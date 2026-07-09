«Я уладил восемь войн»: Трамп вновь потребовал Нобелевскую премию мира

1 642 26
«Я уладил восемь войн»: Трамп вновь потребовал Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп вновь вспомнил о том, что он как никто другой заслуживает вручения Нобелевской премии мира. Получить считающуюся самой престижной международную награду американский лидер рассчитывал еще в прошлом году.

Однако тогда медаль и 11 миллионов шведских крон (более $1,1 млн) получила венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо, что сильно расстроило Трампа. Позднее она как могла попыталась исправить ситуацию. В середине января Мачадо передала медаль американскому президенту в ходе встречи с ним в Белом доме. Однако в Нобелевском комитете официально пояснили, что такая процедура не предусмотрена уставом, а титул лауреата премии не может быть передан другому лицу.



Вернувшись из Анкары с саммита НАТО, Трамп первым делом напомнил, что благодаря его усилиям в период второго президентского срока уже остановлены восемь войн. Соответственно, в этом году Нобелевский комитет просто обязан присудить именно американскому лидеру престижную награду. В ходе брифинга президент США заявил журналистам:

Я должен был получить эту награду больше, чем кто-либо из тех, кто когда-либо получал Нобелевскую премию мира, потому что никто не улаживал войны. Я уладил восемь из них благодаря определенному складу характера.

Наибольшей своей заслугой американский президент считает прекращение вооруженного конфликта между Пакистаном и Индией. По его словам, это противостояние вполне могло перерасти в обмен ударами с применением ядерного оружия. Однако благодаря решительным действиям главы Белого дома этого удалось избежать. Трамп считает, что конфликт был остановлен под угрозой введения высоких пошлин на импорт в США товаров из обеих противоборствующих стран.
26 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 13:32
    Ну пусть позвонит Инфантино,вдруг сработает и в комитете найдется какой нибудь пунктик чтоб вручить ему эту премию laughing . А если без юмора вот подписался бы в открытую и безвозмездно поддерживать Украину,чтоб финансово Е.С. разгрузить и премию бы прям в Овальный подвезли.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +4
      Сегодня, 13:37
      Срочно, смирительную рубашку для пациента и побольше фенобарбитала. fool
      1. Дядя Сэм_2 Звание
        Дядя Сэм_2
        +5
        Сегодня, 13:45
        Нужно дать ему ну хоть какой-то значок! Ведь он так не отстанет! request
        1. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          0
          Сегодня, 14:05
          laughing
          Цитата: Дядя Сэм_2
          Нужно дать ему ну хоть какой-то значок! Ведь он так не отстанет! request


          laughing
  2. knn54 Звание
    knn54
    +1
    Сегодня, 13:32
    Я, головка от...Топора(Томагавка).
  3. Aerolab Звание
    Aerolab
    +1
    Сегодня, 13:33
    Рыжий клоун вновь на арене.
  4. Dizel200 Звание
    Dizel200
    +1
    Сегодня, 13:35
    Аа,давай, жги рыжий. Трампушка, гоняй это мировое болото правителей ссаными тряпками ))).
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 13:37
    Я уладил восемь войн
    а чего так скромно?!!!
    кстати, а сколько начал?
    1. bayard Звание
      bayard
      0
      Сегодня, 14:03
      Больше начал - больше кончил . Я о войнах если что .
      Ну , а так то одной войной с Ираном всем за глаза хватило , хоть и начал , продавил её Нетаньяху . В Венесуэле войны не случилось , хоть "слегка" и постреляли . На Кубу так и не напал . Гренландию и Канаду не присоединил ... надо интенсивней как то (шутка) .
      Ну а так то Нобелевский Комитет он тролит зачётно . И НАТО шатает весело .
      А вот в футболом проглядел , выпустил из под контроля . Недочёт .
      1. gsev Звание
        gsev
        0
        Сегодня, 16:18
        Цитата: bayard
        Ну , а так то одной войной с Ираном всем за глаза хватило

