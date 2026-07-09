Трамп летал в Анкару на самолёте, не оснащённом защитой от ракет и РЭБ

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Трамп летал в Анкару на самолёте, не оснащённом защитой от ракет и РЭБ

По данным The New York Times со ссылкой на источники, новый борт президента США пока не оснащён системами защиты от ракет и другим критически важным оборудованием в том же объёме, что и старые самолёты президентского «ангара». Полная модернизация, включая установку противоракетных комплексов, систем связи и защиты от электромагнитного воздействия, может обойтись в $1 млрд и занять до двух лет.

Речь идёт о роскошном Boeing 747-8, подаренном США правительством Катара в 2025 году. Стоимость самолёта оценивается примерно в $400 млн. Катар передал его как «безусловный дар» для использования в качестве временного борта №1 - Air Force One, пока Boeing завершает строительство новых президентских бортов, задержанных на годы. Самолёт перекрасили в красно-бело-синие цвета, близкие к стилистике Трампа, и называют «летающим дворцом». То есть, золотые унитазы и вазы венецианского стекла - есть, а защиты - нет...



Трамп уже совершил на нём несколько рейсов: первый - в Северную Дакоту в начале июля 2026 года, а также полёт на саммит НАТО в Анкару. При возвращении с саммита президент летел уже на старом борту по рекомендациям секретной службы из-за текущих рисков.

Подарок вызвал острую критику в Конгрессе: оппоненты Трампа указывают на этические вопросы, возможный конфликт интересов, коррупцию и риски безопасности. Пентагон принял самолёт, но работы по его доведению до, если можно так выразиться, президентского уровня продолжаются.

Часть средств на модернизацию, по данным СМИ, была перенаправлена из других оборонных программ. Эксперты подчёркивают, что до полной дооснастки новый борт не сможет полностью заменить проверенные VC-25A. Администрация Трампа подчёркивает, что подарок позволил сэкономить бюджетные средства. Вопрос о дальнейшей судьбе самолёта остаётся открытым.
19 комментариев
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  1. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +2
    Сегодня, 13:45
    Что-то сомневаюсь насчёт золотых унитазов. Скорее всего из нержавейки, и как сверла по металлу покрыты желтыми соединениями титана для понтов.
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 13:52
      Цитата: СергейАлександрович
      Что-то сомневаюсь насчёт золотых унитазов

      Скорее всего позолочееные унитазы, но не обязательно покрытием из жёлтого титана.
      А понты есть везде, куда ни плюнь.
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 14:00
      Цитата: СергейАлександрович
      Что-то сомневаюсь насчёт золотых унитазов. Скорее всего из нержавейки, и как сверла по металлу покрыты желтыми соединениями титана для понтов.

      Да и не это суть! ( сказать хотел покрепче, но цензура).
      Нам то какая радость или горе от этой *новости*?
      Да пусть Трамп в этом самолете хоть в памперсы с. ерет, мне ни холодно, ни жарко!
      Вам +
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 15:30
        А вдруг народу, некоторым представителям, золотого блеска в жизни не хватает. Вот я и подсказываю где золотой блеск взять задёшево. Сейчас даже купола на церквях соединениями титана покрывают, для технологичности и практичности.
        1. Кмет Звание
          Кмет
          +1
          Сегодня, 15:44
          hi За то будет хоть что искать на месте крушения, если вдруг придется lol
          "Бабушка плачет над грудой костей: Где же кроссовки за 300 рублей?"©
    3. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 14:04
      Если с клоуном что-нибудь произошло, "Цирк" то остался.
  2. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 13:50
    За это можно и премию Дарвина вручить Трампу. . . winked
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +1
      Сегодня, 14:00
      Чтобы такую премию вручить, надо ПЗРК иметь под рукой.
  3. Комментарий был удален.
  4. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 13:58
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Трамп летал в Анкару на самолёте, не оснащённом защитой от ракет и РЭБ

    с чем черт не шутит?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 14:02
      Трамп летал в Анкару на самолёте, не оснащённом защитой от ракет и РЭБ
      И никто не воспользовался ! am
  5. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 14:00
    Млин,персы упустили хорошую возможность поквитаться с Рыжим.......имеют полное право.. hi
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      0
      Сегодня, 14:17
      рыжий, не честный, самовлюблённый...
  6. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    0
    Сегодня, 14:01
    Истребители сопровождения оснащены всем необходимым для защиты
    1. Normann Звание
      Normann
      0
      Сегодня, 15:58
      Вот только их не столько много...
  7. красноярск Звание
    красноярск
    +1
    Сегодня, 14:04
    М-м-да, сногсшибательная новость.
    Ну летал и летал и что?
    Оказывается есть, что пообсуждать. И, главное, какие там унитазы, золотые или позолоченные?
    Для нас это архиважно.
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 15:35
      Януковича ведь в этом обвиняли, не так ли? Приводили как пример его жадности и неадекватности. Вопрос с политическим оттенком, на самом деле.
      Нефтяные монархии Персидского залива тоже всё время стараются выставить неадекватными. Но у них есть чему поучиться в отстаивании национальных интересов, как и у Ирана.
      Так понятнее подоплека?
      p.s. уверен, там покрытие из нитрида титана.
  8. Dead Мороз Звание
    Dead Мороз
    0
    Сегодня, 14:21
    Кто-то его бы подбил? Вряд ли. Авторитет страны защищает.
    Хотя было бы интересным получить сбитие его самолёта из "Пэтриота" с территории европейских партнёров.
    1. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 15:56
      Цитата: Dead Мороз
      Кто-то его бы подбил? Вряд ли. Авторитет страны защищает.

      А при чем тут авторитет страны? Мало ненавидящих матрасников-янки? Да и "Стингер", и "Стрела" еще не заржавели. Да и "Верба" возможно не только на вооружении РА.
  9. Дво Звание
    Дво
    +1
    Сегодня, 15:55
    Бред полный в США есть своя служба охраны президента и борт номер 1, ни на чём другом президент США не куда не полетит ,пока он президент США.А все эти байки что он летает на подаренном самолёте ,для простого обывателя.