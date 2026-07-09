Противник атаковал объекты ТЭК в Тверской области и на Ставрополье

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Противник атаковал объекты ТЭК в Тверской области и на Ставрополье

Противник продолжает методично «выцеливать» объекты топливно-энергетического комплекса нашей страны. После прилётов по НПЗ Омска и Саратова, произошедших несколько дней назад, ВСУ нанесли удар по объекту ТЭК в Твери.

Губернатор Тверской области Виталий Королёв в своём канале информирует о пожаре (в терминологии главы региона – возгорании) на территории тверской нефтебазы. Королёв сообщает, что горит один из резервуаров.



Из его поста:

Работаю на месте. Штаб развёрнут. Координируем мероприятия по ликвидации последствий происшествия и обеспечению дальнейшей безопасности объекта. Возгорание локализовано силами наших пожарных МЧС. По предварительной информации, среди гражданского населения и персонала объекта пострадавших нет.

Удары противник нанёс и по Ставропольскому краю. Глава региона Владимир Владимиров пишет о «возгорании» на территории промышленного объекта в Шпаковском округе – в районе хуторе Вязники. Это северный пригород Ставрополя. Там располагается крупная нефтебаза.

Вполне очевидно, что враг нацелился на то, чтобы создать дополнительные проблемы с обеспечением регионов России моторным топливом. В том же Ставропольском крае это может угрожать не только курортному сезону, но и уборочной кампании.

Ситуация с моторным топливом по-прежнему остаётся крайне сложной, особенно в Крыму, Севастополе, Воронежской, Иркутской областях. Даже на федеральных трассах приобрести бензин и ДТ становится всё сложнее. В ряде городов на заправки выстраиваются буквально километровые очереди, причём люди занимают место даже тогда, когда топлива на АЗС нет – в ожидании прибытия и разгрузки бензовоза. Этим пользуются перекупщики, которые доводят цену на топливо до заоблачной. Так, в Крыму на отдельных АЗС бензин предлагается по цене под 300 рублей за литр. И пока никакие правительственные комиссии и созданные оперативные штабы проблему решить, к сожалению, не могут, что создаёт дополнительный ажиотаж и социальное напряжение, чем явно старается воспользоваться противник в самом широком понимании этого слова.
68 комментариев
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  1. esoterica Звание
    esoterica
    +17
    Сегодня, 07:38
    Я не спец в таких вопросах, но неужели нельзя эти бочки накрыть сеточной конструкцией из нержавейки? Это самый простой вопрос.

    Чуть сложнее вопрос - неужели нельзя эти бочки обнести бетонным колпаком? Немцы очень удачно защищали так свои военные заводы и авиабазы от налетов авиации союзников. Иначе бы война закончилась не в 45, а в 42. (чего у немцев не отнять, так это их профессионализм во всем)

    А чуть сложнее - неужели нельзя эти бочки закапывать под землю? С точки зрения инженерии, это вообще задача на уровне студентов.
    1. Володин Звание
      Володин
      +28
      Сегодня, 07:40
      Цитата: esoterica
      неужели нельзя эти бочки накрыть сеточной конструкцией из нержавейки
      А чуть сложнее - неужели нельзя эти бочки закапывать под землю? С точки зрения инженерии, это вообще задача на уровне студентов.

      Нет, нет и ещё раз нет. Проще создать "оперативный штаб".
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +3
        Сегодня, 07:47
        На АЗС бочек снаружи и так нет... а вот крупный НПЗ... по простому, за дёшево, его "сеткой" не накроеш...
        1. Володин Звание
          Володин
          +18
          Сегодня, 07:52
          Цитата: rocket757
          за дёшево, его "сеткой" не накроеш...

          Как минимум не дороже восстановления с нуля сгоревших установок
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +10
            Сегодня, 07:56
            Увы... может на авось, может жадность, может... да фиг её знает, что там и как!?
            Заплатят дважды, трижды.... расплачиваться придётся всем нам, как всегда!
            1. Дедок Звание
              Дедок
              +4
              Сегодня, 08:24
              Заплатят дважды, трижды...

