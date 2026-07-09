Спикер иранского парламента - США: Иран не намерен терпеть ваши угрозы

4 296 13
Спикер иранского парламента - США: Иран не намерен терпеть ваши угрозы

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Вашингтон до сих пор не понял новых реалий. По его словам, Америке придётся дорого платить, пока не придёт понимание следующего факта:

Запугивание и нарушение обещаний больше не прощаются. Позвольте мне внести ясность: удар — это расплата.

Галибаф подчеркнул, что Тегеран не намерен терпеть угрозы.



Председатель иранского парламента добавил, что Ормузский пролив не может быть открыт из-за американских угроз:

Хватит юлить, иначе ещё больше увязнете. Пролив откроется только при договорённостях с Ираном.

Так Галибаф в очередной раз даёт понять, что контроль над ключевой артерией мировой нефтеторговли остаётся мощным рычагом в руках Тегерана.

Заявление прозвучало на фоне обострения вокруг Ормузского пролива. Минувшей ночью США нанесли новые удары по Ирану, включая мосты в районе Исфахана. В ответ Иран ударил ракетами по нескольким военным базам США в регионе, включая крупную военную базу на территории Кувейта.

Теперь президент США Дональд Трамп пытается смягчить риторику. Он заявил, что его слова «не так поняли» и что он «не угрожал народу Ирана». По словам Трампа, Вашингтон готов к переговорам, но ожидает от Тегерана выполнения условий по открытию пролива и сдерживанию региональной активности. Однако в Тегеране подобные оговорки воспринимают скептически. Галибаф и другие иранские официальные лица неоднократно подчёркивали, что переговоры под давлением и угрозами невозможны.

Вполне очевидно, что обмен жёсткими заявлениями и военными действиями в районе Ормузского пролива может привести к дальнейшей эскалации, угрожая глобальным поставкам энергоносителей. Обе стороны демонстрируют готовность к жёсткому противостоянию, одновременно оставляя дверь для дипломатии приоткрытой - но каждый на своих условиях.
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Илия Звание
    Илия
    +9
    Сегодня, 07:41
    И правильно делают. Нельзя верить мерикатосу... как и еврею и укронацику.
    Однако в Тегеране подобные оговорки воспринимают скептически.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 08:31
      Илия
      Сегодня, 07:41

      hi У военного преступника и педофила из Фашингтона нет хороших ходов, он вместе со всеми матрасниками проиграл на внешнем и внутреннем фронте.
      Осенние выборы сметут слонов на политической арене.
      А у рыжего нарцисса без медальки Нобеля останется единственная радость - собственная разбогатевшая семья на его втором сроке в бидэ ( штаб Фашингтона ).
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 09:29
        hi!
        Цитата: ZovSailor
        У военного преступника и педофила из Фашингтона нет хороших ходов, он вместе со всеми матрасниками проиграл на внешнем и внутреннем фронте.

        Не знаю, почему мне действия США всё больше напоминают их рестлинг.
        Всё спланировано, организаторами в сценарии ход боя и победитель прописаны, ярость показная, стулья об спину разлетаются от одного прикосновения, боль от ударов ненастоящая.
        И, что удивительно, вся Америка об этом знает и всё равно до визга верит.

        Кому не ясно было, чем закончатся "переговоры" США? И никто уже не говорит о смене режима. А от Трампа слышны только оскорбления в стиле криков тех рестлеров перед боем.

        Вот только просчитался Трамп в самом начале, когда на завлекалки евреев клюнул. Не финансово - тут, как раз, всё в порядке. Политически просчитался. А Америка - очень хитрая страна. Если у тебя политика неправильная, то и заработать не дадут, и деньгами попользуешься только на адвокатов. Трамп это уже на своей шкурке знает.
      2. Таймень Звание
        Таймень
        0
        Сегодня, 10:12
        Нам бы вместо некоторых генералов хотя бы персов лейтенантов дали.Может и дело бы пошло (сарказм).
  2. sasha_cho Звание
    sasha_cho
    +4
    Сегодня, 07:44
    остаётся только позавидовать вашим крутым яйцам!
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 07:44
    Вашингтон всё понял , поэтому и драконит Лохматого начать войну и скинуть его с трона.
  4. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +5
    Сегодня, 08:01
    Персам - глубочайшее уважение!
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +3
    Сегодня, 08:06
    Хватит юлить, иначе ещё больше увязнете. Пролив откроется только при договорённостях с Ираном.

    А у нас так умеют разговаривать с "партнерами"?
    И ведь Трамп словесно в репу получил от персов и заблеял. Только персы говорят " Утром деньги, вечером стулья"! laughing
    А ведь лето закончится, наступит осень и Трампа рвать будут в Сенате на запчасти за все прилëты по базам и гибель матрасов.
    И затраты посчитают, что его афера стоила Америке. laughing
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +4
      Сегодня, 08:09
      Цитата: alexputnik17
      А у нас так умеют разговаривать с "партнерами"?

      У нас умеют пять раз переспросить про то, что Америка имела ввиду в Анкоридже.
      1. Vent Звание
        Vent
        -1
        Сегодня, 10:20
        А куда деваться-то? Это еще США только пока наводят и разведку врагу дают для ударов БПЛА. А если начнут ракеты поставлять в товарных количествах? Сколько бед они могут натворить. Поэтому и приходится унижаться.
    2. Svarog5570 Звание
      Svarog5570
      +4
      Сегодня, 08:19
      Наши правители могут только высказать озабоченность и нарисовать очередные красные линии.
  6. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 09:33
    Интересно,а что бы ответили наши парламентарии?
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 09:42
    Цитата: Million
    Интересно,а что бы ответили наши парламентарии?

    Я думаю, то что партия наказала. laughing