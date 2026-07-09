Самолёт разведки и целеуказания НАТО снова появился над Чёрным морем

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Самолёт разведки и целеуказания НАТО снова появился над Чёрным морем

Над Черным морем снова появился натовский самолет-разведчик, нарезающий круги вдоль побережья Краснодарского края. Об этом сообщают западные мониторинговые ресурсы.

По данным российских ресурсов, в последнее время авиация НАТО значительно активизировалась над Черным морем, самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II практически ежедневно появляется над нейтральными водами и совершает полеты как в районе Крыма, так и Краснодарского края, благо лететь недалеко, он базируется в румынской Констанце. Сегодня самолет нарезает круги на участке от Новороссийска до Адлера.



Самолет вероятно собирает информацию о системах защиты, а ночью нужно ждать очередного удара украинских беспилотников как с воздуха, так и с моря. Данные в любом случае уйдут в Киев.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, этот же самолет разведки и целеуказания в течение двух дней на этой неделе кружил в районе Калининградской области над нейтральными водами Балтийского моря и в воздушном пространстве Польши и Литвы. Вместе с ним действовал британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint, специально вылетевший к Калининграду с авиабазы Уоддингтон.
27 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +10
    Сегодня, 15:16
    Что тут прокомментировать,а ничего,ну летает ,ну собирает,ну передает,все об этом знают,ну и улетит как не в чём не бывало,что бы им не полетать не потренироваться,знают же что ничего не будет,даже "небезопасного" сближения с нашими Су-шками.
    1. Dead Звание
      Dead
      -2
      Сегодня, 15:19
      не делает ничего запретного
      1. красноярск Звание
        красноярск
        +3
        Сегодня, 15:30
        Цитата: Dead
        не делает ничего запретного

        Но наносят нам серьезный ущерб.
      2. andranick Звание
        andranick
        +5
        Сегодня, 15:34
        Ну так и в отношении него делать то, что не запрещено - лететь рядом с включенной глушилкой неисправным оборудованием, создающим радиопомехи. Обоснование - дружеское обеспечение безопасности полетов на случай непредвиденных ситуаций. А то что помехи - так стиралки не подвезли, аппаратуру нечем ремонтировать
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +3
          Сегодня, 15:46
          Цитата: andranick
          Ну так и в отношении него делать то, что не запрещено - лететь рядом с включенной глушилкой неисправным оборудованием, создающим радиопомехи.

          Или топливная система у истребителя нештатно сработала, дождик керосиновый устроила для разведчика, как весной 2024 года совершенно случайно получилось у нашего СУ-27. request smile
          1. andranick Звание
            andranick
            +1
            Сегодня, 16:03
            Так случай он же всякий бывает :)))
    2. barclay Звание
      barclay
      0
      Сегодня, 16:45
      По данным российских ресурсов, в последнее время авиация НАТО значительно активизировалась над Черным морем, самолет разведки и целеуказания...

      А нам поуху...
      У нас есть секретный план.
      Мы ещё не начинали.
      И т.д
      .
  2. russ71 Звание
    russ71
    +13
    Сегодня, 15:22
    Были бы ФАБЕРЖЕ... выслали бы сушку... пусть пролетит ну ОЧЕНЬ близко... попугает...
    Ну выраазят потом "опасное" поведение... как нибудь пережили бы.

    А пилоту ПРЕМИЮ!!!
    1. miry_mir Звание
      miry_mir
      +1
      Сегодня, 15:28
      нет у наших "фаберже", все уже всмятку...
      1. красноярск Звание
        красноярск
        +1
        Сегодня, 15:38
        Цитата: miry_mir
        нет у наших "фаберже", все уже всмятку...

        Не-не, - фаберже-болтун, это то, что и в пищу уже не годится, и из фаберже уже ничего не вылупится.
    2. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 15:35
      Цитата: russ71
      Были бы ФАБЕРЖЕ... выслали бы сушку... пусть пролетит ну ОЧЕНЬ близко... попугает...
      Ну выраазят потом "опасное" поведение... как нибудь пережили бы.

