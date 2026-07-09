НАТО, Трамп и "вонь Анкориджа"
Одну фразу Трампа в Анкаре стоит перечитать дважды: она выбивается из обычного дипломатического шума. Удары украинских дронов вглубь России по нефтепереработке и другим объектам — это, признал он, эскалация. «Но это также эскалация, которая может помочь привести к завершению войны». А в паре реплик от него премьер Чехии Андрей Бабиш подводил итог саммита иначе: «Все говорят о войне, все говорят о вооружениях, и я вообще не слышал слова „мир“». Две реплики с одной трибуны, на слух взаимоисключающие. Но противоречия тут нет. Они об одном и том же, о том, чем на самом деле был саммит, просто смотрят с разных сторон.
Формула, а не оговорка
Связка «эскалация ради завершения» звучит как оксюморон только на слух. Логику за ней проговорил госсекретарь Марко Рубио. За последние месяцы, по его словам, изменилась «динамика»: россиянам стало труднее защищать собственное воздушное пространство, и это «создаёт условия для переговоров». О военной победе Украины речь уже не идёт. Идёт об издержках: поднять для России цену войны так высоко, чтобы Москве стало выгоднее сесть за стол переговоров, чем продолжать.
Сдвиг здесь важнее, чем кажется, потому что он меняет содержание слова «поддержка». Ещё недавно западная помощь Украине оформлялась как оборонительная: удержать линию, сбить ракету, не дать продавить фронт. Теперь Вашингтон открыто одобряет наступательный инструмент, удары по территории противника, и обосновывает его уже не защитой, а давлением. Декларация саммита закрепляет рамку надолго: Россия названа «долгосрочной угрозой евроатлантическому сообществу», подтверждена статья 5, объявлены новые закупки более чем на 50 млрд долларов. Война перестала быть эпизодом, который надо пережить. Она встроена в стратегию альянса на годы вперёд, со своей постоянной строкой расходов, как у любой долгосрочной программы.
Кто платит
Дальше начинаются цифры, и вокруг них уже строится ложный масштаб. НАТО обещает Украине 70 млрд евро в 2026 году и «сопоставимую» сумму в 2027-м. Отсюда родилась эффектная величина в 140 млрд, которую подают как гигантский новый пакет. Но это не разовый транш и не деньги сверх прежних обязательств, а одно годовое обязательство, растянутое на два года. Разница принципиальная: перед нами не рывок, а фиксация уже сложившегося уровня с обещанием его не снижать.
Что интереснее, сумма или её маршрут? Конечно, маршрут. США при Трампе последовательно уходят от прямого финансирования Киева. Модель, которую президент повторил и в Анкаре, проста: Вашингтон продаёт оружие европейцам, а те передают его Украине. Америка остаётся источником вооружений и получателем платежей, но роль донора с себя снимает. Бремя ложится на европейские бюджеты, деньги идут к американскому ВПК, влияние сохраняется. Целевой ориентир в 5 % ВВП на оборону, доминировавший на прошлогоднем саммите, Трамп в этот раз даже не поднимал. Цель уже закреплена как политическое обязательство, и возвращаться к ней риторически незачем, даже если реальные бюджеты от неё пока далеки.
Под всё это подводят промышленную базу. Альянс запускает несколько инициатив по координации оборонных заводов, а в программу стимулирования частных инвестиций в ВПК под названием Call to Action вошёл пул крупнейших банков: Santander, Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, NatWest и другие. Оборонное производство оформляют как долгосрочный инвестиционный класс, под который привлекают большой финансовый капитал. Войну переводят в разряд обычной индустрии, с инвесторами, горизонтом планирования и ожидаемой доходностью.
И вот на этом торжественном фоне вылезает неудобная деталь. Мобилизация промышленности звучит грозно, но по данным Defense Express, в 2026 году 17 из 32 стран альянса, то есть большинство, удерживают оборонные расходы в пределах примерно 2,5 % ВВП. Словения запланировала и вовсе 1,61 %. Между декларацией о тотальном перевооружении и тем, сколько страны готовы платить на самом деле, лежит дистанция, которую саммит закрыл словами, а не деньгами.
Лицензия, которой пока нет
Самый громкий жест в адрес Киева — обещание дать Украине лицензию на производство ракет к Patriot. «Так вы не сможете жаловаться, что мы даём вам недостаточно. Сделаете их сами», — сформулировал Трамп. Звучит как щедрость. Присмотримся, что за этим.
Лицензия на производство ракет Patriot — редкость. Полного цикла всей системы нет ни у одной страны мира. Есть частичная локализация: Япония собирает современные PAC-3 MSE силами Mitsubishi, но объёмы малы; Германия лицензию на выпуск более простых PAC-2 GEM-T получила только в июне 2026 года, и Украина уже законтрактовала у Берлина 600 таких ракет на 4 млрд евро. Даже сами США модернизируют заводы, чтобы к 2030 году выйти на 2000 ракет в год, то есть признают, что нынешних темпов не хватает.
На этом фоне обещание наладить такое производство на украинской территории, с нуля, под регулярными ударами, с проблемой кадров и сертификации, реалистично оценивать в годах. Или в декларации, которая так и останется декларацией. Показателен и уже размещённый заказ НАТО на 900 ракет к Patriot. Из них 700 — те самые PAC-2 GEM-T, слабо приспособленные к перехвату баллистики, и лишь 200 — специализированные противобаллистические PAC-3 MSE. Иными словами, даже в реальной закупке, а не в мечтах о собственном заводе, доля ракет, защищающих от главной угрозы для украинских городов, меньше четверти.
