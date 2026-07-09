Новые атаки БПЛА на танкеры в Азовском море и на объекты в Ростовской области

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Новые атаки БПЛА на танкеры в Азовском море и на объекты в Ростовской области

Противник продолжает методично атаковать коммерческие суда в Азовском море. Напомним, что с 2022 года оно стало внутренним морем России – после вхождения в состав страны Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Сообщается о том, что в Таганрогском заливе очередные два танкера получили повреждения в результате атаки БПЛА. Экипажи судов были эвакуированы, пострадавших нет.



Как утверждается, разлива нефтепродуктов не произошло.

При этом обломки БПЛА вызвали возгорание зарослей камыша на Азовском побережье. Сообщается, что месту пожара прибыли специалисты противопожарной службы.

По информации оперативных источников, в ходе отражения атаки беспилотники были сбиты над целым рядом муниципалитетов Ростовской области, включая Таганрог, Гуково и непосредственно Ростов-на-Дону.

Минобороны России сообщает, что в течение ночи в воздушном пространстве России было перехвачено 73 дрона противника.

В связи с атакой БПЛА вводились ограничения на работу аэропортов. Из-за воздушных угроз ночью 8–9 июля Росавиация вводила временные ограничения на приём и отправку в аэропортах Ярославля, Череповца, других городов.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо тем временем сообщает о том, что во всех округах региона полностью или частично отсутствует электроснабжение, на местах работают аварийные службы.
37 комментариев
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  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +2
    Сегодня, 08:42
    Хотелось бы уточнить. Это те танкеры, которые были атакованы вчера у Ростова или дополнительные за сегодня?
  2. esoterica Звание
    esoterica
    +15
    Сегодня, 08:44
    Самая настоящая "Странная Военная Операция". Они выносят всё подряд, и инфраструктуру и суда и всё прочее - а мы если отвечаем, поскорее ради отчётов, а не реальных боевых действий. У них и порты работают, и загрузка/разгпузка постоянно идёт в различные балкерные суда. И говорят ещё, их НПЗ почему-то не трогают...

    Может я чего-то не пойму во всех этих хитрозамыслах нашего великого полководца? Уже прокремлёвские военкоры задаются этим вопросом.
    1. Melior Звание
      Melior
      +7
      Сегодня, 09:03
      Не трогают, потому что это не их НПЗ, это кого надо НПЗ! laughing
    2. Dead Звание
      Dead
      0
      Сегодня, 09:06
      Думаю, ты хочешь проиграть.
    3. bambr731 Звание
      bambr731
      +6
      Сегодня, 09:09
      Они выносят всё подряд, и инфраструктуру и суда и всё прочее - а мы если отвечаем, поскорее ради отчётов, а не реальных боевых действий.

      В самую точку Михаил hi Любое сообщение об ударах РФ начинается с "в ответ на ....". Чтобы общественность успокоить, типа мы реагируем. Реально "Странная Военная Операция". Всё какой-то дух Анкориджа унюхать пытаемся. Доколе? recourse
    4. barclay Звание
      barclay
      +1
      Сегодня, 09:09
      Думаю, что мы сильно отстаём в разведке целей.
    5. Гардамир Звание
      Гардамир
      +10
      Сегодня, 09:23
      Возможно что-нибудь начнет менятся, когда люди научатся ставить правильные местоимения. Говоря "мы", вы чувствуете единение с олигархами и кремлевскими чиновниками?
      1. akropin Звание
        akropin
        0
        Сегодня, 10:37
        Мы - это те, кто стоит в очередь на заправках. Мы - это те, кто в поездах едет несколько суток, чтобы доехать до моря. Мы - это дачники с лопатой. Мы - это те, кто платит бесконечный кредит в банке, чтобы хотя бы на минуту почувствовать себя "белым" человеком. Мы - это те, кто переживает за судьбу Родины, как бы она не относилась к нам. Поэтому когда на форуме звучит "Мы" я подразумеваю именно это. А вот "они" - а они по другую сторону от нас и от Родины. Просто есть еще те Мы, которым "они" вяжут руки, поэтому Мы и отстаем в разведке целей.
    6. Ivan_Sergeev Звание
      Ivan_Sergeev
      +7
      Сегодня, 09:29
      Ну если вам до сих пор еще не понятно, то могу объяснить. Ответственный чемоданоносец в данный момент сдает страну, под обещанные в Анкоридже гарантии неприкосновенности своей плешивой персоны, его семьи и приближенных олигархов.

