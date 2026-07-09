Готовившую теракт в отношении военного ВС РФ россиянку задержали в Москве

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Готовившую теракт в отношении военного ВС РФ россиянку задержали в Москве

Украинские спецслужбы готовили серию терактов на высокопоставленных офицеров Минобороны России с применением беспилотников. Российские силовики предотвратили уже два теракта. Одного завербованного террориста задержали в Краснодаре, о чем «Военное обозрение» ранее сообщило, еще одну пособницу украинских спецслужб взяли в Москве. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.

В Москве силовики взяли россиянку 2001 года рождения, завербованную спецслужбами Украины в 2024 году посредством одного из иностранных мессенджеров. Основной задачей ее было проведение предварительной разведки в Москве и Санкт-Петербурге для проведения терактов в отношении российских военных. Для вовлечения девушки в противоправную деятельность куратор имитировал романтические отношения, обещая после выполнения всех заданий забрать ее на Украину.



В марте этого года россиянка сняла квартиру в Москве, в которой установила аппаратуру для наблюдения за местом проживания и автомобилем российского военного с трансляцией видеосигнала на Украину. Также в квартире она подготовила средства маскировки и провиант для исполнителя теракта, который должен был прибыть на арендованную квартиру после того, как она через Турцию и Молдавию уедет на Украину «к любимому».

Однако воссоединиться со своим куратором в Киеве завербованной россиянке не удалось, ее взяли силовики. В ходе следствия изъяты доказательства противоправной деятельности, включая смартфоны с перепиской, а также средства наблюдения и маскировочный реквизит. Задержанная арестована, ей грозит до 20 лет лишения свободы. Следственные и оперативные мероприятия продолжаются.

70 комментариев
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  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +6
    Сегодня, 13:33
    Готовившую теракт в отношении военного ВС РФ россиянку задержали в Москве

    На кол самку собаки.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 13:36
      Андрей К hi ,нииииизяяяяяя,она женщина,а к ним у нас в стране отдельный подход.
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +6
      Сегодня, 13:38
      Все чаще сообщения про укротеррористов. Но и мусульманские никуда не пропали. Недавно в Кабардино-Балкарии салафитскую серьёзную вооружённую ячейку из 8 человекзадержали. Они планировали убийства, грабежи, хотели уйти в горы.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +6
        Сегодня, 13:45
        Reptiloid hi ,за последнее время "особо ценные специалисты" как пишут СМИ, из хулиганских побуждений убили и покалечили больше чем эти из запрещенных.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +3
          Сегодня, 14:25
          Что говорить, Александр, если идёт развитие в худшую сторону. Сращивание с правоохранительными. Сейчас Миронов, руководитель от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ предложил законопроект об ограничении работы в полиции этих понаехавших . Говорил уже, как о проблеме.
          1. seamen2 Звание
            seamen2
            +1
            Сегодня, 16:05
            *Сейчас Миронов, руководитель от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ предложил законопроект об ограничении работы в полиции этих понаехавших* .

            Это предложение Д. Демушкина еще из 2013 г.
            1. Reptiloid Звание
              Reptiloid
              0
              Сегодня, 16:28
              Цитата: seamen2
              ...... Это предложение Д. Демушкина еще из 2013 г.
              спасибо! hi Как раз и видно тогда, что ситуация не стала лучше. Значит тогда не приняли. Вот что
              1. seamen2 Звание
                seamen2
                +1
                Сегодня, 16:40
                через три года, в 2016 партию *Этнополитическое обьединение Русские* признали экстремисткой и запретили, а Д. Демушкина посадили.
                1. Reptiloid Звание
                  Reptiloid
                  0
                  Сегодня, 16:44
                  Дёмушкина посадили

                  Я тогда этого ничего не знал. Но мне кажется недавно был сюжет с ним. Поищу, уточню
          2. Evgeny64 Звание
            Evgeny64
            0
            Сегодня, 16:42
            Ну как-бы нормальный человек туда не пойдет работать, тут глянул вакансии на одном известном сайте, я присел, приглашают на работу сержантский состав с зарплатой 40 т.р., офицерский 60 т.р. И больше всего вакансий от МВД и ФСИН, там такие-же.
            Понятно, что потом пойдут "накрутки", но это годы и даже со всеми добавками эта зарплата сторожа на стоянке, можно охранником на базе за ровно такие деньги сидеть 12 через 24 чарез 48, у нас на проходной сидит охранник от ЧОПа, там такие зарплаты, а на претензии, что порой они не совсем трезвые бывают по ночам, в ЧОПе ответили, а что вы хотели за такую зарплату laughing
            Т.е. охранником в ЧОПе на такую зарплату нормальных найти не могут, а МВД считает, что сможет? Да еще с таким отбором, там мозги пудрят кандидатам, как будто в космонавты отбирают, половина просто отваливают, столкнувшись с системой, даже в нее не устроившись. request
      2. frruc Звание
        frruc
        +4
        Сегодня, 14:23
        куратор имитировал романтические отношения

        Все это чушь. Эта особа играет спектакль со следствием. Цель- получить бабки и уехать на запад, а не в cpaную украину. Сомневаюсь, что ей бы заплатили. Нашли бы в канализационном колодце с дыркой в черепе.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Сегодня, 14:32
          И от этой романтики, что все просто разум теряют? И малолетки и возрастные recourse . Наплювать на её мысли
    3. Венд Звание
      Венд
      +3
      Сегодня, 14:12
      Сама согласилась помогать в терроризме, 20 лет это мало.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 14:16
        Венд hi ,так у нас чего женщина не на творит 25 потолок, причём общего режима. Правда есть исключение но там вроде как по совокупности насчитали.
        1. Венд Звание
          Венд
          0
          Сегодня, 14:26
          Цитата: Ропот 55
          Венд hi ,так у нас чего женщина не на творит 25 потолок, причём общего режима. Правда есть исключение но там вроде как по совокупности насчитали.

          Это я знаю, потому и написал
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 13:34
    Ну теперь "любви" у неё будет,аж из ушей брызгнет.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 13:37
    Лицо необезображенное интелектом , теперь будет четвертной отбывать и каяться.
  4. uber Звание
    uber
    +1
    Сегодня, 13:40
    ФСБ конечно гуманисты - сидит морду задрав на камеру. Не мне конечно советы давать, но ее надо было посадить нижу уровня камеры, что бы больше убогости добавить в кадр.
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 13:40
    вот что этой жабе в жизни не хватало?
    обута, одете, не голодает, есть краша над головой!!!!!
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 13:48
      Василенко Владимир hi ,романтики захотелось,остреньких ощущений,типа девушка "Бонда" только теперь иная жизнь и НИКАКОЙ романтики , причём надолго.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +2
        Сегодня, 13:51
        Цитата: Ропот 55
        романтики захотелось,остреньких ощущений

        так кто мешает, медсестрой в прифронтовой госпиталь
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +5
          Сегодня, 13:59
          Василенко Владимир,ну вы написали,там кровь, грязь,следы жизнедеятельности,мужчины и женщины без утонченных манер,работа на ногах по 18 часов и никакой любви,а тут чистенько,спокойненько,загадочно,и грамотно по ушам ездят что ещё юнным девам нужно,а главное "ПРЫНЦ" заграничный ждёт,ага.
    2. Хагакурэ Звание
      Хагакурэ
      +6
      Сегодня, 14:05
      У всех проблем одно начало,
      Сидела женщина скучала,
      А всем известно, что от скуки,
      Она же мастер на все руки.

      Когда не дружишь с головой
      Забудут ноги про покой,
      Найдут на попу приключения,
      Усилив тягу и влечение.

      И вот уж стопочка налита,
      Душа для подвига открыта,
      Ещё для храбрости сто грамм,
      И ты уже не здесь а там....
  6. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 13:40
    Как то спрашивал у знакомых молодых людей, от чего таких случаев много? Что наверно такие, персонажи, из за молодости реально тупы? Мне было сказано мол, все эти смешные описания разводов в СМИ, это просто отговорка для органов от которых это идёт в СМИ. На самом деле более вероятно, что они просто другие по менталитету, убеждениям и реально ненавидят как власть так и общество в целом. Другое поколение давно. Вполне может быть правдой, пока не увидеть заключение психиатрической экспертизы или просто психолога.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +3
      Сегодня, 13:43
      Цитата: Копчёный
      и реально ненавидят как власть так и общество в целом.

