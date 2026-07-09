Польское государство и подавляющее большинство общества в конфликте между украинцами и россиянами повели себя позорно с моральной точки зрения и катастрофически с политической.

Партия «Front» от своего имени и от имени тех немногих, хотя и трусливых, а также тех, кто по инстинктивному чувству угрозы обретает ясность мысли, из собственных частных средств передала пакет медицинской помощи ребятам из окопов – солдатам Российской Федерации, сражающимся на фронте, в знак того, что не все безумны, унижены и безответственны.