Spiegel: Volkswagen планирует закрыть четыре завода в ФРГ до 2034 года

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Spiegel: Volkswagen планирует закрыть четыре завода в ФРГ до 2034 года


Германский автоконцерн Volkswagen принял радикальное решение. По данным Der Spiegel со ссылкой на источники в наблюдательном совете, руководство VW обсуждает остановку производства сразу на четырёх площадках в ФРГ.

В 2031 году закроются заводы в Цвиккау и Эмдене, в 2032-м – в Ганновере, а в 2034-м – предприятие Audi в Неккарзульме. Всего под сокращение попадут около 40 тысяч рабочих мест. Дополнительно до 2030 года компания планирует сократить ещё 50 тысяч сотрудников по всему миру.

Формально это один из шагов заявленной ранее «программы экономии». По факту – агония немецкого автопрома, который ещё недавно считался локомотивом европейской экономики. Модели, которые традиционно собирались в Германии, теперь будут производить в странах Восточной Европы. В их числе Венгрия и Словакия, где рабочая сила и энергия дешевле. Сами же немецкие площадки, по данным издания, могут быть перепрофилированы. Вплоть до продажи оборонным предприятиям.

Германия, которая годами кормилась за счёт экспорта автомобилей, столкнулась с суровой реальностью. Дорогая энергия, неразумная санкционная политика, потеря российского рынка и деиндустриализация под эгидой «зелёного перехода» превратили некогда процветающую отрасль в убыточный балласт.
24 комментария
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 15:31
    Не выйдет из Песткриуса Манштейна ,уж больно туповат
    1. Николай Иванов_5 Звание
      Николай Иванов_5
      +1
      Сегодня, 16:30
      У Volkswagen новые заводы по производству военной техники появится.
    2. Николай Иванов_5 Звание
      Николай Иванов_5
      0
      Сегодня, 16:33
      WSJ: Германия начала переоборудовать автомобильные заводы в оружейные.

      https://kam.business-gazeta.ru/news/700222
  2. кредо Звание
    кредо
    +2
    Сегодня, 15:33
    Германский автоконцерн Volkswagen принял радикальное решение. По данным Der Spiegel со ссылкой на источники в наблюдательном совете, руководство VW обсуждает остановку производства сразу на четырёх площадках в ФРГ.

    В 2031 году закроются заводы в Цвиккау и Эмдене, в 2032-м – в Ганновере, а в 2034-м – предприятие Audi в Неккарзульме. Всего под сокращение попадут около 40 тысяч рабочих мест. Дополнительно до 2030 года компания планирует сократить ещё 50 тысяч сотрудников по всему миру.

    Тут даже насчёт завтра не знаешь что будет, а уж про 31-34 года и подавно нечего гадать. Может к тому сроку и Германия того-этого, исчезнет с карты мира, судя воинственным заявлениям её "генералов от инфантерии". crying
    1. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 15:43
      Цитата: кредо
      Может к тому сроку и Германия того-этого, исчезнет с карты мира,

      Ну да, размечтался.
      [/quote]руководство VW обсуждает остановку производства сразу на четырёх площадках в ФРГ.[quote]

