Украинская Fire Point анонсировала удары баллистикой по Москве осенью

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Украинская Fire Point анонсировала удары баллистикой по Москве осенью


Украинская компания Fire Point, разработчик крылатой ракеты «Фламинго», вновь перенесла сроки ударов баллистикой по Москве. Соучредитель предприятия Денис Штилерман заявил, что до первых пусков осталось провести испытание двигателя. После этого начнутся лётные тесты, а затем и боевые удары:



Думаю, осенью мы будем уже испытывать нашу ракету на России. Первая – это Москва и какие-то защищённые военные предприятия.

Сроки, впрочем, уже сдвигались. Ранее Штилерман говорил, что баллистические ракеты, способные долететь до Москвы, появятся «к середине года». Теперь – осень. Пока же обещанная ракета с дальностью полёта 850 км всё ещё в разработке.

За громкими заявлениями стоят не только технические сложности, но и политическая подоплёка. Штилерман жалуется на «завязанные руки». По его словам, партнёры, от которых финансово зависит Киев, не дают бить по России так, как могут ВСУ.

На этом фоне не помешает вспомнить, что Fire Point регулярно фигурирует в коррупционных скандалах – от раздутых бюджетов до связей с окружением Зеленского. Сама компания все обвинения отрицает, предпочитая вместо ответов на вопросы разворачивать пиар-кампании. Так что очередное обещание ударить по Москве можно воспринимать не как реальный план, а как очередной самопиар.
56 комментариев
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  1. b-ili-d Звание
    b-ili-d
    +19
    Сегодня, 11:26
    Рано или поздно полетят, если всё так и дальше будет идти!
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      -9
      Сегодня, 11:29
      Как только цели СВО будут достигнуты, не полетят.
      1. Bazyl LIVE
        Bazyl LIVE
        -20
        Сегодня, 11:38
        Не стоит переживать, ракета скорей всего получится плохая и не точная. К тому же скорей всего двигатели часто будут отказывать в полете.
        1. ЖЭК-Водогрей Звание
          ЖЭК-Водогрей
          -1
          Сегодня, 11:49
          Цитата: Bazyl LIVE
          ракета скорей всего получится плохая и не точная. К тому же скорей всего двигатели часто будут отказывать в полете.

          И к тому же проверять ее будут на москвичах. Москва защищена ПВО и ПРО лучше чем остальная страна.
          1. Bazyl LIVE
            Bazyl LIVE
            -3
            Сегодня, 11:59
            Подозреваю, что проверят ее на том месте, куда она собственно и упадет. Ну а куда она может упасть, кто ее знает.
          2. Vitaly_pvo Звание
            Vitaly_pvo
            +1
            Сегодня, 12:01
            Цитата: ЖЭК-Водогрей
            Москва защищена ПВО и ПРО лучше чем остальная страна.
            Дело не в Москве. Российские ЗРК изначально разрабатывались в первую очередь против баллистических целей. По ним любой комплекс от С-300 до С-500 работает на порядок эффективнее, чем по маловысотным целям. Проблема будет в обломках ракет, которые все равно свалятся сверху в районе цели.
            1. barclay Звание
              barclay
              0
              Сегодня, 12:57
              Современные баллистические ракеты научились маневрировать, выпускать ложные цели и ускориться на отдельных участках траектории, что делает эти цели более сложными. Если у баллистической цели будет штук 10 -15 имитаторов, которые на радаре будут выглядеть одинаково - это будет большая проблема. Там тоже умеют думать. Да, с300 и с500 умеют их сбивать, но не все так просто.
              1. Vitaly_pvo Звание
                Vitaly_pvo
                0
                Сегодня, 14:35
                Цитата: barclay
                цели более сложными

                Болванка разогретая почти до 1000 градусов и летящая со скоростью около 2000км/ч если и имеет ложные цели, то они остаются в космосе. Слишком легкие и обычно сгорают в плотных слоях на высотах от 50 до 30 км. Маневрировать НАТОвская баллистика теоретически может. Но у наших ракет принципы поражение не такие как у американских и еврейских ракет, в которых используется метод кинетического поражения цели. В наших ракетах формирует облако осколков при парциональном сближении с целью и нормальном промахе увернутся от таких осколков невозможно даже теоретически. Там минимальная вероятность поражения цели 0,75 одной ракетой. Но стреляют обычно двумя. Вы бы видели как тяжело второй ракете маневрировать между осколками развалившейся на куски цели, что бы выбрать осколок побольше и что удивительно выбирает, блин, всегда правильно wink Все таки старые программисты умели без всяких новомодных ИИ писать грамотные математически обоснованные алгоритмы.
            2. Хамзат-41 Звание
              Хамзат-41
              0
              Сегодня, 14:24
              Ну вот как раз будет работа для С300/400...
        2. красноярск Звание
          красноярск
          +8
          Сегодня, 12:04
          Цитата: Bazyl LIVE
          Не стоит переживать, ракета скорей всего получится плохая и не точная.

