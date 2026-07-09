Зеленский сообщил о договоре на поставку одного пакета ракет к ЗРК Patriot
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Зеленский на саммите НАТО в Анкаре сообщил о предстоящей поставке ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot:
Сейчас придет одна партия, не буду говорить, когда. Одна партия PAC-3. Мы договорились. Но этого недостаточно.
Он подчеркнул, что Украине нужна альтернатива ракетам PAC-3, то есть собственная европейская система.
Это заявление прозвучало на фоне недавнего обещания Дональда Трампа выдать Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков. Однако тот же Bloomberg констатировал: на создание своего производства ракет для Patriot уйдут годы, а открытие новой линии требует оборудования и обученных людей. Пока Киев будет разворачивать производство, российские ракеты продолжат поражать цели.
Параллельно украинский президент анонсировал создание европейской коалиции во главе с Киевом. В ближайшие недели планируется собрать страны, в которых есть предприятия, способные выпускать компоненты для будущей системы ПВО под названием Freya. По словам Зеленского, это будет «европейская противоракетная система».
Звучит амбициозно, но по факту это лишь подтверждает: PAC-3 – временное решение, а Freya – проект, который может растянуться на долгие годы.
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