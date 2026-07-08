ВС РФ ударами «Искандеров» уничтожили склады вооружений ВСУ в Одессе
2 7396
ВС РФ, не дожидаясь ночи, нанесли очередную серию ударов по целям на подконтрольных киевскому режиму территориях. В частности, вечерние «Искандеры» уничтожили выявленные разведкой склады вооружений ВСУ в Одессе. После ударов на пораженных российскими ракетами объектах начались масштабные пожары.
Также удары были нанесены по целям в Очакове Николаевской области и оккупированном ВСУ Запорожье. Одновременно с этим ударами БПЛА-камикадзе семейства «Герань» были поражены АЗС в Харькове и на юге Одесской области. Как известно, противник активно использует обычные гражданские автозаправочные станции в военных целях. Например, на базе сети автозаправочных станций «Укрнафта» в Харькове и области фактически развернута децентрализованная система тылового обеспечения ВСУ. В первую очередь эти АЗС, естественно, используются для накопления горючего.
В рамках продолжения кампании по ликвидации подвижного состава «Укрзализницы» ударные БПЛА в очередной раз «навестили» Лозовую на юге Харьковской области и в населенном пункте Культура Днепропетровской области. Кроме того, сообщается о повторных ударах по логистическому центру «Новой почты» в населенном пункте Слобожанское Днепропетровской области и по целям в Шостке Сумской области.
Ранее в ходе традиционного обстрела в Киеве был уничтожен склад американской табачной компании Philip Morris, который, вероятнее всего, использовался украинскими боевиками для совсем других целей, и здание отделения полиции в оккупированном Запорожье.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация