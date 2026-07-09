Губернатор Кузбасса: Важные промпредприятия получат дополнительную защиту

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Губернатор Кузбасса: Важные промпредприятия получат дополнительную защиту

Важные промышленные предприятия Кузбасса получат дополнительную защиту от возможных атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

По его словам, для охраны стратегических объектов региона сформированы и будут задействованы мобильные огневые группы - МОГ. Они призваны оперативно реагировать на угрозы с воздуха и минимизировать риски для ключевых промышленных мощностей Кузбасса.

Сегодня типичный МОГ чаще всего - это грузовик или пикап, в котором установлено стрелковое оружие - например, спаренные автоматы, пулемёт, или другой вариант - ЗУ-23.

В последнее время фиксируется расширение географии атак: дроны, называемые украинскими, стали долетать даже до Омской и Новосибирской областей, что свидетельствует о растущей дальности таких средств поражения и актуальности усиления противовоздушной обороны в сибирских регионах. С другой стороны, это может свидетельствовать не о дальности украинских БПЛА, а о возможном новом варианте известной операции «Паутина», в ходе которой ранее, как известно, атаковались аэродромы – с территории Российской Федерации. Тогда водителей фур использовали вслепую.

Власти Кузбасса отмечают, что меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение бесперебойной работы предприятий, имеющих важное значение для экономики страны.
8 комментариев
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  1. Дедок Звание
    Дедок
    +3
    Сегодня, 15:09
    Важные промпредприятия получат дополнительную защиту

    нужны средства обнаружения, средства оповещения и только после этого - средства поражения
    говоря о защите - каждый ее воспринимает по своему
  2. LaraM Звание
    LaraM
    +1
    Сегодня, 15:10
    За чей счет эти танцы вокруг важных объектов в Западной Сибири(!!)?
  3. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 15:24
    Цитата: LaraM
    За чей счет эти танцы вокруг важных объектов в Западной Сибири(!!)

    Хотелось бы, важных нефтяников услышать.
    А такой вопрос для особых провидцев. У нас Шилки и прочая осталось ?
  4. andranick Звание
    andranick
    -2
    Сегодня, 15:24
    Эффективность МОГов в современном варианте чуть более чем никакая, очень велика доля везения. Нужен новый облик МОГов - не из пулемета по мелкой подвижной цели, а на основе дронов-перехватчиков, и вот сюда бы и стоило вложиться.
    1. bk316 Звание
      bk316
      +1
      Сегодня, 16:19
      Ну во первых, про эффективность нет , не очень, все зависит от тактики использования.
      Во вторых , да дроны перехватчики лучше, но не за месяц не полгода их не сделать.
      1. andranick Звание
        andranick
        0
        Сегодня, 16:35
        Так я ж о чем и говорю. МОГи нужны, но в облике с дронами-перехватчиками и, желательно, с постами звукометрии, пусть и совмещенными с МОГ. Дешевизна МОГ с пулеметами - кажущаяся, ущерб от пропущенных БПЛА гораздо выше. Поэтому и говорю, что вложение денег в МОГи современного облика - бессмысленная трата денег, но для чиновников позволяющая быренько отчитаться что "меры предприняты".
  5. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    +1
    Сегодня, 15:34
    Даже здесь почему-то занимается губернатор, а не МО...
  6. Владимир60 Звание
    Владимир60
    +1
    Сегодня, 15:48
    Поздновато встрепенулись! Скоро уже не беспилотники полетят, а балистика! Нужна радикальная модернизация ПВО.