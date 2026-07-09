Пролив Шрёдингера: почему большой войны в Заливе не будет — и почему радоваться нечему

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Пролив Шрёдингера: почему большой войны в Заливе не будет — и почему радоваться нечему


В ночь на 8 июля американцы ударили по Ирану так, как не били за всё перемирие: восемьдесят с лишним целей, среди них ПВО, береговые радары, противокорабельные комплексы и шестьдесят с лишним катеров КСИР (Корпус стражей исламской революции). Axios написал, что удар был в четыре-пять раз мощнее предыдущего. А через сутки танкеры в Ормузском проливе снова разворачивались, трафик упал почти до нуля, нефть подскочила на 6,5 %.



Вот с этого и начнём. Можно вынести восемьдесят целей и при этом проиграть. Ниже — как именно.

Что сломалось за трое суток


Тот самый удар в ночь на 8 июля стал финалом трёхдневной цепочки. Разложим её по порядку, если убрать пафос заявлений с обеих сторон.

6–7 июля под удары попадают несколько танкеров у побережья Омана, на южном маршруте, который контролируют США и оманцы, а не Иран. Al Rekayyat, Wedyan, Cyprus Prosperity: флаги Маршалловых островов, Саудовской Аравии, Либерии (в части источников первый танкер, Al Rekayyat, проходит под катарским флагом, и это расхождение я оставляю как есть). Суда получили повреждения, но большинство дошло до порта.

Дальше идёт момент, который тонет в сводках про ракеты. Меморандум от 17 июня — это соглашение о перемирии, куда входил и пункт о снятии части санкций с иранской нефти. Сломался он не от взрыва, а от подписи чиновника OFAC, санкционного управления Минфина США: Вашингтон отозвал генеральную лицензию на операции с иранской нефтью. Первым рухнул не военный, а нефтяной пункт соглашения, и стрельба началась уже после него. Запомните это, потому что дальше всё крутится вокруг денег.

Уже после этого CENTCOM (Центральное командование ВС США) наносит тот самый удар по югу Ирана: Бендер-Аббас, Сирик, Кешм, Харк (главный нефтяной экспортный терминал страны). Это и есть восемьдесят с лишним целей из первых строк. Иран отвечает ракетами и БЛА по базам США в Бахрейне (порт Салман, зона ответственности 5-го флота ВМС США) и Кувейте (авиабаза Али-эль-Салем), заявляет о поражении 85 объектов и сбитом MQ-9 Reaper. Американцы говорят, что перехватили всё и потерь нет.

Здесь нужна честная оговорка. Про ущерб американским базам рассказывает в основном иранская сторона, про разгром иранской обороны — CENTCOM. Военный эксперт Дмитрий Корнев прямо на это указывает: Пентагон дозирует данные о потерях, Тегеран раздаёт свои. Так что «85 поражённых объектов» и «всё перехвачено» — это не факты, а два пресс-релиза, которые смотрят в разные стороны.

Козырь, который нельзя выбить


Всё в этой истории вращается вокруг одной географической точки. Ормузский пролив в самом узком месте — 34 километра. Через него до войны шло около 20 % мировой торговли нефтью и сопоставимая доля сжиженного газа. Три тысячи судов в месяц. Сейчас — почти ноль.

И вот в чём фокус. Иранцам не нужно объявлять блокаду, топить танкеры и жечь порты. Достаточно напомнить, что ходить можно только по «одобренным маршрутам» КСИР, а на альтернативных прилетит. И суда разворачиваются сами. Судовладелец руководствуется не идеологией, а страховкой: один сгоревший танкер дороже любой красивой сводки о свободе судоходства.

Этот козырь не выбить ракетами. Чтобы реально гарантировать проход, надо не восемьдесят целей отработать, а зачистить всё побережье провинции Хормозган (радары, пусковые, катера, мины, склады дронов) и удерживать месяцами. А это уже не «серия ударов», это наземная операция и втягивание в большую войну. Ту самую, которой никто не хочет.