          Вы в этом уверены? Вы полагаете, что франки с саксами не помогут с системами наведения, а матрасники не поделятся координатами?
          Плохая сегодня, а завтра? Нет предела совершенствованию.
          Цитата: Bazyl LIVE
          К тому же скорей всего двигатели часто будут отказывать в полете.

          Хотите сказать, что у Окраины нет опыта в создании ракетных двигателей? wassat
          1. edeligor Звание
            edeligor
            -5
            Сегодня, 12:33
            Вы, конечно же, правы... Но есть одна маленькая неточность - МЫ воюем не с украиной, МЫ воюем со всей натой в полный рост. Воюем со связанными руками(!) выйти из данной комбинации никак не можно без потери лица. Весь стратегический вопрос - когда и как.
          2. кредо Звание
            кредо
            0
            Сегодня, 14:40
            Украинская компания Fire Point, разработчик крылатой ракеты «Фламинго», вновь перенесла сроки ударов баллистикой по Москве.

            Если не ошибаюсь, но сегодня прошла информация в новостях на ТВ, что т.н. "Фламинго" собирается как конструктор из комплектов, которые поставляются из Франции, а компания Fire Point просто осуществляет отвёрточную сборку на территории Украины. soldier
      2. Теренин Звание
        Теренин
        +5
        Сегодня, 11:39
        Сама компания все обвинения отрицает, предпочитая вместо ответов на вопросы разворачивать пиар-кампании.

        Может в эту отрицалово-компанию отгрузить "Искандеры" для пиар-компании!? winked
      3. красноярск Звание
        красноярск
        +12
        Сегодня, 11:57
        Цитата: Копчёный
        Как только цели СВО будут достигнуты, не полетят.

        А цели СВО когда будут достигнуты? Неужели к осени?
        А я на 90% уверен, что баллистика осенью полетит на Москву.
        [/quote]Штилерман жалуется на «завязанные руки». По его словам, партнёры, от которых финансово зависит Киев, не дают бить по России так, как могут ВСУ.[quote]

        Автор хоть сам-то верит в это?
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          0
          Сегодня, 11:58
          Понятия не имею. Не я план составлял и графика у меня тем более нет.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:54
      Как только Кремль перестанет принимать всяких сионистов зятькоффых-витькоффых и пригрозит военному преступнику и педофилу из Фашингтону ударом по устью Потомака стратегами с начинкой, прекратятся и разговоры о сделках, как это демонстрируют иранские друзья.
  2. dmitriy_2 Звание
    dmitriy_2
    +22
    Сегодня, 11:30
    Мы уже видели сарказм, что фламинго это распил и куча металлолома, которая никуда не полетит.
  3. russ71 Звание
    russ71
    +16
    Сегодня, 11:32
    Судя по тенденции... кто то еще сомневется, что долетят ?!
    Бриты помогут долететь, а "друзья" амеры помогут обойти ПВО!!!
  4. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Сегодня, 11:33
    А в ГЩ подняли лозунг "За один НПЗ - как минимум две АЗС".
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 11:34
    А я не удивлюсь. Не прилетит с Киева ,прилетит из Риги .А мы им опять атата скажем
  6. Керенский Звание
    Керенский
    -6
    Сегодня, 11:35
    осталось провести испытание двигателя.

    Перевести паспорт изделия на мову?
    Нешто они движки в производстве освоили? Может мощности и остались, а кадры?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +3
      Сегодня, 11:37
      Собрать привезённый машинокомплект и провести испытания. Может даже уже готовое изделие, но которому надо по документам и пропаганде в СМИ, провести испытания. Чего цепляетесь к словам?
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +5
      Сегодня, 11:42
      Цитата: Керенский
      Может мощности и остались, а кадры?

      Так наши бьют по производствам в основном по ночам, когда их кадры изволят отдыхать перед сменой. request
      1. ΣergΣy Звание
        ΣergΣy
        0
        Сегодня, 16:10
        Ну там ночные смены под замес попадают. Производство-то круглосуточное.
    3. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 15:07
      Цитата: Керенский
      Нешто они движки в производстве освоили? Может мощности и остались, а кадры?

      Недооценка противника дорого обходится. Не забывайте, - Украина - промышленно развитое государство. И не настолько власти там тупые, чтобы уничтожать наукоемкие производства.
      1. Керенский Звание
        Керенский
        0
        Сегодня, 16:38
        И не настолько власти там тупые, чтобы уничтожать наукоемкие производства.