      Все эти предприятия переводятся на выпуск военной техники и вооружений.
      Так что, никто 40 тысяч работников увольнять не будет.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +3
        Сегодня, 15:59
        Цитата: красноярск
        Все эти предприятия переводятся на выпуск военной техники и вооружений.
        Ну да. щазз. Это на бумаге взял и перевел. а реальность немного сложнее, просто из АВТО электромобиль делать не так просто оказалось, и тот же немецкий автопром пока не осилил. Я уж не говорю про то, что вместо легкового грузовик делать. А все специалисты в один миг переводят всю промышленность на выпуск военной технике. Что бы делать что то другое нужны другие инженеры, другое оборудование, другие нормы, другие материалы. И это все не за 10 минут. тут месяцы и годы нужны.
        1. Peter1First Звание
          Peter1First
          0
          Сегодня, 16:13
          Постановка мирной экономики на военные рельсы вроде бы выход, но только до определенного предела! Это чистые затраты без дохода /особенно в условиях рыночной экономики/. Конечно, затраты компенсирует государство, и даже какую-то прибыль владельцам предприятия, но это возможно только если у этого государства будет покупать эту продукцию (оружие) какой-нибудь богатый покупатель. И Украина тут опять неподходящий клиент -т к она существует только на кредиты Запада и своих средств не имеет. И тогда средства для оборонки берутся из бюджета государства, в результате падает вся социалка и непроизводственные расходы...
        2. G.M.V Звание
          G.M.V
          0
          Сегодня, 16:28
          Да ладно! У этого.. красноярска в Гейропе - всё полный ажур! Профсоюзы всё решают, денег хватает и на энергоресурсы, и на оружие украине. А то, что везде социалку сокращают Фома не желает видеть: "неправда товарищи! -это не 😴сон!"
        3. Azim77 Звание
          Azim77
          0
          Сегодня, 16:29
          Ну что ж, до 20 века не было ни Мерседесов, ни Ауди, ни Фольксвагенов. Промышленная революция закончилась, опять будут жить как раньше - пахать и сеять. Может опять фарфор в цене окажется.
          Цитата: topol717
          Я уж не говорю про то, что вместо легкового грузовик делать. А все специалисты в один миг переводят всю промышленность на выпуск военной технике. Что бы делать что то другое нужны другие инженеры, другое оборудование, другие нормы, другие материалы. И это все не за 10 минут. тут месяцы и годы нужны.

          Ну да, для материалов и ВПК тоже нужны ресурсы. Если бы этого всего было достаточно, то зачем бы закрывать автомобильные заводы.
      2. isv000 Звание
        isv000
        +1
        Сегодня, 16:17
        Цитата: красноярск
        Может к тому сроку и Германия того-этого, исчезнет с карты мира,
        Ну да, размечтался.

        Германия в нынешнем её виде появилась в 19-м веке, до этого была одеялом из крохотных лоскутков, постоянно грызущихся друг с другом. Надо помочь бедолаге вернутся в первозданное состояние...
        1. tihonmarine Звание
          tihonmarine
          +2
          Сегодня, 16:27
          Цитата: isv000
          Германия в нынешнем её виде появилась в 19-м веке, до этого была одеялом из крохотных лоскутков, постоянно грызущихся друг с другом.

          А Черчилль предлагал разделить её на 10−15 стран, лишенных армий и крайне ограниченных в правах. Американцы предлагали полностью запретить Германии (или Германиям) иметь какую-либо промышленность, разрешив только сельское хозяйство. Очевидно, самым правильным было бы объединение этих предложений – 10−15 мелких Германий без армий, промышленности и прав.
      3. faridg7 Звание
        faridg7
        0
        Сегодня, 16:51
        Цитата: красноярск
        Цитата: кредо
        Может к тому сроку и Германия того-этого, исчезнет с карты мира,

        Ну да, размечтался.
        руководство VW обсуждает остановку производства сразу на четырёх площадках в ФРГ.

        Все эти предприятия переводятся на выпуск военной техники и вооружений.
        Так что, никто 40 тысяч работников увольнять не будет.

        Один вопрос- где деньги, Зин?
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 16:03
      Цитата: кредо
      то будет, а уж про 31-34 года и подавно нечего гадать. Может к тому сроку и Германия того-этого, исчезнет с карты мира

      Скорее всего, не только Германия, но практически вся западная европа превратится в мусульманский Третий Рим.
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 16:22
        Цитата: Joker62
        Цитата: кредо
        то будет, а уж про 31-34 года и подавно нечего гадать. Может к тому сроку и Германия того-этого, исчезнет с карты мира

        Скорее всего, не только Германия, но практически вся западная европа превратится в мусульманский Третий Рим.

        Мы Третий Рим, а четвёртому - не бывать!
      2. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 16:23
        Скорее всего, не только Германия, но практически вся западная европа превратится в мусульманский Третий Рим.

