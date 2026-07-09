Глава ТПП назвал Путину отрасль, в которой почти удалось победить коррупцию

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Глава ТПП назвал Путину отрасль, в которой почти удалось победить коррупцию


Владимир Путин встретился с президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным. Темой разговора стала работа ТПП по противодействию коррупции. Российский лидер поинтересовался конкретными мерами, которые предпринимает палата в этом направлении.

Сергей Катырин доложил, что ключевым инструментом остаётся ежегодный опрос «Бизнес-барометр коррупции». В исследовании участвуют около 40 тысяч респондентов. Его итоги направляют во все органы власти – от муниципальных до федеральных.

Результаты этого опроса позволяют увидеть, в каких сферах сегодня коррупционные риски наиболее высоки, а где они, наоборот, снижаются. По словам Катырина, картина не статична – она меняется вместе с экономической и административной ситуацией.

Особенно показателен пример с налоговой службой. Ещё недавно предприниматели массово жаловались на проверки, а сейчас эта тема почти исчезла из обращений. Всё потому, что работа ФНС стала заметно прозрачнее, и коррупционная составляющая в этой области почти сошла на нет.

Помимо борьбы с коррупцией, Катырин доложил президенту о других направлениях работы ТПП: сопровождении законопроектов с учётом интересов бизнеса, международном сотрудничестве, выдаче сертификатов происхождения, развитии семейного предпринимательства.
37 комментариев
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  1. Orange-Bigg Звание
    Orange-Bigg
    +12
    Сегодня, 15:21
    . Глава ТПП назвал Путину отрасль, в которой почти удалось победить коррупцию


    Как можно победить то на чём держится вся система лояльности?Что за басни?А ну почти победить.Совсем немножко победили коррупцию в течении отдельно взятых суток.Тогда не соврал.Наверное проверка в это время была.Ну хоть как то,но начали коррупцию побеждать,а то как вспомнишь бесстыжие рожи казнокрадов в лице тех же полковников МВД,которых по ТВ с крупными суммами нала показывали,так отторопь берёт.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +7
      Сегодня, 15:28
      В продолжении поста.

      .Конфискация у начальника Краснодарского УМВД - полковников МВД Александра и Ольги Семёновых: сеть АЗС, огромный ТЦ «Медиа Плаза» и гранд-отель «Екатеринодар», 34 отеля, 287 квартир, 679 нежилых объектов, 438 участков, доли в 50 компаниях и 450 госконтрактах, 49 авто, 12 яхт. https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/6942c2249a7947d061dc3b2c //////////////////////////////////////////////// Никогда такого не было, и вот опять


      https://ok.ru/velikayaep/topic/156782770027997

      Можно конечно и про более высокие классовые слои общества вспомнить,но там совсем жесть.Ссылки на эти примеры из сети приводить не буду.
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 15:48
        Что вы себе позволяете? Это же гос. служащие, а виноваты могут быть только олигархи.
        1. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          +3
          Сегодня, 15:49
          Так кому вы думаете служат гос.служащие?Кто чиновников продвигает,устраивает на должности?Почитайте интервью Дерипаски. Демократия же.А кто главный всегда в странах при демократии?Хотя возможно с тех времён ,да времён санкций реалии малость могли притерпеть изменения.
          1. topol717 Звание
            topol717
            +2
            Сегодня, 15:53
            Цитата: Orange-Bigg
            Так кому вы думаете служат гос.служащие?
            Если гос. служащий что то делает не для страны, то ему место в тюрьме. А его начальник должен немедленно понижаться в должности или следовать за подчиненным.
    2. кредо Звание
      кредо
      +8
      Сегодня, 15:29
      Как можно победить то на чём держится вся система лояльности?Что за басни?А ну почти победить.Тогда не соврал.

      А для меня стало откровенностью, что налоговые органы приравняли к отрасли.
      Похоже автор этой заметки не разобрался когда составлял заголовок к статье. hi
      1. topol717 Звание
        topol717
        +3
        Сегодня, 15:51
        Начинать надо с того что такое ТПП, кому и зачем она вообще нужна? Таких организаций у нас в стране до... Зато очень удобно бюджет пилить.
    3. Гардамир Звание
      Гардамир
      +5
      Сегодня, 15:44
      Ну вы же понимаете, перед выборами и не такие басни можно услышать.
    4. gsev Звание
      gsev
      -1
      Сегодня, 15:45
      Цитата: Orange-Bigg
      Как можно победить то на чём держится вся система лояльности?

