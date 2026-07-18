Вьетнам: Тонкинский цирк
Нельзя сказать, что американцы всем сердцем жаждали вторгнуться во Вьетнам: воспоминания о Корейской войне ещё были слишком ярки в памяти (хотя «ястребы» были за вторжение обеими руками!). И СССР, и США хотели уладить конфликт дипломатическими методами. Нашлись посредники: Индия и Польша... Если честно, особого желания договориться не проявлял Хо Ши Мин. Сложно его за это упрекать: Вьетконг хозяйничал в часе езды от Сайгона как у себя дома. Плод уже созрел и был готов сам упасть в руки дядюшки Хо. Американцы также оценивали данную ситуацию с тревогой, поэтому, постоянно пытались свалить Хо Ши Мина.
Южновьетнамские рейнджеры - предназначались, в том числе и для операций в тылу врага
ЦРУ против ДРВ проводило «тайные операции», которые заканчивались «радиоиграми», в ходе которых вьетнамские контрразведчики указывали, куда будет выброшена очередная группа подготовленных американцами диверсантов, организовывали «тёплый приём», после чего очередной перевербованный радист начинал лить в уши своим хозяевам дезу, от которой у тех повышалось настроение — на Севере Вьетнама действует мощное подполье! Всего на Север страны забросили 80 групп, судьба всех была печальной...
«Бьет Хай», коммандос ВМС Южного Вьетнама
Помимо американцев, диверсантов в ДРВ засылали спецслужбы сайгонского режима. Из Дананга ночью выходили скоростные катера с «Бьет Хай» — военно-морскими коммандос (набранными, по большей части, из нунгов — народа, родственного тайцам), обстреливавшие и взрывавшие береговые объекты Северного Вьетнама. Катера типа Swift и Nasty могли развить скорость до 55 узлов, и ни один патрульный корабль флота ДРВ не мог их догнать. Иногда случались перестрелки между патрульными катерами, у южан было ощутимое преимущество — 40-мм автоматические пушки. Кстати говоря, этот момент стоит запомнить, он важен для понимания последующих событий.
Артиллерийский катер Тип 55А «Шаньтоу»
Всё вышеперечисленное заставило дядюшку Хо озаботиться укреплением береговой обороны ДРВ. От КНР были получены китайские артиллерийские катера — тип 55А «Шаньтоу», против 4х37-мм орудий которых 1х40-мм и 1х20-мм (плюс 2 браунинга калибра 12,7-мм) пукалки южан были не то чтобы бесполезны, но... Смотрелись максимально бледно. Разработаны катера были на базе советских торпедных катеров проекта 183 «Большевик». 28 июля 1964 года после налёта коммандос на остров Хонзё «Шаньтоу» северян гнались за южными катерами более 40 миль. А два дня спустя коммандос попытались штурмовать РЛС на острове Хонме, но после интенсивной перестрелки убрались ни с чем. В общем, моряки ДРВ были настороже и готовы в любой момент отбить атаку абсолютно безусловного противника.
Эсминец «Мэддокс»
И тут у побережья ДРВ появился эсминец ВМС США «Мэддокс»... Эсминец пришёл с разведывательной целью: миссия «Десото» подразумевала радиоразведку и... наблюдение за активностью патрульных катеров северян. Эти данные, скорее всего, американцы собирали не для себя, а обеспечивали информацией тех самых южных коммандос, которые регулярно совершали рейды на север. Дальше начинается цирк с конями, поскольку описанный ниже бой или избыток алкоголя в организме командира дивизиона эсминцев кэптэна Джона Геррика (самим эсминцем командовал коммандер Герберт Л. Ожье), приведший к галлюцинациям в отдельно взятой военно-морской голове, вызвал последствия, которые было достаточно сложно рассчитать.
Кэптэн Джон Геррик (слева) и Коммандер Герберт Л. Ожье
В общем, официальная американская версия выглядит так. 1 августа Геррик получил предупреждение о перехвате радиопередачи командования ВМС ДРВ: «Решение дать бой врагу сегодня вечером». Кэптэн решил, что отвести корабль подальше от берега будет явно не во вред здоровью. В ночь на 2 августа несколько вьетнамских торпедных катеров проекта 123-бис (тип Р-4 по натовской классификации) и тех самых китайских сторожевых катеров типа «Шаньтоу» получили приказ идти к острову Хонме. Данный приказ американцы также перехватили и решили, что это как раз намерение вступить в бой с «Мэддоксом». Рано утром 2 августа АНБ направило командованию ВМС срочную телеграмму: «Учитывая проявленную чувствительность со стороны ДРВ и наблюдаемую подготовку к противодействию, реакция на патруль «Десото» может оказаться серьёзнее, чем предполагалось». Вот только командира эсминца в списке адресатов телеграммы не значилось, а командование ВМС США разрешило Геррику продолжать действовать в территориальных водах ДРВ.
