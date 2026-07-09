ФСБ задержала в Краснодаре россиянина, готовившего нападение на сотрудника МО РФ

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ФСБ задержала в Краснодаре россиянина, готовившего нападение на сотрудника МО РФ


В Краснодаре сотрудники ФСБ задержали гражданина России, которого украинские спецслужбы завербовали для проведения теракта. Целью был высокопоставленный офицер Минобороны РФ, находившийся в Москве.

По данным Центра общественных связей ФСБ, задержанный – не новичок в криминальном мире. Ранее он уже имел судимости в России за кражи и разбои. Отбыв срок, мужчина перебрался на Украину и обосновался с семьёй в Днепропетровске. Переломным моментом стал февраль 2026 года: тогда под угрозой уголовного преследования жены он согласился сотрудничать с украинской разведкой.

На Украине мужчина прошёл обучение – стрельба, работа со взрывчаткой. Затем, через Молдавию и Армению, он попал в Россию для выполнения задания. По инструкции куратора он снял квартиру в Москве и установил две камеры для слежки за российским военным. Задумка была такова: ударить по нему беспилотником со взрывчаткой и поражающими элементами в тот момент, когда он будет заходить в подъезд.

Сотрудники ФСБ пресекли преступление на стадии подготовки. Фигурант задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Также задержали и предполагаемую сообщницу. Утверждается, что украинский куратор завербовал её, имитируя влюблённость.
8 комментариев
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  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 12:51
    У меня те же яйца, только сбоку.

    ФСБ предотвратила теракт в отношении одного из высокопоставленных военных Минобороны РФ в Москве, задержана 25-летняя гражданка России

    По данным спецслужбы, в 2024 году ее завербовали спецслужбы Украины для проведения разведки и установления мест в Москве и Санкт-Петербурге, где Киев мог бы устроить теракты. Украинский куратор все это время имитировал романтические отношения и обещал девушке продолжить их на территории Украины после выполнения всех поручений.

    В марте 2026 года россиянка арендовала квартиру в Москве, где установила камеры с трансляцией сигнала на Украину для слежки за военнослужащим. Там же она подготовила все для проживания непосредственного исполнителя теракта. Он должен был прибыть в столицу после ее выезда из России транзитом через Турцию и Молдавию на Украину.


    ФСБ опубликовала кадры задержания и допроса 25-летней россиянки, которую Киев завербовал для подготовки теракта против российского военного

    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 13:01
      Молодцы сотрудники ФСБ! Теперь дамочка всю оставшуюся жизнь будет пользоваться, изделием из черного хлеба.
      1. кокосов тима Звание
        кокосов тима
        +1
        Сегодня, 13:07
        Женщинам пожизненное не дают, так что лет 10-12 и по УДО может выйти
        1. советник 2 уровня Звание
          советник 2 уровня
          +3
          Сегодня, 13:29
          по такой статье УДО не применяется..
        2. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 13:31
          Соучастие... Сомневаюсь что даже 10 дадут, лет 7 максимум, выйдет через пять...
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 13:02
      уголовное преследование жены .......
      вот уж семейка. request теперь что, укра ей пенсию платить будет recourse или уголовно преследовать. Но хуже, если в РФ отправит терористку.
      Сколько было задержаний при приготовлении. Но сколько богиблт хороший людей у нас недалеко от своих домов . Давно пора вспомнить про русских разведчиков, устранявших врагов.
  2. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    0
    Сегодня, 13:34
    Фигурант задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Также задержали и предполагаемую сообщницу. Утверждается, что украинский куратор завербовал её, имитируя влюблённость.

    С огоньком работают, прям шпионский роман wassat А где наши Стариновы, Кудри и Кузнецовы?
    1. N-W Звание
      N-W
      0
      Сегодня, 13:54
      Время рассекречивать Штирлица ещё не настало.