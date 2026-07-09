Зеленский сообщил о договоре на поставку одного пакета ракет к ЗРК Patriot

3 385 15
Зеленский сообщил о договоре на поставку одного пакета ракет к ЗРК Patriot


Зеленский на саммите НАТО в Анкаре сообщил о предстоящей поставке ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot:

Сейчас придет одна партия, не буду говорить, когда. Одна партия PAC-3. Мы договорились. Но этого недостаточно.

Он подчеркнул, что Украине нужна альтернатива ракетам PAC-3, то есть собственная европейская система.

Это заявление прозвучало на фоне недавнего обещания Дональда Трампа выдать Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков. Однако тот же Bloomberg констатировал: на создание своего производства ракет для Patriot уйдут годы, а открытие новой линии требует оборудования и обученных людей. Пока Киев будет разворачивать производство, российские ракеты продолжат поражать цели.

Параллельно украинский президент анонсировал создание европейской коалиции во главе с Киевом. В ближайшие недели планируется собрать страны, в которых есть предприятия, способные выпускать компоненты для будущей системы ПВО под названием Freya. По словам Зеленского, это будет «европейская противоракетная система».

Звучит амбициозно, но по факту это лишь подтверждает: PAC-3 – временное решение, а Freya – проект, который может растянуться на долгие годы.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    0
    Сегодня, 12:19
    . Зеленский на саммите НАТО в Анкаре сообщил о предстоящей поставке ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot:

    Это всё чем гаденыш может похвастаться после саммита.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +1
      Сегодня, 13:43
      . Зеленский сообщил о договоре на поставку одного пакета ракет к ЗРК Patriot


      Из уст Зеленского слово пакет звучит не так однозначно.Может ему пакет с клеем пообещали,на котором нарисован ЗРК Patriot.
      1. Polak_Polak Звание
        Polak_Polak
        0
        Сегодня, 13:48
        Raczej paczkę z białym proszkiem!
        1. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          0
          Сегодня, 13:55
          Этого будет слишком много даже для его наглой морды.Еще унюхается так что его потом не откачают.
          1. Polak_Polak Звание
            Polak_Polak
            0
            Сегодня, 16:06
            Oby, oby to się udało! .......
  2. Appraiser Звание
    Appraiser
    -1
    Сегодня, 12:24
    Обещания Д.Трампа выдать Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков! Данные обещания всегда имеют последствия... А оплачивать кто буде, ведь денег у Зеленского нет....
    1. bk316 Звание
      bk316
      0
      Сегодня, 12:43
      Лицензия, это прост бумажка с разрешением , это даже не производственная документация .
      1. Appraiser Звание
        Appraiser
        0
        Сегодня, 12:51
        Каждая такая бумажка стоит денег однако......
      2. bayard Звание
        bayard
        0
        Сегодня, 14:47
        Цитата: bk316
        Лицензия, это прост бумажка с разрешением , это даже не производственная документация .

        вообще то продажа лицензии это не просто разрешение , это как раз передача всей технической документации и техпроцесса . Но условия каждого такого договора - разные . Что имел в виду Трамп ... не знает никто . Возможно это как с бесполётной зоной над б\У , которую он пообещал , но тут же уточнил что её не будет ибо она не понадобится .
        Но если война будет длиться ещё год-два-три , то будет налажено и производство ЗУР , и много чего ещё появится . Уже появилось .
    2. Aleksandr21 Звание
      Aleksandr21
      -1
      Сегодня, 13:28
      Цитата: Appraiser
      А оплачивать кто буде, ведь денег у Зеленского нет....


      Европейцы будут. Уж не знаю, за счет кредитов или грантов с их фондов, но придётся ЕС раскошелиться. Трамп точно, за свой счет не собирается кормить Зеленского.

      А вот по срокам запуска производства это вопрос интересный....не думаю что Украине потребуется 4-5 лет на создание первых ракет, скорее 2-3 года (главное чтобы специалистов нашли, на производство... тут могут быть проблемы с кадрами). Ещё могут схитрить... и запустить производство Украинскими компаниями на территории, одной из стран ЕС.
  3. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    0
    Сегодня, 12:24
    Пакет это сильно))) … как презервативы в подарок когда уже не стоит
    Остатки ПВО шумерии даже Киев не закрывают … какая-то очаговая система и тут пакет ракет погоды не делает … а пусковые и станции по тихому выбивают
    1. bk316 Звание
      bk316
      0
      Сегодня, 12:45
      С точки зрения развития ситуации один пакет - это сыр в мышеловке для смертников.
      При таком количестве ЗУР , лучше всего комплексы спрятать до лучших времен.
  4. ОлегEKB Звание
    ОлегEKB
    0
    Сегодня, 12:45
    а пакет это много или мало?
  5. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    0
    Сегодня, 13:21
    Цитата: "Параллельно украинский президент анонсировал создание европейской коалиции во главе с Киевом"
    Не называйте это ничтожество президентом, это узурпатор и диктатор, по меньшей мере добавьте фразу "так называемый" - так будет честнее и объективнее с точки зрения подачи информации
    1. Керенский Звание
      Керенский
      0
      Сегодня, 14:42
      так будет честнее и объективнее с точки зрения подачи информации

      Так можно почувствовать обстановку:
      Киевский клоун - так называемый президент - "нелегитимный" президент - украинский лидер - украинский президент.