Поэтому американский удар дал результат, обратный заявленному. Тегеран показал судовладельцам и всему региону простую вещь: мы получили самый сильный налёт за перемирие и всё равно держим пролив и отвечаем. А значит, удар не ослабил КСИР, а укрепил его. Для человека, который решает, гнать ли танкер в узость, это аргумент повесомее, чем флот CENTCOM на марше в Аравийском море и гневные посты Трампа. Военная победа на карте обернулась политическим проигрышем в проливе.

Только не надо записывать за это Тегеран в благородные защитники суверенитета. Козырь пролива — вещь циничная с обеих сторон. Это способ превратить собственную региональную уязвимость в глобальную головную боль и заодно подкормить внутреннюю легитимность: режим, который держит осаду и не прогибается, легче объясняет своим гражданам, почему в стране тяжело с экономикой. За иранское «сопротивление» в проливе платят чужие экономики, то есть те, кто заправляется бензином за тысячи километров от Хормозгана.

Кому невыгодна большая война — и потому её не будет


Если пройтись по главным игрокам и спросить у каждого не «что он говорит», а «что он с этого имеет», получается любопытная картина: большая война не нужна никому из тех, кто мог бы её начать.

Трампу нужна картинка силы, а не второй Ирак. В ноябре — выборы в конгресс, и ему важно прийти с образом человека, который дожал Иран давлением и точечными ударами, а не увяз в новой многолетней кампании с гробами. Отсюда и стилистика. На саммите НАТО в Анкаре он не разбирал ситуацию, а переходил на личности: «мразь», «больные люди», «сумасшедшие». Публичная брань вместо разбора — чаще признак того, что что-то идёт не по плану, чем демонстрация контроля. Заодно досталось и Испании: «ужасный партнёр», обрубить торговлю. Человек раздаёт оплеухи по кругу, а так себя не ведут, когда держат ситуацию за горло.

Тегерану большая война противопоказана не меньше. Экономика в тяжёлом состоянии, стране нужна передышка, а не разбор ключевой инфраструктуры под ноль. Главное, чтобы козырь остался жив. Мёртвый, разбомблённый Иран проливом не поторгуется. Есть тут и версия востоковеда Владимира Сажина о расколе внутри Ирана: часть КСИР не поддерживает переговорную линию президента Пезешкиана, и атака на танкеры 7 июля могла пройти вообще без санкции правительства. Проверить это нельзя, но если так, то Вашингтон местами воюет даже не со «страной Иран», а с одной из её внутренних силовых группировок, которая ведёт собственную игру.

А монархиям Залива вся эта история не нужна тем более. Им нужен работающий пролив, через который идут их собственные нефть и газ, а не стрельба под окнами. Востоковед Кирилл Семёнов отмечает, что коалиции против Ирана в регионе не собрать. Больше того, Катар и ОАЭ, по его оценке, фактически подкидывают Ирану деньги на «реконструкцию». Формальные союзники США по факту оплачивают восстановление того, кого США бомбят. Спонсировать обе стороны драки, лишь бы она не переросла в поножовщину у твоего порога, — это по-своему рационально.

Драться по мелочи, выходит, готовы все. А доводить до победы не готов никто: победа одного и есть та самая большая война, которая каждому за столом дороже ничьей. На этом противоречии вся конструкция и держится.

«Не бейте по нефти — мы её заберём»


Есть в этой истории одна реплика, которая стоит всех пресс-релизов CENTCOM. Трамп, объясняя удар по острову Харк, в Анкаре сказал буквально следующее:

«Мы ударили по острову Харк прошлой ночью, вынесли кусок. Я сказал: „Не трогайте нефть, потому что, может быть, мы заберём остров Харк“. Мы можем забрать остров Харк. И они ничего с этим не сделают. Я сказал: „Не бейте по трубам, бейте по всему остальному“ — и они ударили. Может, ударят ещё раз сегодня ночью».

(Перевод с английского; цитата приведена по стенограмме выступления на саммите НАТО.)

