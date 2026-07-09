ФСБ задержала в Краснодаре россиянина, готовившего нападение на сотрудника МО РФ
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В Краснодаре сотрудники ФСБ задержали гражданина России, которого украинские спецслужбы завербовали для проведения теракта. Целью был высокопоставленный офицер Минобороны РФ, находившийся в Москве.
По данным Центра общественных связей ФСБ, задержанный – не новичок в криминальном мире. Ранее он уже имел судимости в России за кражи и разбои. Отбыв срок, мужчина перебрался на Украину и обосновался с семьёй в Днепропетровске. Переломным моментом стал февраль 2026 года: тогда под угрозой уголовного преследования жены он согласился сотрудничать с украинской разведкой.
На Украине мужчина прошёл обучение – стрельба, работа со взрывчаткой. Затем, через Молдавию и Армению, он попал в Россию для выполнения задания. По инструкции куратора он снял квартиру в Москве и установил две камеры для слежки за российским военным. Задумка была такова: ударить по нему беспилотником со взрывчаткой и поражающими элементами в тот момент, когда он будет заходить в подъезд.
Сотрудники ФСБ пресекли преступление на стадии подготовки. Фигурант задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Также задержали и предполагаемую сообщницу. Утверждается, что украинский куратор завербовал её, имитируя влюблённость.
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