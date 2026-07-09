Наши бойцы провели операцию по спасению семьи с ребёнком в Константиновке

358 4
Наши бойцы провели операцию по спасению семьи с ребёнком в Константиновке

Бойцы группировки войск «Юг» ВС России провели очередную операцию по спасению гражданских из Константиновки. Город этот в ДНР уже освобожден, но еще не полностью зачищен от остатков разрозненных групп и отдельных боевиков ВСУ. О подробностях операции рассказывает Минобороны РФ.

Отступая, противник оставил после себя множество замаскированных мин. В небе в любой момент может появиться вражеский дрон. Как известно, укронацисты целенаправленно охотятся за гражданскими, которые не пожелали эвакуироваться на запад и дожидались прихода наших воинов-освободителей.

Операторы войск беспилотных систем ВС РФ постоянно мониторят городские кварталы. В ходе одного из таких плановых вылетов камера БПЛА 1194-го мотострелкового полка «Южной» ГрВ передала в пункт управления изображение полуразрушенного здания. Оператор обратил внимание на кусок автомобильного тента с надписью: «Живет семья». Услышав дрон, из дома вышел мужчина с картонкой: «Семья с ребенком». Он рисковал, ведь БПЛА мог оказаться украинским.

Командование приняло решение разработать и провести спасательную операцию. С беспилотника во двор здания были сброшены рация и инструкция с указанием безопасного маршрута. Эвакуация началась в сумерках. Наши дроноводы аккуратно вели семью, корректируя каждый шаг. В результате люди были выведены к месту, где их ждала эвакуационная группа.

Таким образом были спасены семья с ребенком. Сейчас они в полной безопасности, осмотрены медиками, накормлены и напоены горячим чаем. Спасенные жители российской Константиновки рассказали, что все это время верили, что наши военные обязательно придут за ними. Так оно и вышло, и это не первый такой случай, работа продолжается.

4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 16:39
    Мы же не хахлы , людям помогаем.
  2. topol717 Звание
    topol717
    0
    Сегодня, 16:39
    Не понятно когда это было, а если вчера или позавчера то Константиновка это сейчас серая зона. И писать тогда надо враг оттуда выбит село перешло в серую зону, а не освобождена и зачищена.
  3. matwey Звание
    matwey
    0
    Сегодня, 16:39
    Что получается, вроде как и освободили константиновку и как нет? Вроде серой зоны.
  4. просто СЕРГЕЙ Звание
    просто СЕРГЕЙ
    +2
    Сегодня, 16:41
    Гордость берет за такие моменты слава РОССИЙСКОЙ АРМИИИ.