        Может и так (не зря же их бездетная Меркель зазывала в Германию на ПМЖ), но я всё-таки имел ввиду, что неуёмная страсть германского "бомонда" перестроить местную экономику на военные нужды может привести саму Германию к точке невозврата, когда от самой Германии останется только безлюдная пустошь и не более. hi
    3. Николай Иванов_5 Звание
      Николай Иванов_5
      0
      Сегодня, 16:32
      WSJ: Германия начала переоборудовать автомобильные заводы в оружейные.

      https://kam.business-gazeta.ru/news/700222
  3. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 15:56
    Spiegel: Volkswagen планирует закрыть четыре завода в ФРГ до 2034 года

    нам то, какое до этого дело?
    у нас, тот же Ростсельмаш, работает по какому графику????
    и уже не первый год...
    и "всЁ - прекрасно"?
    опустились до: "у соседа сдохла корова - у нас праздник"?
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 16:13
      Как это какое дело? Чтобы понять откуда ноги растут у тех же платных парковок путем полной замены бесплатных. Это оттуда.
      Это в мультфильме поодиночке с ума сходят, только гриппом вместе болеют. Сейчас с ума коллективно сходят, по указке из-за границы.
      Приказали глобалисты, сделать паровки повсеместно платными, наши взяли под козырёк и кинулись ликвидировать бесплатные парковочные места.
      Это всё цели устойчивого развития ООН, пересадить всех на общественный транспорт и велосипеды.
      Вот только рекомендации ООН годятся лишь для теплых и благополучных стран. Странно их соблюдать у нас как приказ старшего начальника.
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 16:17
    В 2031 году закроются заводы в Цвиккау и Эмдене, в 2032-м – в Ганновере, а в 2034-м – предприятие Audi в Неккарзульме

    Свято место, пусто не бывает. Китайцы только этого и ждут.
    Там где заканчивается "Merсedes", там начинается "Hongqi".
    .
  5. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 16:21
    Фольксы и их реплики давно уже в Китае лепят, как лапшу быстрого приготовления...
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 16:31
      Проблема не в этом. Проблема в том, что в Европе делают владение личным автомобилем роскошью.
      Опять же, вроде как их проблема.
      Но, на самом деле это наша проблема также, у нас взялись повторять их подходы.
      Идет последовательная ликвидация гаражных кооперативов в центре, и прилегающих к центру районах, и сейчас ликвидация бесплатных парковочных мест в городах.
      Рост цен на легковые автомобили это из той же оперы, как и бестолковые электромобили тоже.
  6. andrewkor Звание
    andrewkor
    0
    Сегодня, 16:27
    А ещё Фольки открывают завод в Узбекистане.
  7. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:40
    Немцы получили что заслужили.
  8. север 2 Звание
    север 2
    0
    Сегодня, 16:43
    вот советская пропаганда не показала во время "встречи на Эльбе" удивлённые рожи американских солдат , мол , от куда тут в Германии во время ВМВ столько много американских автомобилей от американских компаний и производителей , притом произведённых не в Германии , притом новых ... Да даже самый массовый грузовик немецкой армии Opel Blitz был не немецким то вовсе , а от компании США General Motors . А как филиалы заводов Форда всю войну снабжали Германию своими автомобилями !!! Что в это время делал немецкий Volkswagen ? А он изготовлял от мин до деталей ракет Фау . Так что и сейчас ( поскольку уже идёт новая война против России ) США обеспечат Германию автомобилями ,а немецкие автомобильные заводы будут выпускать сугубо военную продукцию для по реваншу тоскующего нового вермахта Четвёртого Рейха . Кстати , в тех цехах Volkswagen и Opel где работали немцы , немцы были и обутые и одетые и сытые и ждали когда их сыновья , мужья и отцы на восточном фронте "добудут" для немцев русские земли с имениями и с русскими рабами . Ну а в других цехах уже как раз и работали только рабы - вывезенные в Германию советские граждане . И довольные эти немцы тогда были - хоть все гражданские заводы пускай так работают... Хотят немцы повторить ...