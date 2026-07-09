Президент Турции подарил участникам саммита НАТО боевые пистолеты

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Президент Турции подарил участникам саммита НАТО боевые пистолеты

Вчера в Анкаре завершился двухдневный саммит НАТО, собравший глав государств и правительств стран-членов альянса. На мероприятии присутствовали и высокопоставленные представители Евросоюза.

Судя по итоговой декларации, никаких особо прорывных решений принято не было. Главная интрига состояла в том, удастся ли союзникам убедить Трампа изменить свою позицию по Украине и подключиться к прямой поддержке Киева.



Сделать это участники саммита постарались в ходе вчерашнего закрытого совещания. Не вышло. На заседании президент США свое выступление посвятил в основном внутренним проблемам и вопросам, связанным с ближневосточным конфликтом. Правда, пообещал, что Штаты не будут выходить из состава НАТО.

Президент принимающей страны Реджеп Эрдоган решил сделать всем участникам саммита подарки, которые наверняка должны запомниться надолго. Турецкий лидер вручил своим коллегам, главам правительств, председателям Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и Евросовета Антониу Коште боевые пистолеты с гравировкой, патронами и набором для чистки. О необычных подарках Эрдогана пишет издание «Политико».

Правда, не обошлось без казусов. Служба безопасности Кошты забрала оружие для проверки, его будут хранить в Бельгии «в соответствии с требованиями безопасности». Британский премьер Стармер, который вскоре покинет свой пост, сообщил, что оставит пистолет в Турции для приведения его в небоевое состояние. Аналогичное решение принял и премьер Нидерландов Джеттен.

Европейские чиновники сообщили Politico, что, скорее всего, глава ЕК фон дер Ляйен и председатель Евросовета Кошта не смогут хранить пистолеты у себя лично. Такие подарки не соответствуют строгим ограничениям Бельгии, в частности касающихся стоимости подарков.
33 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Solomon_BY Звание
    Solomon_BY
    +14
    Сегодня, 12:18
    Классный намёк! Застрелитесь Вы все нафик! Молодец Эрдоган!
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 13:09
      Перед этим подарком надо было что горячительное выпить, пилюли какие подмешать fellow Глядишь --- и перестреляли бы друг-друга laughing Какое слово провокационное сказать!
      мы могли убить всех разом,
      Ох! Не станет Эрдоган вторым Трампом request Какое малодушие sad
      1. knn54 Звание
        knn54
        0
        Сегодня, 14:08
        Дарить(не награждать) острые, колющие предметы и огнестрельное оружие плохая примета.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Сегодня, 14:29
          У Эрдогана всё иначе laughing
          Цитата: knn54
          Дарить(не награждать) острые, колющие предметы и огнестрельное оружие плохая примета.
    2. Попандос Звание
      Попандос
      0
      Сегодня, 16:26
      Классный намёк! Застрелитесь Вы все нафик!
      К сожалению похоже намёк был на другое, что бы застрелится хватит и одного патрона, а уж набор для чистки точно не пригодиться yes
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +8
    Сегодня, 12:18
    ❝ Президент Турции подарил участникам саммита НАТО боевые пистолеты ❞ —

    — А ведь было время, когда турецкие султаны дарили шёлковые шнурки ...
  3. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +5
    Сегодня, 12:18
    Султан реджеп вообще молодец))) с одной стороны реклама … а если глянуть шире - не нравиться типа застрелись)))
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 13:58
      Цитата: silberwolf88
      не нравиться типа застрелись)))
    2. N-W Звание
      N-W
      0
      Сегодня, 14:04
      Цитата: silberwolf88
      Султан реджеп вообще молодец

      Вообще не молодец. Брутальными подарками дряхлеющий султан маскирует свою импотентность на БВ.
  4. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    +3
    Сегодня, 12:23
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    ❝ Президент Турции подарил участникам саммита НАТО боевые пистолеты ❞ —

    — А ведь было время, когда турецкие султаны дарили шёлковые шнурки ...

    Да, интересный намек..
    Поймут ли?
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 13:11
      поймут ли?
      Они историю не учили. Если только свою собственную
  5. HAM Звание
    HAM
    +4
    Сегодня, 12:29
    А Зеле подарил,с одним патроном??
    Вообще то у турков принято угощать чашечкой кофе с бриллиантовой пылью....то ли бриллиантов жаль,то ли переводит на "самообслуживание" претендентов...
  6. bambr731 Звание
    bambr731
    +5
    Сегодня, 12:29
    Европейские чиновники сообщили Politico, что, скорее всего, глава ЕК фон дер Ляйен и председатель Евросовета Кошта не смогут хранить пистолеты у себя лично.

