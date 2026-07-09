Губернатор Кузбасса: Важные промпредприятия получат дополнительную защиту
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Важные промышленные предприятия Кузбасса получат дополнительную защиту от возможных атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.
По его словам, для охраны стратегических объектов региона сформированы и будут задействованы мобильные огневые группы - МОГ. Они призваны оперативно реагировать на угрозы с воздуха и минимизировать риски для ключевых промышленных мощностей Кузбасса.
Сегодня типичный МОГ чаще всего - это грузовик или пикап, в котором установлено стрелковое оружие - например, спаренные автоматы, пулемёт, или другой вариант - ЗУ-23.
В последнее время фиксируется расширение географии атак: дроны, называемые украинскими, стали долетать даже до Омской и Новосибирской областей, что свидетельствует о растущей дальности таких средств поражения и актуальности усиления противовоздушной обороны в сибирских регионах. С другой стороны, это может свидетельствовать не о дальности украинских БПЛА, а о возможном новом варианте известной операции «Паутина», в ходе которой ранее, как известно, атаковались аэродромы – с территории Российской Федерации. Тогда водителей фур использовали вслепую.
Власти Кузбасса отмечают, что меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение бесперебойной работы предприятий, имеющих важное значение для экономики страны.
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