        Вот полностью согласен! А.... куда Антонов делся? Южмаш? Мотор-Сич два раза впулить хотели.
  7. Tooks Звание
    Tooks
    +5
    Сегодня, 11:39
    Мы врагу даём слишком много времени на разработку вооружений.
    1. G.M.V Звание
      G.M.V
      0
      Сегодня, 12:31
      Цитата: Tooks
      Мы врагу даём слишком много времени на разработку вооружений.

      Укры-прокси, обычное мясо. Настоящий наш враг сейчас в Европе. По нему наше оружие не отрабатывает (а его по нашим тылам бьёт!)и у него времени до 1й~2й хорошей зимы. Дальше им самим неначем будет ездить и обогреваться.
      1. красноярск Звание
        красноярск
        +1
        Сегодня, 15:19
        Цитата: G.M.V
        Дальше им самим неначем будет ездить и обогреваться.

        Рассмешили. Они без нашего газа и нефти сколько уже лет? И как? Вы видите массовые протесты против повышения цен на энергоносители в Германии, Франции и пр. государств ЕС?
        Это не мы, молча терпящие рост цен буквально на все, там профдвижение развито сильно, они быстро устроят демонстрации протеста против роста цен на энергоносители.
        Так что, рост цен там есть, но не такие катастрофические как нам пытаются тут втюхать.
        Нам уже который год рассказывают про то, что - все, ЕС кранты, экономика загибается без дешевого российского газа, а загибается только наша экономика с дешевой нефтью, она же своя, и таким же газом.
        1. G.M.V Звание
          G.M.V
          0
          Сегодня, 16:34
          Смешно д.ку что рот набоку)
          ..Нам уже который год рассказывают про то, что - все, ЕС кранты, экономика загибается без дешевого российского газа..
          и заводы автомобильные конечно же закрываются от самой такой хорошей жизни и повышения благосостояния и спроса! На военные рельсы переводятся? - ага, мечтайте сборочный цех а/м перевести на выпуск гусениц, ракет и снарядов
    2. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 15:09
      Цитата: Tooks
      Мы врагу даём слишком много времени на разработку вооружений.

      Поэтому я и говорю - время работает против нас.
  8. Million Звание
    Million
    +1
    Сегодня, 11:40
    Почему еще не уничтожили предприятие,на котором делают эту ракету?
    1. Сергей Т19 Звание
      Сергей Т19
      +3
      Сегодня, 11:55
      Потому что она не делается на Украине.
  9. Вячеслав Болдырев Звание
    Вячеслав Болдырев
    +7
    Сегодня, 11:42
    Будем жаловаться в ООН?
    Наверное скорее всего господу богу если будет продолжаться нынешняя политика....
    1. dmitryaves Звание
      dmitryaves
      0
      Сегодня, 12:17
      Да ну! Уж лучше сразу в Спортлото! )
  10. sasha_cho Звание
    sasha_cho
    0
    Сегодня, 11:46
    это напоминает мне репортаж этого клоуна типо: Давайте жахнем сейчас, а зачем?!?!?!
  11. Roman_4 Звание
    Roman_4
    -2
    Сегодня, 11:47
    Цитата: Вячеслав Болдырев
    Будем жаловаться в ООН?
    Наверное скорее всего господу богу если будет продолжаться нынешняя политика....

    Там вроде линии какие то еще есть
  12. Sovetskiy Звание
    Sovetskiy
    -1
    Сегодня, 11:53
    Fire Point регулярно фигурирует в коррупционных скандалах – от раздутых бюджетов до связей с окружением Зеленского

    Автору бы перед упоминанием таких компаний, желательно прикладывать списочек учредителей, вместе со списочком инвесторов. wink Народ же должен знать "героев" поимённо.lol А то глядишь, а там не нароком и "соотечественнички" могут найтись, "бизнес" ведь, ничего личного. wink
  13. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +2
    Сегодня, 12:00
    Давайте тогда полностью скопирую текст из телеграм канала израильского

    Fire Point ведет активную разработку собственного турбореактивного двигателя для крылатых ракет FP-5 и сейчас собирает первые 10 тестовых образцов для испытаний.

    Изначально эта ракета создавалась с расчетом на использование двухконтурных двигателей семейства АИ-25 или АИ-25ТЛ, которые применялись в авиации, а именно на чехословацких учебно-тренировочных самолетах L-39, и лучше работают на высотах около 6-10 км, тогда как для крылатой ракеты важнее эффективный полет на малой высоте.

    По словам главного конструктора Fire Point Дениса Штилермана, новый двигатель также будет двухконтурным (двигатель, где часть воздуха проходит через горячий контур с камерой сгорания, а часть идет вокруг него и дает дополнительную тягу при лучшей экономичности), но сразу проектируется под низковысотный профиль полета.

