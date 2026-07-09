В Индии заявили, что создали новую штурмовую винтовку UGRAM за 100 дней

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В Индии заявили, что создали новую штурмовую винтовку UGRAM за 100 дней

В рамках программы Make in India индийская оборонная промышленность сделала ещё один шаг к самообеспечению. Разработанная в стране штурмовая винтовка UGRAM (в переводе с санскрита - «Свирепый») успешно прошла ключевые испытания, проводимые армией Индии и министерством внутренних дел. Разработчик заявляет, что это открывает путь для её принятия на вооружение.

Разработка оружия велась совместными усилиями Государственного учреждения оборонных исследований и разработок (DRDO) и частной компанией Dvipa Defence из Хайдарабада. Винтовка была создана в рекордно короткие сроки - от концепции до действующего прототипа прошло всего 100 дней, что стало одним из самых быстрых проектов такого рода в истории Индии.

Оружие было разработано на основе тактико-технических требований Генштаба индийской армии.

Из релиза:

В ходе испытаний винтовка подтвердила свою надежность, пройдя всесторонние полевые проверки в различных климатических условиях, включая высокогорье и пустыню. Компания-производитель уже развернула производственные мощности в Телангане.

UGRAM использует патрон стандарта НАТО 7,62×51 мм. Благодаря газоотводному механизму с поворотным затвором и беззаклёпочной конструкции винтовка, по утверждению разработчика, отличается высокой прочностью и надёжностью. Вес оружия составляет менее 3,91 кг, а эффективная дальность стрельбы достигает 500 метров. Винтовка использует магазин на 20 патронов и обеспечивает скорострельность 600 выстрелов в минуту.

Успешное завершение испытаний позволяет штурмовой винтовке UGRAM претендовать на крупные контракты. Ожидается, что винтовка будет закуплена для вооружения военизированных полицейских сил, включая Центральный полицейский резерв, так называемую индо-тибетскую пограничную полицию, Силы пограничной охраны и Национальную гвардию.

Индийская пресса:

Разработка и успешные испытания UGRAM знаменуют собой важный шаг в сокращении зависимости Индии от импортных образцов стрелкового оружия. Винтовка может стать одним из самых заметных символов самообеспечения страны в оборонной сфере.

Компания Dvipa Defence не планирует останавливаться на достигнутом. На базе архитектуры UGRAM уже разрабатывается целое семейство вооружений, включая пистолеты-пулемёты U-19, ручные пулемёты ULMG и противодронные системы.
22 комментария
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  1. Мамин-Сибиряк
    Мамин-Сибиряк
    +1
    Сегодня, 06:18
    Создали, разумеется, в Болливуде?
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 06:25
    Они уже пробовали своё и вроде как отказались,а сейчас прям "песня" а не оружие получилось,ну-ну
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 08:32
      И они будут петь эту песню лет 20. Умеют индусы кормушки создавать. Не хуже наших чиновников.
  3. кукс Звание
    кукс
    0
    Сегодня, 06:29
    Так это все со слов разработчика. Ни одной отсылки на официальные структуры.
  4. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    Сегодня, 06:31
    Осталось принять на вооружение и поюзать в войсках.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 06:35
      acetophenon hi ,а может сначала погонять на полигонах и в частях да в разных уголках страны да в разных родах войск а уж потом принимать?
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 08:32
        Так и будет. Лет 20.....
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 09:18
        на парадах своих будут понтоваться - там сойдёт да и предмет для их национальной гордости. а в окопах - калаш. вот так и булет, увидите. Ропот 55 hi
  5. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 06:40
    7,62×51 не избыточен ли для автомата -штурмовой винтовки,магаз на 20 не маловат по ёмкости? Вес не понятно ,в снаряженном состоянии или "пустой" а с обвесом под 5 будет? 500 и при таком калибре это что ж там за длинна ствола?
    1. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 06:43
      В Индии у разных структур разное оружие. И есть все основные калибры и стандарты.
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 09:22
      очередями избыточен. полуавто - вполне.
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Сегодня, 06:40
    Если в первом акте индийского спектакля на стене будет висеть ружьё,то уже во втором акте это ружьё будет петь и плясать! . . . winked
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 09:25
      ..для этого обязательно должна найтись дочь которая была танцовщицей на улице патаму что её украли злые сагибы и продали в табор, а потом умный и богатый брахиан её выкупил, но его чуть не убили злые сагибы но он всё-равно вернул её родителям чтобы честно попросить её руки именно у них! само собой - в конце - всеобщие танцы! (и салют из новой национальный индийской винтовки. и даже очередями! ) yes
  7. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +1
    Сегодня, 06:41
    Какая то рекламная брошюра.
    И очередной тендер .
  8. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 07:07
    Это качеством как insas или получше будет?
  9. _DD_ Звание
    _DD_
    +1
    Сегодня, 07:59
    Похоже на какой то Галиль
  10. Аскер Звание
    Аскер
    +2
    Сегодня, 08:45
    По фото на автомате ни страз, ни слоников, ни кусочка красного шёлка, что то тут не так!!!
    1. russ71 Звание
      russ71
      +1
      Сегодня, 09:13
      На фото АК с пририсованном стволом и сюдя по размерам под 5,45мм!
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 09:20
      гирлянд с цветами то и нет! а без этого - некошерно, тьфу, то есть не по брахмански! laughing
  11. Melior Звание
    Melior
    +2
    Сегодня, 09:11
    Благодаря газоотводному механизму с поворотным затвором и беззаклёпочной конструкции

    Беззаклепочная - это имеется в виду цельнофрезерованная? При весе 3,91 кг?
    Алюминий под 7.62х51? wassat
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 09:29
      именно! цельнофрезерованная вместе со стволом и прикладом и магазином с патронами... за один заход. lol
  12. Orso Звание
    Orso
    0
    Сегодня, 10:21
    Создали за 100 дней, срок службы-столько же.