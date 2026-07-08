Суд МФЦА в Казахстане передумал взыскивать с «Газпрома» деньги в пользу Украины

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Суд МФЦА в Казахстане передумал взыскивать с «Газпрома» деньги в пользу Украины

Суд Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) в Казахстане отменил свое же ранее вынесенное на основании вердикта швейцарского арбитража решение взыскать с российского «Газпрома» 1,4 млрд долларов в пользу украинского «Нафтогаза». Суд пришел к выводу, что Конституционный закон МФЦА не предоставляет суду полномочий по исполнению иностранных арбитражных решений, не подпадающих под предусмотренные статьей 13 основания юрисдикции.

Ранее Казахстан отказался исполнять этот вердикт суда МФЦА, сославшись на то, что этот негосударственный орган не входит в судебную систему республики. Таким образом, Казахстан дал понять, что решения прозападных структур не являются для страны обязательными к исполнению. Показательно, что соответствующее заявление прозвучало сразу после визита президента России Владимира Путина в Астану.

Таким образом, можно отметить, что хотя усиливающееся давление Запада на третьи страны остается довольно мощным фактором, оно не всегда приводит к разрыву отношений с Россией. Поскольку слишком многие государства в значительной степени зависят от российских энергоресурсов, продовольствия и логистических маршрутов, разрыв связей с Москвой может крайне негативно сказаться на их экономике. Поскольку переориентация на альтернативные рынки требует определенного времени и готовности платить более высокую цену, как минимум некоторая часть партнеров предпочитает сохранять партнерские отношения с Россией.
13 комментариев
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  1. nordscout Звание
    nordscout
    +2
    Сегодня, 20:43
    Вероятно, была проведена информационно - воспитательная работа со всеми "интересантами" процесса взыскивания "газпромовских" грошей в пользу укрорейховского «Нафтогаза».... Казахи очень чётко и внятно усвоили"с чьей ладошки они клюют свои зёрнышки"....
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 22:07
      Цитата: nordscout
      Казахи очень чётко и внятно усвоили"с чьей ладошки они клюют свои зёрнышки"....
      Казахи не дураки, они понимают, что приняв решение чужого суда, полностью потеряют свой суверенитет. И им наплевать на Газпрёмовские деньги. Они бы даже своих не пожалели. Но они ясно сказали - чужие суды не имеют верховенства в их стране. Я думаю там и без Путина это все понимали. Другое дело что решили поторговаться. Это же политика, с паршивой овцы хоть шерсти клок.
  2. Fan-Fan Звание
    Fan-Fan
    0
    Сегодня, 20:43
    Вот и Казахстан не "прогнулся" под Запад. Мозги на месте у казахов, молодцы.
    1. sub307 Звание
      sub307
      +2
      Сегодня, 21:04
      Цитата: Fan-Fan
      Вот и Казахстан не "прогнулся" под Запад. Мозги на месте у казахов, молодцы.

      Да...- "мозги на месте"..., в трезвом прагматизме им не откажешь, в отличии от "упёртых" прибалтов.Сейчас им "сносить до основанья" взаимовыгодное сотрудничество с Россией не выгодно Но,что то подсказывает, что как только станет выгодно - Казахстан недолго будет изображать "верную жену", "на развод подадут" не долго думая и с "мозгами на месте".
  3. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +2
    Сегодня, 20:50
    Касым Токаев наконец-то вспомнил, кто научил его народ читать, писАть, есть ложкой и вилкой и вытирать задницу туалетной бумагой (хотя некоторые до сих пор рукой вытирают) wassat Скорее всего, Владимир Владимирович напомнил.
    1. Отставной старлей Звание
      Отставной старлей
      +2
      Сегодня, 21:17
      Касым Токаев наконец-то вспомнил, кто научил его народ читать, писАть, есть ложкой и вилкой и вытирать задницу туалетной бумагой

      Русские научили казахов не только писАть, но и пИсать их мужчин стоя!
      Мало кто знает, но в исламских странах ещё со времен пророка Мухаммеда мужчины ходят «по-маленькому» сидя. Правила описаны в туалетном этикете, хотя пИсать стоя прямым текстом тоже никто не запрещает.
      1. Metallurg_2 Звание
        Metallurg_2
        -1
        Сегодня, 21:57
        Писая стоя, можно нечаянно стряхнуть на халат. А в таком халате нельзя намаз творить. Вот и ходят с карачек даже по малой нужде.
        С другой стороны, любой уролог вам скажет, что справлять малую нужду сидя - более правильно с физиологической точки зрения.
    2. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 21:49
      А кто ещё помнит конец восьмидесятых.
  4. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 21:17
    Почему то, игнорируется фраза: "Поскольку переориентация на альтернативные рынки требует определенного времени...". То есть, это вопрос именно времени. И только. Это к слову о том, что "время работает на нас".
  5. Светлан Звание
    Светлан
    +4
    Сегодня, 21:24
    Суд Международного финансового центра «Астана»
    ..
    То есть я создаю компанию (фирму), обзываю её скажем .. Международный Берлинский Центр Светлана (МБЦС), создаю при ней свой суд, выношу решения и обязываю страны подчинятся ему.

    Ну прикольно же )))
    1. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      0
      Сегодня, 22:06
      сразу после такого решения этой организации Казахстан должен был разогнать эту организацию которая через голову Казахстана решает подобные проблемы...
      1. Светлан Звание
        Светлан
        0
        Сегодня, 22:16
        Не все как просто. Если организация создана и зарегестрированна согласно правилам и законам страны, и деятельность её этих законов не нарушает, то на раз два её не зароешь. Плюс человеческий фактор- деньги. Кого-то можно подмазать, кому то можно занести.
        Если это конечно не какие нибудь эмираты, где все решает Эмир или как он там? Шейх?
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 21:52
    этой новости суть ли не месяц, она уже успела давно протухнуть