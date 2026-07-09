В Эстонии назвали нелепостью идею нападения России на страны НАТО

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В Эстонии назвали нелепостью идею нападения России на страны НАТО


Райнер Сакс, бывший глава Службы внешней разведки Эстонии, публично поставил под сомнение панические заголовки западных СМИ о якобы готовящейся российской агрессии против Польши и стран Балтии. По его словам, за этими публикациями нет конкретных данных, а сценарий «небольшого вторжения» на восточный фланг альянса – не более чем нелепость.



По мнению Сакса, все доступные военные ресурсы России сегодня сосредоточены на Украине. Для конфликта с НАТО Москве потребовались бы полноценная мобилизация, значительные резервы и масштабная подготовка, признаков которой, по словам экс-разведчика, просто нет. Более того, он указывает на «катастрофические недостатки в системе ПВО» России, которые делают невозможным расширение войны на запад.

При этом Сакс не исключает гибридного формата – информационные атаки, разведка, провокации с беспилотниками и попытки использовать внутренние конфликты в обществах ЕС и НАТО. Но эти процессы, по его словам, идут давно и не обязательно связаны с ситуацией на фронте. Это признание того факта, что западные медиа склонны гиперболизировать любую активность России, выдавая рутинную работу спецслужб за «подготовку вторжения».

Заявление Сакса показательно на фоне постоянных вбросов в западной прессе о «неминуемой войне с НАТО». Даже бывший глава эстонской разведки из страны, которая традиционно входит в число самых яростных критиков России, призывает успокоиться.
11 комментариев
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 13:11
    В смысле нелепостью. Натовский аналитек смотрит тутошние комменты где требуют ударов тяо хоть по Украине хоть по нате и вот начинают волноваться.
    1. красноярск Звание
      красноярск
      -1
      Сегодня, 13:48
      Цитата: Копчёный
      Натовский аналитек смотрит тутошние комменты где требуют ударов тяо хоть по Украине хоть по нате и вот начинают волноваться.

      Шутка юмора защитана.
      Просто не у всх эстонцев, из верхнего эшелона, усохли мозги.
      1. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 13:51
        Цитата: красноярск
        не у всх эстонцев, из верхнего эшелона, усохли мозги.

        А у них там есть чему усыхать? laughing
        1. красноярск Звание
          красноярск
          +1
          Сегодня, 14:32
          Цитата: guest
          Цитата: красноярск
          не у всх эстонцев, из верхнего эшелона, усохли мозги.

          А у них там есть чему усыхать? laughing

          Уверенно скажу - есть. Доказательства? Уровень жизни выше нашего, а ведь ни энергоносителей, ни металлов, ни других полезных ископаемых, разве что - торф, у них нет.
          Чтобы так жить, не имея ничего, надо иметь мозги.
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 14:00
      Но не наоборот...
      И не назвали ,а назвал.
    3. Солдатов В. Звание
      Солдатов В.
      0
      Сегодня, 14:03
      Вопрос не в том что комменты требуют ударов тяо по Украине и по НАТО. Наша доктрина это применение ядерного оружия или в ответ как в СССР или при начале движения войск НАТО в сторону России и начала боевых действий. Серьёзные военные НАТО это понимают, а политики нет. Прибалты это клоуны которых никто не слушает, но позволяют обзываться и нагнетать обстановку. Но достанется в первую очередь им, чтоб не путались под ногами. И Запад их бросит как в 39,40 годах.
  2. Dizel200 Звание
    Dizel200
    +3
    Сегодня, 13:29
    Стесняюсь спросить,а кого интересует мнение Эстонии?
  3. N-W Звание
    N-W
    +2
    Сегодня, 13:40
    Большой вопрос, что лучше подстегнёт дальнейшую милитаризацию Запада - реальная угроза со стороны РФ или полное отсутствие таковой. Склоняюсь ко второму варианту. Угроза должна существовать, НО при определённых условиях.
    1. jack-no Звание
      jack-no
      0
      Сегодня, 16:19
      A mon humble avis,
      pas de menaces réelles de la part de la Russie.
      Mais, des craintes de la part de l'UE et de l'OTAN, à la recherche désespérée de matières premières.
      Et de l' "Etat Profond" qui veut une hégémonie mondiale.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 13:42
    Наверное этот чел собрался в политику и свой лохторат успокаивает.
  5. Дмитр_на_диван Звание
    Дмитр_на_диван
    +1
    Сегодня, 14:31
    По мнению Сакса, все доступные военные ресурсы России сегодня сосредоточены на Украине. Для конфликта с НАТО Москве потребовались бы полноценная мобилизация, значительные резервы и масштабная подготовка, признаков которой, по словам экс-разведчика, просто нет.


    Я не буду размышлять о том, так ли это. Возможно, да. Возможно, нет. Конкретных данных нет ни у меня, ни думаю у бывшего главы чего-то там, состоящего из 15 человек. Я знаю, что никто не собирается воевать с нато солдатоми и беспилотниками. Вас, эстонцы и прочие прибалты это успокаивать не должно. Как бы ни повернулись события, война будет происходить на территории ваших стран. И территория ваших стран будет очень красиво украшена радиоактивным пеплом. Но Саксу-то на это наплевать, сколько ему там осталось?