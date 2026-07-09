Противник атаковал объекты ТЭК в Тверской области и на Ставрополье
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Противник продолжает методично «выцеливать» объекты топливно-энергетического комплекса нашей страны. После прилётов по НПЗ Омска и Саратова, произошедших несколько дней назад, ВСУ нанесли удар по объекту ТЭК в Твери.
Губернатор Тверской области Виталий Королёв в своём канале информирует о пожаре (в терминологии главы региона – возгорании) на территории тверской нефтебазы. Королёв сообщает, что горит один из резервуаров.
Из его поста:
Работаю на месте. Штаб развёрнут. Координируем мероприятия по ликвидации последствий происшествия и обеспечению дальнейшей безопасности объекта. Возгорание локализовано силами наших пожарных МЧС. По предварительной информации, среди гражданского населения и персонала объекта пострадавших нет.
Удары противник нанёс и по Ставропольскому краю. Глава региона Владимир Владимиров пишет о «возгорании» на территории промышленного объекта в Шпаковском округе – в районе хуторе Вязники. Это северный пригород Ставрополя. Там располагается крупная нефтебаза.
Вполне очевидно, что враг нацелился на то, чтобы создать дополнительные проблемы с обеспечением регионов России моторным топливом. В том же Ставропольском крае это может угрожать не только курортному сезону, но и уборочной кампании.
Ситуация с моторным топливом по-прежнему остаётся крайне сложной, особенно в Крыму, Севастополе, Воронежской, Иркутской областях. Даже на федеральных трассах приобрести бензин и ДТ становится всё сложнее. В ряде городов на заправки выстраиваются буквально километровые очереди, причём люди занимают место даже тогда, когда топлива на АЗС нет – в ожидании прибытия и разгрузки бензовоза. Этим пользуются перекупщики, которые доводят цену на топливо до заоблачной. Так, в Крыму на отдельных АЗС бензин предлагается по цене под 300 рублей за литр. И пока никакие правительственные комиссии и созданные оперативные штабы проблему решить, к сожалению, не могут, что создаёт дополнительный ажиотаж и социальное напряжение, чем явно старается воспользоваться противник в самом широком понимании этого слова.
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