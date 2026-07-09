Новые партии истребителей Су-30СМ2 и бомбардировщиков Су-34 поступили в войска

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Новые партии истребителей Су-30СМ2 и бомбардировщиков Су-34 поступили в войска

Новая партия боевых самолетов поступила в войска, отгрузку техники произвела Объединенная авиастроительная корпорация. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Российские военные получили партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2 и фронтовых бомбардировщиков Су-34. Первые предназначены для морской авиации ВМФ РФ, вторые вошли в состав ВКС РФ. Параметры поставок традиционно не раскрываются, все самолеты прошли необходимые наземные и воздушные испытания и полностью готовы к боевым действиям.



Новую технику на заводских аэродромах уже принял инженерно-технический состав, и самолеты отправились к местам постоянного базирования. Истребитель Су-30СМ2 выпускается в Иркутске, фронтовые бомбардировщики Су-34 — в Новосибирске.



Многоцелевой Су-30СМ2 — глубоко модернизированный истребитель с высокими летно-техническими характеристиками, обладающий хорошей маневренностью. Способен действовать, не заходя в зону действия ПВО противника. Предназначен для поражения наземных, морских и воздушных целей.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 является основным бомбардировщиком в зоне СВО, зарекомендовавшим себя с самой хорошей стороны. Самолет модернизирован с учетом боевого опыта, работы по усовершенствованию продолжаются.
18 комментариев
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  1. topol717 Звание
    topol717
    -6
    Сегодня, 13:01
    Способен действовать, не заходя в зону действия ПВО противника.
    Даже ИЛ-96 способен действовать не заходя в зону ПВО.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +4
      Сегодня, 13:30
      В чём прикол?Хотели пошутить?Летать вне зоны действия ПВО способен абсолютно любой самолёт просто не залетая в эту зону действия ПВО,а вот уничтожать эту самую ПВО ,не заходя в её зону действия отнюдь не каждый способен, именно об этом и говорится при описании характеристик переданных ВКС истребителей.

      . В дыму боевых действий на Украине российские Воздушно-космические силы недавно добились выдающегося результата. 23 ноября 2025 года американский журнал Military Watch Magazine сообщил, что российский многоцелевой истребитель Су-30СМ2 уничтожил украинскую систему ПВО Patriot. Это первый в мире подтвержденный боевой результат, демонстрирующий, что многоцелевой истребитель, не обладающий незаметностью по стелс-технологии, способен одолеть ведущую западную систему ПВО большой дальности. ... Хотя НАТО продолжает поставлять Украине системы Patriot, темпы выхода из строя этой техники превышают темпы пополнения. Украина пыталась интегрировать систему Patriot с системами ПВО малой дальности, такими как NASAMS и IRIS-T, чтобы создать многоуровневую сеть ПВО, но эффект был ограниченным в условиях постоянных российских атак. Благодаря этой успешной "охоте" российские военные продемонстрировали, что современная воздушная война вступила в эпоху системного противостояния: даже самые современные средства поражения не способны справиться с многомерными интенсивными атаками. Победа на поле боя будущего будет за армиями, способными интегрировать различные боевые платформы и в полной мере использовать их синергетический эффект.


      https://inosmi.ru/20251127/su-30sm-275856641.html
      1. красноярск Звание
        красноярск
        -1
        Сегодня, 13:42
        Цитата: Orange-Bigg
        Это первый в мире подтвержденный боевой результат, демонстрирующий, что многоцелевой истребитель, не обладающий незаметностью по стелс-технологии, способен одолеть ведущую западную систему ПВО большой дальности.

        Тогда почему украинская ПВО до сих пор не уничтожена?
        Да потому, что и у СУ-34 и у СУ-35С возможности не безграничны.
        1. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          +3
          Сегодня, 13:50
          Да потому что те же Нидерланды ранее поставлявшие Patriot Украине заявляют,что их возможности исчерпаны,а Канада в экстренном порядке начинает поставку на Украину своих ЗРК Patriot,ранее их поставляла на Украину Германия и не только Германия. То есть ЗРК Patriot превратились в своего рода расходники и на замену выбывшим комплексам поставляются всё новые.Вот вновь поубавилось Patriot на Украине и как пример ситуации со взрывом склада в Вишнёвом,украинская ПВО просела.Зеленский просит новые комплексы и новые ракеты к ним и ему их обещают поставить.

          . Да потому, что и у СУ-34 и у СУ-35С возможности не безграничны.


