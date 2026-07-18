Вьетнам: Тонкинский цирк



Южновьетнамские рейнджеры - предназначались, в том числе и для операций в тылу врага



«Бьет Хай», коммандос ВМС Южного Вьетнама



Артиллерийский катер Тип 55А «Шаньтоу»



Эсминец «Мэддокс»



Кэптэн Джон Геррик (слева) и Коммандер Герберт Л. Ожье



Торпедный катер проекта 123-бис на постаменте в Калининграде

Основная задача «Мэддокса» заключалась в том, чтобы выступать в роли морского провокатора — тыкать своим серым носом и американским флагом как можно ближе к «брюху» Северного Вьетнама, по сути, тыча своими пятидюймовыми пушками в нос коммунистическому флоту... Миссия стала ещё более провокационной, поскольку была приурочена к рейдам коммандос, что создавало впечатление, будто «Мэддокс» руководил этими операциями... Таким образом, у Северного Вьетнама были все основания полагать, что «Мэддокс» был причастен к этим действиям.



Вьетнамский торпедный катер уходит из-под огня «Мэддокса» 2 августа 1964 года



Генерал армии Ван Тиен Зунг, впоследствии министр обороны ДРВ



Эсминец «Тернер Джой» — ещё один «герой» Тонкинского инцидента



«Скайхоки» над Тонкинским заливом 12 августа 1964 года



Роберт Макнамара: «Мы проигрываем, но мы не можем и не будем с этим мириться!»



Линдон Джонсон обращается к нации

К агрессии и террору против мирных поселений в Южном Вьетнаме теперь добавилась открытая агрессия на море... Повторные акты насилия против вооружённых сил Соединённых Штатов должны быть встречены не только повышенными мерами оборонного характера, но и проактивными шагами... Мы осознаём все риски распространения конфликта, о которых другие, кажется, забывают. Наша цель — не допустить расширения войны.



Лейтенант Эверетт Альварес младший во вьетнамском плену

В 7:00 по местному времени осуществить единичную максимальную акцию... с задачей обеспечить максимально высокий уровень поражения целей.



«Тонкинская резолюция»



Линдон Джонсон подписывает Тонкинскую резолюцию. На лице написано: «Ну и на кой мне это?»