Вслушайтесь. Не «свобода судоходства», не «международный морской коридор», не «безопасность гражданских экипажей». Заберём остров. Целую войну ведут под лозунгом свободного прохода судов, а в живой речи выясняется, что вопрос-то про контроль над конкретным нефтяным терминалом, тем самым Харком. Лозунг — обёртка, под ней ресурс.

Здесь легко скатиться в удобную теорию, что всю эскалацию заказали нефтяники. Логика на поверхности: эксперт ФНЭБ Игорь Юшков напоминает, что дешёвая иранская нефть на мировом рынке западным компаниям невыгодна, ведь она сбивает цену и бьёт по их проектам. А высокая волатильность и дорогая нефть им, наоборот, на руку. И правда: стоило Трампу объявить перемирие оконченным, как Brent и WTI прыгнули на 6,5 %, а газ на европейском хабе TTF ушёл за 580 долларов за тысячу кубометров.

Только не надо подменять разбор красивой схемой «всё подстроили нефтяные корпорации». Это уже не анализ, а гадание. Совпадение интересов и заговор — разные вещи. Энергетики действительно выигрывают от дорогой нефти, это факт. Но у США интерес прямо противоположный и куда более весомый: затяжная война в Заливе гонит цены вверх для американского же избирателя, злит союзников и грозит случайной эскалацией, и всё это перед выборами. Политический риск перевешивает выгоду нефтяников. Так что вернее сказать так: у высокой цены есть бенефициары, и это стоит держать в уме. Но не они дёргают за ниточки: ниточек вообще нет, есть куча игроков со своими счётами, тянущих в разные стороны.

И вот тут появляется самое честное описание происходящего. Политолог Михаил Карягин назвал это «проливом Шрёдингера»: он одновременно открыт и закрыт, безопасен и опасен, контролируем и нет, смотря кто описывает. США рассказывают про давление, которое вынуждает Иран уступать. Иран рассказывает про сопротивление, которое не даёт США диктовать. Одно и то же событие обе стороны празднуют как свою победу. А экспертный хор при каждом новом инциденте выдаёт то «это война», то «это ещё не война», и в каждом случае по-своему прав, потому что состояние и правда промежуточное: это одновременно и война, и не война. Такая коммуникация не оставляет места для мира: любой шаг навстречу дома выглядит как капитуляция.

Вот в такой жанр конфликта мир и вошёл в Заливе. Не война и не мир, а бесконечная драка, где каждый удар рассчитан: сильно, но не до того порога, за которым придётся добивать всерьёз.

И всё же прогноз «большой войны не будет» держится ровно до тех пор, пока все игроки действуют расчётливо. А расчёт — не единственная сила на этом столе. Если версия Сажина верна и часть КСИР бьёт по танкерам без санкции Тегерана, то однажды может прилететь не по железу, а по людям: потопленный танкер, погибший экипаж, разлив в узости пролива. И тогда логика «драться, но не побеждать» рухнет не потому, что кто-то передумал, а потому, что случайность оказалась быстрее расчёта. Это слабое звено всей конструкции, и честнее держать его в уме, чем обещать, что взрослые за столом всегда успеют остановиться.

