АЗС, склады, топливные хранилища: новая серия ударов по объектам противника

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АЗС, склады, топливные хранилища: новая серия ударов по объектам противника

В ночь на 9 июля российские Вооружённые силы нанесли новую серию ударов по расположенным на подконтрольных противнику территориях целям. Приоритет был отдан объектам топливно-энергетического комплекса, включая автозаправочные станции.

Дроны типа «Герань» поразили топливное хранилище и две АЗС в Синельниковском районе Днепропетровской области. Напомним, что часть этого района Днепропетровщины переведена под контроль ВС РФ, в том числе окрестности пгт Покровское.



Реактивные «Герани» ударили по целям в Очакове Николаевской области. Там располагается портовая инфраструктура и базируется бригада морской пехоты с боевыми пловцами противника, «курируемая» британскими военными инструкторами.

В черниговской Корюковке российские БПЛА отработали по складским помещениям, где, по последним данным, был организован склад дронов и комплектующих к ним.

Помимо всего прочего удары были нанесены по ряду объектов в Харьковской области, включая и сам областной центр. В результате удара FPV-дрона на оптоволокне полностью выгорела АЗС, на которую за несколько часов до этого было завезен моторное топливо. Помимо БПЛА по целям в Харьковской области удары были нанесены и с применением ФАБ с УМПК. Поражены опорные пункты противника, стоянки военной техники к северо-западу от Купянска, в районе Боровой и в районе Харькова.

Несколько авиабомб разорвались в Запорожье и окрестностях. В результате ударов вспыхнули пожары на объектах топливно-энергетического комплекса и на промышленном объекте.

Работа ВС РФ с нанесением ударов по объектам противника продолжается и в утренние часы.
8 комментариев
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  1. acetophenon Звание
    acetophenon
    +3
    Сегодня, 06:46
    Повлияет ли это на боеспособность ВСУ? Сомневаюсь.
    Снизит ли это дроновую нагрузку (!) на наш ТЭК? Вряд ли.
    Доставит ли это проблемы украм? Думаю, да.
    Но, как мы уже успели заметить, Зелинский этих проблем не замечает.
    Мой вывод - безыдейно.
    1. PASus Звание
      PASus
      +8
      Сегодня, 07:02
      Вот мы и подползли к ситуации, когда рассредоточенное по всей ЕС производство и топливные ресурсы не позволяют добиться желаемого ударами по территории украины. А ведь время уходит и нужно что-то решать, натовский шабаш четко дал понять, что все призывы в нашу сторону это отвлекающий маневр.
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 09:59
        PASus
        что все призывы в нашу сторону это отвлекающий маневр.

        С. Лавров все еще ждет каких-то разъяснений от них, не поймет в чем дело.
    2. Синоид Звание
      Синоид
      0
      Сегодня, 09:29
      Очень сложно ехать на дизеле, на воздухе.
      Когда не хватает гвоздя и дрон не летит.
      Гражданским в любом случае страдать - война.
      зелибобе главное понюшка вовремя.
      вывод основан на эмоциях.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 06:46
    Хорошо получили по сусалам.
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 07:02
    Таких бы реляций да каждый день.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 08:04
    поразили топливное хранилище и две АЗС
    Вопрос... а количество, может перейти в качество???
    Практически вся военная инфраструктура противника функционирует несколько в стороне от гражданской, а по некоторым, важным позициям, совсем в стороне....
  5. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +1
    Сегодня, 08:55
    Основная цель ударов должны быть точка разгрузки и получения продукции от ЕС и НАТО.
    Этих точек не так много. Основная - порты Одессы и Дуная.
    Почему ВСУ уже неделю выводят из строя наши танкеры в Азовском море безнаказанно?
    Где наш ответ по танкерам и сухогрузам идущим на Украину?