              не заплатят, а освоят бюджет
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                +1
                Сегодня, 08:29
                Какой вы... вьедливый!
                У нас как... два пишем, три в уме!
                Специально отметил, кто за это все будет расплачиваться!
                1. Дедок Звание
                  Дедок
                  +1
                  Сегодня, 09:07
                  Специально отметил, кто за это все будет расплачиваться!

                  согласен, но написал - чтобы дошло - до самых.... до окраин
                  1. rocket757 Звание
                    rocket757
                    +3
                    Сегодня, 09:18
                    У нас до окраин доходит гораздо быстрее, тем или иным образом! Точнее, валится на голову!
                    А вот в центрах.... все как всегда... огородились, защитились, в ИГНОР ушли и поживают себе, для себя...
                    В общем то, все как всегда...
                    1. Дедок Звание
                      Дедок
                      +1
                      Сегодня, 09:30
                      в кавычки надо было поставить последнюю фразу
        2. alexboguslavski Звание
          alexboguslavski
          +3
          Сегодня, 08:17
          Как-то так .................. Правда, это Эмираты. Нашим до их кошельков еще далеко.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 08:27
            Отдельно стоящие, даже много ёмкостей, прикрыть можно... от серьёзных боеприпасов, ракет, не спасёт, но дроны остановить сможет!
            Если посмотреть оа НПЗ, все становится... сложнее!
            Только ПВО, полноценное, эффективное, как часть всеобьемлющей, комплексной СИСТЕМЫ...
            Чего то такое к осени обещали/планируют...
            В общем, надо было ещё вчера, но... завтра, после завтра... эт если будет как надо, вообще!? soldier
            1. lwxx Звание
              lwxx
              0
              Сегодня, 10:13
              Да вы правы, в Ставрополе атаковали небольшие дроны( следовательно запускали где то рядом) , 3-4 сбили , один точно прилетел по хранилищу, ещё один непонятно, толи сбитый упал , толи прорвался. И сети помогли бы. У нас до смешного - контора "стилсофта" в сетях , а склады нет...
              1. советник 2 уровня Звание
                советник 2 уровня
                0
                Сегодня, 10:15
                Цитата: lwxx
                Да вы правы, в Ставрополе атаковали небольшие дроны( следовательно запускали где то рядом) , 3-4 сбили , один точно прилетел по хранилищу, ещё один непонятно, толи сбитый упал , толи прорвался.

                Все Вами сказанное не соответствует истине-не знаю где Вы прочитали инфу, но я лично их видел пролетали под утро- очень даже большие были, а ПВО не слышал..
                1. lwxx Звание
                  lwxx
                  0
                  Сегодня, 10:26
                  Напарник живёт в Михайловске. С его слов, и тоже все видел. На коломейцева упал метровый, только белый дым.Сам живу район "метро".
        3. Аркадий007 Звание
          Аркадий007
          +1
          Сегодня, 08:31
          rocket757
          Вчера в верхах уже приняли решение о разрешении закупок и установке малых НПЗ, для обеспечения страны бензином.
          А почему это решение нельзя было принять раньше, глядя на решение этого вопроса на Украине?
          Почему не перенять у них решение вопроса по снабжению электроэнергией в режимах ЧС?
          1. Керенский Звание
            Керенский
            +1
            Сегодня, 09:02
            решение о разрешении закупок и установке малых НПЗ, для обеспечения страны бензином.

            Опять в Чечне "самовары"....
          2. rocket757 Звание
            rocket757
            +3
            Сегодня, 09:03
            Слишком много почему... почемуЧка, прям! good
            Начнём с того, что СВО... само по себе, такое ПОЧЕМУ, что все остальные почему... это так, последствия! soldier
            1. Аркадий007 Звание
              Аркадий007
              0
              Сегодня, 10:13
              Да вроде как Песков дня два назад сказал что у нас не СВО, а война с НАТО.
        4. Керенский Звание
          Керенский
          +1
          Сегодня, 09:00
          за дёшево, его "сеткой" не накроеш...