Торпедный катер проекта 123-бис на постаменте в Калининграде
В Ханойском Генштабе в тот день дежурил старший полковник (во Вьетнаме есть такое звание, равно как и «старший капитан 1 ранга») Чан Куи Хай, заместитель начальника Генштаба. Когда ему доложили о наличии в терводах американского эсминца и задали сакраментальный вопрос: «Что делать?», старший полковник (по мемуарам очевидцев) заорал в трубку: «Что? Они ещё спрашивают, как мы должны на это отреагировать? Когда вражеский корабль вторгается в наши территориальные воды, мы должны его атаковать! Какого чёрта они ждут?». От постоянных рейдов сайгонских коммандос на территорию ДРВ нервы у многих в Генштабе были на пределе. После чего три торпедных катера проекта 123-бис 135-й торпедной группы получили приказ атаковать «Мэддокс» под прикрытием двух сторожевых катеров.
Надо сказать, что основания для атаки дали сами американцы. Джеймс Бэмфорд служивший в разведке ВМС США аналитиком впоследствии писал:
Вьетнамский торпедный катер уходит из-под огня «Мэддокса» 2 августа 1964 года
В 14:00 2 августа на эсминце заметили, что катера ВМС ДРВ взяли курс на восток и увеличили скорость до 25 узлов. В 14:40 Геррик предупредил командование ВМС, что, если потребуется, откроет огонь в целях самообороны. Ему на помощь были направлены 4 палубных истребителя F-8 «Крусайдер» с авианосца «Тикондерога», выполнявших тренировочный полёт. В 15:05 эсминец сделал три предупредительных выстрела из 5'' орудия. При этом представители ВМС США впоследствии утверждали, что вьетнамцы открыли огонь первыми. После чего катера взяли курс на корабль и вышли в атаку на 40 узлах, ведя огонь из крупнокалиберных КПВ. При этом ни снаряды «Мэддокса», ни торпеды катеров ни в кого не попали. А в 15:20 прибыли «Крусайдеры» и атаковали торпедные катера, все три получили повреждения, четверо вьетнамцев погибли, шестеро были ранены (американцы доложили о потоплении одного катера, но вьетнамские данные это не подтверждают). «Мэддокс» отделался одной дыркой от пули в корпусе, также не фатальные повреждения получил один из самолётов.
Генерал армии Ван Тиен Зунг, впоследствии министр обороны ДРВ
3 августа на побережье прибыл начальник северовьетнамского Генштаба Ван Тиен Зунг, поздравивший моряков с боевым крещением, но... Самих моряков на этот момент в базе не было: прятались от шторма у одного из островов. Вроде как на обратном пути в самолёте он сказал сопровождавшему его офицеру, что атака была ошибкой и дежурный старший полковник превысил свои полномочия.
Эсминец «Тернер Джой» — ещё один «герой» Тонкинского инцидента
А потом было 4 августа. «Мэддокс» продолжил операцию «Десото», но Геррик потребовал подкреплений, и ему прислали эсминец «Тернер Джой». Корабли вели разведку, в Тонкинском заливе погода была — врагу не пожелаешь: тропический шторм с ливнем. В 18:40 станция радиоперехвата снова предупредила о возможных атаках вьетнамских торпедных катеров. Через два часа Геррик доложил, что его РЛС обнаружили ещё сначала две, потом три, потом десять целей. С «Тикондероги» подняли в воздух «Скайхоки», а на «Мэддоксе» акустики услышали шум винтов торпед. Идущих на них! В 21:40 Геррик доложил, что корабли ведут огонь по атакующим, но РЛС не могут надёжно захватить цели из-за шторма. В общем, в этот вечер американские эсминцы как ужаленные носились по Тонкинскому заливу, уклоняясь от торпед и ведя ураганный огонь по вьетнамским торпедным катерам, расстреляв более 300 5'' снарядов.
«Скайхоки» над Тонкинским заливом 12 августа 1964 года
Во всём этом цирке самое смешное то, что атаки не было! Дело в том, что в тот день, как я уже написал, был сильный шторм с тропическим ливнем. Катера Геррик видел только на радаре, причём более совершенные РЛС и ГАС находившегося поблизости эсминца «Тернер Джой» никаких целей не видели и не слышали. Лётчики впоследствии признались, что ничего не видели, равно как и сигнальщики «Мэддокса» и «Джоя». Вьетнамских катеров своими глазами не видел никто. Потому что их не было: вьетнамские журналы боевых действий не фиксируют выходов торпедных катеров в море 4 августа, что и не удивительно, учитывая шторм — мореходность катеров проекта 123-бис не шибко велика: 4 балла.
