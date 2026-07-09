После инцидента с ТЦК в Львовской ОВА посоветовали молодёжи идти воевать

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После инцидента с ТЦК в Львовской ОВА посоветовали молодёжи идти воевать

Вчера во Львове произошел инцидент, в ходе которого местные жители оказали серьезное сопротивление сотрудникам ТЦК, пытавшимся насильственно мобилизовать молодого мужчину. За него заступились товарищи и случайные прохожие. Дошло до предупредительных выстрелов. В ответ люди заблокировали транспорт военкомов, а один автомобиль опрокинули на крышу.

Ранее в западных регионах Украины случаи насильственной мобилизации были скорее исключением. Народ привык к этому, поэтому и сопротивление вышло массовым и ожесточенным.



В украинском обществе в большинстве своем действия людей, вставших на защиту очередного «добровольца», воспринимается положительно. Беспредел военкомов в ходе мобилизационных мероприятий поддерживают разве что самые оголтелые пропагандисты и националисты.

Киевский режим реагирует на произошедшее резко отрицательно. Минобороны Украины выступило с призывом к МВД найти и наказать бунтовщиков. Полиция задержала еще одного из участников протеста и начала досудебные расследования. Ему предъявлено обвинение по уголовной статье. В свою очередь, СБУ проводит расследование по факту «препятствования деятельности ВСУ» в отношении нескольких лиц.

Свое мнение по этому поводу высказал представитель Львовской областной военной администрации (ОВА). Он посоветовал молодым мужчинам, которым «не хватает драйва», вместо того, чтобы оказывать сопротивление военкомам, пойти добровольцами на фронт.

Между тем выясняется, что среди сотрудников ТЦК, участвовавших во вчерашнем инциденте, не было ни одного отставного военнослужащего. Среди военкомов тренер по единоборствам и прочие «спортсмены». Все они пошли в ТЦК с целью самим избежать отправки на фронт, да и подзаработать.
9 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 14:57
    О сам военков не хочет в "поля" подаётся... там же-ж драйв, да ещё какой!?
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +1
      Сегодня, 15:15
      .После инцидента с ТЦК в Львовской ОВА посоветовали молодёжи идти воевать


      Не уточнил за кого воевать.За Львовскую народную республику в составе Польши? Наверное вариант получше,чем быть одноразовым смертником Сырского/Колбасного.По крайней мере вариантов выжить заметно больше.
    2. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 15:20
      О сам военков не хочет в "поля" подаётся... там же-ж драйв, да ещё какой!?

      Честно говоря военкоматские с полицейскими в этом западенском гадюшнике на мой взгляд плохо работают. Не понятно когда дойдёт до этого края массовая мобилизация, но судя по кадрам на ТВ, когда отбивали "призывника" защитников у него было немеренно. yes
    3. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 16:39
      Цитата: rocket757
      О сам военков не хочет в "поля" подаётся... там же-ж драйв, да ещё какой!?

      А зачем им это? Гораздо лучше здесь охотится на людишек. Кстати , это давний промысел В США охотились на индейцев ради скальпов, на острове Тасмания белые охотились на аборигенов и ели их, и в результате аборигенов чистокровных на Тасмании не осталось совсем. Много где на Земле творился подобный беспредел. Но и в будущем будет то же самое --- разные американские фантасты об этом писали: и Пол Андерсон, и Роджер Желязны, но больше всех преуспел Роберт Шекли. Как-то так.
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 14:59
    Среди военкомов тренер по единоборствам и прочие «спортсмены»
    Это для того, чтобы xoxлоту сподручшее было в автобусы запихивать wink
  3. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 14:59
    Все они пошли в ТЦК с целью самим избежать отправки на фронт, да и подзаработать.
    Грошей зробить...
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 15:04
    Народ привык к этому, поэтому и сопротивление вышло массовым и ожесточенным.

    Рад за вас, не братья.
    Все на "0"! angry
  5. Копчёный Звание
    Копчёный
    -1
    Сегодня, 15:24
    Распознование лиц уличными и прочими камерами, уже общепланетарная практика. Поучаствовав в таком, мужская часть точно записалась в добровольцы о чём постепенно узнают.
  6. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:42
    Между тем выясняется, что среди сотрудников ТЦК, участвовавших во вчерашнем инциденте, не было ни одного отставного военнослужащего.

    Вот она анархия, стали делиться на банды