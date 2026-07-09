А что там у соседей: о ключевой ставке и об индустриальных новшествах Китая
1 30110
Национальный банк Китая продолжает удерживать базовые ставки без изменений. По состоянию на сегодняшний день базовая ставка китайского ЦБ составляет 3%.
Важно отметить, что в китайской экономической практике используются несколько ключевых ставок. Годичная и пятилетняя. Так вот, пятилетняя сегодня на половину процента выше годичной - 3,5%.
Для понимания устойчивости китайской экономики - эти ставки не меняются уже 14 месяцев подряд - после снижения до исторического минимума в мае 2025 года.
Напомним, что ключевая ставка ЦБ РФ составляет 14,25%.
Проблема, о которой заявляют китайские экономисты - снижение спроса на кредиты, особенно долгосрочные. При этом эксперты отмечают, что это связано с позитивом в экономике - ростом благосостояния китайских граждан на фоне продолжающегося (пусть в последние годы и несколько замедлившегося) роста экономики КНР.
Ещё одной проблемой в Китае назвали первое с 2022 года снижение розничных продаж. При этом снижение составило 0,6% к 2025 году. Как говорится, нам бы такие проблемы...
Основным драйвером роста в КНР стала индустрия искусственного интеллекта. По данным Госкомитета по развитию и реформам, в 2026 году темпы роста отраслей, связанных с ИИ, превысят 30%. Государство развернуло более 30 национальных пилотных баз по применению ИИ, а крупные государственные предприятия представили свыше 1000 сценариев для внедрения технологий в самый широкий спектр отраслей, включая военно-промышленную.
Уровень проникновения ИИ в ключевых отраслях промышленности Китая уже превысил 80%. В 2025 году объём продаж интеллектуальных устройств на базе ИИ в Китае превысил 100 млн единиц, а в 2026 году их продажи впервые должны превзойти продажи традиционных устройств. Ожидается, что в 2026 году объём производства человекоподобных роботов в Китае на основе использования искусственного интеллекта превысит 100 тыс. единиц, что способно произвести новую индустриальную революцию.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация