Наши бойцы провели операцию по спасению семьи с ребёнком в Константиновке
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Бойцы группировки войск «Юг» ВС России провели очередную операцию по спасению гражданских из Константиновки. Город этот в ДНР уже освобожден, но еще не полностью зачищен от остатков разрозненных групп и отдельных боевиков ВСУ. О подробностях операции рассказывает Минобороны РФ.
Отступая, противник оставил после себя множество замаскированных мин. В небе в любой момент может появиться вражеский дрон. Как известно, укронацисты целенаправленно охотятся за гражданскими, которые не пожелали эвакуироваться на запад и дожидались прихода наших воинов-освободителей.
Операторы войск беспилотных систем ВС РФ постоянно мониторят городские кварталы. В ходе одного из таких плановых вылетов камера БПЛА 1194-го мотострелкового полка «Южной» ГрВ передала в пункт управления изображение полуразрушенного здания. Оператор обратил внимание на кусок автомобильного тента с надписью: «Живет семья». Услышав дрон, из дома вышел мужчина с картонкой: «Семья с ребенком». Он рисковал, ведь БПЛА мог оказаться украинским.
Командование приняло решение разработать и провести спасательную операцию. С беспилотника во двор здания были сброшены рация и инструкция с указанием безопасного маршрута. Эвакуация началась в сумерках. Наши дроноводы аккуратно вели семью, корректируя каждый шаг. В результате люди были выведены к месту, где их ждала эвакуационная группа.
Таким образом были спасены семья с ребенком. Сейчас они в полной безопасности, осмотрены медиками, накормлены и напоены горячим чаем. Спасенные жители российской Константиновки рассказали, что все это время верили, что наши военные обязательно придут за ними. Так оно и вышло, и это не первый такой случай, работа продолжается.
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