Украинская Fire Point анонсировала удары баллистикой по Москве осенью
7 33856
Украинская компания Fire Point, разработчик крылатой ракеты «Фламинго», вновь перенесла сроки ударов баллистикой по Москве. Соучредитель предприятия Денис Штилерман заявил, что до первых пусков осталось провести испытание двигателя. После этого начнутся лётные тесты, а затем и боевые удары:
Думаю, осенью мы будем уже испытывать нашу ракету на России. Первая – это Москва и какие-то защищённые военные предприятия.
Сроки, впрочем, уже сдвигались. Ранее Штилерман говорил, что баллистические ракеты, способные долететь до Москвы, появятся «к середине года». Теперь – осень. Пока же обещанная ракета с дальностью полёта 850 км всё ещё в разработке.
За громкими заявлениями стоят не только технические сложности, но и политическая подоплёка. Штилерман жалуется на «завязанные руки». По его словам, партнёры, от которых финансово зависит Киев, не дают бить по России так, как могут ВСУ.
На этом фоне не помешает вспомнить, что Fire Point регулярно фигурирует в коррупционных скандалах – от раздутых бюджетов до связей с окружением Зеленского. Сама компания все обвинения отрицает, предпочитая вместо ответов на вопросы разворачивать пиар-кампании. Так что очередное обещание ударить по Москве можно воспринимать не как реальный план, а как очередной самопиар.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация