Отмалчиваться не стал: Иран наносит удары по базам США в Кувейте и Бахрейне
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Иранские войска атакуют американские военные объекты на Ближнем Востоке в ответ на удары США по своей территории. Это означает, что Тегеран отмалчиваться не стал, действуя методично и последовательно.
Сообщается о том, что иранские ракеты поразили американскую военную базу на территории Кувейта, а местные системы противовоздушной обороны не смогли перехватить средства огневого поражения.
По данным КСИР, главной целью в Кувейте стала авиабаза Али-ас-Салем. Сообщается о поражении инфраструктурных объектов, включая складские помещения и ангары для укрытия авиатехники. Была ли в этих ангарах авиатехника как таковая, пока не сообщается.
Кроме того, ракетно-дроновому удару подверглась штаб-квартира Пятого флота ВМС США в порту Салман на территории Бахрейна. Иранские военные также заявили об атаке на авиабазу в районе Шейх-Иса в том же Бахрейне.
Всего, как сообщается, КСИР атаковал ракетами и беспилотниками 85 военных объектов США в регионе. В Кувейте и Бахрейне звучали сирены воздушной тревоги, очевидцы сообщают о взрывах и пожарах. Кувейтские военные подтвердили, что силы ПВО были приведены в готовность для противодействия «враждебным целям».
Атаки не ограничились Кувейтом и Бахрейном. По данным СМИ, иранские ракеты также нацелились на авиабазу Аль-Азрак в Иордании.
Атаки стали ответом на серию ударов США по иранским позициям вблизи Ормузского пролива, нанесённых после нападений на коммерческие суда. Напомним, что Тегеран свою причастность к атакам на танкеры отрицает.
Президент США Дональд Трамп уже заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.
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