Украинский эксперт: За месяц на Украине уничтожено около 200 из 5000 АЗС
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Около 200 автозаправочных станций на Украине были уничтожены или повреждены в результате российских ударов за последний месяц. Об этом заявил украинский топливный эксперт Дмитрий Леушкин. Он отметил, что интенсивность атак на АЗС растёт, поскольку прикрыть каждый такой объект средствами ПВО физически невозможно. Таким образом, речь идёт о примерно 4% от общего числа станций (их около 5 тысяч по всей стране). Работы по уничтожению топливной инфраструктуры киевского режима ещё много.
Один из эпизодов произошёл минувшей ночью в Днепропетровской области, где под удар российских войск попали сразу две заправки. Это не единичный случай, а часть системной работы. Удары по АЗС лишают противника и топлива, и мобильности боевых формирований. В условиях, когда логистика доставки горючего и так нарушена, потеря даже двух сотен точек создаёт хоть и небольшую, но всё же нагрузку на оставшиеся станции.
Украинская сторона не отрицает эффективности таких ударов, хотя и пытается минимизировать масштаб. Вопрос в том, как быстро Киев сможет восстановить эту сеть, если удары по автозаправочным станциям станут системными. Пока что тенденция говорит о том, что интенсивность атак на украинские АЗС только нарастает, но всё же большая часть ТЭК противника остаётся нетронутой.
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