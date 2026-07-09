Вчера во Львове произошел инцидент, в ходе которого местные жители оказали серьезное сопротивление сотрудникам ТЦК, пытавшимся насильственно мобилизовать молодого мужчину. За него заступились товарищи и случайные прохожие. Дошло до предупредительных выстрелов. В ответ люди заблокировали транспорт военкомов, а один автомобиль опрокинули на крышу.Ранее в западных регионах Украины случаи насильственной мобилизации были скорее исключением. Народ привык к этому, поэтому и сопротивление вышло массовым и ожесточенным.В украинском обществе в большинстве своем действия людей, вставших на защиту очередного «добровольца», воспринимается положительно. Беспредел военкомов в ходе мобилизационных мероприятий поддерживают разве что самые оголтелые пропагандисты и националисты.Киевский режим реагирует на произошедшее резко отрицательно. Минобороны Украины выступило с призывом к МВД найти и наказать бунтовщиков. Полиция задержала еще одного из участников протеста и начала досудебные расследования. Ему предъявлено обвинение по уголовной статье. В свою очередь, СБУ проводит расследование по факту «препятствования деятельности ВСУ» в отношении нескольких лиц.Свое мнение по этому поводу высказал представитель Львовской областной военной администрации (ОВА). Он посоветовал молодым мужчинам, которым «не хватает драйва», вместо того, чтобы оказывать сопротивление военкомам, пойти добровольцами на фронт.Между тем выясняется, что среди сотрудников ТЦК, участвовавших во вчерашнем инциденте, не было ни одного отставного военнослужащего. Среди военкомов тренер по единоборствам и прочие «спортсмены». Все они пошли в ТЦК с целью самим избежать отправки на фронт, да и подзаработать.

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