          Э! Сначала проект. Потом в одном листочке можно выбрать поставщиков, а в другом - исполнителей. Листочки прилагаются к предписанию.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 09:15
            Ну так не по законам, не в режиме военного времени живём... до многих не доходит, что мирное время не для нас, не сейчас...
            Не мало и тех, кто стремится поиметь, урвать и прочее, прочее...
            Увы, это наша реальность!
      2. ZлоyКот Звание
        ZлоyКот
        +4
        Сегодня, 08:32
        " Проще создать "оперативный штаб"."
        зато как звучит-"Из его поста:
        Работаю на месте. Штаб развёрнут. Координируем мероприятия по ликвидации последствий происшествия и обеспечению дальнейшей безопасности объект".
        прям герой-герой. так и вижу его в брезентовой робе и огнетушителем наперевес во главе орды своих бездельников с ломами и баграми грудью встающего где то там laughing . а ведь мог бы написать просто- сижу на нефтебазе, делаю вид, что тушу пожар, а на самом деле мешаю работать специалистам своими указивками. но за это же медаль не дадут, и дедушка не похвалит. а тут... ну герой, умелый и ценный руководитель, образец, можно сказать. в который раз уже эта нефтебаза горит, в третий? скоро xoxлы от неё отстанут, выгорит полностью, и губер не спасёт laughing
    2. sasha_cho Звание
      sasha_cho
      +2
      Сегодня, 07:49
      можно, а зачем)? может наше правительство так наказывает наших алигархов,кто знает ,что там за возня идёт, не верю что дрон пролетел 2000км и хлопнул Омский НПЗ, а кому он принадлежит? ,по данным из интернета не правительству🫡🫡🫡🫡😂
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +6
        Сегодня, 07:59
        Вопрос... а с теми НПЗ, которые принадлежат, ТОМУ, КОМУ НАДО, все хорошо? Они защищены от всяких неприятностей/неожиданностей?
      2. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        +2
        Сегодня, 08:09
        Цитата: sasha_cho
        может наше правительство так наказывает наших алигархов

        А, может наоборот? Против кого растет гнев народный, кого народ ругает? am
    3. ALARI Звание
      ALARI
      0
      Сегодня, 08:09
      Что бы это сделать нужен принять вот такое утверждение за закон- «То, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказанию и для блага государства». Все остальное это имитация бурной деятельности.
    4. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +2
      Сегодня, 08:13
      Цитата: esoterica
      Я не спец в таких вопросах, но неужели нельзя эти бочки накрыть сеточной конструкцией из нержавейки? Это самый простой вопрос.


      А почему сразу и из нержавейки? Титаном с арамидными волокнами будет еще дороже. laughing
      1. ZлоyКот Звание
        ZлоyКот
        +1
        Сегодня, 08:37
        "А почему сразу и из нержавейки? Титаном с арамидными волокнами будет еще дороже"
        в два слоя, обязательно. оплата из бюджета, и поручить это дело ротенбергу, по всей стране, и потом наградить его, по заслуеам
    5. topol717 Звание
      topol717
      -6
      Сегодня, 08:23
      Цитата: esoterica
      Я не спец в таких вопросах, но неужели нельзя эти бочки накрыть сеточной конструкцией из нержавейки?

      Бочка эта 30 метров диаметром и 20 высотой. Как вы себе это представляете? Сетка за воздух будет держаться?
      БПЛА весит 300 кг минимум, летит на скорости 200 км/ч. какую сетку надо что бы он её своей массой не пробил? Ну и помимо всего прочего там фугас на 50 кг. т.е. он осколками повреждает метров 50 вокруг, а Фугасное действие метров на 15.
      1. Володин Звание
        Володин
        +4
        Сегодня, 08:39
        Цитата: topol717
        Бочка эта 30 метров диаметром и 20 высотой. Как вы себе это представляете? Сетка за воздух будет держаться?

