Названы цели новой серии ударов США по Ирану

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Названы цели новой серии ударов США по Ирану

По информации журналиста Axios Барака Равида, США в настоящее время проводят новую операцию с нанесением ударов по иранским военным объектам. Американское Центральное командование (CENTCOM) подтвердило нанесение новой серии ударов в ответ на атаки Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе.

В ходе операций, которые продолжаются уже второй день, поражены более 80 целей. Среди них: системы ПВО Ирана, сети командования и управления, прибрежные радары, позиции противокорабельных ракет, склады дронов, а также, как утверждают в CENTCOM, более 60 малых катеров Корпуса стражей исламской революции в районе Ормузского пролива. Американская сторона заявляет, что с помощью этих катеров Иран атаковал коммерческие суда:



Удары носят точечный характер и направлены на снижение способности Ирана угрожать международному судоходству.

Президент Дональд Трамп заявил, что перемирие с Ираном, достигнутое ранее, фактически завершено. Иран, в свою очередь, ответил ударами по американским базам в регионе, включая базу Пятого флота США в Бахрейне.

Тем временем тело аятоллы Али Хаменеи было доставлено для прощания в Ирак. По сообщениям местной прессы, иракские шииты на траурной церемонии несут не только траурные чёрные полотнища, но и красные флаги, являющиеся символом мести. Они собрались на улицах и вдоль маршрута процессии за несколько часов до официального начала церемонии в Наджафе. Напомним, что верховный лидер Ирана погиб в результате американо-израильских бомбардировок.
12 комментариев
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  1. Silver99 Звание
    Silver99
    +7
    Сегодня, 05:50
    Ирану искренней удачи в борьбе с американским империализмом и израильским сионизмом.
    1. Мамин-Сибиряк
      Мамин-Сибиряк
      -4
      Сегодня, 06:14
      Конечно, удачи. Как и раньше - когда они поставляли оружие шиитским группировкам душманов в Афганистане, для убийства советских солдат. Или об этом сейчас не принято вспоминать?
      1. Пленник Звание
        Пленник
        0
        Сегодня, 06:28
        Ну да, ну да. А израильтянцы духам оружие не поставляли? Счас. Ради убийства наших они даже перешагнули через свое неприятие исламистов. Так что 1:1. sad
      2. Синоид Звание
        Синоид
        0
        Сегодня, 09:24
        Смените имя, не позорьте фамилию русского писателя, своими опусами. Если сравнивать поддержку моджахедов англосаксами и Ираном, англосаксы в тысячу раз поставили больше оружия и остальной помощи. Ну и главное, пока они воюют с англосаксами, надо им помогать.
      3. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        0
        Сегодня, 09:25
        Как и раньше - когда они поставляли оружие шиитским группировкам душманов в Афганистане

        Какая у вас память избирательная recourse . Китай, великий друг всех времен и народов, тоже поставлял душманам оружие. Однако, я не об этом. Вспоминаем 2022 год и очень своевременные поставки из Ирана в РФ БПЛА типа "Шахид", которые впоследствии легли в основу разработки и серийного производства отечественной линейки БПЛА "Герань". И что в ответ?
        Оказывается, Трамп поблагодарил президента Путина и Си Цзыньпиня за то, что РФ и Китай не оказывали военную помощь Ирану во время агрессии против последнего США и Израиля
  2. Пленник Звание
    Пленник
    +4
    Сегодня, 05:53
    Договоры с пиндocaми ничего не стоят. Лживые, подлючие анлосакски шакалы! sad
    1. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      +5
      Сегодня, 06:05
      Заключили договор о перемирии, эвакуировали - вывели из под удара своих военнослужащих и возобновили военные действия. Вывод любой договор со "цивилизованными" варварами из ЕС, НАТО, США надо рассматривать как военную хитрость, ловушку и не более того.
      1. Пленник Звание
        Пленник
        +1
        Сегодня, 06:21
        Это точно. Выграли время для зализывания ран и опять ударили.
      2. russ71 Звание
        russ71
        0
        Сегодня, 09:16
        Тольна НАШИ этого не знают... все "духу" верят!!!
  3. acetophenon Звание
    acetophenon
    -2
    Сегодня, 06:10
    Цитата: ИВЗ
    Заключили договор о перемирии, эвакуировали - вывели из под удара своих военнослужащих и возобновили военные действия. Вывод любой договор со "цивилизованными" варварами из ЕС, НАТО, США надо рассматривать как военную хитрость, ловушку и не более того.

    Рассматривать... А если проблемы со зрением?
    1. nikolaki6890 Звание
      nikolaki6890
      -1
      Сегодня, 06:20
      А если проблемы с головой...только ,может не понимать,для чего все это...просто оттянуть время
  4. russ71 Звание
    russ71
    0
    Сегодня, 09:14
    Носятся с этим телом. как мумией Ленина!!!