      Никакой разницы в происходящем нет с тем, как сдавал СССР Горбатый или Россию 90-х Борька-алкаш. А Вован - это верный последователь сего направления, 26 лет непрерывной деградации во всех сферах, кроме производства олигархов, это только подтверждают.
      1. Mazunga Звание
        Mazunga
        +1
        Сегодня, 09:54
        не может такого быть) уверен у него есть план который всех изумит по итогу мы еще будем репу чесать))
    7. carpenter Звание
      carpenter
      +6
      Сегодня, 09:31
      Цитата: esoterica
      У них и порты работают, и загрузка/разгпузка постоянно идёт в различные балкерные суда.

      Рени работает на всю мощность, от Румынии хода не больше часа. Жабодав утопить у причала, хватит и пару "Гераней". Если причалы будут все в "топляках", то порт перестанет работать.
    8. Aken Звание
      Aken
      +3
      Сегодня, 09:42
      Уже прокремлёвские военкоры задаются этим вопросом.

      Если даже до них начало доходить, значит дело совсем швах.
    9. Per se. Звание
      Per se.
      0
      Сегодня, 10:34
      Цитата: esoterica
      Самая настоящая "Странная Военная Операция".

      Очень странная. В свежий рейтинг журнала «Форбс», от 2026 года, попали 155 российских миллиардеров. Абсолютный рекорд. В то время как на Украине таковых всего семеро. Страна в санкциях, народ беднеет, а эти только жирнее становятся. К этому, на Украине огромное количество интересов российских олигархов, порядка 903 объекта, что находятся в косвенной или прямой собственности российского олигархата, это только по официальным данным.
      Тут невольно вспоминается, - "Паны дерутся, а у холопов чубы трещат" и "Кому война, кому мать родна"... Что дальше, мы по ВСУ обнуляем свои запасы, по дешёвым беспилотникам бьём дорогими ракетами, какими останутся склады и арсеналы, если Европа не стесняется заявлять, что готовится к войне с Россией? Наша "элита" давно не наша, она с Западом, нужны ли ей "ядерные кнопки", если дело дойдёт до последнего ядерного козыря, вопрос... Так и задумано, чтобы окончательно сдать советское великое наследие?
    10. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      0
      Сегодня, 10:34
      Цитата: esoterica
      И говорят ещё, их НПЗ почему-то не трогают...

      Они в Википедии написали, что их НПЗ не работают. laughing И конечно местные олигархи занесли кому надо в Москве, что бы их неработающая недвижимость случайно не пострадала.
  3. next322 Звание
    next322
    +3
    Сегодня, 08:50
    За 7-8 июля атака на 21 судно(19 танкеров,1 сухогруз и 1 паром в Керчи) сегодня еще 2
  4. Kuziming Звание
    Kuziming
    0
    Сегодня, 08:52
    Плавучие батареи ПВО и противодронной защиты были бы полезны в этом случае.
    Они бы могли прикрыть морской участок снабжения топливом.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 08:56
      Kuziming hi ,плавучие батареи сами станут мишенями,разведка у Киева хорошо работает,и что именно ставить на эти плав батареи,прикрыть морской участок проблемно и затратно.
      1. Kuziming Звание
        Kuziming
        +1
        Сегодня, 09:01
        Ну, тогда пусть мишенями будут танкеры?
        Такая логика?
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +4
          Сегодня, 09:08
          Kuziming,тогда пусть мишенями станут руководители Киева как в самом Киеве так и на местах вплоть до коммандиров частей,вот тогда будет результат.
        2. Копчёный Звание
          Копчёный
          0
          Сегодня, 09:59
          Мишенями будет всё что угодно из критической или просто важной инфраструктуры. Не хватит сил защиты, хоть мобильных хоть стационарных.
      2. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +1
        Сегодня, 09:07
        Ропот 55
        Какая проблема поставить на катер турель из АК, как это делается на всех ВОГ вдоль дорог?
        Другое дело что уже физически людей не хватает на защиту всех объектов.
        Есть еще вопросы по ЗРК, как-то их мало.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +3
          Сегодня, 09:15
          Аркадий007 hi , эффективности турели из АК с катера будет не высока,только расход б.к. и удача. Гасить надо не безпилотники а страну которая их пуляет во всех смыслах,а то судя по всему украинцы не очень то и страдают в экономическо-бытовом плане.
          1. Аркадий007 Звание
            Аркадий007
            0
            Сегодня, 10:18
            А кто сказал что от ВОГов может быть большая эффективность? Но это лучше чем ничего.
            На безрыбье, сам раком станешь. Шутка от безысходности.
            Не вижу злости на врага в глазах нашего правительства.
      3. K9_SWAT Звание
        K9_SWAT
        0
        Сегодня, 10:02
        Ну в теории эти плавучие батареи должны защищать и себя и других. Иначе в чем смысл их существования?
        Как будто дроны это что-то инопланетное, неуязвимое, вундерваффе. Нужна зенитная артиллерия, нужны КАЗы.
        1. Дмитрий Ригов Звание
          Дмитрий Ригов
          0
          Сегодня, 10:29
          Против дальнобойных дронов в плане цена/результат сейчас эффективны дроны-перехватчики и снаряды с дистанционным подрывом. Но оба эти варианты недоступны для России, нужно снятие западных санкций на технологии для развертывания производства.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 10:37
      Можно было бы пару истребителей погонять вокруг маршрута, всё равно они своими прямыми обязанностями по уничтожению вражеской авиации не выполняют.
  5. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +8
    Сегодня, 08:55
    За полгода над территорией России силы ПВО сбили 68 515 дронов, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ. В январе — 5394, в феврале — 5989, в марте — 11 211, в апреле — 9372. На май и июнь пришлась половина всех уничтоженных дронов за полгода. За эти месяцы силы ПВО сбили 32 027 беспилотников. А сколько ещё не сбили! И чем дальше, тем больше. В Европе заводы штампуют их, как пирожки.
  6. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +9
    Сегодня, 09:10
    Интересно,как долго наше руководство будет впаривать нам что "все идет по плану",или план и был такой,и именно потому что все в начале пошло не по плану Кремля и был сделан "жест доброй воли".
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      -1
      Сегодня, 09:28
      Цитата: taiga2018
      Интересно,как долго наше руководство будет впаривать нам что "все идет по плану"