      А пилоту ПРЕМИЮ!!!

      А еще лучше - сбить на хрен (овощ, если что)
      А потом - приносим свои искренние извинения, - летчик, совершавший тренировочный полет, такой недисциплинированный, пьян был. Уволен на хрен. (овощ, если что) В наказание награжден орденом.
    3. amr Звание
      amr
      0
      Сегодня, 15:55
      попугает


      попугает, мне кажется нужно сбивать и официально приносить извинения в максимально циничной форме!!!
  3. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    +7
    Сегодня, 15:24
    Докатились! Даже в Сирии Запад не заикался о бесполетной зоне. Подобные международные проблемы решаются просто, а именно данные, судя по действиям врага, отнюдь не "нейтральные", воды обьявляются зоной боевых действий, включая воздух. Как например, Иран...
    1. VovaVVS Звание
      VovaVVS
      +7
      Сегодня, 15:27
      P.S. а "тот, кто выбирает позор, получает и войну, и позор"
      1. torbas41 Звание
        torbas41
        +3
        Сегодня, 15:36
        Совершено верно, уже пора нашему руководству, или крест снять, или трусы одеть. А то как- то все нелепо.
  4. Владимир60 Звание
    Владимир60
    0
    Сегодня, 15:31
    А что, случайно зенитная ракета сбилась с курса. Бывает. Приносим извинения за случайно сбитый самолёт.
  5. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    +3
    Сегодня, 15:31
    Цитата: Dead
    не делает ничего запретного

    Как и Иран, намедни сбивший над нейтральными водами, американский разведывательный беспилотник.
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 15:38
    Почему 2 наших истребителя рядом с ним не появляются ?
    1. Кмет Звание
      Кмет
      0
      Сегодня, 15:51
      Зачем? Достаточно одной ракеты..
    2. Радик Мухарямов Звание
      Радик Мухарямов
      0
      Сегодня, 16:24
      Очереди за горючим на заправках. Вот и не подвезли лётчикам своевременно
  7. Joker62 Звание
    Joker62
    +1
    Сегодня, 15:41
    Над Черным морем снова появился натовский самолет-разведчик, нарезающий круги вдоль побережья Краснодарского края.

    Срочно сбить к ядрённой фене!
    Иначе хо_хлота нлчью начнуть кошмарить против нас...
  8. VicVic Звание
    VicVic
    0
    Сегодня, 15:49
    Когда там же летал Global Hawk я здесь размышлял почему бы к нему рядом не пристроить наш самолёт с аппаратурой РЭБ. Мне тогда ответили, что беспилотник летает не быстро и очень долго, самолёту его сопровождать будет и сложно и дорого, надо несколько самолётов по очереди.
    Сейчас у врага разведчик самолёт. Почему бы нам не создавать ему проблемы РЭБ, летая максимально близко, да и просто физически?
  9. Кмет Звание
    Кмет
    0
    Сегодня, 15:51
    Сегодня самолет нарезает круги на участке от Новороссийска до Адлера.

    Какая жирная цель...
  10. Абзац Звание
    Абзац
    +1
    Сегодня, 16:17
    Порадовали ! А то мы соскучились. А пугнуть его оттуда не пробовали? Или опять обидеть кого боимся, тех же румын к примеру. Вроде СВО побоку и сказали что уже война. Я то думал теперь начнём по военному.Но нет очередное сотрясание воздуха. Утираемся !
  11. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 16:34
    Вася Цымбал в гробу переворачивается от такой несправедливости....в Советской Армии керосина на всё хватало...
  12. просто СЕРГЕЙ Звание
    просто СЕРГЕЙ
    +1
    Сегодня, 16:36
    Сбивать сбивать их надо все знают для чего они летают.
  13. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 16:48
    Надо было бы истребитель туда послать с Дмитрием Медведевым в качестве второго пилота.
    Проявил бы себя!