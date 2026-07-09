Экс-депутат Сейма Польши направил гуманитарную помощь военнослужащим ВС РФ

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Экс-депутат Сейма Польши направил гуманитарную помощь военнослужащим ВС РФ


Кшиштоф Толвиньский, лидер партии «Front» и бывший депутат Сейма, направил гуманитарную помощь российским военнослужащим на передовую. В своём заявлении он также прошёлся по политике Варшавы:



Польское государство и подавляющее большинство общества в конфликте между украинцами и россиянами повели себя позорно с моральной точки зрения и катастрофически с политической.

Толвиньский заявил, что передача оружия одной из сторон и публичные сборы на вооружение – это путь, ведущий к ответственности и последствиям. По его словам, задача Польши заключалась в дипломатии и переговорах с обеими сторонами, а не в подстрекательстве.

Политик отметил, что украинцы не простят того, как с ними «сыграли и втянули их в этот конфликт». Русские, по его словам, тоже предъявят счёт. Как жест доброй воли и демонстрацию альтернативной позиции, партия «Front» отправила российским солдатам пакет медицинской помощи.

Толвиньский дополнил:

Партия «Front» от своего имени и от имени тех немногих, хотя и трусливых, а также тех, кто по инстинктивному чувству угрозы обретает ясность мысли, из собственных частных средств передала пакет медицинской помощи ребятам из окопов – солдатам Российской Федерации, сражающимся на фронте, в знак того, что не все безумны, унижены и безответственны.

Стоит подчеркнуть, что такой жест совершён не от имени государственных структур, а исключительно по частной инициативе партии.
9 комментариев
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  1. frruc Звание
    frruc
    -1
    Сегодня, 10:05
    Экс-депутат Сейма Польши направил гуманитарную помощь военнослужащим ВС РФ

    Один раз уже гум. помощь из Польши поступала, в виде стелек для обуви, якобы с электроподогревом, а по факту с взрывным устройством, 3гр. тр.экв. Включил подогрев и ступня получает поражение или отлетает.
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    +2
    Сегодня, 10:06
    Инет говорит, это тамошний маргинальный политик без политических перспектив. Интересно будет как пойдёт дальше. Понятно, что в инете, соцсетях его сожрут, но если только это без гос.преследования согласно УК, то хороший показатель свободы слова даже в Польше.
  3. faterdom Звание
    faterdom
    +4
    Сегодня, 10:13
    Хорошо, запишем этого Кшиштофа в экипаж к Франтишеку Печке, найти еще двух таких поляков, грузина и собаку, чтобы Войско польско смогло поучаствовать в освобождении от еврорейха, и получить за это недостающие куски Саксонии, Пруссии, а также Богемию и Моравию.
    А на привале перед усталыми польско-грузинскими войсками и собакой выступит Хелена Вондрачкова.
  4. frruc Звание
    frruc
    -2
    Сегодня, 10:14
    украинцы не простят того, как с ними «сыграли и втянули их в этот конфликт».

    Здесь Кшиштоф Толвиньский погорячился, xoxлы давно собирались повоевать, без внешнего втягивания, и вот втянулись после получения "добра" от своих партнеров.
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 10:14
    Пакет это конечно не Фура, но круто, что у кого то из пшеков есть здравый смысл.
    Политик отметил, что украинцы не простят того, как с ними «сыграли и втянули их в этот конфликт». Русские, по его словам, тоже предъявят счёт.
    1. Виталий161 Звание
      Виталий161
      +2
      Сегодня, 10:23
      Пакет это конечно не Фура, но круто, что у кого то из пшеков есть здравый смысл
      Нет там ни какого здравого смысла, пиар чистой воды, просто играет на противоположном мнении от действующей власти, и все. Знаете как понять когда политик врет?
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 10:30
    Цитата: Виталий161
    Знаете как понять когда политик врет?

    Знаю, популизм.
    Но хоть какие то здравые мысли вслух.
  7. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 10:33
    Экс-депутат Сейма Польши направил гуманитарную помощь военнослужащим ВС РФ

    Пусть теперь ищет свое имя на сайтах укробандерлогов и лучше, если сменит место жительство. Боюсь, что укробандерлоги натравят теперь на него своих агентов в Польше. Хорошо, если только дерьмом поливать в СМИ будут, а еще, чего доброго, и взорвать попытаются в назидание остальным доброхотам полякам.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:34
    Просто вопрос... тот кто за свою страну, за мир и процветание именно для её народа, уже враг, по меркам гейропейских, да и тамошних, местных политиков?