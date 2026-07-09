АЗС, склады, топливные хранилища: новая серия ударов по объектам противника
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В ночь на 9 июля российские Вооружённые силы нанесли новую серию ударов по расположенным на подконтрольных противнику территориях целям. Приоритет был отдан объектам топливно-энергетического комплекса, включая автозаправочные станции.
Дроны типа «Герань» поразили топливное хранилище и две АЗС в Синельниковском районе Днепропетровской области. Напомним, что часть этого района Днепропетровщины переведена под контроль ВС РФ, в том числе окрестности пгт Покровское.
Реактивные «Герани» ударили по целям в Очакове Николаевской области. Там располагается портовая инфраструктура и базируется бригада морской пехоты с боевыми пловцами противника, «курируемая» британскими военными инструкторами.
В черниговской Корюковке российские БПЛА отработали по складским помещениям, где, по последним данным, был организован склад дронов и комплектующих к ним.
Помимо всего прочего удары были нанесены по ряду объектов в Харьковской области, включая и сам областной центр. В результате удара FPV-дрона на оптоволокне полностью выгорела АЗС, на которую за несколько часов до этого было завезен моторное топливо. Помимо БПЛА по целям в Харьковской области удары были нанесены и с применением ФАБ с УМПК. Поражены опорные пункты противника, стоянки военной техники к северо-западу от Купянска, в районе Боровой и в районе Харькова.
Несколько авиабомб разорвались в Запорожье и окрестностях. В результате ударов вспыхнули пожары на объектах топливно-энергетического комплекса и на промышленном объекте.
Работа ВС РФ с нанесением ударов по объектам противника продолжается и в утренние часы.
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