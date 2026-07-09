МО Украины: Методы мобилизации нуждаются в совершенствовании

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МО Украины: Методы мобилизации нуждаются в совершенствовании


Министерство обороны Украины после вчерашнего конфликта во Львове заявило, что нынешняя система мобилизации нуждается в изменениях и этот процесс продолжается. При этом ведомство назвало нападение жителей города на работников ТЦК недопустимым. Оно потребовало найти и привлечь к ответственности виновных.



В самом Минобороны признают системные проблемы, но настаивают на том, что даже несовершенство механизмов мобилизации не может служить оправданием для насилия:

Единственный, кто получает выгоду от подобных ситуаций – враг. Язык ненависти к собственной армии приведет к непоправимым изменениям.

Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак также осудил протестующих:

Если вы срываете одежду и бьёте военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от врага.

Он призвал правоохранителей дать справедливую реакцию на события во Львове. Аналогичную позицию ранее высказал и нынешний глава ОП Буданов* (внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ).

Напомним, бунт вспыхнул из-за попытки мобилизации мужчины призывного возраста. Сообщается, что военкомы ударили 20-летнего парня, что вызвало ответную реакцию со стороны местных жителей. В ТЦК заявили, что речь шла о мужчине, который находился в «розыске». Расследование начато как в отношении протестующих, так и в отношении самих сотрудников ТЦК.
15 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 13:17
    Если верить СМИ то на Украине каждый день ловят ,бьют,крутят и винтят "призывников" причём по всей Украине,а тут 20-летнего беглого ткнули в лицевую часть черепа и понеслась? А с чего?
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 13:23
      Странный вопрос... Про закон диалектики слышали, не? Это когда количество, со временем, переходит в качество. Или по вашему, с первого задержания бунт вспыхивает?
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 13:27
        AllX VahhaB hi ,если память мне не изменяет с 2023 года периодически появляются новости о таких случаях,были даже со смертельными исходами в рядах людоловов и? И это продолжается быть разовыми вспышками,в массовые акции это не перерастает,организованный характер не приобретает. Так что это ещё долго будет накапливаться.
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          +1
          Сегодня, 13:36
          Что бы это приобрело массовый организованый характер, с этим работать надо! А наши спецслужбы в этом направлении мышей не ловят от слова совсем...
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 13:35
      - не может служить оправданием для насилия:
      Это про кого сказано?
    3. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 13:48
      Цитата: Ропот 55
      А с чего?

      Ну так обычно людоловын на востоке страны своим промыслом занимаются и ловят там "недочеловеков", а тут в колыбели бандеровщины решили тем же заняться. laughing
  2. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    0
    Сегодня, 13:18
    Уточнение: парня, всё-таки, мобилизовали...
    1. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 13:46
      Цитата: AllX_VahhaB
      Уточнение: парня, всё-таки, мобилизовали...

      ИЗ ТЦК можно выйти если тебе привезут 20 т зеленых денег. Все остальные попадают н фронт ,больные ,кривые - ВСЕ !
  3. seamen2 Звание
    seamen2
    +1
    Сегодня, 13:19
    *Министерство обороны Украины после вчерашнего конфликта во Львове заявило, что нынешняя система мобилизации нуждается в изменениях и этот процесс продолжается.*

    ждите облав. как немецкие учители из СД делали на оккупированной Украине.
    на это их верные ученики дас юкрейн и намекают сейчас..
  4. Eug Звание
    Eug
    +1
    Сегодня, 13:30
    А разве 20тилетних на Украине призывают? Другое дело, что после некоторого времени, проведенного в ТЦК, рапорт на желание служить добровольно пишут едва ли не поголовно, независимо от возраста, состояния здоровья и т.д.
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      0
      Сегодня, 14:01
      рапорт на желание служить добровольно пишут едва ли не поголовно, независимо от возраста, состояния здоровья и т.д.

      Интересно, а посмертно возможно поступить на службу в ВСУ? Просто для численности, без участия в боевых действиях?
      1. Eug Звание
        Eug
        0
        Сегодня, 14:32
        Классная идея, только не посоветуешь... "мёртвые души" наверняка присутствуют, принося доп.доходы руководству (ну а кто роедет на ЛБС проверять?).. и скорее всего, упорное сопротивление и объясняется тем, что масса народу а ВСУ на войне бабло стрижёт и не хочет терять этот источник...
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +3
    Сегодня, 13:37
    Да. Надо "ужесточать" меры. Причем, жестко! Любого храмадянина хватать на улице, надевать кастрюли и отправлять "скакать" но уже не на майдан, а в окопы. Что не говори, а все в мире-разумно. Что наскакали то и получили, туповатые иудушки "из-за канавы"....
  6. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 13:40
    Конечно нуждается, хохлоту надо отлавливать специальными сетками.
  7. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 13:47
    Зеленский,наверное, уже просил Трампа передать Киеву дискомбомбуляторы ,чтоб вооружить ими ТЦК с помощью дискомбомбуляторов ТЦК будут призывников призывать как США призвали Мадуро в Венесуэле прям с постели ,тёпленким ,взяли . . . soldier