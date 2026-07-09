Четыре сценария развития России после войны, или Что обсуждает Запад

5 441 44
Четыре сценария развития России после войны, или Что обсуждает Запад

Россия выйдет из конфликта с Украиной совсем другой, не такой, какой она в него вступала, считает основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, пишет журнал The Economist.

На Западе сейчас рассматривают четыре сценария послевоенного развития России, и все они предусматривают или потерю, или ограничение российского суверенитета. Однако эти варианты не устраивают Москву, да и для Запада они тоже не несут ничего хорошего, считает Мельниченко. Наилучшим вариантом для мира может стать суверенная Россия, которая будет предсказуема, хотя и неудобна для Запада.



Пока же на Западе обсуждают следующие сценарии: первый предусматривает «униженную» Россию, находящуюся на периферии Запада. Однако в перспективе это приведет к требованию реванша, Россия сама придет на Запад и потребует «свое».

Второй сценарий отправляет Россию в «объятия Китая», т.е. меняет западный путь развития на восточный. Россия полностью встраивается в китайскую экономику, оставаясь полностью зависимой от решений Пекина.

Третий сценарий предусматривает распад России, который так ждут на Западе. Однако он быстро станет неуправляемым, начнется борьба за обладание ядерным арсеналом, ресурсами и т.д. Все это приведет к непредсказуемости и вероятному ядерному конфликту.

Четвертый вариант — Россия превращается в закрытую, мобилизованную страну, готовую к отражению любой агрессии. Все силы и средства направлены на оборону, на все остальное выделяются остатки. Это такой вариант «военного государства».

Как все будет на самом деле, увидим после окончания конфликта. Сейчас предсказать, какой именно будет Россия, невозможно. Но то, что не прежней — это точно.
44 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. andranick Звание
    andranick
    +9
    Сегодня, 14:42
    Самое главное для российского народа то, что пока что нет предпосылок чтобы Россия была не олигархическим государством.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +8
      Сегодня, 14:45
      Зрите в корень. Из за этой олигархии, хозяев средств производства, и есть эти четыре варианта.
      1. майор Юрик Звание
        майор Юрик
        +7
        Сегодня, 15:04
        Соседи ругаются тише,
        Природа приходит в движение,
        "И солнце значительно выше,
        И пиво заметно свежее.
        Становится мягче погода,
        Масштабнее архитектура,
        Не пьют мужики по полгода,
        А Таня, по-прежнему, дура!" (Е. Моргулис)

        Западники по-прежнему размышляют со всех утюгов что будет с Россией.... И не один евроушлепок не думает что будет с европкой после войны, а надо бы..... Со своими делами думаю сами разберемся, без еврогнили, с ними нам точно не по пути..... negative
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 15:41
          Дело в том что они размышляют. Неплохо бы и нашим начать размышлять о том куда мы движемся, чего хотим. Не мнимые цели СВО, а адекватные, которые бы понимали и граждане и правительство. А не так что вступили в ВТО, а потом не знали зачем оно нам надо, и выйти ума не хватает.
          1. Гардамир Звание
            Гардамир
            +1
            Сегодня, 15:53
            Размыщлять конечно можно, а зачем? Всё же хорошо. Денежки капают. рейтинги в Форбсе растут, что ещё надо человеку. чтобы встретить старость.
          2. Кармела Звание
            Кармела
            +1
            Сегодня, 16:30
            Цитата: topol717
            Дело в том что они размышляют.

            Они не размышляют. Они мечтают.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +5
      Сегодня, 14:48
      Цитата: andranick
      пока что нет предпосылок чтобы Россия была не олигархическим государством.
      1. andranick Звание
        andranick
        +2
        Сегодня, 15:03
        Откуда у Вас моё фото?! :)))))))
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +2
          Сегодня, 15:32
          Цитата: andranick
          Откуда у Вас моё фото?!

          Нашел в Одноклассниках....Сюжет понравился... hi
    3. злой партизан Звание
      злой партизан
      -4
      Сегодня, 14:59
      Самое главное для российского народа то, что пока что нет предпосылок чтобы Россия была не олигархическим государством

      В том то и дело, что эти предпосылки есть. Программа подготовки кадров для госуправления из участников СВО "Время Героев" тому явное подтверждение.
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +8
        Сегодня, 15:06
        Цитата: злой партизан
        Программа подготовки кадров для госуправления из участников СВО "Время Героев" тому явное подтверждение.

