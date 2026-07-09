Президент Чехии: после парламентских выборов в РФ может пройти мобилизация

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Президент Чехии: после парламентских выборов в РФ может пройти мобилизация

У Киева остается не более двух месяцев для того, чтобы возобновить переговоры с Москвой по прекращению огня и достижению мирного соглашения. Сделать это следует до выборов в Государственную Думу России, которые состоятся в Единый день голосования 20 сентября этого года. После этого срока окно для дипломатии будет закрыто. Такое мнение высказал президент Чешской Республики Петр Павел, его цитирует британская газета «Телеграф».

Чешский президент считает, что после проведения парламентских выборов в РФ и формирования нового состава нижней палаты Федерального Собрания президент России Владимир Путин может принять решение о проведении очередной мобилизации в стране. Даже если она будет частичной, как осенью 2022 года, приток тысяч новобранцев кардинально изменит соотношение сил на фронте в пользу ВС РФ. В такой ситуации Москва однозначно не пойдет ни на какие уступки, хоть как-то выгодные Киеву.



В сентябре в России пройдут парламентские выборы. Президент Путин вряд ли объявит мобилизацию до этого, но как только выборы закончатся, это окно возможностей сузится.

При этом Павел вновь разгоняет нарратив, который популярен в Европе, по поводу того, что сейчас самое время «оказать давление» на Москву, дабы добиться заключения мирного соглашения на приемлемых для Киева условиях. Павел призывает использовать нынешнее давление на Россию, чтобы заставить её приступить к мирным переговорам в ближайшие недели.

Тема проведения новой мобилизации в РФ регулярно поднимается в украинских и западных СМИ и пропагандистских интернет-ресурсах с одновременными вбросами в инфополе нашей страны. Российское военно-политическое руководство всякий раз опровергает наличие таких планов.
42 комментария
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  1. Dead Мороз Звание
    Dead Мороз
    +3
    Сегодня, 14:23
    А Вам-то, Пётр Вы или Павел, какая самки собаки разница? Не лезьте в Россию, не получите 3,14.
  2. Orange-Bigg Звание
    Orange-Bigg
    +1
    Сегодня, 14:23
    . Президент Чехии: после парламентских выборов в РФ может пройти мобилизация


    А каким образом это всё касается Чехии,что об этом рассуждает их президент?Делать больше нефига что ли?По-моему всё идёт к тому,что в ноябре месяце всё и закончится. Имею ввиду СВО.По объективным причинам.Ресурс у сторон не бесконечен.По крайней мере год назад Зеленский не кричал о том,что конфликт пора заканчивать.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +8
      Сегодня, 14:29
      Российское военно-политическое руководство всякий раз опровергает наличие таких планов.
      Нам много чего обещали....А получалось все наоборот.
      1. Виталий161 Звание
        Виталий161
        +1
        Сегодня, 14:46
        Нам много чего обещали....А получалось все наоборот.
        Да нет банально наличных средств защиты и вооружения для комплектации хотя бы еще одной волны мобилизации на 300 тыс, а меньше смысл их набирать?
        Мобилизация осени 22го это просто острейшая необходимость, ибо дыры во фронте затыкать надо было. И то тянули долго с ней, фактически до последнего.
        Д и в зиму кто вам будет набирать 300 тыс штыков, если их не во что одеть по сезону, и не где разместить по сезону, осень не лето, их обучить надо хоть чему то, в поле в палатках через месяц из 300 тыс останется 200, а к зиме и того меньше.
        1. Скорин Звание
          Скорин
          +1
          Сегодня, 14:51
          Помимо невозможности обеспечить мобилизуемых всем необходимым, а также, вооружением, как следует обучить их и т.д. есть ещё аспект мотивации. А ее нет и не будет. С каким настроением люди поедут на фронт? Не ровен час ещё не один "мятеж" может случиться.
          1. Виталий161 Звание
            Виталий161
            +1
            Сегодня, 14:56
            есть ещё аспект мотивации. А ее нет и не будет. С каким настроением люди поедут на фронт? Не ровен час ещё не один "мятеж" может случиться.
            А какая мотивация может быть у гражданского пилить на войну? Ни какой, при любом раскладе, однако, если бы весной Верховный по голубому ящику сказал бы что для быстрого решения цель и задач СВО нужно мобилизовать 600 тыс штыков, мы бы ворчали, матерились на чем свет стоит, и проклинали всех и вся однако бы пошли, страшно, спору нет, только оставлять это детям тож не вариант.
        2. Aлеkc Звание
          Aлеkc
          0
          Сегодня, 15:09
          Да нет банально наличных средств защиты и вооружения для комплектации хотя бы еще одной волны мобилизации на 300 тыс