      один вопрос, ЗА ЧТО?!!!
      проблем как 90-х у них нет, не голодают, обуты, одеты
      что еим не хватает?!!!!!!
      свободы?
      так её у нас простите, хоть зaдницей ешь
      что им нужно?
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +5
        Сегодня, 13:50
        Василенко Владимир,свободы хотят причём не просто а СВОБОДИЩЕ чтоб вообще никаких обязанностей а сплошь права. Я таких повидал уже за десяток.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +3
          Сегодня, 13:58
          Цитата: Ропот 55
          чтоб вообще никаких обязанностей а сплошь права.

          так у них сейчас так и есть
      2. Копчёный Звание
        Копчёный
        +1
        Сегодня, 13:52
        Да я и раньше видел подобных персон, они реально другие ментально. Живут в выдуманном мире без границ где условно везде сплошной "западный" нарратив как лучшая жизнь для всех. Их не очень много, но они есть.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 13:59
          Цитата: Копчёный
          где условно везде сплошной "западный" нарратив как лучшая жизнь для всех
          так может пора таки отрпавлять на запад
          1. Aken Звание
            Aken
            0
            Сегодня, 14:22
            так может пора таки отрпавлять на запад

            Наши чиновники мысленно уже там.
        2. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 14:01
          Копчёный hi ,к моему великому сожалению,с каждым годом лично я наблюдаю таких всё больше и больше.
      3. Aken Звание
        Aken
        +3
        Сегодня, 14:04
        так её у нас простите, хоть зaдницей ешь

        Раньше все эти люди ощущали себя гражданами мира. А теперь, как со смехом вещал Верховный Раввин - Вторая Северная Корея.
        Тут более-менее понятно.
        Но если кто из-за нелюбви к властям готов убивать своих соседей, тут однозначно в нужнике топить надо.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +1
          Сегодня, 14:09
          Цитата: Aken
          А теперь, как со смехом вещал Верховный Раввин - Вторая Северная Корея.

          а что и запрещают то?
          1. Aken Звание
            Aken
            +1
            Сегодня, 14:21
            А Вы не в курсе?
            С одной стороны визы не дают, с другой доступ к мировой сети запрещают. В спорте травля. Это только навскидку. Хотите больше, поспрашивайте 25-30 летних, хотят ли они жить под колпаком спецслужб, работающих на либерду?
            1. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              -1
              Сегодня, 14:46
              Цитата: Aken
              с другой доступ к мировой сети запрещают

              ну не знаю, работаю в тырнете, проблем нет ни с одним сайтом
              хоть CNN смотрю, хоть DW
              насчет виз, как я понимаю проблем то же не особо много, ну может удлинился срок и геморройнее стало, у нас до Данцига дополнительные автобусные маршруты запустили, к их аэропорту
        2. Копчёный Звание
          Копчёный
          0
          Сегодня, 14:12
          Ну тут с нужником, если карать, сложно. Вон у нас есть прошлое, белые-красные, и постоянно кто то хочет примирить стороны.
          1. Aken Звание
            Aken
            0
            Сегодня, 14:23
            постоянно кто то хочет примирить стороны

            Это хотят сделать те, кто боится деприватизации, национализации и конфискации.
      4. tjeck91 Звание
        tjeck91
        +2
        Сегодня, 14:12
        Про запреты и ограничения ничего не слышали? Даже на фоне 10х годов гайки прилично закрутили. При этом тот симулякр идеологии что предлагает государство не привлекателен и зачастию противоречит сам себе. Я на лет 10 старше ''героини'', но и среди моего окружения большинство относится к нынешнему государству либо ни как, либо с презрением.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          -1
          Сегодня, 14:46
          Цитата: tjeck91
          Про запреты и ограничения ничего не слышали?

          а давайте конкретно, что вам лично сейчас запретили?!
          1. tjeck91 Звание
            tjeck91
            +3
            Сегодня, 15:04
            Лично мне почти нечего. Разве что с оговорками право на протест. Но в гражданском поле запретов хватает: запретили независимые ТВ каналы, пытаются запретить пользоваться некоторыми интернет площадками - т.е посягаються на неогрониченный доступ к информации, запретили ряд партий..
      5. Виталий161 Звание
        Виталий161
        +1
        Сегодня, 14:30
        один вопрос, ЗА ЧТО?!!!
        проблем как 90-х у них нет, не голодают, обуты, одеты
        что еим не хватает?!!!!!!
        свободы?
        так её у нас простите, хоть зaдницей ешь
        что им нужно?

