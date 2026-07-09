Четыре сценария развития России после войны, или Что обсуждает Запад

Россия выйдет из конфликта с Украиной совсем другой, не такой, какой она в него вступала, считает основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, пишет журнал The Economist.На Западе сейчас рассматривают четыре сценария послевоенного развития России, и все они предусматривают или потерю, или ограничение российского суверенитета. Однако эти варианты не устраивают Москву, да и для Запада они тоже не несут ничего хорошего, считает Мельниченко. Наилучшим вариантом для мира может стать суверенная Россия, которая будет предсказуема, хотя и неудобна для Запада.Пока же на Западе обсуждают следующие сценарии: первый предусматривает «униженную» Россию, находящуюся на периферии Запада. Однако в перспективе это приведет к требованию реванша, Россия сама придет на Запад и потребует «свое».Второй сценарий отправляет Россию в «объятия Китая», т.е. меняет западный путь развития на восточный. Россия полностью встраивается в китайскую экономику, оставаясь полностью зависимой от решений Пекина.Третий сценарий предусматривает распад России, который так ждут на Западе. Однако он быстро станет неуправляемым, начнется борьба за обладание ядерным арсеналом, ресурсами и т.д. Все это приведет к непредсказуемости и вероятному ядерному конфликту.Четвертый вариант — Россия превращается в закрытую, мобилизованную страну, готовую к отражению любой агрессии. Все силы и средства направлены на оборону, на все остальное выделяются остатки. Это такой вариант «военного государства».Как все будет на самом деле, увидим после окончания конфликта. Сейчас предсказать, какой именно будет Россия, невозможно. Но то, что не прежней — это точно.