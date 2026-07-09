В Индии заявили, что создали новую штурмовую винтовку UGRAM за 100 дней

В ходе испытаний винтовка подтвердила свою надежность, пройдя всесторонние полевые проверки в различных климатических условиях, включая высокогорье и пустыню. Компания-производитель уже развернула производственные мощности в Телангане.

Разработка и успешные испытания UGRAM знаменуют собой важный шаг в сокращении зависимости Индии от импортных образцов стрелкового оружия. Винтовка может стать одним из самых заметных символов самообеспечения страны в оборонной сфере.