        не является таковым. Программа, по сути, встроит наиболее потенциально протестных в существующую систему - и все
      2. andranick Звание
        andranick
        +3
        Сегодня, 15:08
        Никак нет, программа, созданная в олигархическом обществе, никак не может не работать на преумножение доходов и власти олигархов. Плюс один - парням будет шанс пристроиться.
        Ну и полностью поддерживаю Андрея из Челябинска, такой хитрый момент тоже имеет место быть
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          +7
          Сегодня, 15:22
          Было дело. Недавно. Какие то выборы в регионе, в списках одной партии были герои, прошли, мандаты раздали и заявление героя, что он уступает место тем кто лучше знает как руководить или законодательством заниматься. Раньше были такими актёры-музыканты, теперь вот так.
    4. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      0
      Сегодня, 15:37
      Самое главное для российского народа то, что пока что нет предпосылок чтобы Россия была не олигархическим государством

      Дело в том, что предпосылки создаются этим самым народом, когда у него появляется для этого желание
    5. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 15:42
      Цитата: andranick
      Самое главное для российского народа то, что пока что нет предпосылок чтобы Россия была не олигархическим государством.
      Да конечно во всех бедах виноваты олигархи. Они не могут между собой договориться и поэтому все беды.
      1. andranick Звание
        andranick
        +1
        Сегодня, 16:05
        Цитата: topol717
        Они не могут между собой договориться и поэтому все беды.

        Они прекрасно между собой договариваются, когда в этом для них есть выгода.
  2. gsev Звание
    gsev
    -1
    Сегодня, 14:47
    Научно техническое сотрудничество с КНР благо для России в любом случае. Переход с западной на китайскую промышленную электронику, станки, автотехнику, авиатехнику снизит издержки раза в 3.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 14:52
      Да, но китайцы продают готовый продукт, а не технологии, если упростить до детского языка, в попытке накормить голодного дают рыбу, а не удочку . Даже на примере автомобилей сетовал тот же Собянин в Москве, что не хотят они их давать.
      1. gsev Звание
        gsev
        0
        Сегодня, 15:24
        Цитата: Копчёный
        Да, но китайцы продают готовый продукт, а не технологии,

        Запад не передавал нам технологий. В реальности российские руководители работая с немцами получают возможность не думать какие конкретно станки покупать и не думать как организовать технологов разработать технологию к этим станкам. После того как СССР купил итальянский автозавод, он разучился строить свои автозаводы и проектировать свои автомобили, а после того как Россия начала импортировать Боинги и Аэрбассы она разучилась делать свои гражданские самолеты. В результате сотрудничества с Западом появился Суперджет-самолет который проблематично производить и поддерживать в исправном состоянии в условиях санкций.
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          +1
          Сегодня, 15:26
          Я и не говорил про продажу технологий западом. У нас от них санкции по технологиям с 16 века вообще то. Технологии разведка крала и если могли то использовали, развивали. Ну или старые покупали.
          1. Дмитрий Иванов_1991 Звание
            Дмитрий Иванов_1991
            -1
            Сегодня, 15:33
            Цитата: Копчёный
            Ну или старые покупали.

            широко разрекламированный и бюджетно много миллиардов потрачено - российски! процессор! аналогов нет! - внезапно оказался китайским процессором, что на ДВА поколения уже устарел. Китайцы просто продали его лицензию и тех. документацию - а наши чиновники преподнесли народу - что вот-он! чудо-российский-процессор!
            статьи разоблачающие весь этот фарс выходили в мае-июне .
            1. Копчёный Звание
              Копчёный
              0
              Сегодня, 15:40
              А у нас всё так будет, хоть производство процессора хоть пуговицы, чтобы начать выпускать в условиях чучхе, ну т.е новой/восстанавливаемой отрасли и только своего рынка сбыта, траты в много миллиардов. Так работает капиталистическая экономика.
          2. gsev Звание
            gsev
            +1
            Сегодня, 15:40
            Цитата: Копчёный
            Технологии разведка крала и если могли то использовали, развивали.