      Для сохранения душевного спокойствия, оптимизма и веры в светлое будущее патриотично настроенным гражданам РФ достаточно всего лишь не позволять провокаторам обмануть себя набором тенденциозно подобранных врагом фактов, а доверять исключительно официальной информации, прежде всего, из максимально ответственных источников. Вождь в интервью Зарубину сказал, что все под контролем.
  7. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +1
    Сегодня, 09:11
    ФСБ предотвратила беспрецедентную серию терактов с использованием БПЛА, задуманную Киевом.
    "Сорвана попытка проведения спецслужбами Украины при непосредственном участии западных кураторов беспрецедентной по масштабу и степени угрозы (серии. — Прим. ред.) диверсионно-террористических актов <...> на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих", — говорится в релизе.
    1. Rom8681 Звание
      Rom8681
      0
      Сегодня, 09:21
      Цитата: кокосов тима
      ФСБ предотвратила беспрецедентную серию терактов с использованием БПЛА, задуманную Киевом.
      "Сорвана попытка проведения спецслужбами Украины при непосредственном участии западных кураторов беспрецедентной по масштабу и степени угрозы (серии. — Прим. ред.) диверсионно-террористических актов <...> на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих", — говорится в релизе.

      Ага,у противника была операция паутина, что-то ФСБ тогда никак.А сейчас герои?
  8. Керенский Звание
    Керенский
    0
    Сегодня, 09:14
    Экипажи судов были эвакуированы, пострадавших нет.

    То есть болтаются пустые коробки (хорошо, если якоря отдали), - мишень.
  9. Комментарий был удален.
  10. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 09:26
    А это про что? : Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удары по танкерам в Каспийском море проявлением террористической деятельности киевского режима.
  11. Million Звание
    Million
    +1
    Сегодня, 09:32
    Как всегда это случилось неожиданно и вероломно?
  12. g_ae Звание
    g_ae
    +5
    Сегодня, 09:37
    Вот это и называется системная работа, а не рисование красных линий, и не то, что несёт официальный кремлёвский Джейн Псаки или балаболы из МИДа. И результаты этой системной работы очень быстро дали результата, а не эти пресловутые "ответные удары".
  13. sasha_cho Звание
    sasha_cho
    0
    Сегодня, 10:15
    Господи, дай мне волю нажать на красную кнопку, не на злобу ради,а на упреждения 🙏, не по людям живущим в своих домах,а в чисто поле или в лесу,как на новый год🙏
  14. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 10:38
    Подобные события заставляют признаться, что у меня почти растаяли надежды на успешное завершение Странной Военной Операции в ее существующем виде. И мне кажется. что не у меня одного. В том числе у моего сына, отвоевавшего полтора года и получившего "легкое" ранение, последствия которого вынудили комиссоваться.
    Переломить ситуацию, если исключить применение ЯО, можно только введением военного положения с соответствующими аттрибутами.