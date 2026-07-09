Самолёт разведки и целеуказания НАТО снова появился над Чёрным морем
4 46427
Над Черным морем снова появился натовский самолет-разведчик, нарезающий круги вдоль побережья Краснодарского края. Об этом сообщают западные мониторинговые ресурсы.
По данным российских ресурсов, в последнее время авиация НАТО значительно активизировалась над Черным морем, самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II практически ежедневно появляется над нейтральными водами и совершает полеты как в районе Крыма, так и Краснодарского края, благо лететь недалеко, он базируется в румынской Констанце. Сегодня самолет нарезает круги на участке от Новороссийска до Адлера.
Самолет вероятно собирает информацию о системах защиты, а ночью нужно ждать очередного удара украинских беспилотников как с воздуха, так и с моря. Данные в любом случае уйдут в Киев.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, этот же самолет разведки и целеуказания в течение двух дней на этой неделе кружил в районе Калининградской области над нейтральными водами Балтийского моря и в воздушном пространстве Польши и Литвы. Вместе с ним действовал британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint, специально вылетевший к Калининграду с авиабазы Уоддингтон.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация