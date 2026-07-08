Огурцы и помидоры против топлива: найден позитив в показателях инфляции

Инфляция в России за неделю с 30 июня по 6 июля ускорилась до 0,31% против 0,22% неделей ранее, сообщил Росстат. С начала месяца рост потребительских цен составил 0,26%, с начала года - 4,49%. При этом годовая инфляция, по оценке ведомства, замедлилась до 5,61% с 6,01% на 29 июня за счёт так называемого эффекта базы - в прошлом году тарифы ЖКХ индексировались с 1 июля, тогда как в 2026 году их повышение перенесено на октябрь. Это, как известно, поствыборный период.Ускорение недельной инфляции, как и две предыдущие недели, обусловлено прежде всего существенным ростом цен на моторное топливо. Бензин за отчётную неделю подорожал на 2,11% (после 1,61% и 3,0% на предыдущих неделях), дизельное топливо - на 3,35% (после 2,23% и 2,74%). С начала 2026 года накопленный рост цен на нефтепродукты превышает средние темпы инфляции по экономике более чем в 2,5 раза. И это официальные данные. На некоторых АЗС по стране, особенно в Республике Крым, цена бензина любых марок начинает со 120 рублей за литр, а верхнего предела фактически не существует, особенно когда дело касается АЗС небольших сетей, не говоря уже о так называемом перекупном бизнесе.Топливный кризис в России, начавшийся в конце мая, продолжает обостряться. Дефицит бензина и дизеля в той или иной степени затронул большинство регионов, особенно Крымский полуостров, Иркутскую и Воронежскую области. Вице-премьер Александр Новак назвал ситуацию на рынке топлива «напряжённой», связав её с сезонным пиком спроса, внеплановыми ремонтами НПЗ и логистическими проблемами. На отдельных АЗС топлива нет вовсе, на других выстраиваются буквально километровые очереди.Эксперты отмечают, что проблемы с бензином и дизельным топливом, их дефицит и стремительный рост цен вносят значительный негативный вклад в уровень инфляции в РФ.Дефицит топлива затрагивает всё больше отраслей, завязанных на логистику, а импорт пока не спасает ситуацию. Как подчеркнул лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, «если начнётся дефицит, подорожает практически всё». Очевидность...Министерство экономики РФ уже снизило прогноз роста ВВП на 2026 год с 1,3% до показателей ниже 1%. И это для такой страны, как Россия, обеспеченной всеми возможными природными ресурсами, мягко говоря, не добавляет экономического оптимизма.При этом Росстат находит плюсы. Например, плодоовощная продукция за отчётную неделю в среднем подешевела (лето всё-таки) на 0,4% — огурцы снизились в цене на 8,7%, помидоры — на 5,1%. Насколько помидоры с огурцами могут сыграть на общих показателях экономики - вопрос открытый. Особенно если учесть, что и по этим позициям даже летом далеко не всё на нашем рынке - с отечественных сельхозугодий и приусадебных участков.