          откуда такие сведения?
          1. seamen2 Звание
            seamen2
            0
            Сегодня, 16:21
            *откуда такие сведения?*

            А есть сомнения в этом?
        3. alexoff Звание
          alexoff
          +1
          Сегодня, 15:20
          Есть смысл устроить мобилизацию и отправить на заводы триста тысяч человек. Дронами врага завалим!
          1. gsev Звание
            gsev
            0
            Сегодня, 16:04
            Цитата: alexoff
            Есть смысл устроить мобилизацию и отправить на заводы триста тысяч человек. Дронами врага завалим!

            Имеет ввести барщину на заводах ВПК для безработных и тунеядцев. Платишь в год налогов менее чем с одного миллиона выручки как самозанятый отработай 1 день в неделю на предприятии ВПК с каждых 200 000 рублей недовыбранных в год до уровня 2 миллиона. Тут достаточно просто организовать людей на эффективный труд по производству и применению беспилотников.
      2. Orange-Bigg Звание
        Orange-Bigg
        +5
        Сегодня, 15:00
        Цитата: Uncle Lee
        Российское военно-политическое руководство всякий раз опровергает наличие таких планов.
        Нам много чего обещали....А получалось все наоборот.


        Из последнего Песков пару месяцев пообещал что удары по НПЗ не скажутся на наличии топлива наших АЭС.Так оно и вышло.Сарказм.
        1. Дмитрий Иванов_1991 Звание
          Дмитрий Иванов_1991
          0
          Сегодня, 15:37
          а Владимир Путин пообещал взять под ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ситуацию с НПЗ и нехваткой бензина на заправках.
          Интересное заявление (неделю назад сказанное публично и по ОРТ прокрученное много раз), жаль, что ура-патриоты дальше думать и смотреть не умеют, как этот "ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ" окажется очередным фарсом и "обманули.. опять.." в устах этого доброго и слезливого дедушки.
          1. Evgeny64 Звание
            Evgeny64
            0
            Сегодня, 16:26
            Я, конечно, довольно скептически отношусь к заявлениям наших властей, но я далеко не наивен.
            Интересное заявление (неделю назад сказанное публично и по ОРТ прокрученное много раз)
            вы всерьез считаете, что после того, как из 29 крупных НПЗ остановлено 10, а еще 9 работают с ограничениями на 60-70%, можно через неделю ждать результатов "личного контроля"?
            Вы либо наивный человек и считаете, что у кого-то есть "волшебная палочка" по мановению которой можно моментально компенсировать такие объемы, либо сознательный провокатор и пытаетесь получить какие-то непонятные очки, поднимая пыль не там где надо. recourse
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 14:32
      Тем что чехи в нате т.е сидят они кружком на совещании этой структуры, а им аналитеги с прочими разведчиками рассказывают за разведданные и варианты будущего.
    3. Bianconeri Звание
      Bianconeri
      +1
      Сегодня, 14:40
      А Вы не заметили, что последние несколько лет кроме как дружить против РФ, эти деятели европейского сада просто не хотят ничего делать. Если все же 3 мировая не случится, то думается, много столбов во всех уголках Европы будет увешано вот таки вот товарищами. Причем вешать их будут как польские агрономы, так и французские пожарные и т.д.
      1. Orange-Bigg Звание
        Orange-Bigg
        +1
        Сегодня, 14:57
        Трамп сказал надо еврокомсомол ответил есть.Исполняют желания начальства,иначе должности лишиться могут,насиженных мест.
        1. Bianconeri Звание
          Bianconeri
          0
          Сегодня, 15:10
          "...должности лишиться могут, насиженных мест... " - т.е. за головы думать не надо? Ну тогда туда им всем и дорога..
      2. alexoff Звание
        alexoff
        +2
        Сегодня, 15:21
        Они обычно по истечении сроков уезжают в США или Британию, и там лекции во всяких оксфордах читают
        1. Bianconeri Звание
          Bianconeri
          +1
          Сегодня, 15:31
          Ну после этой заварушки надо новый штат открывать для таких "бегунов" ибо их тьма. Может прикидывая такой исход и возникли идеи типа Канаду или Гренландию к себе присоединить и туда весь этот сброд собрать, что бы перед глазами не маячили?))
          1. Evgeny64 Звание
            Evgeny64
            0
            Сегодня, 16:28
            Прикольно будет, всю европейскую нынешнюю "элитку" переселить в Гренландию и всем хорошо, и Гренландия населена европейцами, и Трамп доволен laughing
          2. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Сегодня, 16:29
            Лет 80 назад американцы легко раскидали сотни тысяч "полезных" людей из разных стран, в Канаду например ехали бандерложцы. Думаю всякое такое чиновничество типа этого Павла тоже пристроят, они к тому же с наворованным едут
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 14:26
    Я думал это крендель из рекламы Теле-2 а энто ) цельный президент laughing
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 14:40
      Цитата: Ропот 55
      Я думал это крендель из рекламы Теле-2

      Это Петропавловск Пражский, что в Чехии bully
  4. uber Звание
    uber
    +1
    Сегодня, 14:45
    У меня при виде этого чучела всегда однозначная ассоциация с куклой Кеном, пластмассовым напомаженным хлыщем с блестящим изнутри черепом.
  5. John_Doe Звание
    John_Doe
    0
    Сегодня, 14:47
    Тема проведения новой мобилизации в РФ регулярно поднимается в украинских и западных СМИ и пропагандистских интернет-ресурсах с одновременными вбросами в инфополе нашей страны.

    - Поздравляю, гражданин автор, вбросимши.))
  6. ism_ek Звание
    ism_ek
    0
    Сегодня, 14:48
    А еще после выборов будет заморозка вкладов, запрет продажи алкоголя, доллар и бензин по двести))))
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 14:53
      Сколько слухов наши уши поражает,
      Сколько сплетен разъедает, словно моль!
      Ходят слухи, будто всё подорожает
      — абсолютно,
      А особенно — штаны и алкоголь!
    2. Энный Звание
      Энный
      +2
      Сегодня, 15:11
      Бенз. По 200 уже есть местами
      1. Дмитрий Иванов_1991 Звание
        Дмитрий Иванов_1991
        0
        Сегодня, 15:40
        я сама крымчанка , дочь офицера (с) -- интересно а где все эти персонажи, что на такие сообщение, как Ваше накидывали этих крымчанок и обвиняли каждого первого в хрюканье и украинстве?
        наверное реальность на заправке их привела к уму, что не каждый кто пишет трудные факты - является украинцем? но до этого эти "не хрюкающие" деятели дошли только в 2026.
        1. seamen2 Звание
          seamen2
          0
          Сегодня, 16:26
          *но до этого эти "не хрюкающие" деятели дошли только в 2026.*

          Ранее они наклеечки лепили на своих авто -- *трофей*, *можем повторить*, *на Берлин*..

          вот только очередь за бензом отстоят и ужо..
      2. gsev Звание
        gsev
        0
        Сегодня, 15:55
        Цитата: Энный
        Бенз. По 200 уже есть местами

        Еще при Обаме экономику России порвали в клочья, в 2022 Байдет обвалил рубль ло 200 рублей за бакс, а в 2021 креативные ЦИПСОшники на ресурсах Явлинского верещали что стоимость яиц не упадет в России ниже 100 рублей за десяток.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 14:57
    Цитата: uber
    У меня при виде этого чучела всегда однозначная ассоциация с куклой Кеном
    Ему бы побриться..........
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:58
    Так то вражина мелкая, но они ж в кучу собрались, почуяли себя прям ух, какими важными. ..
  9. Вадим С Звание
    Вадим С
    -1
    Сегодня, 15:03
    Да мобка скорее всего может быть, все указывает на это! Значит еще самые трудоспособные мужики уйдут, ниодного мигранта точно не привлекут чтоб не раскачивать, а то они устроят бунт. А значит экономика просядет еще сильнее. Но ничего, пошире откроют ворота и таджики с киргизами с огромным удовольствием займут наши места, дома, земли. Отличный план 👍
    1. Дмитрий Иванов_1991 Звание
      Дмитрий Иванов_1991
      0
      Сегодня, 15:45
      а впереди нас ждёт две войны:
      1) когда Кадыров умрёт и его место займёт этот нарконмаски-увешанный медалями сын, который просто объявит о независимости и мы ничего с этим сделать не сможем, кроме как "принуждать" назад вернуться. А чеченцы на СВО не воюют, они себе по шестым линиям обороны берегут и технику копят. Вторая армия внутри армии сейчас у них - аналог с ЧВК Вагнер.
      2) мусульманский бунт. Когда в крупных городах начнут объявлять анклавы и независимые от России "станы" по этническому и религиозному признаку. Опять-таки, пятая часть страны уже мусульмане - бунт будет гражданской войной.

