику, а импорт пока не спасает ситуацию. Как подчеркнул лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, «если начнётся дефицит, подорожает практически всё». Очевидность...
Министерство экономики РФ уже снизило прогноз роста ВВП на 2026 год с 1,3% до показателей ниже 1%. И это для такой страны, как Россия, обеспеченной всеми возможными природными ресурсами, мягко говоря, не добавляет экономического оптимизма.
При этом Росстат находит плюсы. Например, плодоовощная продукция за отчётную неделю в среднем подешевела (лето всё-таки) на 0,4% — огурцы снизились в цене на 8,7%, помидоры — на 5,1%. Насколько помидоры с огурцами могут сыграть на общих показателях экономики - вопрос открытый. Особенно если учесть, что и по этим позициям даже летом далеко не всё на нашем рынке - с отечественных сельхозугодий и приусадебных участков.
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