          Нормальные возможности у этих истребителей,иначе бы их не хвалили сами лётчики.Просто тут вопрос соотношения выбывших ЗРК Patriot к вновь поставленным ЗРК Patriot.
          1. красноярск Звание
            красноярск
            0
            Сегодня, 14:27
            Цитата: Orange-Bigg
            Нормальные возможности у этих истребителей

            А я и не умалял их достоинства. Я лишь о том, что не все ЗРК Patriot расположены в зап. Окраине. Они есть и в Харьковской и в Сумской областях. И, почему-то до сих пор есть. Почему?
            1. Orange-Bigg Звание
              Orange-Bigg
              0
              Сегодня, 15:03
              Цитата: красноярск
              Цитата: Orange-Bigg
              Нормальные возможности у этих истребителей

              А я и не умалял их достоинства. Я лишь о том, что не все ЗРК Patriot расположены в зап. Окраине. Они есть и в Харьковской и в Сумской областях. И, почему-то до сих пор есть. Почему?


              Обнаружить не всегда получается.Для этого нужны спутники и БПЛА с SAR-радарами.И не ясно до конца все ли должностные ответственные лицо правильно осведомлены об отсутствии той или иной нужной для дела системы У нас ведь в докладах всё всегда хорошо и всего у всех в избытке,иначе накажут.А на деле в телеге сбор за сбором на тепловики ,чтобы работать по украинским дронам,летящим в тот же Крым.А кто то докладчик прочёл и доволен что всё тип топ.Только нафига этот самообман нужен.Поэтому и возникают топливные кризисы по всей стране,так как в докладах всё хорошо ,а на деле имеем то что имеем.

              .Сам БПЛА типа VTOL может взлетать по-вертолетному, что особенно важно для труднодоступных регионов. А сама связка SAR + БПЛА может вполне успешно заменять спутник там, где гонять его ради отдельной съемки слишком дорого.

              При правильном подходе такие БПЛА могут произвести настоящую революцию в «народном хозяйстве», картографируя местность в режиме онлайн.

              Понятно, что в текущих условиях нам интересно не только гражданское, но и военное применение. В этой части БПЛА с SAR может активно использоваться как средство для обнаружения минных полей, их картографирования и последующей ликвидации.
              1. красноярск Звание
                красноярск
                0
                Сегодня, 15:28
                Цитата: Orange-Bigg
                Обнаружить не всегда получается.

                Поэтому я и написал -
                Цитата: красноярск
                Да потому, что и у СУ-34 и у СУ-35С возможности не безграничны.

                Что не так? А Вы мне начинаете про БПЛА с SAR рассказывать.
        2. bayard Звание
          bayard
          +1
          Сегодня, 14:34
          Цитата: красноярск
          Да потому, что и у СУ-34 и у СУ-35С возможности не безграничны.

          Это не единственные истребители ВКС , количество строевых Су-57 сейчас уже приближается к 100 шт. , к концу года ожидается около 120 шт. (это уже будет больше чем количество Су-35С на начало СВО) . Всего построено три новых сборочных линии (по 30 самолётов в год каждая) , 1-я уже работает на полную мощность , 2-я начала давать продукцию в прошлом году (первые 6 шт.) , 3-я в середине прошлого года завершала монтаж оборудования . К концу десятилетия в год будет выходить по 90 Су-57 нескольких модификаций (Су-57М-1 , Су-57Э , Су-57Д\МД - двухместный) .
          А пока с "Пэтриотом" справился Су-30СМ2 . Су-35С , Су-57 и МиГ-31К это делали уже раньше . Так же в подавлении вражеской ПВО периодически участвуют С-70 "Охотник" из предсерийной партии (сообщалось о 20 шт.) .
          Цитата: красноярск
          Тогда почему украинская ПВО до сих пор не уничтожена?

          Потому что это задачка по Арифметики 3-го класса "бассейн , две трубы , в одну вливается , в другую выливается" . Пока в бассейн вливается , вода в бассейне остаётся .
          1. Orange-Bigg Звание
            Orange-Bigg
            0
            Сегодня, 14:40
            Вы прямо все явки пароли озвучиваете.По РОФАР для Су-57 говорят есть хорошие новости,но ссылку давать не буду по понятным причинам.Неплохо было бы проверить уже в ходе СВО.
            1. bayard Звание
              bayard
              0
              Сегодня, 16:42
              Цитата: Orange-Bigg
              Вы прямо все явки пароли озвучиваете

              Да из открытых всё источников , ими просто пользоваться надо уметь .
              Про РОФАР слухов много , ясности мало , если что получится , может оно и хорошо . Хотя эту технологию лучше для самолётов ДРЛОиУ применить , коих у нас кот на... , в общем мало их у нас. А надо - много . А вот новый БРЛК для Су-57М-1 похоже действительно хорош , если в серию пошел - отрада .
          2. красноярск Звание
            красноярск
            +1
            Сегодня, 15:00
            Цитата: bayard
            Потому что это задачка по Арифметики 3-го класса "бассейн , две трубы , в одну вливается , в другую выливается" .

