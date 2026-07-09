Новые атаки БПЛА на танкеры в Азовском море и на объекты в Ростовской области
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Противник продолжает методично атаковать коммерческие суда в Азовском море. Напомним, что с 2022 года оно стало внутренним морем России – после вхождения в состав страны Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.
Сообщается о том, что в Таганрогском заливе очередные два танкера получили повреждения в результате атаки БПЛА. Экипажи судов были эвакуированы, пострадавших нет.
Как утверждается, разлива нефтепродуктов не произошло.
При этом обломки БПЛА вызвали возгорание зарослей камыша на Азовском побережье. Сообщается, что месту пожара прибыли специалисты противопожарной службы.
По информации оперативных источников, в ходе отражения атаки беспилотники были сбиты над целым рядом муниципалитетов Ростовской области, включая Таганрог, Гуково и непосредственно Ростов-на-Дону.
Минобороны России сообщает, что в течение ночи в воздушном пространстве России было перехвачено 73 дрона противника.
В связи с атакой БПЛА вводились ограничения на работу аэропортов. Из-за воздушных угроз ночью 8–9 июля Росавиация вводила временные ограничения на приём и отправку в аэропортах Ярославля, Череповца, других городов.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо тем временем сообщает о том, что во всех округах региона полностью или частично отсутствует электроснабжение, на местах работают аварийные службы.
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