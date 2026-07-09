Спикер иранского парламента - США: Иран не намерен терпеть ваши угрозы
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Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Вашингтон до сих пор не понял новых реалий. По его словам, Америке придётся дорого платить, пока не придёт понимание следующего факта:
Запугивание и нарушение обещаний больше не прощаются. Позвольте мне внести ясность: удар — это расплата.
Галибаф подчеркнул, что Тегеран не намерен терпеть угрозы.
Председатель иранского парламента добавил, что Ормузский пролив не может быть открыт из-за американских угроз:
Хватит юлить, иначе ещё больше увязнете. Пролив откроется только при договорённостях с Ираном.
Так Галибаф в очередной раз даёт понять, что контроль над ключевой артерией мировой нефтеторговли остаётся мощным рычагом в руках Тегерана.
Заявление прозвучало на фоне обострения вокруг Ормузского пролива. Минувшей ночью США нанесли новые удары по Ирану, включая мосты в районе Исфахана. В ответ Иран ударил ракетами по нескольким военным базам США в регионе, включая крупную военную базу на территории Кувейта.
Теперь президент США Дональд Трамп пытается смягчить риторику. Он заявил, что его слова «не так поняли» и что он «не угрожал народу Ирана». По словам Трампа, Вашингтон готов к переговорам, но ожидает от Тегерана выполнения условий по открытию пролива и сдерживанию региональной активности. Однако в Тегеране подобные оговорки воспринимают скептически. Галибаф и другие иранские официальные лица неоднократно подчёркивали, что переговоры под давлением и угрозами невозможны.
Вполне очевидно, что обмен жёсткими заявлениями и военными действиями в районе Ормузского пролива может привести к дальнейшей эскалации, угрожая глобальным поставкам энергоносителей. Обе стороны демонстрируют готовность к жёсткому противостоянию, одновременно оставляя дверь для дипломатии приоткрытой - но каждый на своих условиях.
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