            Мне инженер ЦНИТИ рассказывал о единственно успешном сотрудничестве ЦНИТИ с разведкой. В его секторе все ведущие сотрудники были невыездными в том числе и он по причине политической неблагонадежности. Но на его сектор или отделение был завязан успех или неуспех основного или любимого у директора направления ЦНИТИ. В результате у разведки попросили всего навсего привезти с Запада каталог с выставки и рассказать подробно что там происходило. Из анализа каталога и общения с разведчиком коллектив невыездных антисоветчиков сделал вывод, что масса научно-популярной литературы просто направляет их на неправильный путь.Они смогли подобрать надежные микросхемы и сделать прибор который можно было выпускать с постоянными точными характеристиками не смотря на невозможность добиться у промышленности стабильности работы. Если оператор напьется и отправит на производство раствор выходящий за рамки допуска они просто корректировали параметр изделия для компенсации результата брака. Если бы на производстве не было позднебрежневского разгильдяйства антисоветчики могли бы выпускать технику раза 2 или 3 точнее чем фирма Галика.
    2. Пионер1984 Звание
      Пионер1984
      +2
      Сегодня, 14:55
      Переходить надо на свою электронику,а сотрудничать можно с кем угодно.Главное не в ущерб себе.
      1. gsev Звание
        gsev
        -1
        Сегодня, 15:28
        Цитата: Пионер1984
        Переходить надо на свою электронику

        Пока из электронной промышленности не вычищены все!!! ставленники Чубайса ее развитие это пустая трата средств.
    3. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +3
      Сегодня, 15:09
      Цитата: gsev
      Научно техническое сотрудничество с КНР благо для России в любом случае.

      Это смерть для РФ.
    4. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 16:01
      От сотрудничества с Китаем пока ни одна страна технически не развилась и не обогатилась заметно
    5. Кармела Звание
      Кармела
      0
      Сегодня, 16:33
      Цитата: gsev
      Научно техническое сотрудничество с КНР благо для России в любом случае. Переход с западной на китайскую промышленную электронику, станки, автотехнику, авиатехнику снизит издержки раза в 3

      По поводу издержек. Китайцы готовы торговаться до посинения, и сдерут с покупателя всё, что смогут.
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 14:51
    Цитата: gsev
    Научно техническое сотрудничество с КНР благо для России в любом случае. Переход с западной на китайскую промышленную электронику, станки, автотехнику, авиатехнику снизит издержки раза в 3.

    На протяжении всей нашей истории угроза для нас была с Запада, а не с Востока! Враг находится именно там!
    1. Дво Звание
      Дво
      +1
      Сегодня, 15:35
      Ха !Ха! Ха! А про Даманский забыли ,а в Китае это хорошо помнят и не чего не забыли. На картах Китая ,Владивосток и Хабаровск, уже имеют китайские названия .До событий на острове Даманском они говорили мы придём и убьём русских мужчин ,а ваши женщины нам родят детей красивых как китайцы и храбрых как русские.И да дроны Китай продаёт массово на Украину и в Россию чем меньше будет славян тем им будет проще . Ничего личного просто бизнес.А вы тут размечтались что вам кто то поможет, помощи не будет не от кого ,пока сами не сделаете. Мы сейчас Китаю выгодны как сырьевая база ,то есть да РФ это сырьевая колония третьего мира ,хотите вы этого или не хотите это факт.
      Почему так говорю зайдите в любой магазин и посмотрите что мы производит ,по факту большая часть сделана в Китае.
      1. gsev Звание
        gsev
        +1
        Сегодня, 16:13
        Цитата: Дво
        Ха !Ха! Ха! А про Даманский забыли ,а в Китае это хорошо помнят

        КНР отжал у России только Даманский и половину острова Большой Уссурийский, возможно Монголию. Запад Украину, Молдавию, Прибалтику, Белоруссию, Кавказ, Молдавию, Среднюю Азию, выдавил из Ирака, Сирии, Ливии, Индии..
        Цитата: Дво
        ,по факту большая часть сделана в Китае.

