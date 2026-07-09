А что там у соседей: о ключевой ставке и об индустриальных новшествах Китая

1 301 10
А что там у соседей: о ключевой ставке и об индустриальных новшествах Китая

Национальный банк Китая продолжает удерживать базовые ставки без изменений. По состоянию на сегодняшний день базовая ставка китайского ЦБ составляет 3%.

Важно отметить, что в китайской экономической практике используются несколько ключевых ставок. Годичная и пятилетняя. Так вот, пятилетняя сегодня на половину процента выше годичной - 3,5%.

Для понимания устойчивости китайской экономики - эти ставки не меняются уже 14 месяцев подряд - после снижения до исторического минимума в мае 2025 года.

Напомним, что ключевая ставка ЦБ РФ составляет 14,25%.

Проблема, о которой заявляют китайские экономисты - снижение спроса на кредиты, особенно долгосрочные. При этом эксперты отмечают, что это связано с позитивом в экономике - ростом благосостояния китайских граждан на фоне продолжающегося (пусть в последние годы и несколько замедлившегося) роста экономики КНР.

Ещё одной проблемой в Китае назвали первое с 2022 года снижение розничных продаж. При этом снижение составило 0,6% к 2025 году. Как говорится, нам бы такие проблемы...

Основным драйвером роста в КНР стала индустрия искусственного интеллекта. По данным Госкомитета по развитию и реформам, в 2026 году темпы роста отраслей, связанных с ИИ, превысят 30%. Государство развернуло более 30 национальных пилотных баз по применению ИИ, а крупные государственные предприятия представили свыше 1000 сценариев для внедрения технологий в самый широкий спектр отраслей, включая военно-промышленную.



Уровень проникновения ИИ в ключевых отраслях промышленности Китая уже превысил 80%. В 2025 году объём продаж интеллектуальных устройств на базе ИИ в Китае превысил 100 млн единиц, а в 2026 году их продажи впервые должны превзойти продажи традиционных устройств. Ожидается, что в 2026 году объём производства человекоподобных роботов в Китае на основе использования искусственного интеллекта превысит 100 тыс. единиц, что способно произвести новую индустриальную революцию.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Керенский Звание
    Керенский
    +2
    Сегодня, 09:44
    объём производства человекоподобных роботов в Китае на основе использования искусственного интеллекта превысит 100 тыс. единиц,

    Пора организовывать профсоюз и отстаивать права роботов. Куда ИИ смотрит?! Взятки можно брать криптой или модулями памяти.....
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 09:48
      Керенский hi ,ага или флешками или пауэрбанками laughing
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 09:46
    Прогресс шагает вперёд,его не остановить?! laughing Но вопрос остался а что делать с людьми которые высвободится благодаря всем этим технологиям и роботам? На что им жить? Или государство будет оплачивать официальное ничегонеделанье?
    1. vadi64 Звание
      vadi64
      +1
      Сегодня, 10:10
      А высвбобожденные будут обслуживать гуманоидов.
  3. Pivot Звание
    Pivot
    +7
    Сегодня, 09:46
    Ну в Китае взята модель на поддержку производства, все кто что то производят имеют поддержку от государства, но если кто то решил распилить что то, то в лучшем случае тюрьма. Был на выставке сельхозмашин в Ухане осенью прошлого года, так там выставлялись от производителей тракторов до производителей мотоблока и даже оснастки для сварочных аппаратов, цены за участие в выставке мизерные, у нас в Краснодаре в 20 раз выше, а масштаб выставки в Ухане в разы больше чем в Краснодаре. Вот как то так, кто то всеми силами помогает своим, а у кого то лозунг, главное не мешайте.
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +3
    Сегодня, 09:48
    Вот даже читать такие статьи не хочу... Про китайский ИИ, про китайские ключевые ставки, про падение продаж на полпроцента...
    Потому что к "всёпропальщикам" не отношусь никаким боком, а читаю и сравниваю с тем, что творится у нас (именно, что с тем, что "творится" - потому что такое именно "творится", а не "делается") и хочется громко и разборчиво сказать: "Всёпропало"
    После чего, собрав весь свой 35-летний строительный опыт, страшно выругаться и молча выпить стакан коньяку...
  5. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 09:51
    снижение спроса на кредиты, особенно долгосрочные. При этом эксперты отмечают, что это связано с позитивом в экономике - ростом благосостояния китайских граждан на фоне продолжающегося (пусть в последние годы и несколько замедлившегося) роста экономики КНР.

    у нас такое не допустят: иначе - "какой то смерд будет ездить на такой же машине..."
    а про жилье - вообще молчу...
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 09:52
    По состоянию на сегодняшний день базовая ставка китайского ЦБ составляет 3%.

    "А у нас в квартире газ". crying
    Си в каком то году поднял, что то типа МРОТ и у него 260 млн. Китайцев почти нищими стали. Сейчас вроде как все нормуль.
    Так что у них с ростом ВВП и благосостоянием нормально, потому как не бестолковые и не косорукие.
  7. Ате_ист Звание
    Ате_ист
    0
    Сегодня, 10:07
    По состоянию на сегодняшний день базовая ставка китайского ЦБ составляет 3%...
    Напомним, что ключевая ставка ЦБ РФ составляет 14,25%

    Автор, когда делаете сравнительный анализ финансовой системы Китая и РФ хотя бы делайте попытки объяснить причины столь существенных различий.
    Вы разве не в курсе, что военная экономика всегда инфляционная. Во время войны предприятия ВПК производят товар только формально, фактически он товаром не является, поскольку не может поглощать денежную массу на внутреннем рынке. При этом ВПК по понятным причинам поглощает деньги. С целью не допустить инфляцию, ЦБ, цель которого регулировать денежную массу, "морозит" другие сектора экономики - т.е. прирост денежной массы в ВПК компенсирует выводом последней из других отраслей
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +4
      Сегодня, 10:13
      Цитата: Ате_ист
      Вы разве не в курсе, что военная экономика всегда инфляционная.

      Расскажите это американцам, которые всю вторую мировую войну держали 1-2%. Они посмеются от души