Турция не исключает передачу российской ЗРС С-400 одной из монархий залива

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Турция не исключает передачу российской ЗРС С-400 одной из монархий залива

Российские системы С-400, стоящие на вооружении ВС Турции, могут быть переданы в одну из стран Персидского залива. Такой вариант обсуждают Анкара и Вашингтон для вывода Турции из-под американских санкций, сообщает турецкое издание Hürriyet.

Турция намерена выйти из-под санкций, введенных за приобретение российских ЗРС С-400 «Триумф», и сейчас рассматривает варианты, как это сделать. Всё дело в том, что варианты с деактивацией российских систем или демонтажа с отправкой на хранение не удовлетворяют требованиям американцев. Вашингтон требует, чтобы С-400 физически отсутствовали на территории Турции.



И вот здесь всплывает вариант с продажей российской системы в одну из стран Персидского залива, имеющую хорошие отношения с Россией и которая не прочь купить эту систему. Вероятней всего, речь идет об Объединенных Арабских Эмиратах. О реакции Москвы пока ничего не сообщается, но без ее разрешения никакой сделки быть не может.

Решение вопроса с С-400 дает Турции реальный шанс вернуться в программу истребителей пятого поколения F-35, а самое главное — это получить первые шесть самолетов, оплаченных Анкарой и до сих пор не полученных. Трамп пообещал посодействовать «другу Эрдогану» и снять санкции, но только после избавления от российского комплекса. Пока всё на уровне обещаний, и сейчас говорить о чем-то конкретном еще рано.
27 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg Звание
    Orange-Bigg
    +6
    Сегодня, 14:04
    Вот интрига так интрига.Реакция Москвы.Годика через 3 что-нибудь да озвучат. Лучше поздно чем никогда.Там нас обманули,помидорами не отделается кто то на этот раз уж точно.Все стандартно.Мария Захарова грозно выступит.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 14:06
      Orange -Bigg hi ,главное чтоб Эрдоган не как с "Азовским сидельцами" номер исполнил.
      1. Orange-Bigg Звание
        Orange-Bigg
        +2
        Сегодня, 14:11
        Цитата: Ропот 55
        Orange -Bigg hi ,главное чтоб Эрдоган не как с "Азовским сидельцами" номер исполнил.


        Пусть только попробует.Попадёт по самые помидоры в которых найдут бабочку-плодожорку.Вот так вот.
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 14:10
      Увы. Иран не монархия. А было бы неплохо.
    3. Bianconeri Звание
      Bianconeri
      +6
      Сегодня, 14:42
      Реакция будет мгновенной и жесткой: раньше срока достроить АЭС за свои же, и гордо уйти в закат..
      1. Orange-Bigg Звание
        Orange-Bigg
        +1
        Сегодня, 14:49
        Цитата: Bianconeri
        Реакция будет мгновенной и жесткой: раньше срока достроить АЭС за свои же, и гордо уйти в закат..


        Это типа новый Чернобыль устроить с учётом того,что достроят быстро?
    4. злой партизан Звание
      злой партизан
      -1
      Сегодня, 14:45
      Вот интрига так интрига.Реакция Москвы.Годика через 3 что-нибудь да озвучат.

      Вообще-то, вообще-то после
      помидорами не отделается

      на юге Турции начали регулярно падать вертолëты, потом перед зданием ВВС Турции был подорван автобус с лëтчиками, которые возвращались из США после обучения полëтам на Ф-16 (погибло, если мне память не изменят, что-то около 17 летчиков...), потом резко забузили курды ,тоже на юге, у них откуда-то резко появилось много оружия и, главное,ПЗРК, ну а потом "наш надёжный партнëр Эрдоган" принëс официальные извинения от имени государства за сбитый Су-24 и выплатил не хилую компенсацию семье погибшего летчика. Второму члену экипажа, вроде как, тоже были произведено выплаты. В американских рублях, есс-но.
      Так что: перед тем как начинать ехидничать неплохо было бы и вспомнить всю цепочку событий, которые начали разворачиваться после сбития турками нашего Су-24 и гибели нашего лëтчика.
      Успехов в боевой и политической....
  2. Aken Звание
    Aken
    0
    Сегодня, 14:06
    В Кувейт надо. Кувейт, вроде бы по итогу войны к Ирану отходит. Или я с Бахрейном перепутал?
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 14:44
      Цитата: Aken
      Или я с Бахрейном перепутал?

