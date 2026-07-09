МО Украины: Методы мобилизации нуждаются в совершенствовании
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Министерство обороны Украины после вчерашнего конфликта во Львове заявило, что нынешняя система мобилизации нуждается в изменениях и этот процесс продолжается. При этом ведомство назвало нападение жителей города на работников ТЦК недопустимым. Оно потребовало найти и привлечь к ответственности виновных.
В самом Минобороны признают системные проблемы, но настаивают на том, что даже несовершенство механизмов мобилизации не может служить оправданием для насилия:
Единственный, кто получает выгоду от подобных ситуаций – враг. Язык ненависти к собственной армии приведет к непоправимым изменениям.
Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак также осудил протестующих:
Если вы срываете одежду и бьёте военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от врага.
Он призвал правоохранителей дать справедливую реакцию на события во Львове. Аналогичную позицию ранее высказал и нынешний глава ОП Буданов* (внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ).
Напомним, бунт вспыхнул из-за попытки мобилизации мужчины призывного возраста. Сообщается, что военкомы ударили 20-летнего парня, что вызвало ответную реакцию со стороны местных жителей. В ТЦК заявили, что речь шла о мужчине, который находился в «розыске». Расследование начато как в отношении протестующих, так и в отношении самих сотрудников ТЦК.
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