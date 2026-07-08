ВС РФ ударами «Искандеров» уничтожили склады вооружений ВСУ в Одессе

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ВС РФ ударами «Искандеров» уничтожили склады вооружений ВСУ в Одессе

ВС РФ, не дожидаясь ночи, нанесли очередную серию ударов по целям на подконтрольных киевскому режиму территориях. В частности, вечерние «Искандеры» уничтожили выявленные разведкой склады вооружений ВСУ в Одессе. После ударов на пораженных российскими ракетами объектах начались масштабные пожары.

Также удары были нанесены по целям в Очакове Николаевской области и оккупированном ВСУ Запорожье. Одновременно с этим ударами БПЛА-камикадзе семейства «Герань» были поражены АЗС в Харькове и на юге Одесской области. Как известно, противник активно использует обычные гражданские автозаправочные станции в военных целях. Например, на базе сети автозаправочных станций «Укрнафта» в Харькове и области фактически развернута децентрализованная система тылового обеспечения ВСУ. В первую очередь эти АЗС, естественно, используются для накопления горючего.

В рамках продолжения кампании по ликвидации подвижного состава «Укрзализницы» ударные БПЛА в очередной раз «навестили» Лозовую на юге Харьковской области и в населенном пункте Культура Днепропетровской области. Кроме того, сообщается о повторных ударах по логистическому центру «Новой почты» в населенном пункте Слобожанское Днепропетровской области и по целям в Шостке Сумской области.

Ранее в ходе традиционного обстрела в Киеве был уничтожен склад американской табачной компании Philip Morris, который, вероятнее всего, использовался украинскими боевиками для совсем других целей, и здание отделения полиции в оккупированном Запорожье.
6 комментариев
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  1. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    +1
    Сегодня, 21:41
    совсем недавно про удары по Киеву люди с претензиями "жалились" что мол в Одессе все спокойно))))) вас услышали.....вот и Одессе прилетело..... никого не обделят
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 22:12
      Цитата: Овсиговец
      вот и Одессе прилетело.

      На тг-канале "Типичная Одесса" появились фото прилётов. Упоминаются склады бывшей Кока-Колы и территория Интерхима. Видимо, позже будет уточнение.
      А ещё на укроинформканалах распространяется сообщение о готовящемся в ближайшие дни очередном массированном ударе.
  2. shm_kv Звание
    shm_kv
    +4
    Сегодня, 21:45
    Выглядит более логичным атаковать любые суда, которые заходят в порты Одессы и Николаева. Враг не стесняется это делать в отношении наших портов.
  3. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    +2
    Сегодня, 21:45
    Если к ночным добавились еще "вечерние" Искандеры- это положительный момент.
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      -1
      Сегодня, 21:57
      Очень хорошо. Только не осталось бы одним-единственным моментом
  4. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +1
    Сегодня, 21:47
    Надо топить суда, которые туда идут, везут оружие и топливо свободно.