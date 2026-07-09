Новые партии истребителей Су-30СМ2 и бомбардировщиков Су-34 поступили в войска
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Новая партия боевых самолетов поступила в войска, отгрузку техники произвела Объединенная авиастроительная корпорация. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.
Российские военные получили партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2 и фронтовых бомбардировщиков Су-34. Первые предназначены для морской авиации ВМФ РФ, вторые вошли в состав ВКС РФ. Параметры поставок традиционно не раскрываются, все самолеты прошли необходимые наземные и воздушные испытания и полностью готовы к боевым действиям.
Новую технику на заводских аэродромах уже принял инженерно-технический состав, и самолеты отправились к местам постоянного базирования. Истребитель Су-30СМ2 выпускается в Иркутске, фронтовые бомбардировщики Су-34 — в Новосибирске.
Многоцелевой Су-30СМ2 — глубоко модернизированный истребитель с высокими летно-техническими характеристиками, обладающий хорошей маневренностью. Способен действовать, не заходя в зону действия ПВО противника. Предназначен для поражения наземных, морских и воздушных целей.
Фронтовой бомбардировщик Су-34 является основным бомбардировщиком в зоне СВО, зарекомендовавшим себя с самой хорошей стороны. Самолет модернизирован с учетом боевого опыта, работы по усовершенствованию продолжаются.
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