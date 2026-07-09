Бунт против действий ТЦК во Львове: стягиваются новые наряды нацполиции

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Бунт против действий ТЦК во Львове: стягиваются новые наряды нацполиции

В Сиховский район Львова продолжают стягиваться дополнительные наряды нацполиции Украины. Причиной стал стихийный бунт против действий сотрудников ТЦК - так называемого территориального центра комплектования.

Началось всё минувшим вечером. Конфликт начался после того, как группа людоловов ТЦК задержала 20-летнего молодого человека. Очевидцы утверждают, что его схватили и избили. В результате на улицу вышли сотни горожан. Протестующие скандировали «Позор!» и гораздо менее литературные выражения в адрес военкомов. Дошло до того, что автомобиль ТЦК был окружён толпой, затем машину раскачали, оторвали зеркала и бампер, после чего перевернули.



Представитель Главного управления нацполиции во Львовской области Алина Подрейко заявила, что во время мобилизационных мероприятий группа оповещения обнаружила мужчину 1996 года рождения, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Розыск, по её утверждению, проводился с 12 июня. Подрейко добавила, что очевидцы начали препятствовать работе сотрудников ТЦК.

Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил информацию о столкновениях в Сиховском районе и заявил, что выясняет все обстоятельства инцидента.

Ситуация остается напряженной. Полиция, как уже было отмечено, усилила патрулирование района. В ТЦК назвали действия львовян агрессивными и подчеркнули, что подобные инциденты срывают выполнение мобилизационных задач.

Этот случай стал очередным проявлением растущего недовольства населения методами мобилизации на фоне продолжающегося конфликта. Власти проводят проверку действий как сотрудников ТЦК, так и участников протеста. Обычно всё это заканчивается вмешательством СБУ, после которого граждан, отметившихся в ходе протеста, отправляют сначала за решётку, а затем прямиком на фронт.
19 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +19
    Сегодня, 05:57
    ❝ Бунт против действий ТЦК во Львове ❞ —

    — Западенцы все поголовно за продолжение войны, но сами воевать – «шиш с маслом» ...
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +16
      Сегодня, 06:00
      Вот вопрос, по данным СМИ там все поголовно против ТЦК , но как только попадают на передовую никто сдаваться не спешит и отстреливается до последнего.
      1. Наган Звание
        Наган
        +7
        Сегодня, 06:13
        Когда в тылу заградотряд, в спину смотрят пулеметы, а над позицией висят дроны, поневоле мотивация появляется. Жить-то хочется, от врага отстреляться шанс куда выше, чем от заградотряда.
      2. LAlexAlex Звание
        LAlexAlex
        +6
        Сегодня, 06:37
        90% потерь с обоих сторон это дроны и мины, + фабы иногда залетают. Кому там сдаваться?
        Стрелковый бой не такое уж частое явление последнее время (за исключением крупных населлеников)
      3. old64 Звание
        old64
        +1
        Сегодня, 06:53
        все поголовно против ТЦК , но как только попадают на передовую никто сдаваться не спешит и отстреливается до последнего.

        Волшебные пилюльки наверное принимают.
      4. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 10:09
        Цитата: Silver99
        Вот вопрос, ...... все поголовно против ТЦК , ........
        Все западенцы за войну чужими руками, за то, что бы самим грабить мирное население Донбасса, а сейчас стандартное
        а меня за шооооо???
    2. Наган Звание
      Наган
      +6
      Сегодня, 06:17
      Ну да, типа пусть расово неполноценных недоукраинцев с востока утилизируют, а себя хороших западенцев надо сохранить на племя.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +6
      Сегодня, 06:47
      hi Именно у западенцев находятся осиные гнёзда национализма, русофобии и нацизма, отсутствуют общечеловеческие ценности.
      Не зря же варшавские поленья закатывают скандалы в последнее время, выпячивая проблему героизации отморозков оун-упа.
      1. Наган Звание
        Наган
        +5
        Сегодня, 07:56
        Цитата: ZovSailor
        Именно у западенцев находятся осиные гнёзда национализма, русофобии и нацизма, отсутствуют общечеловеческие ценности.

        Ну да, но они-то сами считают "ми украïнци, а все остальные г[отмодерировано]".
        Программа Бандеры была простой и конкретной: Украина от Сана до Дона, в которой ни җидa, ни мocкaля, ни ляхa. Модеры, не придирайтесь, это я не разжигаю, а цитирую.
    4. bambr731 Звание
      bambr731
      +3
      Сегодня, 06:51
      — Западенцы все поголовно за продолжение войны, но сами воевать – «шиш с маслом» ...

      Одно дело маршировать и глотку рвать в тылу и совсем другое торчать в окопе.
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +3
    Сегодня, 06:17
    Ха хлы поняли,что забирают не на майдан и перевозбудились. Хотя,в окопах тоже дадут кастрюлю,на голову.
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      +1
      Сегодня, 08:04
      Эти кастрюли с 2004 года не снимают, как на первый майдан ездили.
  3. Slon_on Звание
    Slon_on
    +7
    Сегодня, 06:43
    Ну вот и до "петушиного угла" добрались, а как скакали! Поделом, рогули. Поляки придут, всё припомнят.
    1. Илия Звание
      Илия
      +1
      Сегодня, 07:45
      Помирились однако, главполяк и главукронацик на сходняке в туреции
      Slon_on
      (Пётр)
      +4
      Сегодня, 06:43
      Новый
      Ну вот и до "петушиного угла" добрались, а как скакали! Поделом, рогули. Поляки придут, всё припомнят.
      Помирились однако
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 06:48
    Таки они-же первосортные хахлы и не должны подыхать .
  5. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +6
    Сегодня, 07:13
    Пусть друг друга там валят, пороси.
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 09:04
    Как так то ? Не скачут, про гиляку для москаля не вспоминают и еще на фронт идти не хотят .А ведь так все хорошо начиналось. Поскакали до Европы ,там каву в Вене вечером ,трусы в рюшечку ,а обернулось окопами
  7. стайер Звание
    стайер
    +1
    Сегодня, 09:17
    ТЦК задержала 20-летнего молодого человека
    группа оповещения обнаружила мужчину 1996 года рождения

    Так то этому поросенку 30 лет, а не 20. Наскакали, что теперь возмущаться?
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 10:06
    Дошло до того, что автомобиль ТЦК был окружён толпой, затем машину раскачали, оторвали зеркала и бампер, после чего перевернули.

    Да поубивайте там друг друга. Западенских селюков всех на "0"!