Bloomberg: Запуск производства ракет для Patriot на Украине займёт годы

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Bloomberg: Запуск производства ракет для Patriot на Украине займёт годы


Согласие Дональда Трампа на передачу Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для Patriot, которое он назвал «довольно крутым решением», на самом деле может оказаться лишь красивым политическим жестом, не имеющим особой ценности. По оценке Bloomberg Economics, на создание такого производства уйдут годы. Это значит, что украинское производство не будет запущено в сроки, нужные Киеву для отражения ударов.



Эксперт Бекка Вассер прямо указывает: опыт Украины в массовом выпуске дронов и отдельных ракет не переносится на Patriot. Слишком уж жёсткий американский контроль над технологиями, да и сложность самого производства даёт о себе знать.

Ракеты PAC-3 стоимостью около 5 млн долларов за единицу выпускаются только в США и Японии. Цепочки поставок для текущего производства уже перегружены. Открытие новой линии требует оборудования и долгого обучения персонала. Даже если Киев завтра получит лицензию, создание полноценного производства займёт даже не месяцы. Именно месяцами исчисляется время до следующей зимы, к которой дефицит ПВО станет ещё более критическим.

Ещё один фактор, который остаётся за рамками оптимистичных заявлений Трампа – безопасность такого производства. Любой завод по выпуску ракет для Patriot на Украине неизбежно станет приоритетной целью для российских ударов.
10 комментариев
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  1. Керенский Звание
    Керенский
    0
    Сегодня, 09:49
    Ракеты PAC-3 стоимостью около 5 млн долларов за единицу выпускаются только в США и Японии.

    А Украина собирается что-то выпускать? Поставят китайцев на субподряд и всё. И все эти выкладки не будут иметь значения.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 09:56
      Вот неплохо бы если кто то в теме рассказал в чём прикол выдачи лицензии Украине. В чём реальный смысл, изюм так сказать. Я вот лично вижу, т.к нету всяких бумажек ООН на поставку вна Украину вооружений нет смысла устраивать производство в ней, но обладая лицензией, эта самая держава может отправлять произведённые в привычных местах ракеты, куда угодно любыми схемами. Как то так.
      1. Керенский Звание
        Керенский
        +2
        Сегодня, 10:02
        Вот неплохо бы если кто то в теме рассказал в чём прикол выдачи лицензии Украине. В чём реальный смысл, изюм так сказать.

        Лицензия, это не одна бумажка. Фактически передают: техпроцесс (вплоть до момента затяжки винтов), спецификацию на материалы и ещё кучу всего, что раньше шпионы только мечтали украсть.
        Ибо:
        Ракеты PAC-3 стоимостью около 5 млн долларов за единицу

        Может выясниться, что это не так. А ракеты частник делает...
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          +1
          Сегодня, 10:08
          Ну хорошо, дали тех.документацию, чтобы реально строить производство. Но не вна Украине же? Там дроны/ракеты летают, а даже если старый добрый подземный завод в духе третьего рейха, там диверсия может быть.
    2. Правдодел Звание
      Правдодел
      0
      Сегодня, 10:20
      А Украина собирается что-то выпускать? Поставят китайцев на субподряд

      Про китайцев вы тут зря отписали. Если все-таки по недоумию укробандерлогов это случиться, то в США поднимется такой вой, что слышно будет даже на Марсе. А все из-за того, что Китай украл самый страшный секрет США, который они не передают даже своим холопам - гейропе. Поэтому надежда на Китай при производстве американских ракет - призрак, который давно и неизвестно где бродит..
      1. Керенский Звание
        Керенский
        0
        Сегодня, 10:33
        Когда
        это случиться, то в США поднимется такой вой, что слышно будет даже на Марсе
        .
        Поэтому надежда на Китай при производстве американских ракет - призрак,

        Это будут уже китайские ракеты. И значительно дешевле. И владельцы Патриотов смогут шмалять от души. Причём тут Украина?
        Пентагон, закупая Патриоты, наверняка стребовал с поставщика - частника всю документацию на изделия. Вот этой-то документацией он и собирается поделиться с Китаем, через Украину. Ну или шантажировать частника на скидочки....
        Ракеты PAC-3 стоимостью около 5 млн долларов за единицу выпускаются только в США и Японии.

        Вот японцы почему эти ракеты делают?
  2. Don Karleone Звание
    Don Karleone
    +1
    Сегодня, 09:49
    Мои года, мое богатство. (Д. Трамп)
  3. Pohoda Звание
    Pohoda
    +3
    Сегодня, 10:10
    Никогда не стоит недооценивать противника. И за пять лет СВО, РФ почувствовала это несколько раз.
    Для производства этих ракет на Украине есть специалисты, а также производственные помещения (часто подземные, хорошо построенные и трудноуничтожимые), оставшиеся ещё со времён СССР. Ведь Украина во времена СССР была центром разработки и производства ракетных комплексов, включая межконтинентальные ракеты с ядерными боеголовками.
    А сама РФ после распада СССР не была способна самостоятельно производить подобное оружие, и, например, межконтинентальные ракеты для РФ по-прежнему производились на Украине. И почти 85 % ядерного щита РФ даже спустя 40 лет составляют ракеты, произведённые на Украине.
    Украину недооценивали в сфере производства дронов или «Флеминг», а сегодня всё это летает и точно поражает цели на территории РФ, создавая серьёзные проблемы — см., например, нехватку топлива.
    А что касается запчастей и материалов для производства? Или Украина закупает их сама, или их поставляют американцы. Так что опять же… только , имеющий чувство «великой державы», недооценивает противника.
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 10:22
    Согласие Дональда Трампа на передачу Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для Patriot, которое он назвал «довольно крутым решением», на самом деле может оказаться лишь красивым политическим жестом...

    Даже если это политический жест, о чем нашим после этого с Трампом переговариваться? am
  5. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 10:23
    Вопрос нужно задавать ВГК, НГШ вы сколько собираетесь воевать с Украиной? Мединский вон или кто там говорит лет двадцать можем потянуть. Представляете? Тут уже не до секретов. НАТО в открытую уже сроки называет разгрома России начиная с 29 года. А мы всё кирпичом ружья чистим.