      Статус самозанятого позволяет не сталкиваться с коррупцией. Обычно коррупционер при позднем Путине берет взятку, но ничего не делает в пользу взяткодателя. Если тот самостоятельно выиграл тендер деньги оставляются, если нет возвращаются. Сейчас в России взятка в 95% случаев просто необоснованная трата денег.
    5. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 16:04
      Цитата: Orange-Bigg
      Как можно победить то на чём держится вся система лояльности?Что за басни?

      В капиталистическом государстве коррупцию победить невозможно, ибо такое государство создано на коррупции.
    6. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Сегодня, 16:15
      Как можно победить то на чём держится вся система лояльности?Что за басни?А ну почти победить.
      приказом, что все цели в борьбе с коррупцией считать достигнутыми soldier
      А потом наградить орденами, медалями и премиями победителей feel
  2. красноярск Звание
    красноярск
    +3
    Сегодня, 15:22
    Ну, что тут скажешь? Пой, ласточка, пой....
    1. spectr Звание
      spectr
      +4
      Сегодня, 15:31
      Это да. Особенно мне понравилось утверждение:
      Особенно показателен пример с налоговой службой. Ещё недавно предприниматели массово жаловались на проверки, а сейчас эта тема почти исчезла из обращений.

      У знакомого предприниматель недавно вынужден был закрыть дело. Объяснил тем, что налоги подняли, откаты чиновники тоже подняли (да, у взяток тоже есть инфляция :)) ). Количество проверок с начала года резко возросло (всякие пожарные, эпидемиологи и прочие, прочие, прочие ....) .
      1. nepunamemuk Звание
        nepunamemuk
        +1
        Сегодня, 16:04
        неужели чиновники остались без взяток😪
  3. Дво Звание
    Дво
    +7
    Сегодня, 15:23
    У нас нет отраслей без коррупции, везде где строительство , кап ремонт и закупка откат до 50 процентов и с этим вы хотите нормальное государство. А в кремле всё хорошо и у них по небу летают розовые пони.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +2
      Сегодня, 15:37
      Цитата: Дво
      У нас нет отраслей без коррупции, везде где строительство , кап ремонт и закупка откат до 50 процентов и с этим вы хотите нормальное государство. А в кремле всё хорошо и у них по небу летают розовые пони.


      В Кремле вершина всей этой пирамиды,всего этого айсберга. Или вы думаете что там какой то другой отдельный мир?И почему бы там розовым пони не летать?Вполне возможно что и летают.
      1. сергей фонов Звание
        сергей фонов
        0
        Сегодня, 16:27
        "В Кремле вершина всей этой пирамиды,всего этого айсберга. Или вы думаете что там какой то другой отдельный мир?И почему бы там розовым пони не летать?Вполне возможно что и летают."
        Розовые пони там точно не летают, а вот большие и зелёные (но не крокодилы) летают.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      -1
      Сегодня, 16:07
      Цитата: Дво
      нас нет отраслей без коррупции, везде где строительство , кап ремонт и закупка откат до 50 процентов

      Особенно ЖКХ, которое даже никто и не трогает, творят что хотят.
  4. axren1 Звание
    axren1
    +2
    Сегодня, 15:25
    Видимость работы ...
  5. Дербенев Антон Звание
    Дербенев Антон
    +3
    Сегодня, 15:26
    Посмеялся с названия статьи. Спасибо.
  6. shm_kv Звание
    shm_kv
    +6
    Сегодня, 15:28
    "почти удалось" звучит как "немножко беременна".
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 15:39
      Цитата: shm_kv
      "почти удалось" звучит как "немножко беременна".