        Примеров того, как это реализовано в целом ряде регионов, - уйма.
      2. esoterica Звание
        esoterica
        +3
        Сегодня, 08:53
        Сэр, расскажите пожалуйста гитлеровский инженерам и генералам свою оригинальную точку зрения - как бесполезно укрываться от ударов с воздуха.
        Я сам даже не представляю, как это только немцам взбрела такая бредовая идея, которая помогла им защищаться от массовой налётов авиации союзника с тяжёлыми авиабомбами вплоть до самых последних дней 2ой Мировой....
        Видимо немцы реально дураки, в отличие от наших гениев со скаченными рефератами и дипломами из переходов
    6. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 08:23
      Чуть сложнее вопрос - неужели нельзя эти бочки обнести бетонным колпаком?

      вот пример:
      В Херсонской области украинцы строят бункеры вокруг подстанций ПС 150 кВт
      https://voenhronika.ru/publ/vojna_na_ukraine/09_07_2026_putin_razreshil_sozdat_set_melkikh_npz_realnaja_obstanovka_v_zone_svo_strashnye_kadry_boev_bez_cenzury_13_video/60-1-0-17742
      1. Дмитрий Иванов_8 Звание
        Дмитрий Иванов_8
        0
        Сегодня, 10:09
        Вот, кстати, после выноса нашей нефтянки будут выносить подстанции и станции. Европейцам хорошо воевать против нас чужими руками.
    7. Per se. Звание
      Per se.
      +4
      Сегодня, 08:24
      Цитата: esoterica
      Это самый простой вопрос.
      Самый простой вопрос, почему "СВО" идёт уже пятый год, а лучше не становится?...
    8. VIK1711 Звание
      VIK1711
      0
      Сегодня, 08:27
      На АЗС нет топлива , а на нефтебазе ...
      Диверсия в чистом виде!
    9. Панадол Звание
      Панадол
      -3
      Сегодня, 08:33
      Сети не помогают. Они если и могут противостоять, то только маленьким, ФПВ дронам. А тут летят относительно тяжелые беспилотники. Проверенно на нашей нефтебазе.
      Далее, бочки под землю закапывать нельзя. Точно не скажу, но кажется из за статический электричества. Впрочем, нефтяники меня поправят.
      Вопрос в другом. Разве " Игла " или Еще какая, допотопная ПЗРК не могут взять такую, относительно не сложную цель ?
      Вопрос к военным .
    10. AleXX13 Звание
      AleXX13
      +2
      Сегодня, 09:19
      На ваш вопрос отвечает давно известный мем - Можно, а зачем?
    11. хрыч Звание
      хрыч
      +1
      Сегодня, 10:02
      Цитата: esoterica
      А чуть сложнее - неужели нельзя эти бочки закапывать под землю?

