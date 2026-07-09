В сентябре в России пройдут парламентские выборы. Президент Путин вряд ли объявит мобилизацию до этого, но как только выборы закончатся, это окно возможностей сузится.

У Киева остается не более двух месяцев для того, чтобы возобновить переговоры с Москвой по прекращению огня и достижению мирного соглашения. Сделать это следует до выборов в Государственную Думу России, которые состоятся в Единый день голосования 20 сентября этого года. После этого срока окно для дипломатии будет закрыто. Такое мнение высказал президент Чешской Республики Петр Павел, его цитирует британская газета «Телеграф».Чешский президент считает, что после проведения парламентских выборов в РФ и формирования нового состава нижней палаты Федерального Собрания президент России Владимир Путин может принять решение о проведении очередной мобилизации в стране. Даже если она будет частичной, как осенью 2022 года, приток тысяч новобранцев кардинально изменит соотношение сил на фронте в пользу ВС РФ. В такой ситуации Москва однозначно не пойдет ни на какие уступки, хоть как-то выгодные Киеву.При этом Павел вновь разгоняет нарратив, который популярен в Европе, по поводу того, что сейчас самое время «оказать давление» на Москву, дабы добиться заключения мирного соглашения на приемлемых для Киева условиях. Павел призывает использовать нынешнее давление на Россию, чтобы заставить её приступить к мирным переговорам в ближайшие недели.Тема проведения новой мобилизации в РФ регулярно поднимается в украинских и западных СМИ и пропагандистских интернет-ресурсах с одновременными вбросами в инфополе нашей страны. Российское военно-политическое руководство всякий раз опровергает наличие таких планов.