Но политический смысл жеста от этого не слабеет. Обещание передать технологию производства оружия — это заявление о вовлечённости, которую больше не маскируют. Разговоры о «нейтралитете США» в украинском вопросе саммит закрыл окончательно.
Трамп торгуется со всеми сразу
Тут показательно, о чём Трамп вообще говорил помимо Украины. А говорил он много о чём. Он вернулся к идее американского контроля над Гренландией: «Она должна находиться под контролем Соединённых Штатов, а не Дании». Отчитал Европу за энергетическую и миграционную политику, пригрозив, что иначе «Европы у вас больше не будет». По данным Bloomberg, на закрытой части основную часть выступления он посвятил не Украине, а претензиям к союзникам из-за Ирана: США, по его словам, больше не заинтересованы в смене режима, а европейцы их «неоднократно подводили». Конкретных обязательств по Украине союзники, судя по этим сообщениям, так и не получили, только общие слова о поддержке.
Отдельная линия — Турция. Эрдоган впервые публично поддержал PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), натовский механизм финансирования закупок американского оружия для Украины, и заверил, что Анкара разделяет «видение господина Трампа относительно мира». Жест выглядит ответным: США сняли часть ограничений против Турции и приоткрыли ей путь обратно в программу истребителей F-35, из которой её ранее исключили именно за покупку российских С-400, а от этих комплексов Анкара так и не отказалась. Поддержка PURL в этом контексте читается как демонстрация готовности покупать американское, а не как смена курса: Турция по-прежнему держит каналы и с Москвой, называя себя посредником.
Во всей этой торговле бросается в глаза одно. Украина в ней не участник, а предмет. Второй саммит подряд Зеленскому отказано в полноценном формате: 32+1, без перспективы членства. Его держат в стороне, чтобы не спровоцировать Трампа. О будущем страны говорят поверх её головы, между Гренландией, Ираном и F-35.
И тут в памяти всплывает другая точка на карте — Анкоридж. Год назад, в августе, Трамп встречался там с Путиным один на один, с красной дорожкой, рукопожатием у трапа и обещанием «большой сделки». Тогда это подавалось как разворот к миру: договоримся напрямую, поверх Европы и Киева, по-крупному. От той встречи не осталось ничего, кроме послевкусия — той самой «вони Анкориджа», как окрестили её потом критики: много запаха сделки, ноль результата. И вот тот же человек, который в августе жал Путину руку ради мира, в ноябре приезжает в Анкару вооружать НАТО против него и объяснять, почему удары вглубь России этот мир приближают. Между двумя городами на «А» — три месяца и полный разворот вектора. Что и подводит к вопросу: а был ли вообще вектор.
Здесь стоит отступить на десять лет назад, с одной оговоркой: то, что дальше, известно со слов одного из участников событий, это его версия, а не установленный факт. Весной 2016 года будущий президент Дональд Трамп готовил свою первую большую внешнеполитическую речь. Основная линия, по этому свидетельству, была такой. Пересмотреть чрезмерную поддержку НАТО как пережиток холодной войны, нормализовать отношения с Россией, с которой, по той логике, у Америки нет фундаментального столкновения интересов. Его тогдашнего соперника по праймериз, сенатора-неоконсерватора Марко Рубио, кандидат публично высмеивал за слепую приверженность альянсу. Прошло десять лет. Тот же человек приезжает на саммит НАТО вооружать альянс против России. А его вчерашний оппонент теперь его госсекретарь, и именно Рубио объясняет журналистам, почему удары вглубь России ведут к миру. «Никогда такого не было — и вот опять», как формулировал Виктор Черномырдин. История не разворачивается ни к миру, ни к войне по чьему-то замыслу. У неё своя инерция, и она перемалывает намерения, включая намерения тех, кто когда-то шёл её менять.
Два зеркала
На саммит есть два взгляда, и каждый в чём-то прав. С Запада картинка такая: альянс сплотился, подтвердил обязательства, нарастил закупки, поддержал Украину. У пророссийских комментаторов своя: распил и лицемерие, война ради военных бюджетов, «марионеточное» руководство НАТО, Украина как «поглотитель денег».
Любопытно, что у скептиков есть реальные попадания. Зазор между риторикой перевооружения и скромными бюджетами большинства стран действительно существует. Подача 140 млрд как нового рывка, хотя это продлённое старое обязательство, — манипуляция масштабом. Статус Украины как поставщика боевого опыта вместо кандидата в члены унизителен, и это видно даже сторонникам Киева. Всё это реальные факты, спорить с ними бессмысленно.
Но там, где скептический взгляд ловит противоречия, он тут же достраивает их до сюжета, и здесь наблюдение кончается. Домыслы о результатах несостоявшихся встреч, неверифицируемые истории про удары и объекты, личные фельетоны о поведении и настроении Трампа вместо разбора интересов — всё это подменяет анализ карикатурой. Разница между двумя зеркалами не в том, что одно врёт, а другое нет. Оба показывают реальные детали. Различие в том, где заканчивается увиденное и начинается конструкция, которую хочется увидеть.
Анкара дала материал и тем, и другим. Потому что сам саммит оказался честнее любой из его интерпретаций: он и не притворялся, что ищет мир.
Так что Трамп не оговорился. Эскалация действительно помогает — только не концу войны, а её продолжению на новых основаниях: с двухлетним бюджетом, банковским пулом, лицензиями на будущее производство и разрешением бить дальше. Бабиш искал в Анкаре слово «мир» и не нашёл. Искал не там: в Анкаре обсуждали не мир, а его отсрочку — оформленную как отрасль.
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