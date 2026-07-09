ГК «Ростех» представила беспилотники с ИИ для мониторинга и доставки грузов

1 873 15
ГК «Ростех» представила беспилотники с ИИ для мониторинга и доставки грузов

АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящее в ГК «Ростех», представило новейшие образцы беспилотников гражданского и специального назначения. Презентация многоцелевых БПЛА «Сатурн» прошла на Международной выставке «Дрон Экспо-2026» в Казани.

На разработку новейших БПЛА ушло всего полгода. За это время инженеры Раменского приборостроительного конструкторского бюро (РПКБ, входит в КРЭТ) прошли путь от идеи, создания концепта и начала летных испытаний. При изготовлении БПЛА использовались исключительно отечественные компоненты, программное обеспечение разработано российскими ИТ-специалистами.



На выставке были представлены две модели БПЛА «Сатурн». Беспилотники оснащены электрическими двигателями и системами автономной бортовой навигации на базе искусственного интеллекта и «машинного зрения». Они предназначены для решения широкого спектра задач — от мониторинга территорий и доставки грузов до проведения поисково-спасательных работ. На базе перспективных БПЛА в дальнейшем планируется создание различных модификаций беспилотных платформ.

Малогабаритный «Сатурн-10» весит 10 килограммов и может находиться в воздухе до получаса. Благодаря уникальной оптико-электронной системе дрон может использоваться для мониторинга территорий и проведения поисковых работ. Аппаратное обеспечение БПЛА позволяет обнаруживать, распознавать и сопровождать объекты, передавая оператору информацию в режиме реального времени.

Более тяжелый «Сатурн-30» весит в три раза больше. Помимо всех функций, которыми обладает «младший собрат», беспилотник может осуществлять доставку грузов массой до 7 кг. в труднодоступные места. Дрон способен подниматься на высоту до трех километров и развивает скорость до 180 км/час.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +2
    Сегодня, 11:55
    Для доставки грузов нужен примитивный парашют или надувной шар, хотя бы наподобие автомобильной подушки безопасности. Сбросил груз, пиропатрон сработал и шар надулся для более плавного спуска подвешенного груза.
  2. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +3
    Сегодня, 11:56
    Может... Способен... Представило... Позволяет... Специального назначения...
    Он уже в серии и на фронтах? Или только на выставке парой штук?
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 12:07
      Цитата: Андрей Храмов
      Может... Способен... Представило... Позволяет... Специального назначения...
      Он уже в серии и на фронтах? Или только на выставке парой штук?

      Написано же "...представило новейшие образцы беспилотников..."
      1. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        +1
        Сегодня, 12:18
        Кому представили..??... Международной выставке..??.. И что?.. И как это "представление" реально влияет на реальность событий на фронтах...??..
        1. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          0
          Сегодня, 12:55
          Ну как бы Москва не сразу строилась. Слишком многое в своё время было пущено на самотёк,а теперь приходится наверстывать с переменным успехом. Так к примеру российские инженеры создали микрокомпьютер Brain Box, способный заменить связку из двух отдельных плат в любом дроне или роботе. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Платформы НТИ, на одной плате объединены процессор для искусственного интеллекта и полётный контроллер с навигацией и управлением двигателями.

          . обычно вычислитель ИИ и контроллер — это две разные платы, соединённые проводами. Данные идут с задержкой, конструкция громоздкая. Brain Box сжимает всё в один модуль, избавляя от проводов и мгновенно реагируя на препятствия.

          Система потребляет 12 Вт — как лампочка — и поддерживает подключение камер, лидаров и тепловизоров. Встроенная российская криптография защищает от перехвата управления, а сама платформа совместима с Linux, Astra Linux, KasperskyOS, «Альт» и «Авророй». ... Решение нацелено на замену американских аналогов — ModalAI, NVIDIA Jetson, Qualcomm RB3 Gen 2, которые работают на закрытых чипах и ПО. Эксперты ЦКБР предупреждают, что ключевую роль играет не только «железо», но и экосистема софта, которую западные вендоры выстраивали годами. Brain Box пока проходит лабораторные испытания , до полевых — следующий шаг, а до внедрения в серию, по оценкам, не менее года.


