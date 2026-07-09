Украинский эксперт: За месяц на Украине уничтожено около 200 из 5000 АЗС

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Украинский эксперт: За месяц на Украине уничтожено около 200 из 5000 АЗС


Около 200 автозаправочных станций на Украине были уничтожены или повреждены в результате российских ударов за последний месяц. Об этом заявил украинский топливный эксперт Дмитрий Леушкин. Он отметил, что интенсивность атак на АЗС растёт, поскольку прикрыть каждый такой объект средствами ПВО физически невозможно. Таким образом, речь идёт о примерно 4% от общего числа станций (их около 5 тысяч по всей стране). Работы по уничтожению топливной инфраструктуры киевского режима ещё много.



Один из эпизодов произошёл минувшей ночью в Днепропетровской области, где под удар российских войск попали сразу две заправки. Это не единичный случай, а часть системной работы. Удары по АЗС лишают противника и топлива, и мобильности боевых формирований. В условиях, когда логистика доставки горючего и так нарушена, потеря даже двух сотен точек создаёт хоть и небольшую, но всё же нагрузку на оставшиеся станции.

Украинская сторона не отрицает эффективности таких ударов, хотя и пытается минимизировать масштаб. Вопрос в том, как быстро Киев сможет восстановить эту сеть, если удары по автозаправочным станциям станут системными. Пока что тенденция говорит о том, что интенсивность атак на украинские АЗС только нарастает, но всё же большая часть ТЭК противника остаётся нетронутой.
12 комментариев
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    +3
    Сегодня, 10:17
    Молодцы. Видно результат работы. Где наградные?!
    Да, свои АЗС в регионах и даже дальних, готовы по части защиты? Ну вдруг та сторона подумает не в двух приграничных регионах кошмарить наши станции как уже было, а пойдёт дальше раз так далеко залетают дроны? Хотя, наверно нет. Таким макаром оставить без работы комментаторов, тут к примеру, которые спустя время будут удивляться, что ничего не сделали. Опять. Доколе.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 10:34
      интенсивность атак на украинские АЗС только нарастает, но всё же большая часть ТЭК противника остаётся нетронутой.

      Промелькнула информация, что у хоxло НПЗ работают, и наши их не трогают! Почему? Наверно принадлежат друзьям самого...
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 10:38
        Да хорош уже с этим бредом. Не трогают, специально и тд. Не трогают потому что системы нет, как части общего плана действий, допустим выхода к границе с ЕС для окончания конфликта. Сверху крикнут мочить, просто мочить в ответ, радуя комментаторов, будут мочить.
  2. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 10:17
    За месяц на Украине уничтожено около 200 из 5000 АЗС

    200АЗС было на прошлой неделе - или инфа старая или...
  3. frruc Звание
    frruc
    +6
    Сегодня, 10:21
    Около 200 автозаправочных станций на Украине были уничтожены или повреждены

    Это капля в море. Одновременно у xoxлов появляются подвижные топлезаправочные станции.
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 10:32
      На картинках всё больше на поверхности горит.
      Бесполезно разносить колонки, если целы ёмкости под землёй. Ставь насос и заправляй.
      Уже подсчитали, реально полностью уничтожено только 16% от поражённых,
  4. 2al Звание
    2al
    -2
    Сегодня, 10:24
    Надо урезать "осетра" раза в 3, нет на Украине "5000 АЗС" даже с учётом Крыма и Донбасса.
  5. vadi64 Звание
    vadi64
    -1
    Сегодня, 10:25
    Я так думаю, эти 200 АЗС в прифронтовой и около фронтовой зоне. Двигается фронт - уничтожаются следующие заправки. Хорошая работа
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 10:27
    Цитата: frruc
    Это капля в море. Одновременно у xoxлов появляются подвижные топлезаправочные станции.

    Ну да. Но АЗС не = подвижной машине. feel
  7. miry_mir Звание
    miry_mir
    +1
    Сегодня, 10:29
    очень хорошо, но мало! а вот они не стали заморачиваться с азс, а кокнули все наши нпз.И что стало-правильно! дефицит! и вместе с ним и подорожание имеющегося, которое потянет все остальное.А они приспособились к тому что уничтожают азс, у них они теперь мобильные.
  8. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 10:31
    А нефтебазы оставшиеся принадлежат уважаемым людям, например из Азербайджана, потому с ними лишний раз стараются не ругаться request
  9. tabletkin73 Звание
    tabletkin73
    0
    Сегодня, 10:37
    Заправки выносить, это хорошо. Но надо, и уже давно, выяснять и блокировать поставки топлива на украину в портах, жд и на границе. Тогда и заправки будут пустыми стоять.