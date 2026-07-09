Названы цели новой серии ударов США по Ирану

По информации журналиста Axios Барака Равида, США в настоящее время проводят новую операцию с нанесением ударов по иранским военным объектам. Американское Центральное командование (CENTCOM) подтвердило нанесение новой серии ударов в ответ на атаки Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе.
В ходе операций, которые продолжаются уже второй день, поражены более 80 целей. Среди них: системы ПВО Ирана, сети командования и управления, прибрежные радары, позиции противокорабельных ракет, склады дронов, а также, как утверждают в CENTCOM, более 60 малых катеров Корпуса стражей исламской революции в районе Ормузского пролива. Американская сторона заявляет, что с помощью этих катеров Иран атаковал коммерческие суда:
Удары носят точечный характер и направлены на снижение способности Ирана угрожать международному судоходству.
Президент Дональд Трамп заявил, что перемирие с Ираном, достигнутое ранее, фактически завершено. Иран, в свою очередь, ответил ударами по американским базам в регионе, включая базу Пятого флота США в Бахрейне.
Тем временем тело аятоллы Али Хаменеи было доставлено для прощания в Ирак. По сообщениям местной прессы, иракские шииты на траурной церемонии несут не только траурные чёрные полотнища, но и красные флаги, являющиеся символом мести. Они собрались на улицах и вдоль маршрута процессии за несколько часов до официального начала церемонии в Наджафе. Напомним, что верховный лидер Ирана погиб в результате американо-израильских бомбардировок.
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