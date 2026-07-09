В Эстонии назвали нелепостью идею нападения России на страны НАТО
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Райнер Сакс, бывший глава Службы внешней разведки Эстонии, публично поставил под сомнение панические заголовки западных СМИ о якобы готовящейся российской агрессии против Польши и стран Балтии. По его словам, за этими публикациями нет конкретных данных, а сценарий «небольшого вторжения» на восточный фланг альянса – не более чем нелепость.
По мнению Сакса, все доступные военные ресурсы России сегодня сосредоточены на Украине. Для конфликта с НАТО Москве потребовались бы полноценная мобилизация, значительные резервы и масштабная подготовка, признаков которой, по словам экс-разведчика, просто нет. Более того, он указывает на «катастрофические недостатки в системе ПВО» России, которые делают невозможным расширение войны на запад.
При этом Сакс не исключает гибридного формата – информационные атаки, разведка, провокации с беспилотниками и попытки использовать внутренние конфликты в обществах ЕС и НАТО. Но эти процессы, по его словам, идут давно и не обязательно связаны с ситуацией на фронте. Это признание того факта, что западные медиа склонны гиперболизировать любую активность России, выдавая рутинную работу спецслужб за «подготовку вторжения».
Заявление Сакса показательно на фоне постоянных вбросов в западной прессе о «неминуемой войне с НАТО». Даже бывший глава эстонской разведки из страны, которая традиционно входит в число самых яростных критиков России, призывает успокоиться.
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