            Значит в бассейн вливается больше, чем выливается. А должно быть наоборот.
            Тут вот еще что. Почему укроавиация бомбит наши позиции на передке? Где наша распиаренная фронтовая ПВО? Где наши истребители, не менее хваленные?
            Почему они допускают, чтобы наши парни гибли под бомбами и ракетами воздух-земля?
      2. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Сегодня, 14:24
        Писать можно все что угодно, и летчики могут давать различные хвалебные отзывы. Только вот пингвины были замечены в небе над Тегераном, и даже сбивали там самолеты, хоть и учебные, а наши супер-пупер всеми хваленые, еще совсем недавно НУРСами пуляли из кобрирования. А ВСУшные МИГ-29 чуть ли не свободно летают недалеко от ЛБС и сбрасывают JDAM по нашим позициям. Я никого ни хочу обидеть или принизить. Это лишь голые факты, которые каждый может трактовать как хочет. Но сдается мне либо параметры самолетов слишком приукрашены, либо наши летчики не умеют ими пользоваться. Либо даются не правильные приказы.
        А хвастаться тем что почти за 5 лет один самолет попал в 1 комплекс ПВО, ну такое себе. Я бы сказал что тут больше везения чем закономерности.
        1. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          +1
          Сегодня, 14:31
          .Но сдается мне либо параметры самолетов слишком приукрашены, либо наши летчики не умеют ими пользоваться. Либо даются не правильные приказы.


          Либо на все задачи сразу самолётов в воздухе не хватает,и прикрыть, и ФАБами отработать ,и дежурить там то и там то ,не забываем про выработавшийся ресурс истребителей за эти годы,ещё с учётом того что НАТО мониторит небо и даёт Украине информацию когда в небе возникают окна для действия её авиации.И да ПВО сторон за эти годы поистощилась,тот же Киев уже не так неприступен,хотя им даёт ЗРК Patriot всё НАТО плюс ещё ПВО нужна в тылу для отражения налётов БПЛА большой дальности,которые на пятый год конфликта стороны ежедневно применяют сотнями.Вот и прикиньте как разряжена ПВО сторон.Поэтому на первый план выходит авиация сторон, её численность и осведомленность при помощи самолётов ДРЛОиУ.Это затяжной конфликт высокой интенсивности со всеми из этого вытекающими проблемами.Да опыта полученно много положительного и отрицательного,но и прикрыть такую страну как Россия от всех угроз исключительно ПВО даже в мирное время проблематично.
          1. topol717 Звание
            topol717
            +2
            Сегодня, 14:48
            То самолеты хороши но их мало, то у самолетов ресурса нет, то НАТО что то там подсказывает и рассказывает. Причин много вопросов еще больше. От границы НАТО до Донецка 600 км. БПЛА которые ежедневно атакуют города очень далеко от ЛБС например Саратов, Тверь и так далее. Или для наших ВКС, это слишком позорная работа? Даже древний МИГ-21 способен был уничтожать рой этих БПЛА, обычной 30мм пушкой не напрягаясь. Ну да МИГ-21 у нас уже нет, у нас все супер-современные самолеты, которые то-ли в ангарах, то-ли ХЗ где, и не понятно что вообще делают.
    2. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +2
      Сегодня, 13:39
      В дополнении к предыдущему посту.

      . МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Самолёты типа Су-30СМ2 уничтожили в ходе специальной военной операции уже сотни целей, в том числе пусковые установки поставленных Киеву комплексов ПВО Patriot, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе "Ростеха". ... "Самолеты этого типа подтвердили свою эффективность в ходе СВО, на их счету – сотни уничтоженных воздушных и наземных целей, включая установки "Пэтриот", – говорится в сообщении "Ростеха".


      https://ria.ru/20251121/cu-2056497771.html
      1. bayard Звание
        bayard
        0
        Сегодня, 14:40
        Су-30СМ2 пожалуй на сегодня лучший наш истребитель поколения 4++ , по сути это двухместная версия Су-35С в планере Су-30СМ , второй член экипажа серьёзно облегчает и улучшает работу при выполнении ударных задач и при обеспечении ПВО из режима дежурство в воздухе . Может так же работать в качестве эрзац-ДРЛО благодаря возможности доворота полотна антенны с обеспечением сектора обзора не менее 240 градусов . Дальность обнаружении крупной цели с ЭПР 20 кв.м.+ .
        1. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          +1
          Сегодня, 14:53
          Ну да.Он один может заменить по функционалу и Су-35С ,и Су-34М.Такой аналог Су-57Д,но только 4 поколения.
  2. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +1
    Сегодня, 14:18
    Появилась надежда что теперь по мостам попадём чем-нибудь тяжёлым.
    Или может прикроют танкеры в азовском море, которые идут в Крым.