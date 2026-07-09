Президент Турции подарил участникам саммита НАТО боевые пистолеты
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Вчера в Анкаре завершился двухдневный саммит НАТО, собравший глав государств и правительств стран-членов альянса. На мероприятии присутствовали и высокопоставленные представители Евросоюза.
Судя по итоговой декларации, никаких особо прорывных решений принято не было. Главная интрига состояла в том, удастся ли союзникам убедить Трампа изменить свою позицию по Украине и подключиться к прямой поддержке Киева.
Сделать это участники саммита постарались в ходе вчерашнего закрытого совещания. Не вышло. На заседании президент США свое выступление посвятил в основном внутренним проблемам и вопросам, связанным с ближневосточным конфликтом. Правда, пообещал, что Штаты не будут выходить из состава НАТО.
Президент принимающей страны Реджеп Эрдоган решил сделать всем участникам саммита подарки, которые наверняка должны запомниться надолго. Турецкий лидер вручил своим коллегам, главам правительств, председателям Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и Евросовета Антониу Коште боевые пистолеты с гравировкой, патронами и набором для чистки. О необычных подарках Эрдогана пишет издание «Политико».
Правда, не обошлось без казусов. Служба безопасности Кошты забрала оружие для проверки, его будут хранить в Бельгии «в соответствии с требованиями безопасности». Британский премьер Стармер, который вскоре покинет свой пост, сообщил, что оставит пистолет в Турции для приведения его в небоевое состояние. Аналогичное решение принял и премьер Нидерландов Джеттен.
Европейские чиновники сообщили Politico, что, скорее всего, глава ЕК фон дер Ляйен и председатель Евросовета Кошта не смогут хранить пистолеты у себя лично. Такие подарки не соответствуют строгим ограничениям Бельгии, в частности касающихся стоимости подарков.
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