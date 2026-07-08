Суд Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) в Казахстане отменил свое же ранее вынесенное на основании вердикта швейцарского арбитража решение взыскать с российского «Газпрома» 1,4 млрд долларов в пользу украинского «Нафтогаза». Суд пришел к выводу, что Конституционный закон МФЦА не предоставляет суду полномочий по исполнению иностранных арбитражных решений, не подпадающих под предусмотренные статьей 13 основания юрисдикции.Ранее Казахстан отказался исполнять этот вердикт суда МФЦА, сославшись на то, что этот негосударственный орган не входит в судебную систему республики. Таким образом, Казахстан дал понять, что решения прозападных структур не являются для страны обязательными к исполнению. Показательно, что соответствующее заявление прозвучало сразу после визита президента России Владимира Путина в Астану.Таким образом, можно отметить, что хотя усиливающееся давление Запада на третьи страны остается довольно мощным фактором, оно не всегда приводит к разрыву отношений с Россией. Поскольку слишком многие государства в значительной степени зависят от российских энергоресурсов, продовольствия и логистических маршрутов, разрыв связей с Москвой может крайне негативно сказаться на их экономике. Поскольку переориентация на альтернативные рынки требует определенного времени и готовности платить более высокую цену, как минимум некоторая часть партнеров предпочитает сохранять партнерские отношения с Россией.

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