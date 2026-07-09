Готовившую теракт в отношении военного ВС РФ россиянку задержали в Москве
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Украинские спецслужбы готовили серию терактов на высокопоставленных офицеров Минобороны России с применением беспилотников. Российские силовики предотвратили уже два теракта. Одного завербованного террориста задержали в Краснодаре, о чем «Военное обозрение» ранее сообщило, еще одну пособницу украинских спецслужб взяли в Москве. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.
В Москве силовики взяли россиянку 2001 года рождения, завербованную спецслужбами Украины в 2024 году посредством одного из иностранных мессенджеров. Основной задачей ее было проведение предварительной разведки в Москве и Санкт-Петербурге для проведения терактов в отношении российских военных. Для вовлечения девушки в противоправную деятельность куратор имитировал романтические отношения, обещая после выполнения всех заданий забрать ее на Украину.
В марте этого года россиянка сняла квартиру в Москве, в которой установила аппаратуру для наблюдения за местом проживания и автомобилем российского военного с трансляцией видеосигнала на Украину. Также в квартире она подготовила средства маскировки и провиант для исполнителя теракта, который должен был прибыть на арендованную квартиру после того, как она через Турцию и Молдавию уедет на Украину «к любимому».
Однако воссоединиться со своим куратором в Киеве завербованной россиянке не удалось, ее взяли силовики. В ходе следствия изъяты доказательства противоправной деятельности, включая смартфоны с перепиской, а также средства наблюдения и маскировочный реквизит. Задержанная арестована, ей грозит до 20 лет лишения свободы. Следственные и оперативные мероприятия продолжаются.
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