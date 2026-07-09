Жители Гренландии опасаются, что американские военные выгонят их из домов
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Жители Гренландии выражают серьёзную тревогу в связи с планами США по наращиванию военного присутствия на острове. Как сообщает датское издание Politiken, местные жители боятся, что американские военные могут «вышвырнуть их из домов» при возобновлении работы базы в поселке Нарсарсуак на юге Гренландии.
Один из гренландцев поделился эмоциями:
У меня всплеск негативных эмоций из-за мысли, что, возможно, мне придётся покинуть свой дом.
Нарсарсуак уже использовался американцами во времена Холодной войны. Теперь жители опасаются, что интересы местного населения снова отойдут на второй план перед военными нуждами.
Планы Вашингтона включают расширение военной инфраструктуры и возможное открытие нескольких новых объектов, включая возобновление работы базы в Нарсарсуаке с его глубоководным портом.
Напряжённость усилилась на фоне недавних заявлений на саммите НАТО в Анкаре. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Гренландия «должна контролироваться Соединёнными Штатами, а не Данией», подчеркнув стратегическую важность острова для безопасности США и противодействия влиянию России и Китая.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ответила, словам о том, что Гренландия не продаётся.
Ситуация вызывает обеспокоенность среди жителей острова, которые опасаются, что геополитические амбиции могут напрямую затронуть их повседневную жизнь и традиционные территории. Переговоры между США и Данией продолжаются на фоне растущей стратегической важности Арктики.
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