      Смотрим ход инженерной мысли и ... не совсем туда. Не надо бочки обносить решеткой, тем более нержавейкой (ржавейка дешевле), не надо обносить бетоном, не надо делать новые, закапывая в землю. Берем все лучшее от ваших размышлений, смотрим вопрос цена-качество и просто заваливаем грунтом бочку и получится курган, который Лютому не по зубам wassat Вот, здесь действительно дешево, сердито и решается за один день drinks
      1. esoterica Звание
        esoterica
        0
        Сегодня, 10:23
        Бочка требует регулярного обследования на деформацию, ржавчину и очистку.
        Если её закатать в курган, то придётся постоянно его разрывать и создавать заново.
        Гораздо проще вырыть примитивную яму как под фундамент здания, и создать там бетонную ячейку, в которой будет эта бочка.
        Газохранилища созданный именно по такой технологии. И она кстати очень и очень дешёвая
    12. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      0
      Сегодня, 10:32
      Всё таки "бочка" на нефтебазе это не 200 литров, а 200 тыс литров и более. Так что защитить её денег стоит. А у нас "авось пронесет".
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 07:38
    Увы, от отрицания проблемы, до осознания и принятия, путь не долгий... так получается... soldier
    Доходит и до нас... очереди, пусть и не километровые, но застрять на заправке на час, другой, это уже реальность или перспектива на будущее...
    Как то так.
    Хотя, в основном вдоль трассы на Юг, сезон отпусков, однако, транзитные авто от маршрута не отклоняются, а вот местные стараются заправлятся в стороне от больших трасс, там все проще, быстрее...
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +3
      Сегодня, 08:38
      rocket757
      Вы пробовали ехать на Юг в стороне от больших трасс, скажем от М-4?
      Я ехал по М-4 25.06 и скажу что отворот с большой дороги грозил остаться в поле без бензина. Даже на параллельной бесплатной дороге, заправки стояли пустые.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        -1
        Сегодня, 09:09
        У нас, до недавнего времени, свернуть в сторону и зсправится, было оптимальным решением... для местных, конечно.
        Но, это в черте города, промзоны...
        На трассе, наверняка все сложнее...
        От отрицания, до осознания/принятие очевидного... вот до нас это не сразу дошло... мы, как бы, в стороне были.
        Вот сезон транзитников, отдыхающих, летних отпусков наступил и... в общем, все как везде. soldier
  3. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +10
    Сегодня, 07:44
    Украинские беспилотники вновь атаковали два танкера в Таганрогском заливе, произошло возгорание, экипажи эвакуированы, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Похоже, если не будут применены радикальные методы в отношении Украины, то скоро придется покупать буржуйку и лошадь
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 07:48
      Цитата: кокосов тима
      скоро придется покупать буржуйку и лошадь

      Скорее ослов! И жрут меньше и ухода такого не требуют. am
      1. кокосов тима Звание
        кокосов тима
        +4
        Сегодня, 07:55
        Однажды в студёную зимнюю пору...
      2. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        +7
        Сегодня, 07:56
        Цитата: Егоза
        Скорее ослов! И жрут меньше и ухода такого не требуют.

        "Ослов" хватает и жрут они много и требуют еще больше. sad
      3. Комментарий был удален.
    2. кот Краш Звание
      кот Краш
      0
      Сегодня, 08:24
      Спасибо за подсказку. Буржуйка (похожая штука) у меня есть, вот лошадьми (оленями, ишаками и т.п.) надо-бы затариться, пока цены, надеюсь, ещё божеские.
    3. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      0
      Сегодня, 10:35
      если не будут применены радикальные методы в отношении Украины

      Радикальные??? Это какие? Я, например, не вижу достойных радикальных методов кроме ТЯО.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:53
    Кстати... такими темпами дойдёт до того, что будет появляться больше нефтеперегонных мини заводиков!
    На счёт эффективности таких производств, качества выпускаемой ими топлива, лучше не вспоминать, да и выпускали их в ограниченном количестве... тем более, цены на их продукцию могу, МОГУТ зашкаливает!!!
    Это тоже наши перспективы или ещё как то будут/смогут решить проблему???
    1. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      -2
      Сегодня, 08:03
      каждый русский знает устройство перегона жидкого вещества в летуче-парообразное с последующим охлаждением и выделением жидкой фазы.

      мини-НПЗ советуют!!!… капитальный бред!!
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 08:07
        Так мини самогонные производства... действуют и некоторых устраивает качество их "продукта"...
        1. Керенский Звание
          Керенский
          0
          Сегодня, 09:09
          Так мини самогонные производства... действуют и некоторых устраивает качество их "продукта"...

          Сырьё где брать?! Хорошо в какую бы трубу врезаться... А так и будет! Чечены, для своих "самоваров", сырьё вёдрами из колодцев черпали?
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 09:20
            Варианты разные... хотя, рыночек порешает или... а вот или, дело такое, что и представить сложно, кто до чего додуматься сможет!
  5. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +7
    Сегодня, 07:55
    Противник атаковал объекты ТЭК в Тверской области и на Ставрополье

    Всё таки не пойму, почему Украина не атакует самое "ценное" что у нас есть - это офисы партии "Единая Россия".
    1. Адрей Звание
      Адрей
      +5
      Сегодня, 08:02
      Цитата: Холостой_пистон
      Всё таки не пойму, почему Украина не атакует самое "ценное" что у нас есть - это офисы партии "Единая Россия".

