Огурцы и помидоры против топлива: найден позитив в показателях инфляции

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Огурцы и помидоры против топлива: найден позитив в показателях инфляции

Инфляция в России за неделю с 30 июня по 6 июля ускорилась до 0,31% против 0,22% неделей ранее, сообщил Росстат. С начала месяца рост потребительских цен составил 0,26%, с начала года - 4,49%. При этом годовая инфляция, по оценке ведомства, замедлилась до 5,61% с 6,01% на 29 июня за счёт так называемого эффекта базы - в прошлом году тарифы ЖКХ индексировались с 1 июля, тогда как в 2026 году их повышение перенесено на октябрь. Это, как известно, поствыборный период.

Ускорение недельной инфляции, как и две предыдущие недели, обусловлено прежде всего существенным ростом цен на моторное топливо. Бензин за отчётную неделю подорожал на 2,11% (после 1,61% и 3,0% на предыдущих неделях), дизельное топливо - на 3,35% (после 2,23% и 2,74%). С начала 2026 года накопленный рост цен на нефтепродукты превышает средние темпы инфляции по экономике более чем в 2,5 раза. И это официальные данные. На некоторых АЗС по стране, особенно в Республике Крым, цена бензина любых марок начинает со 120 рублей за литр, а верхнего предела фактически не существует, особенно когда дело касается АЗС небольших сетей, не говоря уже о так называемом перекупном бизнесе.



Топливный кризис в России, начавшийся в конце мая, продолжает обостряться. Дефицит бензина и дизеля в той или иной степени затронул большинство регионов, особенно Крымский полуостров, Иркутскую и Воронежскую области. Вице-премьер Александр Новак назвал ситуацию на рынке топлива «напряжённой», связав её с сезонным пиком спроса, внеплановыми ремонтами НПЗ и логистическими проблемами. На отдельных АЗС топлива нет вовсе, на других выстраиваются буквально километровые очереди.

Эксперты отмечают, что проблемы с бензином и дизельным топливом, их дефицит и стремительный рост цен вносят значительный негативный вклад в уровень инфляции в РФ.

Дефицит топлива затрагивает всё больше отраслей, завязанных на логистику, а импорт пока не спасает ситуацию. Как подчеркнул лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, «если начнётся дефицит, подорожает практически всё». Очевидность...

Министерство экономики РФ уже снизило прогноз роста ВВП на 2026 год с 1,3% до показателей ниже 1%. И это для такой страны, как Россия, обеспеченной всеми возможными природными ресурсами, мягко говоря, не добавляет экономического оптимизма.

При этом Росстат находит плюсы. Например, плодоовощная продукция за отчётную неделю в среднем подешевела (лето всё-таки) на 0,4% — огурцы снизились в цене на 8,7%, помидоры — на 5,1%. Насколько помидоры с огурцами могут сыграть на общих показателях экономики - вопрос открытый. Особенно если учесть, что и по этим позициям даже летом далеко не всё на нашем рынке - с отечественных сельхозугодий и приусадебных участков.
24 комментария
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 20:06
    Очень слабенькое утешение эти огурцы и помидоры,на фоне грядущих повышений тарифов.
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 20:33
      Интересно, но отходы тех же томатов могут использоваться для создания топлива и/или биогаза.
  2. shm_kv Звание
    shm_kv
    +4
    Сегодня, 20:10
    Чтобы доставить огурцы до прилавка тоже нужно топливо. Может наступить такая ситуация (а все к этому и идет), что дешевые огурцы никто не повезет т. к. станет нерентабельно.
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +1
      Сегодня, 20:53
      Может наступить такая ситуация (а все к этому и идет), что дешевые огурцы никто не повезет т. к. станет нерентабельно.
      Или, как вариант, надо на чём-то до дачи доехать. Там огурцы есть. Но надо их домой привезти.
  3. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 20:20
    Кстати, поедание огурцов даже в огромных количествах не приведет к ожирению!
    1. spektr9 Звание
      spektr9
      0
      Сегодня, 20:28
      Вот только плюс это или минус, в условиях того что последует за топливным кризисом большой вопрос ...
      1. кот Краш Звание
        кот Краш
        0
        Сегодня, 21:32
        С огурцами просто. Что в себя - то плюс, а что из себя - то минус. А большой вопрос - это по топливному кризису, тут да, согласен.
    2. sub307 Звание
      sub307
      0
      Сегодня, 21:19
      Но к диарее...- очень возможно. winked
  4. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +6
    Сегодня, 20:31
    Что-то не заметно снижения цен ни по огурцам, ни по помидорам. Даже наоборот, скорее чуть подросли.
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      +2
      Сегодня, 20:34
      Хотя сейчас, в сезон, они итак, естественным образом должны падать в цене, конкретно...
    2. Last centurion Звание
      Last centurion
      0
      Сегодня, 21:03
      Ну правильно, роста цен до выборов вы не заметите.