Роберт Макнамара: «Мы проигрываем, но мы не можем и не будем с этим мириться!»
А на следующий день Макнамара председательствовал на совещании объединённого комитета начальников штабов. Сводки с Юга оптимистическими не были — Вьетконг активничал, от «Арвин» толку не было, по донесениям разведки на Север перебрасывали китайскую авиадивизию, шеф ЦРУ Джон Маккоун предупреждал о возможных налётах китайской авиации на Сайгон. А тут ещё Геррик докладывал: «ДРВ бросила перчатку и теперь считает, что находится в состоянии войны с нами». «Мы проигрываем, но мы не можем и не будем с этим мириться!» — выдал министр обороны.
Интересно, что если после первого, реального столкновения 2 августа, американское командование особо не разволновалось, то после липового «боя» 4 августа, Макнамара дал команду нанести удар по базе ВМС ДРВ. Дело в том, что АНБ перехватило вьетнамское сообщение, в котором утверждалось, что вьетнамцы подбили два самолёта и повредили корабль противника. На самом деле в сообщении речь шла о бое 2 августа, но пока его расшифровали, пока довели до министра обороны США... Да и не нужно забывать: Макнамара был «ястребом» и ему требовался повод для вмешательства в межвьетнамские разборки. Нафантазированный Герриком бой 4 августа такой повод давал...
Линдон Джонсон обращается к нации
4 августа в 18:00 официальный Вашингтон объявил, что произошло «второе преднамеренное нападение». Макнамара давал Джонсону дозированную информацию, в которой выкручивал скудные данные радиоперехвата в свою пользу. В результате в 23:36 4 августа 1964 года Линдон Джонсон обратился к нации:
Лейтенант Эверетт Альварес младший во вьетнамском плену
После этого Объединённый комитет начальников штабов приказал командованию ВМС:
Операцию назвали по-американски пафосно: «Пронзающая стрела». Самолёты с авианосцев «Тикондерога» и «Констеллейшн» совершили налёт на базы торпедных катеров и нефтехранилище в городе Винь. F-8 «Крусайдер», А-1 «Скайрайдер» и А-4 «Скайхок», совершив 64 самолёто-вылета, по оценкам лётчиков, уничтожили до 10 процентов всех нефтехранилищ ДРВ и 29 торпедных катеров. При этом американцы потеряли два самолёта: один «Скайрайдер», пилот которого, лейтенант Ричард Сатер, погиб, и один «Скайхок», пилот которого, младший лейтенант Эверетт Альварес-младший, на восемь лет угодил в плен, став, таким образом, первым из 600 американских лётчиков, оказавшихся во вьетнамской тюрьме, получившей ироничное название «Ханой-Хилтон».
Обе машины сбили из 14,5-мм зенитных пулемётов. Вьетнамцы заявили о восьми сбитых самолётах. Впрочем, и американское заявление стоит делить на десять: реально было потоплено два торпедных катера и повреждено несколько патрульных «Шаньтоу» (вьетнамцы признают 23 штуки). «Нигде так не врут, как на войне и на охоте», как говорил Бисмарк.
«Тонкинская резолюция»
В принципе, инцидент в Тонкинском заливе и операция «Пронзающая стрела» так и могли бы остаться отдельными эпизодами, но 7 августа Конгресс США принял «Тонкинскую резолюцию» (вступала в силу 10 августа). Она давала право президенту Линдону Джонсону без официального объявления войны использовать военную силу (конвенциональное вооружение, не ЯО!) в Юго-Восточной Азии. Почему не во Вьетнаме? Ну, американцы прекрасно знали о существовании «тропы Хо Ши Мина», которая шла по территории Лаоса, поэтому, чтобы два раза не вставать...
Линдон Джонсон подписывает Тонкинскую резолюцию. На лице написано: «Ну и на кой мне это?»
И сама резолюция, и использование Тонкинского инцидента в качестве повода к войне были, в значительной мере, рассчитаны не на внешнюю, а на внутреннюю аудиторию. Джонсону предстояли выборы, а дать возможность своим конкурентам представить президента как «мягкотелого по отношению к коммунизму» значило их проиграть. Джонсон прекрасно помнил, как добился известности на национальном уровне сенатор Джозеф Маккарти: он поднялся на «потере Китая» в 1949 году. Дать кому-то возможность потопить его на «потере Вьетнама» было для президента неприемлемо. Кстати говоря, именно это соображение заставило Джонсона отвергнуть и план де Голля: нейтральный Южный Вьетнам, позволяющий США, не теряя лица, выйти из войны. Америка на всех парах летела в эпопею, которая изменит и сами США, и весь остальной мир...
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