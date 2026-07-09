Трамп летал в Анкару на самолёте, не оснащённом защитой от ракет и РЭБ
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По данным The New York Times со ссылкой на источники, новый борт президента США пока не оснащён системами защиты от ракет и другим критически важным оборудованием в том же объёме, что и старые самолёты президентского «ангара». Полная модернизация, включая установку противоракетных комплексов, систем связи и защиты от электромагнитного воздействия, может обойтись в $1 млрд и занять до двух лет.
Речь идёт о роскошном Boeing 747-8, подаренном США правительством Катара в 2025 году. Стоимость самолёта оценивается примерно в $400 млн. Катар передал его как «безусловный дар» для использования в качестве временного борта №1 - Air Force One, пока Boeing завершает строительство новых президентских бортов, задержанных на годы. Самолёт перекрасили в красно-бело-синие цвета, близкие к стилистике Трампа, и называют «летающим дворцом». То есть, золотые унитазы и вазы венецианского стекла - есть, а защиты - нет...
Трамп уже совершил на нём несколько рейсов: первый - в Северную Дакоту в начале июля 2026 года, а также полёт на саммит НАТО в Анкару. При возвращении с саммита президент летел уже на старом борту по рекомендациям секретной службы из-за текущих рисков.
Подарок вызвал острую критику в Конгрессе: оппоненты Трампа указывают на этические вопросы, возможный конфликт интересов, коррупцию и риски безопасности. Пентагон принял самолёт, но работы по его доведению до, если можно так выразиться, президентского уровня продолжаются.
Часть средств на модернизацию, по данным СМИ, была перенаправлена из других оборонных программ. Эксперты подчёркивают, что до полной дооснастки новый борт не сможет полностью заменить проверенные VC-25A. Администрация Трампа подчёркивает, что подарок позволил сэкономить бюджетные средства. Вопрос о дальнейшей судьбе самолёта остаётся открытым.
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