          https://www1.ru/news/2026/07/09/vmesto-nvidia-i-qualcomm-rossiiskii-mikrokompiuter-brain-box-zameniaet-srazu-dve-platy-v-dronax-i-robotax.html
          1. Андрей Храмов Звание
            Андрей Храмов
            +1
            Сегодня, 13:10
            Уважаемый Orange-Bigg
            (Александр)! Так вопрос не к российскмиим инженерам... Вопрос к управленцам государством и эффективности их управления...
            1. Orange-Bigg Звание
              Orange-Bigg
              0
              Сегодня, 13:17
              Управленцы как всегда кивнут на руку рынка,мол идите с этой рукой рынка сами и разбирайтесь,а мы всё по науке делаем,по рыночной науке как они думают.Нужны изменения прежде всего в головах,а там для некоторых классов общества начиная с 90-ых годов мало что поменялось.Может это поколенческое такое видение мира,видение людей одного конкретного поколения.Тогда и подход к делу будет другой,рабочий.А когда никто ни за что не отвечает и не наказывается должным образом,то на закономерный вопрос почему не делается то то и то то будет закономерный ответ.А зачем?А действительно зачем если и ниыига не делая можно оставаться на своей должности.Вопрос к системе.
            2. Orange-Bigg Звание
              Orange-Bigg
              +1
              Сегодня, 13:23
              Главное же лояльность,а не профессиональные качества того или иного управленца.Такова выстроенная система. Таковы её приоритеты.
              1. Андрей Храмов Звание
                Андрей Храмов
                0
                Сегодня, 14:06
                Уважаемый Orange-Bigg
                (Александр)! Если система не-управляется или управляется криворукими не в логике и правилах её эксплуатации, то такая система критична к неизбежной аварии. Количество мелких ошибок нарастает и в совокупности приводит к отказу... В равной степени это относится: как к механизмам. так и к обществам...
                1. Дедок Звание
                  Дедок
                  0
                  Сегодня, 14:35
                  Количество мелких ошибок нарастает и в совокупности приводит к отказу... В равной степени это относится: как к механизмам. так и к обществам...

                  вот вам и ответ...
  3. uber Звание
    uber
    +4
    Сегодня, 12:10
    О великие в своей мудрости мужи! Вы бы там, тбм, распределили между собой цели и задачи, в рамках то одного концерна, что бы не тратить ресурсы и время (за которое сейчас военнослужащие и даже граждане платят кровью и жизнями) и наладили что-то толковое. Достал уже дрочь на Крону, херону, и вот это вот в 100500 раз повтор пройденного. Где НРТК, БЭК, агродроны-грузовики, перехватчики и т.п.? Складывается впечатление, что жопа с левой пяткой о порядке движения ногой договориться не могут.
  4. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    0
    Сегодня, 12:28
    Любые БПЛА сегодня это всегда технология двойного назначения ввиду простоты и доступности только ленивый не представил свою линейку …
    А в ВС важно помимо количества унификация и четкая градация по задачам … предполагаю что по мере становления войск беспилотных систем это всё будет ранжировано
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      -1
      Сегодня, 13:05
      Цитата: silberwolf88
      Любые БПЛА сегодня это всегда технология двойного назначения ввиду простоты и доступности только ленивый не представил свою линейку …
      А в ВС важно помимо количества унификация и четкая градация по задачам … предполагаю что по мере становления войск беспилотных систем это всё будет ранжировано


      Например беспилотные аэротакси.

      .первый официально зарегистрированный запуск дрона X-Sky с человеком на борту, который состоялся на Сахалине в начале июля, это «серьёзная заявка». Подобные испытания подтверждают востребованность нового вида транспорта на Дальнем Востоке, подчеркнул Залецкий.

      Беспилотные аэротакси на начальном этапе должны тестироваться с человеком на борту, чтобы он смог подключиться к пилотированию. В случае подтверждения безопасности систем, следует переходить к полностью беспилотному режиму, пояснил эксперт.


      https://www1.ru/news/2026/07/09/nazvano-uslovie-pri-kotorom-v-rossii-zapustiat-bespilotnye-aerotaksi.html


      Беспилотник X-Sky с человеком на борту, испытания на Сахалине
      Источник изображения: Лимаренко Brief
  5. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 12:41
    Полчаса это не о чём. Вот приспособить эти "Сатурны" для уничтожения украинских АЗС вот это было бы хорошее дело. И сразу партия этих БПЛА минимум в 5000 штук по числу АЗС.
  6. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 14:32
    Малогабаритный «Сатурн-10» весит 10 килограммов и может находиться в воздухе до получаса. Благодаря уникальной оптико-электронной системе дрон может использоваться для мониторинга территорий и проведения поисковых работ

    и что можно сделать за полчаса???
    освоить бюджет?