      С ним самым - шииты там в большинстве, но у власти
      Бахрейн до XVIII века принадлежал Персидской империи, его основное население в целом шиитское и тяготеет к Ирану до сих пор.... и по сей день. Иран считает Бахрейн своими «историческими территориями», иранские СМИ и политики самым пристальным образом отслеживают любые трения по религиозной линии в Бахрейне, а королевский дом в самом Бахрейне вынужден учитывать, что он является все-таки представителем правящего меньшинства. https://topwar.ru/214120-bahrejn-nebolshoe-gosudarstvo-i-sereznye-vyvody.html
    2. злой партизан Звание
      злой партизан
      0
      Сегодня, 14:51
      Кувейт-это Ирак, а вот Бахрейн-это да, Иран всю жизнь был...
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 14:06
    Кинут недосултана как лоха примитивного.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 14:13
      Цитата: Ирек
      Кинут недосултана как лоха примитивного.

      Тут его друга кинули, и уже не раз ! wassat
  4. vadi64 Звание
    vadi64
    0
    Сегодня, 14:08
    Эрдоган верит Дони? Обманет, как пить дать, или забудет.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 14:11
    ❝ И вот здесь всплывает вариант с продажей российской системы в одну из стран Персидского залива, имеющую хорошие отношения с Россией и которая не прочь купить эту систему ❞ —

    — Я думаю, лучшего варианта, чем Иран, не придумать ...
  6. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    -1
    Сегодня, 14:12
    Сообщения о том, что Турция якобы может передать находящиеся на ее вооружении российские ЗРК С-400 третьей стране, не соответствуют действительности, заявил РИА Новости источник в турецком правительстве. Так он прокомментировал утверждения близкой к правительственным кругам обозревательницы газеты Hürriyet Ханде Фырат о том, что Анкара и Вашингтон обсуждают вариант отправки С-400 в одну из стран Персидского залива.
  7. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 14:14
    С разрешением можно и повременить : и F-35 будут в "подвешенном" состоянии и янкам есть повод держать турок на "коротком поводке"..и главное--евреи будут спокойны - только у них такие самолёты.
  8. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +1
    Сегодня, 14:15
    Интересная ерунда получается.
    Мы при любом раскладе ничего не получим.
    Суть вопроса - кто-кого кинет и что изменится после этого.
  9. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Сегодня, 14:17
    О реакции Москвы пока ничего не сообщается, но
    реакция Москвы Турцию и США не волнуют от слова вообще
  10. mark1 Звание
    mark1
    0
    Сегодня, 14:19
    Если в изделии, особенно военном, присутствует хоть американский болт (образно), то не продать не передать без американского разрешения, а с нами, похоже, не тот случай (или мы не такие)
    1. Моторист Звание
      Моторист
      +3
      Сегодня, 14:45
      Цитата: mark1
      с нами, похоже, не тот случай

      Не следует комментировать прочитанное наискосок.

      О реакции Москвы пока ничего не сообщается, но без ее разрешения никакой сделки быть не может.
      1. mark1 Звание
        mark1
        +1
        Сегодня, 15:03
        Упсс ... да, наискосок не следует, вы правы.
  11. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +1
    Сегодня, 14:30
    Российские системы С-400, стоящие на вооружении ВС Турции, могут быть переданы в одну из стран Персидского залива. Такой вариант обсуждают Анкара и Вашингтон для вывода Турции из-под американских санкций, сообщает турецкое издание Hürriyet
    Эрдоган в очередной раз подтёрся мнением одного "великого" геополитика, не будем упоминать его должность hi
  12. Pivot Звание
    Pivot
    +1
    Сегодня, 14:43
    Да пусть Ирану передают, я думаю КСИР возражать не будут.
  13. Владимир М Звание
    Владимир М
    +3
    Сегодня, 14:47
    О реакции Москвы пока ничего не сообщается, но без ее разрешения никакой сделки быть не может.

    Похоже реакция Москвы совсем не интересует друга Эдю и дорогого Доню....
  14. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 14:52
    Российские системы С-400, стоящие на вооружении ВС Турции, могут быть переданы в одну из стран Персидского залива

    Иран? belay
    И лицензию заодно продать.
    А Эрдогана на двух стульях давно пора....
    Пусть купит ф-35 laughing флаг в руки и не только. laughing
    1. Дядя Сэм_2 Звание
      Дядя Сэм_2
      0
      Сегодня, 15:29
      Скажете тоже про Эрди... куды ж потом россиянину на отдых податься? hi
  15. Seal Звание
    Seal
    0
    Сегодня, 16:47
    Турция не вправе передавать наши комплексы без нашего согласия. Если хочет - пусть передаёт КНДР.
    Я думаю, мы возражать не будем. Или, как второй вариант - Кубе.