        В этом то и проблема, в 90х или мозги кипели как из дерьма родных и себя вытащить, а для этого всей семье втухать надо было(я с 14 лет работал, как инн получил) или спивались не справляясь морально, о фигне всякой думать не когда было выживать надо было, а сейчас у них все есть, потому есть время думать о чем то кроме выживания
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 14:49
          Цитата: Виталий161
          потому есть время думать о чем то кроме выживания

          только почему то думают они исключительно о своем "брюхе"
    2. Хагакурэ Звание
      Хагакурэ
      +2
      Сегодня, 14:10
      То, что выросло другое поколение, — точно, без четких ориентиров, принципов и т. д. Корень всех проблем — отсутствие должного воспитания в семье, школе.
    3. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Сегодня, 14:12
      Когда ловят молодежь - их так воспитало ЕГЭ. Когда пенсионеров - старческий маразм. Когда узбек - они нас просто ненавидят. А когда пятидесятилетний мужик - то просто сволочь. У нас таких ловят всех возрастов и национальностей request
  7. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    -4
    Сегодня, 13:44
    Жалко дуру,теперь лет 20 отсидит,и все 20 лет отсидки пусть работает на благо Родины ну и на кормежку себе,запретить ее навещать родным и всякие посылки ,любви захотелось,ну ,ну, пусть с крысами сношается уродка
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +4
      Сегодня, 13:46
      Цитата: tank_killer156
      Жалко дуру

      ни разу, представьте, что рядом с тем кого хотели убить мог оказаться ваш ребенок
    2. Виталий161 Звание
      Виталий161
      +1
      Сегодня, 14:24
      Жалко дуру
      Нашли кого жалеть, она на полном серьезе собиралась ехать помогать мирным жителям в бандеростане, не замечая вообще почему то мирных жителей РФ, то есть сограждан, земляков, которым нужна помощь, потому единственное о чем жаль, это о том что родная Донская земля таких как она рожает
  8. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 13:48
    Люди ,которые не пользуются мозгами в принципе .
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 13:53
      APASUS hi ,а зачем??? Есть же смартфон и соц.сети, там подскажут и покажут как жить,как с другими общаться,как относиться к обществу в котором живёшь.
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 13:52
    Дура, 20-25 лет или пожизненно. А ей 25....как люди сами уродуют себе жизнь? sad
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +3
      Сегодня, 13:59
      Цитата: alexputnik17
      Дура, 20-25 лет или пожизненно
      бабам не дают ПЖ
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 14:20
        Василенко Владимир,и строгого режима для них не предусмотрено.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 14:03
      alexputnik17 hi ,они очень много думают о себе,мол они лучше знают и как жить и как поступать,ну вот теперь прийдёт расплата за свои поступки, всё справедливо в этот раз.
  10. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 13:56
    Цитата: Василенко Владимир
    один вопрос, ЗА ЧТО?!!!
    проблем как 90-х у них нет, не голодают, обуты, одеты
    что еим не хватает?!!!!!!
    свободы?

    Дак это святое.... Все свершается при присыщении. Опять же (условно) труллера кружевные......При дисциплине и строе, мыслей дурацких не возникает, обычно.
    Так что веткам ин ю юсср.
  11. RockerMan Звание
    RockerMan
    0
    Сегодня, 14:08
    Вот мочалка xoxляцкая.
  12. Celmz Звание
    Celmz
    +2
    Сегодня, 14:14
    150 К за съемную квартиру+ 63 за жку, молодая девушка, нигде не работает- арендодатель и участковый куда смотрели
    1. Виталий161 Звание
      Виталий161
      0
      Сегодня, 14:35
      арендодатель и участковый куда смотрели
      Так может они и забили тревогу? От куда тож информация у ФСБ появилась о содействии
  13. Atlant83 Звание
    Atlant83
    0
    Сегодня, 14:19
    К таким убо жествам должен быть один подход, смертная казнь.
  14. Pitlot Звание
    Pitlot
    +3
    Сегодня, 14:20
    Что удивило, так это впервые, за долгое время показано лицо подозреваемой. ФСБ лица задержанных, при публикации в СМИ, постоянно "закрывают", но вот почему-то не в этом случае. Интересно почему?
  15. Pitlot Звание
    Pitlot
    +1
    Сегодня, 14:22
    Цитата: Василенко Владимир
    Цитата: alexputnik17
    Дура, 20-25 лет или пожизненно
    бабам не дают ПЖ