    Справки из дурки о вменяемости, наверное, нет. На учёте стоят wassat
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 12:33
      Цитата: bambr731
      Справки из дурки о вменяемости, наверное, нет

      Попавшим в дурку, справки о вменяемости не дают. На всю жизнь дурик.
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 12:47
    Президент Турции подарил участникам саммита НАТО боевые пистолеты


    С одним патроном уже в стволе? lol
  8. Gvardeetz77 Звание
    Gvardeetz77
    +2
    Сегодня, 12:48
    Боюсь этот подарок не с намёком "нате-застрелитесь", а наоборот "держите, и пойдёмте убивать", т.е. показать готовность к войне, ну а против кого, думаю пояснять не нужно
  9. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 13:01
    Президент Турции подарил участникам саммита НАТО боевые пистолеты

    В смысле чтобы застрелились? belay
    Какой тонкий намёк! fellow laughing
  10. guest Звание
    guest
    +1
    Сегодня, 13:08
    Президент Турции подарил участникам саммита НАТО боевые пистолеты

    И в каждом ровно по одному патрону. laughing am
  11. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 13:16
    Уточнение.
    Эрдоган подарил не пистолеты, а револьверы. Что бы в русскую рулетку сыграть.
    1. Dead Мороз Звание
      Dead Мороз
      0
      Сегодня, 14:28
      Пять патронов нужно выкинуть. В русскую рулетку играют с одним патроном. Впрочем, в случае более одного подхода согласен, что надо больше патронов. Тогда пусть сразу заряжают все шесть. Так оно надёжнее.
    2. jack-no Звание
      jack-no
      0
      Сегодня, 16:38
      Magnifique coffret,
      Pour la roulette russe, elles et ils sont capables de charger le barillet avec les six balles.
  12. Eug Звание
    Eug
    0
    Сегодня, 13:20
    Интересно, какие именно пистолеты
    1. Melior Звание
      Melior
      +1
      Сегодня, 13:37
      Ekol Viper, в европейской рознице такой стоит 69 евро:
      https://zarimex.eu/en/products/weapon/gas-signal-guns/gas-signal-revolvers/ekol-viper-4-5-blank-revolver-cal-9-mm-black
  13. Dim114 Звание
    Dim114
    +2
    Сегодня, 13:27
    Такие подарки не соответствуют строгим ограничениям Бельгии, в частности касающихся стоимости подарков.

    Надо же, какие строгие правила в ЕС, подарки принимать нельзя, а коррупцией заниматься можно 😝
    1. Dead Мороз Звание
      Dead Мороз
      0
      Сегодня, 14:29
      Гранату лучше бы в каждую еврожопу султан подарил. Было бы уместно и соответствовало культурному коду....
  14. БойКот Звание
    БойКот
    +3
    Сегодня, 13:34
    Эрдоганов папа стопроцентно турецкоподданный. "Я дам вам парабеллум" laughing
  15. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    +1
    Сегодня, 13:43
    Намёк от Эрди wink Только зачем "патроны", хватит и одного laughing
  16. Joker62 Звание
    Joker62
    +1
    Сегодня, 13:48
    Президент Турции подарил участникам саммита НАТО боевые пистолеты

    С одним патроном, чтобы затрелиться... wassat
  17. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    +1
    Сегодня, 14:20
    Стармер и Йеттен (Джеттен) - геи, и пистолеты у них будут охолощенные laughing
    Типа не мужики, и застрелиться у них очко ограет ...
    ... хотя про очко в данном контексте неуместно bully
    1. Dead Мороз Звание
      Dead Мороз
      0
      Сегодня, 14:25
      Комментарий огонь!!!
      Им возможно не охолостят пистолеты, а просто мушку спилят.
    2. Orso Звание
      Orso
      0
      Сегодня, 14:31
      Главное, чтобы спилили мушку.
  18. Dead Мороз Звание
    Dead Мороз
    0
    Сегодня, 14:25
    Вот было бы смешно вручить им ПМ. Сразу начали бы искать руку Путина.
  19. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    0
    Сегодня, 15:31
    Цитата: carpenter
    Цитата: bambr731
    Справки из дурки о вменяемости, наверное, нет

    Попавшим в дурку, справки о вменяемости не дают. На всю жизнь дурик.

    Увы. За жиэнь встречал двоих таких.
    Одному инопланетяне нашептали и предоставив неопровержимые доказательства сунули в руку топор.
    Он был уверен, что спасает мир.
    Второй более мирный, просто сидел и разговаривал с демонами. Страшно.
    Страшно то, что никто из нас не застрахован от этого.