        Войну с Ираном он уже в третий раз начал. Ему не удается выпущенного именно им джина войны загнать обратно. А без мира с Ираном Дания Трампу не отдаст Гренландию.
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Сегодня, 13:37
    А разве за восемь остановленных Трампом войн ему не полагается восемь Нобелевских премий мира? (за каждую остановленную войну по одной Нобелевской премии) . . . hi
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 14:16
      А разве за восемь остановленных Трампом войн ему не полагается восемь Нобелевских премий мира?
      А за войну в Иране, целую Шнобелеасккю премию! Заслужил
    2. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 14:17
      Цитата: андрей мартов
      А разве за восемь остановленных Трампом войн ему не полагается восемь Нобелевских премий мира? (за каждую остановленную войну по одной Нобелевской премии) . . . hi

      Ну вот не ценит весь мир скромность Донни. Да ему только за одну остановленную войну между Тау Кита и Альфа Центаврой, о которой он скромно умолчал, что предотвратило нападение на Землю, надо всем миром скинуться на "премию мира+"
  7. Per se. Звание
    Per se.
    +3
    Сегодня, 13:38
    «Я уладил восемь войн»
    По разным источникам, США после 1945 года развязали более 200 различных войн и вооружённых конфликтов. Тот же Трамп до сих пор не унимается в ударах по Ирану, вооружает и направляет ВСУ против России.
  8. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 13:38
    Получишь ты свою медаль , с закруткой на спине.
  9. Joker62 Звание
    Joker62
    +2
    Сегодня, 13:41
    Да, да, ему срочно нужна Новелевская, ему становится плохо, когда видит своего экс-президента США миротворца Барака Обамы....
  10. N-W Звание
    N-W
    +2
    Сегодня, 13:45
    "Храбрый портняжка", который убил 7 мух, тоже носил ремень с надписью "Одним махом семерых убивахом". Многих впечатляло ))
  11. Polak_Polak Звание
    Polak_Polak
    +2
    Сегодня, 13:45
    Ten pomarańczowy ma poczucie humoru, ale trochę czarne!
  12. bambr731 Звание
    bambr731
    +4
    Сегодня, 13:49
    Я должен был получить эту награду больше, чем кто-либо из тех, кто когда-либо получал Нобелевскую премию мира, потому что никто не улаживал войны. Я уладил восемь из них благодаря определенному складу характера.

    Это реально капец - что ни президент, то диагноз
  13. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 14:09
    Получить считающуюся самой престижной международную награду американский лидер рассчитывал еще в прошлом году.

    Уже нет. Саксы уделали все премии и награды по самое не болуйся.
    И спасибо. Нам не нать! laughing
  14. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 14:13
    Цитата: Joker62
    когда видит своего экс-президента США миротворца Барака Обамы....

    Да и Буш младший повязан и опыт.,.. Да все. Система. Пираты и грабители, не перевелись. А кто там не убивал, грабил и провоцировал.
    Воздалось бы!
  15. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 14:14
    Нарциссизм — это понятие, которое описывает особенности личности, связанные с чрезмерной любовью к себе, завышенной самооценкой, эгоцентризмом и потребностью в постоянном восхищении со стороны окружающих. Термин происходит из древнегреческого мифа о Нарциссе — юноше, который был настолько очарован собственным отражением в воде, что не мог от него оторваться и в итоге погиб.
  16. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 14:15
    Трамп вновь потребовал Нобелевскую премию мира
    А этот чувак имеет чувство юмора wink
  17. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 14:18
    Дайте пожалуйста вы этому Трампу-Паниковскому миллион и пусть он заткнется.
  18. Celmz Звание
    Celmz
    0
    Сегодня, 14:18
    Дайте Трампу Нобелевскую премию мира- пока он весь мир не разнес.
  19. jack-no Звание
    jack-no
    0
    Сегодня, 14:44
    J'ai attaqué l'Iran, le Venezuela, je soutiens les néonazis d'Ukraine, j'obéis à l' "Etat Profond" sioniste, je prépare une guerre contre la Chine, le Danemark pour le Groenland, le Panama, le Canada, .........................., la liste est longue.
    Et si la fondation Nobel ne me remet pas ce "Prix Nobel de la Paix", alors j'attaquerai la Suède et l'annexerai.
    Non, mais, qui est le boss.