        Во время ковида КНР покупал в России материал для производства медицинских масок. Путину имело смысл с самого начала сделать ставку на сотрудничество с антиковидовыми вакцинами с КНР а не с Южной Кореей. Все равно Спутник-В пришлось делать в КНР.
    2. Normann Звание
      Normann
      +1
      Сегодня, 15:44
      Ну-ну, а про монголов Вы забыли?
      1. кот Краш Звание
        кот Краш
        0
        Сегодня, 15:56
        И с Японией мы завсегда в дёсны...
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 14:54
    Как все будет на самом деле, увидим после
    . Мир полон неожиданностей... а такая большая, великая страна как Россия, это неожиданность в квадрате... им же всем хуже будет, когда неожиданность будет в кубе!!! wink
  5. Feodor13 Звание
    Feodor13
    +2
    Сегодня, 14:59
    4 пути развития = почти 4 фобиям ихних элит.
    Не вижу глубокого аналитического мышления.
    Не учитывается ни внешняя среда, ни внутренняя, ни динамическая составляющая.

    При колоссальных умах человеческого ресурса Запада - такой примитив.
    "Журнализм", в интересах ихних политиков давно там подменил там научные центры..
  6. G.M.V Звание
    G.M.V
    0
    Сегодня, 15:06
    А получат симбиоз 2 и 4го вариантов! 😏 в идеале с примесью какого-то неназванного - полный перевод экономики на восток, закрытие у себя рынка европейских товаров и снижение до минимума экспорта углеводов на запад. Впрочем потребуется ещё перевоспитать некоторые взгляды нашего разношёрстного общества
    1. Кармела Звание
      Кармела
      0
      Сегодня, 16:35
      Цитата: G.M.V
      закрытие у себя рынка европейских товаров и снижение до минимума экспорта углеводов на запад

      А экспорт углеводов на запад вообще надо прикрыть. Незачем давать им дополнительную возможность вооружаться против нас.
  7. кредо Звание
    кредо
    0
    Сегодня, 15:09
    Россия выйдет из конфликта с Украиной совсем другой, не такой, какой она в него вступала, считает основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко,...

    Ну надо же, парень то видно семи пядей во лбу раз знает такое о чём мы и не догадываемся. laughing
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 15:15
    Сейчас предсказать, какой именно будет Россия, невозможно. Но то, что не прежней — это точно.

    Сейчас наверное, не возможно, это если Россия не захочет. Но такого не будет. Хотелки и история. Захочет и будет!
  9. pexotinec Звание
    pexotinec
    +1
    Сегодня, 15:16
    Главное чтобы вы господа олигархи не продали Россию.
  10. comradChe Звание
    comradChe
    0
    Сегодня, 15:21
    Посыл статьи в корне не верный. Всё основное в России останется НЕИЗМЕННЫМ. Не для того сделали страну НЕ СУВЕРЕННОЙ, чтобы удовлетворять высокий спрос на перемены рождающийся в презренной толпе.Вся сорокалетняя история режима об этом и говорит.
  11. Glagol1 Звание
    Glagol1
    0
    Сегодня, 15:22
    Очевидная вещь - разрыв с Западом для России однозначно благо. Правда придется часть технологий воровать, часть покупать задорого, но это не очень большое зло. Будет стимул развивать внутри. Посмотрим на авиапром: МС-21 и SJ-100 импортозаместили, правда стоят они слишком дорого и летают на меньшие расстояния, ибо стали тяжелее. Такими их и придется запускать с серию. Зато! Пока такие пойдут в серию, параллельно можно будет заняться, уже без спешки, доработками и модернизацией и со временем перейти к более совершенным версиям. И так во многом! Ничего плохого от тесного союза с Китаем я не вижу. Они тоже заинтересованы в наших поставках и в нашем рынке, который четвертый-пятый в мире. Да и поодиночке нас дожмут.
  12. gsev Звание
    gsev
    0
    Сегодня, 15:26
    Цитата: Андрей из Челябинска
    КНР благо для России в любом случае.
    Это смерть для РФ.

    Без сотрудничества с КНР западные экономические санкции раздавили бы Россию за 9 месяцев. Сотрудничество с КНР это невозможность легко получать откаты от Сименса и все.
  13. VicVic Звание
    VicVic
    0
    Сегодня, 16:38
    Запад, видимо, большой оптимист, до идиотизма или что-то знает. Где сценарий, когда все будут гореть в ядерном огне?