      Может у Зеленского партбилет припрятан под подушкой? wassat
    2. ALARI Звание
      ALARI
      +1
      Сегодня, 08:12
      Вы же сами на свой вопрос и ответили-эти офисы настолько ценны что и даром никому не нужны, тратится еще на них.
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 08:10
    Если это всё, то можно сказать что ночь прошла спокойно. Относительно спокойно.
  7. Пахарь Звание
    Пахарь
    +1
    Сегодня, 08:18
    Когда оцениваешь поражение объектов, то задаешься вопросом, а если у нас ПВО. Иванов и Шойгу за несколько лет довели армию. Спасибо Ирану, а то бы и дронов не было бы, да и Северной Корее спасибо. Ответственных у нас нет.
  8. Камрад Звание
    Камрад
    +1
    Сегодня, 08:21
    Так, в Крыму на отдельных АЗС бензин предлагается по цене под 300 рублей за литр.


    В Севастополе, чтобы заправиться 95-ым меньше чем за 300руб/литр, нужно днем раньше выиграть в лотерее губернатора QR-код (что стало практически нереально последние две недели), на след. день выстоять очередь 2-3 часа на заправку, и только потом узнать какая же сегодня цена ( цены увеличиваются каждый день на 10-20руб), вчера, например, 95+ был по 259руб, позавчера по 249руб. Обычный 95-ый и 92-ой купить - еще сложней. У спекулянтов цены давно за 500.
  9. wladomir Звание
    wladomir
    +2
    Сегодня, 08:51
    Интересно, а у хохлорейха проблемы с бензином существуют или нет ?
  10. Eula Звание
    Eula
    +2
    Сегодня, 08:54
    Смешно просто - //пока никакие правительственные комиссии и созданные оперативные штабы проблему решить, к сожалению, не могут//. Расстрелять одного двух перекупщиков прямо там, возле АЗС и вопрос закрыт. Можно повторить при необходимости. Правительственные комиссиии? Может они это и организуют через подставных лиц?
  11. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 09:07
    Цитата: rocket757
    На АЗС бочек снаружи и так нет... а вот крупный НПЗ... по простому, за дёшево, его "сеткой" не накроеш

    Ну так то у кого НПЗ не нищие люди. wink
    На танки мангалы варят, а вертикальная емкость на НПЗ - это "нефтетанк". wink
    Ну так то да: оперативный штаб" в нашем Королевстве покруче будет.
  12. Ате_ист Звание
    Ате_ист
    +2
    Сегодня, 09:31
    Этим пользуются перекупщики, которые доводят цену на топливо до заоблачной. Так, в Крыму на отдельных АЗС бензин предлагается по цене под 300 рублей за литр

    За такие фокусы в большинстве капиталистических стран Запада предусматривается уголовная ответственность, в США - пожизненный срок
  13. советник 2 уровня Звание
    советник 2 уровня
    0
    Сегодня, 10:11
    сегодня под утро как раз на Вязники пролетали 2 шт. почти над головой, низко.. ПВО не слышал.. походу надо пересаживаться на старенький свой логан- он на газу... кстати установка газового оборудования подорожала ровно в 2 раза резко и очередь на 2 месяца вперед
    1. esoterica Звание
      esoterica
      0
      Сегодня, 10:25
      Приезжайте в республике северного Кавказа, там все поголовно ездят на газу и никаких очередей чтобы ставить газовый баллон с установкой.
      Есть как российские ГБУ, так и белорусские, чуть дороже
      1. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        0
        Сегодня, 10:31
        Цитата: esoterica
        Приезжайте в республике северного Кавказа, там все поголовно ездят на газу и никаких очередей чтобы ставить газовый баллон с установкой.

        Да мы итак почти республика СК laughing единственный регион не республика в округе.. мне не надо- у меня стоит, знакомый хотел поставить- спасибо за подсказку, передам ему вариант hi
  14. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    0
    Сегодня, 10:29
    Штаб развёрнут.

    Главное штаб.