    Это важно не только для характеристик самой FP-5, но и для снижения зависимости от старых авиационных двигателей и их запасов.

    Параллельно Fire Point развивает производственную базу для ракетных компонентов, включая собственные станки и оборудование для контроля изделий, что постепенно переводит проект из сборки на доступных решениях к более полноценному серийному производству.
  14. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    +1
    Сегодня, 12:06
    Денис Штилерман
    ++++
    Все, это не менее круто чем: "Иван Израилевич"
    :)
  15. Евгений_Свириденко Звание
    Евгений_Свириденко
    +5
    Сегодня, 12:09
    Не надо себя успокаивать. Что там недавно под Дубной сбили ? Баллистическую ракету FP 9. Пробный камень так сказать. А у автора всё самопиар...
  16. uralex Звание
    uralex
    +2
    Сегодня, 12:16
    За громкими заявлениями...
    Исходя из текущих реалий я бы не стал так иронизировать... Народ России и так "обломками" и "хлопками" уже сыт по горло...
  17. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    0
    Сегодня, 12:17
    Цитата: Мрачный Жнец
    Денис Штилерман
    ++++
    Все, это не менее круто чем: "Иван Израилевич"
    :)

    Сидят в купе поезда еврей с китайцем.
    Смотрят друг на друга
    Наконец еврей спрашивает
    - и много вас таких?
    - полтора миллиарда!
    - странно, а куда ни посмотри все наши..
  18. Eskobar Звание
    Eskobar
    0
    Сегодня, 12:17
    А как же удар по центру связи в Дубне баллистической ракетой?
    1. alanery Звание
      alanery
      +1
      Сегодня, 13:53
      Это не считается! На следующий день после инцидента провели НОВУЮ красную линию... Её, можно сказать, отодвинули... :-)
  19. Appraiser Звание
    Appraiser
    0
    Сегодня, 12:30
    Что бы ничего не летало с территории "братской" Украины нужно срочно всю энергетику и промышленность способную к производству обнулить.... soldier
  20. Ждущий Звание
    Ждущий
    +2
    Сегодня, 12:30
    Пора валить этого "украинца" Штиллермана. Заработал вполне.
  21. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    +2
    Сегодня, 12:37
    Уже и патриотические сайты заразились от дипломатов говоря что-то вроде "ничего страшного". Осталось только добавить любимую фразу "это никак не отразится на ходе СВО". Типа сигнал за границу - продолжайте в том же духе, мы не замечаем и спим спокойно дальше. Понятно, что где-то имеются хорошие бункеры, в которых не страшно от взрывов и прилетов врага, но что делать с остальной частью РФ?
  22. С.Викторович Звание
    С.Викторович
    +4
    Сегодня, 12:39
    Автор "опять сдвинули сроки". Идиот. По беспилотникам х..лы как обещали, так и сделали много больше, чем РФ. Массово пошли ракеты. Следующий шаг - завоевание господства в воздухе пилотируемой авиацией. Где так называемые ВКС?
  23. Ныробский Звание
    Ныробский
    +2
    Сегодня, 12:55
    Так что очередное обещание ударить по Москве можно воспринимать не как реальный план, а как очередной самопиар.

    Да нет уважаемый автор, угрозу бандерлогов лучше всё таки воспринимать всерьёз и как говорится - "лучше перебдеть, чем недобдеть". winked
  24. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 12:58
    Куда они денутся. Прилетят. И снова это будут новости для МО.
    Хотя там отмажутся. Скажут защита от ракет - обязонность собственника атакуемого обьекта
    1. alanery Звание
      alanery
      0
      Сегодня, 13:51
      Каждой бабке по ружью от ракет... :-)
  25. alanery Звание
    alanery
    +1
    Сегодня, 13:50
    Скажите мне пожалуйста, а что мы будем делать зимой, когда это всё полетит по нашим ТЭЦ и мы останемся без тепла, воды и света?
    1. Eskobar Звание
      Eskobar
      0
      Сегодня, 15:09
      Песков скажет, что ситуация под контролем, рынок дров имеет запас прочности и россияне не заметили последствий прилетов.
  26. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 14:53
    Цитата: Копчёный
    Как только цели СВО будут достигнуты, не полетят.
    А когда они будут достигнуты?
  27. ΣergΣy Звание
    ΣergΣy
    0
    Сегодня, 16:24
    С такими шапкозакидательскими настроениями, как у автора, мы сейчас в многочасовых очередях за бензином стоим. Да хватит уже гонять эту пластинку по кругу, что типа на украине клоун-наркоман устраивает цирковые шоу. А если считать, что пятый год мы ведём боевые действия с клоунами с небольшим перевесом, то тогда кто мы после этого? Пора уже серьёзно относится к противнику. Этот противник выбивает нашу стратегическую отрасль - нефтепереработку.