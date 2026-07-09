Жители Гренландии опасаются, что американские военные выгонят их из домов

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Жители Гренландии опасаются, что американские военные выгонят их из домов

Жители Гренландии выражают серьёзную тревогу в связи с планами США по наращиванию военного присутствия на острове. Как сообщает датское издание Politiken, местные жители боятся, что американские военные могут «вышвырнуть их из домов» при возобновлении работы базы в поселке Нарсарсуак на юге Гренландии.

Один из гренландцев поделился эмоциями:



У меня всплеск негативных эмоций из-за мысли, что, возможно, мне придётся покинуть свой дом.

Нарсарсуак уже использовался американцами во времена Холодной войны. Теперь жители опасаются, что интересы местного населения снова отойдут на второй план перед военными нуждами.

Планы Вашингтона включают расширение военной инфраструктуры и возможное открытие нескольких новых объектов, включая возобновление работы базы в Нарсарсуаке с его глубоководным портом.

Напряжённость усилилась на фоне недавних заявлений на саммите НАТО в Анкаре. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Гренландия «должна контролироваться Соединёнными Штатами, а не Данией», подчеркнув стратегическую важность острова для безопасности США и противодействия влиянию России и Китая.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ответила, словам о том, что Гренландия не продаётся.

Ситуация вызывает обеспокоенность среди жителей острова, которые опасаются, что геополитические амбиции могут напрямую затронуть их повседневную жизнь и традиционные территории. Переговоры между США и Данией продолжаются на фоне растущей стратегической важности Арктики.
8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 09:51
    ❝ У меня всплеск негативных эмоций из-за мысли, что, возможно, мне придётся покинуть свой дом ❞ —

    — «Хорошо излагает, собака, – шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу, – учитесь» © ...
    (Выгонят эскимосов назад в иглу)
    1. Chifka Звание
      Chifka
      +3
      Сегодня, 09:58
      laughing Вообще, если там снова будет база ФША, то аборигенам лучше самим оттуда валить, безо всяких выгоняний. Ибо если что (упаси Бог конечно) - туда прилетит (надеюсь). Поэтому "-Наааа маленьком плотуу.... Я тихо уплывуууу..."
      P.S. Не кровожаден и не желаю зла гренландцам, они заложники ситуации. Но такова объективная реальность request
    2. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 10:17
      -и противодействия влиянию России и Китая.
      Интересно-противодействовать путем аннексии.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 09:53
    Ну а что вы (гренландцы) хотели вашим белым господам надо где-то жить и коротать длинные зимние вечера,не в палатках же и иглу. Они ещё право первой ночи вернут чтоб не так скучно было. laughing А если без сарказма это вилами по воде писанно. Это ж Трамп а у того семь пятниц на неделе.
  3. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 10:11
    честно говоря все одно, пусть об этом голова болит у главы дании, это она озабочена российской угрозой
  4. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Сегодня, 10:16
    Ну это издержки... Ну кого-то, конечно убьют, кого-то изнасилуют, но надо просто потерпеть ради Атлантической Солидарности!
    Не время расслабляться, тут Цивилизованный Мир в опасности, а они тут со своими мещанскими "канарейками"!
    Жили много веков в игле (на игле?) - и еще поживут, не баре чать.
    Вожди получат Айфоны, остальные секондхендовые джинсы и кроссовки!
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 10:19
    У меня всплеск негативных эмоций из-за мысли, что, возможно, мне придётся покинуть свой дом.

    Выгнать, вряд ли, а вот обгадить всë, это святое для матрасов.
  6. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 10:23
    американские военные могут «вышвырнуть их из домов»

    В таком случае, можно зарыться в сугроб. Это их проблемы, совсем не интересно.