Так что большой войны, скорее всего, не будет. Будет узость, в которой танкер идёт и разворачивается разом. А платит за эту неопределённость не тот, кто бьёт, и не тот, кто отвечает, а водитель на заправке в Гамбурге или Осаке, глядящий, как за ночь подорожал бак.
12 комментариев
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  1. esoterica Звание
    esoterica
    +4
    Сегодня, 07:44
    Они для этого свергли в Сирии Асада, чтоб теперь строить нефтепроводы через Сирию прямиком в Средиземное. Эти нефтепроводы - вопрос времени. Деньги на них арабы дадут.
    1. Наган Звание
      Наган
      +5
      Сегодня, 08:06
      Фигня в том, что нефтепроводы и особенно перекачивающие станции - объекты стационарные, их глубоко под землю не зароешь, а ракет и дронов, особенно малой дальности, у Ирана хватит, чтоб их если не напрочь выносить, то повреждать до нерабочего состояния.
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 08:20
      Ладно, трубы можно закопать... это дороже, затрат времени больше, но если собрать больше всего, что надо, реализовать можно... если никто активно мешать не будет!
      Но, как правильно указали, там ведь и прочая инфраструктура обеспечения необходима, а это далеко не труба, там серьёзные объекты, много оборудования, которое, как правило, устанавливается на верху, а не закапывается под землю...
      Для защиты придётся строить заглубленные, крепкие укрытия... это не быстро или сильно затратно...
      Конечно, все можно сделать, но опять же, если никто не будет активно мешать... soldier
      1. Гражданский Звание
        Гражданский
        0
        Сегодня, 08:54
        Однако бомбят при этом Иран, а не США. Очень жаль в этой ситуации простых иранцев. Их страну разрушают методично и ни за что.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +1
          Сегодня, 09:12
          Полосатики, он такие всегда были, есть и будут... если устраивают замес, то где то там, подальше от своей территории, что б до них, на прямую, не долетел, не прилетело... soldier [/quote]
    3. 2al Звание
      2al
      0
      Сегодня, 09:37
      Труба через Сирию до порта Баниас и сейчас есть, но вот реанимировать её никак не получается - трубы идут как через Иорданию так и Ирак, других маршрутов нет а эти под прицелом самых разных сил в регионе. Например Турция имеет своё мнение как и по каким маршрутам арабская нефть должна попадать в Европу.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 08:14
    Можно вынести восемьдесят целей и при этом проиграть
    Вопрос... а как подсчитать, кто сколько "проиграл или выиграл"?
    Кроме очевидных последствий/потерь, будут и неочевыдные, долговременные и как бы их не получилось больше, чем очевидных!?
  3. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 08:22
    У руководства ИРИ давно нет иллюзий в отношении 3,14индосов наряду с сионистами и военным преступником и педофилом коалиции Эпштейна из Фашингтона, поэтому они не заискивают перед рыжим преступником,как Усы Кремля, в надежде на замирение с извечными врагами россиян наглосаксами.
  4. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 08:30
    Есть еще одна сторона, которой затухание конфликта не нужно, а вот половина оттяпанного Ливана под шумок -нужна.
    Не буду называть страну, потому как это секрет.
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 08:34
    них ПВО, береговые радары, противокорабельные комплексы и шестьдесят с лишним катеров КСИР (Корпус стражей исламской революции). Axios написал, что удар был в четыре-пять раз мощнее предыдущего

    Ну Axios такое себе, ещё та пропогандийская помойка. laughing
    Цитата: rocket757
    Вопрос... а как подсчитать, кто сколько "проиграл или выиграл"?

    Хороший вопрос. Вот осень наступит и посмотрим, кто проиграл. По мне персы от этих ударов только больше сплачиваются и мобилизируются.
  6. Vent Звание
    Vent
    +2
    Сегодня, 08:45
    . КСИР бьёт по танкерам без санкции Тегерана.
    А Кто такой Тегеран? Ксир и есть Тегеран. На войне главные — военные, а гражданские исполняют.
    Также интересен вопрос стоимости нефти. Нет там никакого Шрёдингера, т.к. стратегические запасы нефти уменьшаются. За счёт чего удавалось нефть держать не более 100 долларов только из высвобождения 400 миллионов баррелей из нефтехранилищ. На сколько их осталось на 3 месяца, максимум на полгода, как говорят, и все цены под 200. Это значит мировой экономический кризис. Поэтому США решать вопрос с Ираном надо максимум за полгода. Харк этот никому не нужен, т.к. это всего лишь терминал, а вся нефть внутри страны. Ну захватят они этот остров, и что? Сухопутную операцию они не могут, сил нет. Остается договариваться с Ираном, а значит, идти на уступки, искать компромисс. А очень не хочется на равных говорить, поэтому и сейчас вот эти тёрки.
  7. bar Звание
    bar
    +1
    Сегодня, 09:20
    Водители в Гамбурге и Осаке пусть погрустят, а нам почему бы и не порадоваться? Не всё же только нам грустить. Может это и нехорошо с этической точки зрения, но сейчас времена не те, чтоб про этику вспоминать