«Я уладил восемь войн»: Трамп вновь потребовал Нобелевскую премию мира
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Президент США Дональд Трамп вновь вспомнил о том, что он как никто другой заслуживает вручения Нобелевской премии мира. Получить считающуюся самой престижной международную награду американский лидер рассчитывал еще в прошлом году.
Однако тогда медаль и 11 миллионов шведских крон (более $1,1 млн) получила венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо, что сильно расстроило Трампа. Позднее она как могла попыталась исправить ситуацию. В середине января Мачадо передала медаль американскому президенту в ходе встречи с ним в Белом доме. Однако в Нобелевском комитете официально пояснили, что такая процедура не предусмотрена уставом, а титул лауреата премии не может быть передан другому лицу.
Вернувшись из Анкары с саммита НАТО, Трамп первым делом напомнил, что благодаря его усилиям в период второго президентского срока уже остановлены восемь войн. Соответственно, в этом году Нобелевский комитет просто обязан присудить именно американскому лидеру престижную награду. В ходе брифинга президент США заявил журналистам:
Я должен был получить эту награду больше, чем кто-либо из тех, кто когда-либо получал Нобелевскую премию мира, потому что никто не улаживал войны. Я уладил восемь из них благодаря определенному складу характера.
Наибольшей своей заслугой американский президент считает прекращение вооруженного конфликта между Пакистаном и Индией. По его словам, это противостояние вполне могло перерасти в обмен ударами с применением ядерного оружия. Однако благодаря решительным действиям главы Белого дома этого удалось избежать. Трамп считает, что конфликт был остановлен под угрозой введения высоких пошлин на импорт в США товаров из обеих противоборствующих стран.
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