      Зы: как не замечали рост пенсионного возраста в своё время, а потом ввели по самые гланды
    3. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +1
      Сегодня, 21:26
      Цитата: СергейАлександрович
      Что-то не заметно снижения цен ни по огурцам, ни по помидорам.

      Экспердам виднее laughing
  5. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    Сегодня, 20:32
    Эксперты отмечают, что проблемы с бензином и дизельным топливом, их дефицит и стремительный рост цен вносят значительный негативный вклад в уровень инфляции в РФ

    Ну все.., сейчас выползет Набиуллина и заявит что пора повышать процентную ставку, что бы снизить инфляцию...))) Ну а что? - когда в прошлый раз, пошла инфляция на фоне сверх поднимающегося ( вопреки скромным прогнозам недоэкспертов Центробанка) роста ВВП, внутренней экономики, эта деятель озабоченная только инфляцией и ввела тогда заоблочную ставку, свыше 20%. Ну и да, к концу того года рост ВВП, с больше чем в 4 % ( точно не помню) в начале, упал в район единицы... И, да, инфляция приостановилась конечно тогда, но лишь потому, что экономика почти встала, доходы у людей так же, естественно, перестали расти, и народ перестал покупать товары, которые раньше росли в цене, так как имели повышенный спрос. Спрос перестал рождать предложение, ну и само собой, это остановило рост цен. Ну и тп., короче.
    1. Last centurion Звание
      Last centurion
      0
      Сегодня, 21:18
      Ну инфляцию будут сдерживать до последнего. Так как контрактная армия она за деньги и воюет. За обесценение накоплений может и спросить , нежно постучав ночью прикладом в двери.

      Здесь не имелась в виду конкретная армия, это у проклятых буржуинов строящих капитализм так, а у нас не так! у нас интернациональный долг и исключительная любовь к родине! Хотя погодите ведь буржуины... wink
  6. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    +1
    Сегодня, 20:34
    Цитата: faterdom
    Кстати, поедание огурцов даже в огромных количествах не приведет к ожирению!

    Они еще и с похмела очень неплохи :)
    Мало что лезет в глотку, а вот огурцы на ура заходят.
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      +1
      Сегодня, 20:41
      Пить надо меньше! И тогда, давиться огурцами не придется... laughing
  7. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    +1
    Сегодня, 20:42
    Цитата: Десница ока
    Пить надо меньше! И тогда, давиться огурцами не придется... laughing

    Кто сказал про "давиться"? завтрак перед работой. :)
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      +1
      Сегодня, 20:55
      Ну да, завтрак... - "с похмелья"...)))
      Да шучу я, шучу.., расслабьтесь. bully
  8. Sergej1972 Звание
    Sergej1972
    -1
    Сегодня, 20:51
    Ну вот вкуснее азербайджанские помидоры по сравнению с выращенными на своих участках в Нечерноземье.) Ничего не поделать. То же можно сказать про узбекские дыни.
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 21:13
      Такая же пластмасса как и местные тепличные. Знаем, пробовали. Ещё и дороже в 1,5-2 раза. С какой целью рекламируете?
    2. shm_kv Звание
      shm_kv
      0
      Сегодня, 21:18
      Хороши астраханские помидоры, кто бывал в тех краях, тот знает.
  9. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    +1
    Сегодня, 20:53
    Цитата: Мрачный Жнец
    Цитата: Десница ока
    Пить надо меньше! И тогда, давиться огурцами не придется... laughing

    Кто сказал про "давиться"? завтрак перед работой. :)

    Стакан минералки/чая/кофе огурчик пролетает незаметно. А вот дальше яичко и кусочек хлеба приходится в себя пропихивать: "богатырская наша сила, сила духа да сила воли"
    :)
  10. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +2
    Сегодня, 20:55
    Можно поступать так же как в США. Там публикуют т. н. "очищенную инфляцию". Т. е. не учитывают цены на горючее и на сельхозпродукцию. Тогда у нас вообще всё хорошо будет! Бабулька, что инфляцию таргетирует будет довольна!
  11. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    +1
    Сегодня, 21:00
    Цитата: Десница ока
    Ну да, завтрак... - "с похмелья"...)))
    Да шучу я, шучу.., расслабьтесь. bully

    Неужто я не понял :)