      это не мои бредни, это просто худший сценарий , который всёравно сыграет с нами на ближайшие 10-20 лет.
      Примеры исламизации Европы (Германия, Франция), Англии, Шотландии, Скандинавских стран - будто никто не видит из нашего народа\руководства.
      1. gsev Звание
        gsev
        0
        Сегодня, 15:59
        Цитата: Дмитрий Иванов_1991
        нарконмаски-увешанный медалями сын,

        Кадыров младший парой ударов пресек операцию СБУ и ЦРУ по росту межнациональной напряженности в России путем поджегов церквей, мечетей и священных книг Ислама и Христианства.
    2. seamen2 Звание
      seamen2
      0
      Сегодня, 16:35
      *ниодного мигранта точно не привлекут чтоб не раскачивать, а то они устроят бунт.*

      Вы верно забыли, что они защищены от этого законом теперь,
      20 апреля, 21:21
      *Законопроект о лишении приобретенного гражданства за отказ становиться на воинский учет внесли летом прошлого года. После замечаний правительства авторы законопроект доработали, но спустя несколько месяцев решили отозвать.

      Авторы законопроекта, который устанавливает в качестве основания для лишения приобретенного гражданства отказ от постановки на воинский учет, отозвали его, следует из электронной базы Госдумы.

      Проект закона внесли в Думу в июле 2025 года глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместитель Эрнест Валеев. В нем говорилось, что если люди, которые приобрели гражданство России, без уважительной причины не встали на воинский учет, то военный комиссариат направляет соответствующую информацию в МВД. Ведомство на основании этих данных принимает решение о прекращении гражданства. Если человек в течение 30 дней явится в военкомат, то основание для прекращения гражданства будет аннулировано.*
      https://www.rbc.ru/politics/20/04/2026/69e65eaf9a7947505c73123f
  10. Жнец Звание
    Жнец
    0
    Сегодня, 15:08
    Вот мы видим видео с 404ой как там ТЦК гребёт кого смогло отловить в бусики и цыкаем. дескать так им и надо. А вот умные люди понимают, что это запросто может начаться и у нас. Мотивации идти на фронт умирать за бесплатно за ЕР и нашего бессменного давно ни у кого не осталось. А платить как по контракту у государства денег нет, так что в случае мобилизации всех за шкирку и бесплатно на фронт.
  11. Владимир60 Звание
    Владимир60
    0
    Сегодня, 15:26
    А у нас росгвардии ( опричников) 300тыс. И все они вооружены по полной программе. Не пора ли их туда и отправить?
    ( Сейчас меня забросаюи тапками! )
    1. Дмитрий Иванов_1991 Звание
      Дмитрий Иванов_1991
      -1
      Сегодня, 15:48
      Росгвардии 1млн почти уже. Там же не только эти бравые молодцы с дубинками, но и куча тыловых и обеспечивающих людей\должностей.
      Сверху ещё Полиции (хорошее слово придумали же) почти 600-700тыс.
      И чеченский ОМОН, который на Марше Пригожина якобы выступил на защиту Кремля и олигархов от раскулачивания. Численность тоже где-то 3-4 сотни.
      Этого хватит подавить любой бунт в конкретно 1-2 городе сразу. Если города начнут бунтовать.
      но на фронт таких бравых и молодых людей , понятное дело, не отправят. В тылу нужнее.
  12. Ате_ист Звание
    Ате_ист
    0
    Сегодня, 15:33
    Чешский президент считает, что после проведения парламентских выборов в РФ и формирования нового состава нижней палаты Федерального Собрания президент России Владимир Путин может принять решение о проведении очередной мобилизации в стране

    Очень даже возможно, если только на выборах не победит КПРФ
  13. Rybkin Звание
    Rybkin
    0
    Сегодня, 15:36
    Пора бы жовто-блакитного выкидыша истории утилизировать! А чтобы у Петровпавлов и прочих Рубио не возникало мыслей о его реанимации,предложить им плодов Орешника или других вкусностей.