    К моему сожалению ПЖ не дают. А как же равноправие?
  16. Appraiser Звание
    Appraiser
    0
    Сегодня, 14:24
    Очередная тупоголовая, "продукт современной российской молодёжи" она даже не понимает, что сломала себе и своим близким жизнь. Для таких сколько не говори что это терроризм они все равно не верят, что их за это государство "наградит"...
  17. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 14:27
    Цитата: Ропот 55
    они очень много думают о себе,мол они лучше знают и как жить и как поступать,ну вот теперь прийдёт расплата за свои поступки, всё справедливо в этот

    Александр, hi
    Полагаю, если ребенку с молоком матери немного рассказывать о прекращении жизни, мнение и направление изменится.
    И да, мне не понятно мы все в ПАСЕ намереваемся или мнение Конституционного суда о не гуманитарности?
    Китай. Мнение о высшей мере. Они дату не знают, мучаются 1,5 года. Потом, приходят и расстреливают.
    Или на Сахалин мост фигачить или туннель? Не? am
  18. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 14:29
    Цитата: RockerMan
    Вот мочалка xoxляцкая

    Попа хорошая. laughing
    И да как деваху жалко, как преступника, не разу.
  19. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 14:44
    Цитата: alexoff
    Когда пенсионеров - старческий маразм. Когда узбек - они нас просто ненавидят. А когда пятидесятилетний мужик - то просто сволочь.

    "+" Не могу согласиться. Я именно там служил. Прямо рядом, где выдумали "Новичок".
    У Вас город/населённый пункт какой?
    По армии у них типа не дедовщина, а их религия..., которое землячество, но пресекаема и немного поправляема. Люлями. Да.
    Мы не до соплей деремся, а они не могут. laughing
    А на даче у меня на соседнем участке живёт узбек, который по гражданству таджик. Меня на Вы называет. А у него 4 ребенка, а ухаживает за 6--ми. И так по мне целое село содержит. И я не могу ему каких--либо претензий выказать. Не о чем.
  20. gsev Звание
    gsev
    0
    Сегодня, 14:44
    Цитата: Ирек
    Лицо необезображенное интелектом , теперь будет четвертной отбывать и каяться.

    Если Путин хочет уменьшить число диверсий, то необходимо за диверсии вешать или расстреливать поголовно всех диверсантов и диверсанток возрастом 12-14 лет и выше. Эффективная мера конфискация имущества у диверсантов, их жен, любовниц, детей и родителей возможно только у неработающих. Разумеентся возможно исключение, если диверсант раскаялся, стал двойным агентом и нанес дальнейшими действиями урон Украине на порядок больший чем навредил России..
  21. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 14:44
    Цитата: Василенко Владимир
    вот что этой жабе в жизни не хватало?
    Замуж хотела выйти и на Украину уехать!
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 14:56
      Цитата: Schneeberg
      Замуж хотела выйти и на Украину уехать!

      а её кто то держал?
      ехала бы
  22. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 14:48
    Цитата: Василенко Владимир
    бабам не дают ПЖ

    Виноват, значит 20-25.
  23. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +1
    Сегодня, 14:56
    "Simulant une relation amoureuse et lui promettant de l'emmener en ...Ukraine "!? %ais qui voudrait etre enmenné en Ukraine !!??

    "Симулируя романтические отношения и обещая ему взять ее с собой....Украина "!? %есть те, кто хотел бы быть измененным в Украине !!??
  24. двейра63 Звание
    двейра63
    0
    Сегодня, 16:27
    Охо-хо((( Вспомнилась мне княжна Тараканова с графом Алексеем Орловым, прямо история повторяется...Чисто по женски ее жалко, поверила негодяю, который ее использовал. За все приходится платить, такова жизнь.