Отмалчиваться не стал: Иран наносит удары по базам США в Кувейте и Бахрейне

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Отмалчиваться не стал: Иран наносит удары по базам США в Кувейте и Бахрейне

Иранские войска атакуют американские военные объекты на Ближнем Востоке в ответ на удары США по своей территории. Это означает, что Тегеран отмалчиваться не стал, действуя методично и последовательно.

Сообщается о том, что иранские ракеты поразили американскую военную базу на территории Кувейта, а местные системы противовоздушной обороны не смогли перехватить средства огневого поражения.

По данным КСИР, главной целью в Кувейте стала авиабаза Али-ас-Салем. Сообщается о поражении инфраструктурных объектов, включая складские помещения и ангары для укрытия авиатехники. Была ли в этих ангарах авиатехника как таковая, пока не сообщается.

Кроме того, ракетно-дроновому удару подверглась штаб-квартира Пятого флота ВМС США в порту Салман на территории Бахрейна. Иранские военные также заявили об атаке на авиабазу в районе Шейх-Иса в том же Бахрейне.

Всего, как сообщается, КСИР атаковал ракетами и беспилотниками 85 военных объектов США в регионе. В Кувейте и Бахрейне звучали сирены воздушной тревоги, очевидцы сообщают о взрывах и пожарах. Кувейтские военные подтвердили, что силы ПВО были приведены в готовность для противодействия «враждебным целям».

Атаки не ограничились Кувейтом и Бахрейном. По данным СМИ, иранские ракеты также нацелились на авиабазу Аль-Азрак в Иордании.

Атаки стали ответом на серию ударов США по иранским позициям вблизи Ормузского пролива, нанесённых после нападений на коммерческие суда. Напомним, что Тегеран свою причастность к атакам на танкеры отрицает.

Президент США Дональд Трамп уже заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.
18 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Сегодня, 06:44
    Лохматый уже кричит, що не хотел оскорблять иранский народ , а его слова вырваны из контекста.
    1. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      -2
      Сегодня, 07:22
      Цитата: Ирек
      Лохматый уже кричит,

      Не, не кричит.
      Американские военные завершили очередную серию ударов по Ирану, атаке подверглись 90 целей. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
      Силы CENTCOM завершили дополнительный раунд ударов по Ирану, нацеленных на дальнейшее ослабление возможностей Ирана атаковать коммерческие суда и невинных гражданских моряков в Ормузском проливе. Силы США нанесли удары примерно по 90 иранским военным целям", - говорится в публикации CENTCOM в X.
      Среди атакованных целей командование указало системы ПВО, береговые системы наблюдения, места хранения ракет и беспилотников, инфраструктурные объекты военной логистики.
      1. Синоид Звание
        Синоид
        +3
        Сегодня, 09:33
        Англосаксы подлый народ, они не держат слова. Договариваются лишь тогда, когда их прижали и деваться некуда - пример Корея и Вьетнам.
  2. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +23
    Сегодня, 06:47
    Отмалчиваться не стал: Иран наносит удары по базам США в Кувейте и Бахрейне

    И что вот , Иран сгорел в пламени ядерного пожарища ? Совсем нет. США даже боятся наземную операцию проводить , потому что видят решимость . А когда эта нация получает по шщам то сразу трезвеет . Это я к тому что тот же Жешув и многие другие координаты озвученные нашим верховным руководством давно уже просятся помножиться на ноль.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +6
    Сегодня, 06:47
    Ну авиатехнику американцы скорее всего подальше увели,пару "плюх" они знатно пропустили,а вот почему Израиль не попал под раздачу тут вопрос.
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      -10
      Сегодня, 07:03
      Цитата: Ропот 55
      Ну авиатехнику американцы скорее всего подальше увели,пару "плюх" они знатно пропустили,а вот почему Израиль не попал под раздачу тут вопрос.

      Потому что Израиль нанесет в ответ и точно не символически.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +11
        Сегодня, 07:07
        ARIONkrsk hi ,то есть Иран не побоялся ударить по базам США на территории региона ,но боится ударить по Израилю потому как ответ будет дюже болезненный?
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 08:35
          У персов свои резоны. Мы можем только гадать.
          Лично я могу предположить, что они не хотели разбрасываться. Особенно с учётом толго, что Иордания защищает Израиль. Логично было бы для начала обескровить ПВО Иордании.
          Но это опять же только мои предположения.
        2. Дедок Звание
          Дедок
          0
          Сегодня, 09:34
          ARIONkrsk hi ,то есть Иран не побоялся ударить по базам США на территории региона ,но боится ударить по Израилю потому как ответ будет дюже болезненный?

          так воевать на два фронта придется...
  4. Трус Звание
    Трус
    +3
    Сегодня, 06:50
    А по Израилю пока удары не наносит. Интересно почему?
    1. torbas41 Звание
      torbas41
      +7
      Сегодня, 07:18
      Потому что евреи хитрые, поняли ситуацию и затихарились.
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 06:57
    После ударов по американским базам что будет на десерт у Ирана . . . hi
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 07:03
    Выскажу своё предположение ,к 2028 г Трамп победит Иран в 128 раз и 28 раз подпишут мирный меморандум с Ираном.
  7. sasha_cho Звание
    sasha_cho
    +8
    Сегодня, 07:03
    горжусь этим гордым народом который не имеет детей за границей и не мажет фейковой помадой🫡🫡🫡
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      +1
      Сегодня, 08:09
      Детей-то, персы наверняка по всему миру имеют, но внебрачных, а это - другое.
  8. Дербенев Антон Звание
    Дербенев Антон
    +9
    Сегодня, 07:03
    Это означает, что Тегеран отмалчиваться не стал, действуя методично и последовательно.

    Иран показал как разговаривать с США.
  9. tim630 Звание
    tim630
    +9
    Сегодня, 07:21
    Молодцы Иранцы! Не смотрят кто и что скажет.
  10. rusich Звание
    rusich
    0
    Сегодня, 08:54
    Молодцы персы, ответка моментально прилетает. Не то что наши, всё красные линии чертят и чертят