      Уже почти удалось победить коррупцию, загнали её в угол,а она в последний момент буквально чудом спаслась. Жаба задавила.Как жить без неё ?Как жить?Не вывезли короче борьбу с коррупцией.
  7. Никита Че Звание
    Никита Че
    +2
    Сегодня, 15:32
    Нет веры не единому слову
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:35
    Налоговую перевели на электронный оборот ,Там человек вообще не касается. Вот так бы перевели всех мигрантов .Пришел ,зарегистрировался ,получил налоговый счет и платить налоги. Нет регистрации ,сразу домой,нет налогов- домой!
  9. Роман_ Звание
    Роман_
    0
    Сегодня, 15:39
    По словам Катырина, картина не статична – она меняется вместе с экономической и административной ситуацией

    На сегодня ТПП полностью получила с налоговой "административную" помощь и на пол года налоговики самые честные и не коррумпированные... Остальные в процессе внесения "помощи" для исключения из списков коррупционеров.
  10. Не_боец Звание
    Не_боец
    -1
    Сегодня, 15:48
    Ещё недавно предприниматели массово жаловались на проверки, а сейчас эта тема почти исчезла из обращений.

    Мне одному кажется что у нас проверки запрещены со времен ковида? Вспомним сколько массовых отравлений было.
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 16:20
      Отравления из-за гастарбайтеров, а не из-за отсутствия проверок. В Средней Азии не принято блюсти санитарные нормы и гигиену. Кое-где национальная норма из бутылки подмываться не пользуясь туалетной бумагой.
  11. Кмет Звание
    Кмет
    0
    Сегодня, 15:49
    Что-то примеры у главы ТПП расплывчаты и не имеют конкретики в цифрах, да и аналитику провести не по чем. Неубедительно. Есть два понятия "Борьба с коррупцией" и "Борьба против коррупции" - по своей сути очень противоположны, но на слух весьма созвучны и непротиворечивы.
  12. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +2
    Сегодня, 15:51
    удалось победить коррупцию

    Как сказал бы Станиславский : - Не верю !
  13. AKuzenka Звание
    AKuzenka
    +1
    Сегодня, 16:08
    Читается как несмешная юмореска третьесортного стендапера.
  14. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    0
    Сегодня, 16:17
    А моему соседу несколько лет назад возобновили начисление налогов за угнанный в 90-ые годы мотоцикл.
    Не начисляли, а потом вдруг возобновили начисления!
    А ещё у нас здание СталГрэса разрушили, из-за того, что на него начислили бешеные налоги. Здание было на авианалёт рассчитано, но не было от налогов защищено.
  15. RondelR
    RondelR
    0
    Сегодня, 16:18
    Особенно показателен пример с налоговой службой. Ещё недавно предприниматели массово жаловались на проверки, а сейчас эта тема почти исчезла из обращений. Всё потому, что работа ФНС стала заметно прозрачнее, и коррупционная составляющая в этой области почти сошла на нет.

    Чего?))))) налоговая вообще потеряла какую либо адекватность, явна указания сверху сколько штрафов собрать, просто блокируют все цепочку НДС и начинают со всех требовать чтобы заплатили, и плевать кто там обналом занимался. Бандиты просто.
  16. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    0
    Сегодня, 16:24
    Налоговая и банковская система основные проблемы России, там причина прозябания и отсутствия роста благосостояния.
  17. Жека111 Звание
    Жека111
    +2
    Сегодня, 16:33
    Чем ближе выборы, тем больше будет славных побед!
  18. g_ae Звание
    g_ae
    0
    Сегодня, 16:40
    Почти удалось, но в последний момент таки коррупция победила? Не можешь победить - возглавь?
  19. Был Мамонт Звание
    Был Мамонт
    0
    Сегодня, 16:46
    Есть еще одна знаковая победа:
    "Россия заняла второе место по неравенству в рейтинге UBS... .В том же отчете UBS поставил Россию на второе место среди 56 рынков по коэффициенту имущественного неравенства Джини. Показатель страны составил 0,82 и совпал с результатом ОАЭ, занявших первую строчку. Следом расположились ЮАР и Бразилия с коэффициентом 0,81."
    https://incrussia.ru/news/rossiya-zanyala-vtoroe-mesto-po-neravenstvu-v-rejtinge-ubs/
  20. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 16:46
    Победить коррупцию в России можно только на бумаге.